Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU72

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|1.1, crypt (ok), 18:37, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошая операционка, собор, а не базар. Жаль, что под нее перестали собирать свободный софт для десктопа.
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|2.2, Аноним (2), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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да хотел на ноут опениндиану поставить, поиграть через steam линуксовый в ведьмака, в итоге драйвера на вайфай последние из 00х, слой совместимости с линуксом - его нет, в гамы не поиграель :(
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|3.10, Ногоед (?), 19:03, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> в гамы не поиграель
Для таких есть свиcтопepдeлочная Windows 11 Home Edition.
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|4.12, Аноним (2), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну а для сервака есть debian stable без иксов, получается солярка никому не нужна, се ля ви
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|5.14, Ногоед (?), 19:21, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только голый дебиан на серваки никто не ставит. Исключение — подкроватные серваки на Pentium III.
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|7.19, Ногоед (?), 19:50, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отсутствии сертификации оборудования под конкретную версию ОС и отсутствие внятной поддержки в отличие от коммерческой убунты и шляпы?
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|2.3, Аноним (3), 18:46, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> собор, а не базар
AOSP - то же самое. Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны.
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|3.9, Ногоед (?), 19:01, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны.
Удачи протолкнуть патч со стороны в чужой проект без связей среди ведущих разработчиков. То что код открытый это еще ни о чем не говорит, что ты можешь внести туда свою лепту.
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|2.15, Аноним (16), 19:38, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>под нее перестали собирать свободный софт для десктопа
Зато собор! Наверное, нужно определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять.
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|1.5, Аноним (4), 18:51, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может мы и про релизы ArcaOS будем писать? Которая продолжатель OS/2.
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|2.7, Аноним (7), 18:58, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ухты какое. Возможно можно как то прислать новость редакции.
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|1.6, Аноним (6), 18:51, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Получал только удовольствие во время ее администрирования, а еще и бесплатную версию сделали, супер!!!!
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|1.8, Ногоед (?), 18:59, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оно у меня намертво виснет на этапе загрузки ядра. Надо понимать, запускается и работает оно только на кор 2 дуо?
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|1.20, Аноним (-), 19:52, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо же, оно еще шевелится!
Интересно, кто ее использует?
Ну, кроме тех, у кого легаси к ней прибито или сертифицировано, и в ближайшие лет 10 там ничего менять не будут. С ними всё понятно.
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