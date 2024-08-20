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Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU72

20.08.2024 18:30

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 72 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлен системный вызов getumask. В /proc/<pid>/psinfo включено поле pr_umask.
  • В состав включена библиотека LibYAML.
  • Для NFS реализована поддержка опции монтирования 'noresvport' и обеспечено отражение идентификатора проткола в логах аудита.
  • Добавлена поддержка системы обнаружения атак Suricata.
  • Добавлен сервис для проверки учётных записей (System Account Check Service - svc:/system/check/user).
  • Добавлена возможность использовния TLS для шифрования соединений ICAP, используемых для взаимодействия с сервисами сканирования на вирусы.
  • Максимальное адресуемое счётчиком время в lastlog, utmpx и wtmpx расширено с 2038 года до 2106 года.
  • В vHBA (virtual SCSI Host Bus Adapter) по умолчанию включена поддержка асинхронного ввода/вывода.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых GNU emacs 29.3, Golang 1.21.11, Java 8u421, Qt 6.7.0, Rust 1.78.0, Samba 4.19.6, gnutls 3.8.4, openssl 3.0.14, squid to 6.9, vim 9.1.0211, xorg-server 21.1.12, Python 3.0.10, gnome-tweaks 45.1 lua 5.4.6, rsync 3.2.7, tmux 3.4, wget 1.24.5, wxwidgets 3.2.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года
  5. OpenNews: Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61733-solaris
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, crypt (ok), 18:37, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая операционка, собор, а не базар. Жаль, что под нее перестали собирать свободный софт для десктопа.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да хотел на ноут опениндиану поставить, поиграть через steam линуксовый в ведьмака, в итоге драйвера на вайфай последние из 00х, слой совместимости с линуксом - его нет, в гамы не поиграель :(
     
     
  • 3.10, Ногоед (?), 19:03, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > в гамы не поиграель

    Для таких есть свиcтопepдeлочная Windows 11 Home Edition.

     
     
  • 4.12, Аноним (2), 19:17, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну а для сервака есть debian stable без иксов, получается солярка никому не нужна, се ля ви
     
     
  • 5.14, Ногоед (?), 19:21, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только голый дебиан на серваки никто не ставит. Исключение — подкроватные серваки на Pentium III.
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 19:41, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема Демьян без Иксов?
     
     
  • 7.19, Ногоед (?), 19:50, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отсутствии сертификации оборудования под конкретную версию ОС и отсутствие внятной поддержки в отличие от коммерческой убунты и шляпы?
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:46, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > собор, а не базар

    AOSP - то же самое. Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 18:50, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ни кого и нет.
     
  • 3.9, Ногоед (?), 19:01, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Совершенно ничего хорошего нет в том, что к разработке не допускают никого со стороны.

    Удачи протолкнуть патч со стороны в чужой проект без связей среди ведущих разработчиков. То что код открытый это еще ни о чем не говорит, что ты можешь внести туда свою лепту.

     
  • 2.13, andy (??), 19:20, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дрянь это, а не операционка.
     
  • 2.15, Аноним (16), 19:38, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под нее перестали собирать свободный софт для десктопа

    Зато собор! Наверное, нужно определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять.

     

  • 1.5, Аноним (4), 18:51, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Может мы и про релизы ArcaOS будем писать? Которая продолжатель OS/2.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:58, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухты какое. Возможно можно как то прислать новость редакции.
     
     
  • 3.21, eugener (ok), 20:06, 20/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не open.
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:51, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получал только удовольствие во время ее администрирования, а еще и бесплатную версию сделали, супер!!!!
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.8, Ногоед (?), 18:59, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно у меня намертво виснет на этапе загрузки ядра. Надо понимать, запускается и работает оно только на кор 2 дуо?
     
  • 1.20, Аноним (-), 19:52, 20/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо же, оно еще шевелится!
    Интересно, кто ее использует?
    Ну, кроме тех, у кого легаси к ней прибито или сертифицировано, и в ближайшие лет 10 там ничего менять не будут. С ними всё понятно.
     

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