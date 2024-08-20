Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU72

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – да хотел на ноут опениндиану поставить, поиграть через steam линуксовый в ведьмака, в итоге драйвера на вайфай последние из 00х, слой совместимости с линуксом - его нет, в гамы не поиграель :(

3.10 , Ногоед ( ? ), 19:03, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > в гамы не поиграель Для таких есть свиcтопepдeлочная Windows 11 Home Edition.

4.12 , Аноним ( 2 ), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну а для сервака есть debian stable без иксов, получается солярка никому не нужна, се ля ви

5.14 , Ногоед ( ? ), 19:21, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только голый дебиан на серваки никто не ставит. Исключение — подкроватные серваки на Pentium III.

6.16 , Аноним ( 16 ), 19:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема Демьян без Иксов?

7.19 , Ногоед ( ? ), 19:50, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В отсутствии сертификации оборудования под конкретную версию ОС и отсутствие внятной поддержки в отличие от коммерческой убунты и шляпы?

2.3 , Аноним ( 3 ), 18:46, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > собор, а не базар AOSP - то же самое. Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны.

3.4 , Аноним ( 4 ), 18:50, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ни кого и нет.

3.9 , Ногоед ( ? ), 19:01, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны. Удачи протолкнуть патч со стороны в чужой проект без связей среди ведущих разработчиков. То что код открытый это еще ни о чем не говорит, что ты можешь внести туда свою лепту.

2.13 , andy ( ?? ), 19:20, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дрянь это, а не операционка.

2.15 , Аноним ( 16 ), 19:38, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >под нее перестали собирать свободный софт для десктопа Зато собор! Наверное, нужно определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять.

