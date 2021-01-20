Релиз системы обнаружения атак Snort 3

После семи лет разработки компания Cisco представила первый стабильный релиз полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3, способной анализировать трафик в режиме реального времени, реагировать на выявляемую вредоносную активность и вести детальный лог пакетов для последующего разбора инцидентов. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. В ветке Snort 3, также известной как проект Snort++, полностью переосмыслена концепция продукта и переработана архитектура. Работа над Snort 3 была начата в 2005 году, но вскоре была заброшена и возобновились только в 2013 году после перехода проекта в руки компании Cisco. Среди ключевых направлений развития Snort 3: упрощение настройки и запуска Snort, автоматизация конфигурирования, упрощения языка построения правил, автоматическое определение всех протоколов, предоставления оболочки для управления из командной строки, активное применение многопоточности с совместным доступом разных обработчиков к единой конфигурации. Основные изменения: Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;

Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;

Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. Добавлена система инспектирования трафика HTTP/2;

Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;

Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;

Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;

Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано более 200 плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;

Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов.

Добавлена поддержка файлов для быстрого переопределения настроек, относительно конфигурации по умолчанию. Для упрощения настройки прекращено использование snort_config.lua и SNORT_LUA_PATH. Добавлена поддержка перезагрузки настроек на лету;

В коде обеспечена возможность использования конструкций C++, определённых в стандарте C++14 (для сборки требуется компилятор, поддерживающий C++14);

Добавлен новый обработчик VXLAN;

Улучшен поиск типов контента по содержимому с использованием обновлённых альтернативных реализаций алгоритмов Бойера-Мура и Hyperscan;

Ускорен запуск за счёт использования нескольких потоков для компиляции групп правил;

Добавлен новый механизм ведения логов;

Добавлена система инспектирования RNA (Real-time Network Awareness), собирающая сведения о доступных в сети ресурсах, хостах, приложениях и сервисах.



