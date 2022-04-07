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Выпуск дистрибутива SELKS 7.0, нацеленного на создание систем обнаружения вторжений

07.04.2022 13:21

Компания Stamus Networks опубликовала выпуск специализированного дистрибутива SELKS 7.0, предназначенного для развёртывания систем обнаружения и предотвращения сетевых вторжений, а также реагирования на выявленные угрозы и мониторинга безопасности сети. Пользователям предоставляется полностью готовое решение для управления сетевой безопасностью, которое можно использовать сразу после загрузки. Дистрибутив поддерживает работу в Live-режиме и запуск в окружениях виртуализации или контейнерах. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного образа 3 ГБ.

Система построена на пакетной базе Debian и открытой IDS-платформе Suricata. Данные обрабатываются при помощи Logstash и сохраняются в хранилище ElasticSearch. Для отслеживания текущего состояния и выявленных инцидентов предлагается web-интерфейс, реализованный поверх Kibana. Для управления правилами и визуализации связанной с ними активности применяется web-интерфейс Scirius CE. В состав также входят система захвата пакетов Arkime, интерфейс для оценки произошедших событий EveBox и анализатор данных CyberChef.

Кроме обновления пакетной базы в новой версии выделяются следующие улучшения:

  • Формирование пакета для развёртывания в системах контейнерной изоляции, поддерживающих Docker.
  • Полностью автоматизированная система повторного воспроизведения активности по сохранённым логам в формате PCAP, которая может применяться для проверки работоспособности внедрённых мер защиты, для анализа инцидентов или в процессе обучения.
  • Расширен и улучшен набор фильтров для выявления киберугроз (threat hunting), позволяющих быстро выявлять вредоносную активность и нарушения правил доступа через поиск в логах Suricata и NSM (Network Security Monitor).
  • Интегрирован пакет CyberChef, позволяющий кодировать, декодировать и анализировать данные, связанные с событиями, работой протоколов и создаваемыми Suricata записями.
  • В интерфейс Kibana добавлено 6 новых разделов для визуализации и мониторинга активности, связанной с протоколами SNMP, RDP, SIP, HTTP2, RFB, GENEVE, MQTT и DCERPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.stamus-networks.co...)
  2. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
  3. OpenNews: Обновление системы обнаружения атак Suricata с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  5. OpenNews: Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений
  6. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56983-selks
Ключевые слова: selks, suricata
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним2 (?), 13:27, 07/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    На первый взгляд очень достойно и ненаколеночно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:18, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на второй взгляд?
     
     
  • 3.6, WE (?), 15:14, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на второй - нужно присмотреться.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:47, 07/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Аджакс можно выкидывать?
     
  • 1.3, InuYasha (??), 13:49, 07/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    ElasticSearch (T_T), Kibana (T_T), три гигабайта...
    Под эту штукадрючину ещё и пару серверов отгружать что-ли?
    У большинства корпоративов сразу встаёт вопрос: будет ли оно жить само по себе или можно интегрировать с имеющимися Прометеями и заббиксами. И многие резонно будут склоняться к "лучше я ещё алертных правил напишу".
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:51, 07/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Научите работать с сурикатой? Я тут запускал, но на только панику в логах наводит, что очередной китайский ботнет ломится (каждый раз с нового айпи). Какую ценность эта информация представляет?
     
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