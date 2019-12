Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0

Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3. Проект позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту). Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок), возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов. Всего поддерживается определения 238 протоколов и приложений, от OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram, Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к GMail, Office365 GoogleDocs и YouTube. Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader. $ ./nDPIreader -i eth0 -s 20 -f "host 192.168.1.10" Detected protocols: DNS packets: 57 bytes: 7904 flows: 28 SSL_No_Cert packets: 483 bytes: 229203 flows: 6 FaceBook packets: 136 bytes: 74702 flows: 4 DropBox packets: 9 bytes: 668 flows: 3 Skype packets: 5 bytes: 339 flows: 3 Google packets: 1700 bytes: 619135 flows: 34 В новом выпуске: Информация о протоколе теперь выводится сразу при определении, не дожидаясь получения полных метаданных (даже когда специфичные поля ещё не разобраны из-за неполучения соответствующих сетевых пакетов), что актуально для анализаторов трафика, которым необходимо сразу реагировать на определённые виды трафика. Для приложений, которым нужен полный разбор протокола, предложен API ndpi_extra_dissection_possible(), позволяющий убедиться, что все метаданные протокола определены.

Реализован более глубокий разбор TLS с извлечением сведений о корректности сертификата и SHA-1 хеше сертификата.

В приложение nDPIreader добавлен флаг "-C" для экспорта в формате CSV, что даёт возможность при помощи дополнительного инструментария ntop выполнять достаточно сложные статистические выборки. Например, для определения IP пользователя, который дольше всего смотрел фильмы в NetFlix: $ ndpiReader -i netflix.pcap -C /tmp/netflix.csv $ q -H -d ',' "select src_ip,SUM(src2dst_bytes+dst2src_bytes) from /tmp/netflix.csv where ndpi_proto like '%NetFlix%' group by src_ip" 192.168.1.7,6151821

Добавлена поддержка предложенной в Cisco Joy техники определения вредоносной активности, скрытой в шифрованном трафике, используя анализ размера пакетов и времени отправки/задержек. В ndpiReader метод активируется опцией "-J".

Обеспечена классификация протоколов по категориям.

Добавлена поддержка расчёта IAT (Inter-Arrival Time) для определения аномалий в использовании протокола, например, для выявления использования протокола при совершении DoS-атак.

Добавлены возможности анализа данных на основе вычисляемых метрик, таких как энтропия, среднее значение, стандартное отклонение и дисперсия.

Предложена начальная версия биндингов для языка Python.

Добавлен режим определения в трафике читаемых строк для выявления утечек данных. В ndpiReader режим включается опцией "-e".

Добавлена поддержка метода идентификации TLS-клиентов JA3, позволяющего на основе особенностей согласования соединений и задаваемых параметров определять какое ПО используется для установки соединения (например, позволяет определить использование Tor и других типовых приложений).

Добавлена поддержка методов идентификации реализаций SSH (HASSH) и DHCP.

Добавлены функции для сериализации и десериализации данных в форматах Type-Length-Value (TLV) и JSON.

Добавлена поддержка протоколов и сервисов: DTLS (TLS over UDP), Hulu, TikTok/Musical.ly, WhatsApp Video, DNSoverHTTPS, Datasaver, Line , Google Duo, Hangout, WireGuard VPN, IMO, Zoom.us.

Улучшена поддержка анализа TLS, SIP, STUN, Viber, WhatsApp, AmazonVideo, SnapChat, FTP, QUIC OpenVPN UDP, Facebook Messenger и Hangout.