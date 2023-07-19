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Выпуск системы обнаружения атак Suricata 7.0

19.07.2023 10:41

После двух с половиной лет разработки организация OISF (Open Information Security Foundation) опубликовала релиз системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Suricata 7.0, которая предоставляет средства инспектирования различных видов трафика. В конфигурациях Suricata допустимо задействование базы сигнатур, развиваемой проектом Snort, а также наборов правил Emerging Threats и Emerging Threats Pro. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка фреймворка DPDK (Data Plane Development Kit) для повышения производительности компонентов обнаружения (IDS) и предотвращения (IPS) вторжений за счёт прямой работы с сетевым оборудованием и обработки сетевых пакетов минуя сетевой стек ядра.
  • Реализована возможность ускорения компонентов обнаружения вторжений (IDS) при помощи механизма AF_XDP (eXpress Data Path), который предоставляет средства для запуска BPF-программ на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов. Применение AF_XDP позволяет захватывать пакеты, перенаправляя их в обработчик в пространство пользователя в обход сетевого стека ядра.
  • Добавлены новые ключевые слова для инспектирование заголовков протоколов HTTP и HTTP2
  • Реализована возможность обнаружения и сохранения в лог клиентских TLS-сертификатов.
  • Добавлен парсер для протокола Bittorrent.
  • В реализации системы предотвращения вторжений (IPS) по умолчанию для правил с исключениями применено отбрасывание пакетов (операция DROP).
  • Документирована и проверена с использованием схемы JSON подсистема ведения логов EVE, обеспечивающая вывод событий в формате JSON.
  • Объявлена стабильной поддержка протокола HTTP/2 (ранее компоненты для HTTP/2 преподносились как экспериментальные). Для HTTP/2 реализована поддержка сжатия методом deflate и запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range).
  • Добавлена поддержка API NETMAP 14.
  • Добавлена возможность выборочного ведения логов PCAP через применение опции "conditional" в секции "pcap-log". По умолчанию осуществляется логгирование в pcap-файл всех пакетов. Если выставить значение "alerts" в опции "conditional" - в логе будут отображаться только потоки, для которых сгенерированы предупреждения. При помощи значения tag можно записывать в лог только пакеты с определёнными тегами.
  • Предложена начальная реализация библиотеки libsuricata для использования функциональности Suricata в других продуктах.
  • Добавлена поддержка VLAN Layer 3.
  • Реализованы оптимизации производительности и потребления памяти.
  • Добавлена поддержка механизма изоляции приложений Landlock, позволяющего ограничить взаимодействие с внешним окружением группы процессов. Landlock позволяет процессу создать защищённые изолированные окружения, реализованные в форме дополнительного слоя над существующими системными механизмами управления доступом. Логика предоставления доступа определяется при помощи BPF-программы, но в отличие от seccomp-bpf Landlock не фильтрует системные вызовы и их аргументы, а позволяет ограничить использование объектов ядра, таких как иерархии файлов (например, запретить доступ к файлам за пределами рабочего каталога).
  • Добавлена поддержка протоколов QUICv1, GQUIC, PostgreSQL, IKEv1.
  • Добавлена поддержка VN-Tag.
  • На языке Rust переписан модуль Modbus.
  • Добавлена поддержка отслеживания потоков и логгирования для протокола ESP (Encapsulating Security Payload).
  • Добавлен парсер MinimalTtelnet.
  • Добавлены счётчики активных потоков и TCP-пакетов.
  • В правила добавлены новые ключевые слова для DHCP, Kerberos, SNMP, TLS и QUIC. В правила на базе API frames добавлены ключевые слова для NFS, SMB, DNS, telnet и SSL/TLS.



Особенности Suricata:

  • Использование для вывода результатов проверки унифицированного формата Unified2, также используемого проектом Snort, что позволяет использовать стандартные инструменты для анализа, такие как barnyard2. Возможность интеграции с продуктами BASE, Snorby, Sguil и SQueRT. Поддержка вывода в формате PCAP;
  • Поддержка автоматического определения протоколов (IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB и т.п.), позволяющая оперировать в правилах только типом протокола, без привязки к номеру порта (например, блокировать HTTP трафик на нестандартном порту). Наличие декодировщиков для протоколов HTTP, SSL, TLS, SMB, SMB2, DCERPC, SMTP, FTP и SSH;
  • Мощная система анализа HTTP-трафика, использующая для разбора и нормализации HTTP-трафика специальную библиотеку HTP, созданную автором проекта Mod_Security. Доступен модуль для ведения подробного лога транзитных HTTP пересылок, лог сохраняется в стандартном формате Apache. Поддерживается извлечение и проверка передаваемых по протоколу HTTP файлов. Поддержка разбора сжатого контента. Возможность идентификации по URI, Cookie, заголовкам, user-agent, телу запроса/ответа;
  • Поддержка различных интерфейсов для перехвата трафика, в том числе NFQueue, IPFRing, LibPcap, IPFW, AF_PACKET, PF_RING. Возможен анализ уже сохранённых файлов в формате PCAP;
  • Высокая производительность, способность обрабатывать на обычном оборудовании потоки до 10 гигабит/cек.
  • Высокопроизводительный механизм сопоставления по маске с большими наборами IP адресов. Поддержка выделение контента по маске и регулярным выражениям. Выделение файлов из трафика, в том числе их идентификация по имени, типу или контрольной сумме MD5.
  • Возможность использования переменных в правилах: можно сохранить информацию из потока и позднее использовать ее в других правилах;
  • Использование формата YAML в файлах конфигурации, что позволяет сохранить наглядность при лёгкости машинной обработки;
  • Полная поддержка IPv6;
  • Встроенный движок для автоматической дефрагментации и пересборки пакетов, позволяющий обеспечить корректную обработку потоков, независимо от порядка поступления пакетов;
  • Поддержка протоколов туннелирования: Teredo, IP-IP, IP6-IP4, IP4-IP6, GRE;
  • Поддержка декодирования пакетов: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SCTP, ICMPv4, ICMPv6, GRE, Ethernet, PPP, PPPoE, Raw, SLL, VLAN;
  • Режим ведения лога ключей и сертификатов, фигурирующих в рамках соединений TLS/SSL;
  • Возможность написания скриптов на языке Lua для обеспечения расширенного анализа и реализации дополнительных возможностей, необходимых для определения видов трафика, для которых недостаточно стандартных правил.


  1. Главная ссылка к новости (https://suricata.io/2023/07/18...)
  2. OpenNews: Обновление системы обнаружения атак Suricata с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SELKS 7.0, нацеленного на создание систем обнаружения вторжений
  4. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
  5. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  6. OpenNews: Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59463-suricata
Ключевые слова: suricata
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:56, 19/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Много интересного конечно можно узнать, но толку то, если у всех ботнеты? Атаки ведутся с кучи адресов и их не отследить. Видишь, что кто-то занимается чем-то, ищет уязвимости, но нет даже смысла блокировать, потому что отделить от нормального трафика не реально и не повторяются.
     
     
  • 2.5, fi (ok), 12:20, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чуть туть надо разобрарться.

    если это WAF то он сразу просто режет трафик.

    Вот только вопрос - может ли он смотреть внутрь в HTTP2, там скорей всего будет tls.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:10, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле - скорее всего?
    Насколько помню - ни в Хром, ни в Лисе нет поддержки HTTP/2 без шифрования...
     

  • 1.6, Тимофей (??), 12:25, 19/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Правила по-прежнему в одном потоке загружает? Или есть какие-то улучшения по этому поводу?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:29, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь использует столько тредов, сколько есть в CPU, и дополнительно возводит это число в нулевую степень.
     

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