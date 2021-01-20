Релиз системы обнаружения атак Snort 3

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|2.4, пох. (?), 09:26, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по "модному логу в json" - только для этого тебе придется уже громоздить жабье тормозилище elk.
Ну и ids "на всякий случай" - это какой-то очень несчастный случай.
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|4.6, пох. (?), 09:46, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, есть jq, его хвалят.
то есть тебя совершенно не смущает идея сперва нагадить в лог в нечеловекочитаемом формате, а потом хз как его парсить хз чем? Ну оок.
А я, пожалуй, мимо пройду.
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|1.2, Леголас (ok), 09:10, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После пятнадцати лет разработки компания Cisco представила
пятнадцати лет?! вот это основательный релиз
__update__
новость дополнили деталями, всё как всегда
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|3.14, Аноним (3), 11:00, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на си не кашерно? Не говоря уже про ассемблер.
Нужно утяжелить?
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|1.7, Аноним (-), 09:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Взлом форума проекта OpenWRT
>компания Cisco представила первый стабильный релиз полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3
Совпадение?! Не думаю. Сisco и Juniper боятся свободного железа. Грядёт борьба за Свободное железо.
Сделаем свои свободные коммутаторы! А Juniper и Сisco пусть загнутся!
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|4.12, Леголас (ok), 10:12, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> йельфийском
на этом языке говорят эльфы из Йельского университета?
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|5.15, пох. (?), 11:36, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> йельфийском
> на этом языке говорят эльфы из Йельского университета?
Вполне возможно - много у них там разных...леголасов.
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