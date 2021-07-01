Обновление системы обнаружения атак Suricata с устранением критической уязвимости

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|1.1, OnTheEdge (ok), 08:19, 01/07/2021 [ответить]
|+/–
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> Подобные пакеты в Suricata распознавались как ошибочные и обработчики возвращали код ошибки без разбора содержимого
а какого фига сеанс-то начинался в таком случае?
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|2.2, Аноним (2), 08:25, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что они знали, что все случаи пакетов как того описывают стандарты они обработать не сумеют. Потому если бы они дропали коннекшен, то у людей всё ломалось бы. Вот и решили пропускать всё непонятное и незнакомое.
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|2.6, Аноним (6), 08:41, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не межсетевой экран, а IDS. Он не может влиять на трафик, только выполняет пассивный анализ.
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|1.3, ИмяХ (?), 08:26, 01/07/2021 [ответить]
|–1 +/–
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Очень похоже на намеренный бекдор.
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|2.8, Жироватт (ok), 08:55, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, тут скорее не бекдор, а просто уязвимость, позволяющая класть болт на один из проактивных анализаторов внешнего кольца защиты. "Сырная безопасность". Поправят, не впервой.
Бекдор бы тут был, если это полностью выносило анализатор в безлоговый краш. Или делало пакеты недетектируемыми по некоторой битовой последовательности.
Обиднее было бы, если бы это была бы дыра с уязвимостью, как в какой-то проприентари: о которой бы ты узнал не тут, а много потом, от энтузиаста-реверсовика, просто исследовавшего блоб.
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|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 13:51, 01/07/2021 [ответить]
|+/–
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> Подобные пакеты в Suricata распознавались как ошибочные и обработчики возвращали код ошибки без разбора содержимого
> Проблема даёт возможность обойти любые анализаторы и проверки Suricata.
Офигеть... То есть, если прилетело непонятно что - проходи?
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