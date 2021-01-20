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Релиз системы обнаружения атак Snort 3

20.01.2021 09:02

После семи лет разработки компания Cisco представила первый стабильный релиз полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3, способной анализировать трафик в режиме реального времени, реагировать на выявляемую вредоносную активность и вести детальный лог пакетов для последующего разбора инцидентов. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В ветке Snort 3, также известной как проект Snort++, полностью переосмыслена концепция продукта и переработана архитектура. Работа над Snort 3 была начата в 2005 году, но вскоре была заброшена и возобновились только в 2013 году после перехода проекта в руки компании Cisco. Среди ключевых направлений развития Snort 3: упрощение настройки и запуска Snort, автоматизация конфигурирования, упрощения языка построения правил, автоматическое определение всех протоколов, предоставления оболочки для управления из командной строки, активное применение многопоточности с совместным доступом разных обработчиков к единой конфигурации.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;
  • Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;
  • Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. Добавлена система инспектирования трафика HTTP/2;
  • Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;
  • Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;
  • Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;
  • Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано более 200 плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;
  • Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов.
  • Добавлена поддержка файлов для быстрого переопределения настроек, относительно конфигурации по умолчанию. Для упрощения настройки прекращено использование snort_config.lua и SNORT_LUA_PATH. Добавлена поддержка перезагрузки настроек на лету;
  • В коде обеспечена возможность использования конструкций C++, определённых в стандарте C++14 (для сборки требуется компилятор, поддерживающий C++14);
  • Добавлен новый обработчик VXLAN;
  • Улучшен поиск типов контента по содержимому с использованием обновлённых альтернативных реализаций алгоритмов Бойера-Мура и Hyperscan;
  • Ускорен запуск за счёт использования нескольких потоков для компиляции групп правил;
  • Добавлен новый механизм ведения логов;
  • Добавлена система инспектирования RNA (Real-time Network Awareness), собирающая сведения о доступных в сети ресурсах, хостах, приложениях и сервисах.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2021/01...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.17.0
  3. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  4. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
  5. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.90
  6. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54433-snort
Ключевые слова: snort
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 09:09, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он тяжёлый? Нельзя поставить "на всякий случай"?
     
     
  • 2.4, пох. (?), 09:26, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    судя по "модному логу в json" - только для этого тебе придется уже громоздить жабье тормозилище elk.

    Ну и ids "на всякий случай" - это какой-то очень несчастный случай.

     
     
  • 3.5, lockywolf (ok), 09:30, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, есть jq, его хвалят.
     
     
  • 4.6, пох. (?), 09:46, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, есть jq, его хвалят.

    то есть тебя совершенно не смущает идея сперва нагадить в лог в нечеловекочитаемом формате, а потом хз как его парсить хз чем? Ну оок.

    А я, пожалуй, мимо пройду.

     
  • 4.11, Аноним (11), 10:08, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что такое jq? jquery? очередная аббревиатура короче
     
     
  • 5.13, lockywolf (ok), 10:17, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что такое jq? jquery? очередная аббревиатура короче

    https://stedolan.github.io/jq/

     

  • 1.2, Леголас (ok), 09:10, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После пятнадцати лет разработки компания Cisco представила

    пятнадцати лет?! вот это основательный релиз

    __update__
    новость дополнили деталями, всё как всегда

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился толстый торрент-клиент qBittorrent 4.3.3.
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 10:06, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не на электроне хоть и на том спасибо
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 11:00, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на си не кашерно? Не говоря уже про ассемблер.
    Нужно утяжелить?
     
     
  • 4.16, антифрактал (?), 11:42, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что даст ассемблер в торрент клиенте? Ускорит Интернет?
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Взлом форума проекта OpenWRT
    >компания Cisco представила первый стабильный релиз полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3

    Совпадение?! Не думаю. Сisco и Juniper боятся свободного железа. Грядёт борьба за Свободное железо.

    Сделаем свои свободные коммутаторы! А Juniper и Сisco пусть загнутся!

     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 09:58, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот вы наивный романтик)
     
     
  • 3.10, пох. (?), 10:07, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как на йельфийском звучит слово "де6ил"...

     
     
  • 4.12, Леголас (ok), 10:12, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > йельфийском

    на этом языке говорят эльфы из Йельского университета?

     
     
  • 5.15, пох. (?), 11:36, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> йельфийском
    > на этом языке говорят эльфы из Йельского университета?

    Вполне возможно - много у них там разных...леголасов.

     
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