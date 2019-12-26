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Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0

26.12.2019 19:06

Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3.

Проект позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту).

Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок), возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов.

Всего поддерживается определения 238 протоколов и приложений, от OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram, Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к GMail, Office365 GoogleDocs и YouTube. Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader. 


  $ ./nDPIreader -i eth0 -s 20 -f "host 192.168.1.10"

   Detected protocols:  
   DNS                  packets: 57    bytes: 7904     flows: 28
   SSL_No_Cert          packets: 483   bytes: 229203   flows: 6  
   FaceBook             packets: 136   bytes: 74702    flows: 4
   DropBox              packets: 9     bytes: 668      flows: 3
   Skype                packets: 5     bytes: 339      flows: 3  
   Google               packets: 1700  bytes: 619135   flows: 34

В новом выпуске:

  • Информация о протоколе теперь выводится сразу при определении, не дожидаясь получения полных метаданных (даже когда специфичные поля ещё не разобраны из-за неполучения соответствующих сетевых пакетов), что актуально для анализаторов трафика, которым необходимо сразу реагировать на определённые виды трафика. Для приложений, которым нужен полный разбор протокола, предложен API ndpi_extra_dissection_possible(), позволяющий убедиться, что все метаданные протокола определены.
  • Реализован более глубокий разбор TLS с извлечением сведений о корректности сертификата и SHA-1 хеше сертификата.
  • В приложение nDPIreader добавлен флаг "-C" для экспорта в формате CSV, что даёт возможность при помощи дополнительного инструментария ntop выполнять достаточно сложные статистические выборки. Например, для определения IP пользователя, который дольше всего смотрел фильмы в NetFlix: 
    
   $ ndpiReader -i  netflix.pcap -C /tmp/netflix.csv
   $ q -H -d ',' "select src_ip,SUM(src2dst_bytes+dst2src_bytes) from /tmp/netflix.csv where ndpi_proto like '%NetFlix%' group by src_ip"

  192.168.1.7,6151821
  • Добавлена поддержка предложенной в Cisco Joy техники определения вредоносной активности, скрытой в шифрованном трафике, используя анализ размера пакетов и времени отправки/задержек. В ndpiReader метод активируется опцией "-J".
  • Обеспечена классификация протоколов по категориям.
  • Добавлена поддержка расчёта IAT (Inter-Arrival Time) для определения аномалий в использовании протокола, например, для выявления использования протокола при совершении DoS-атак.
  • Добавлены возможности анализа данных на основе вычисляемых метрик, таких как энтропия, среднее значение, стандартное отклонение и дисперсия.
  • Предложена начальная версия биндингов для языка Python.
  • Добавлен режим определения в трафике читаемых строк для выявления утечек данных. В ndpiReader режим включается опцией "-e".
  • Добавлена поддержка метода идентификации TLS-клиентов JA3, позволяющего на основе особенностей согласования соединений и задаваемых параметров определять какое ПО используется для установки соединения (например, позволяет определить использование Tor и других типовых приложений).
  • Добавлена поддержка методов идентификации реализаций SSH (HASSH) и DHCP.
  • Добавлены функции для сериализации и десериализации данных в форматах Type-Length-Value (TLV) и JSON.
  • Добавлена поддержка протоколов и сервисов: DTLS (TLS over UDP), Hulu, TikTok/Musical.ly, WhatsApp Video, DNSoverHTTPS, Datasaver, Line , Google Duo, Hangout, WireGuard VPN, IMO, Zoom.us.
  • Улучшена поддержка анализа TLS, SIP, STUN, Viber, WhatsApp, AmazonVideo, SnapChat, FTP, QUIC OpenVPN UDP, Facebook Messenger и Hangout.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ntop/nDPI/r...)
  2. OpenNews: Система анализа интернет трафика OpenDPI выпущена под лицензией LGPL
  3. OpenNews: Межсетевой экран уровня приложений OpenFWTK 2.0
  4. OpenNews: Cloudflare представил инструменты для выявления перехвата HTTPS
  5. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 5.0
  6. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dpi, ntop, traffic
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:36, 26/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну все, теперь телеграмм точно забанят :-)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:44, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Россиянский дырявый "великий" фаервол давно базируется на лицензируемом у Ipoque DPI движке. Но толку-то.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:10, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень странно что это не аналоговнетDPI от какого-нибудь Касперского
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:43, 26/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Фига себе, оно живое! Я думал, Ipoque давно закопали OpenDPI, а форки сдохли. Интересно.
     
  • 1.5, жявамэн (?), 21:34, 26/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Анало говнет
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:55, 26/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Годный продукт
     
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