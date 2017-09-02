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Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.17.0

20.11.2020 10:58

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.17.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность определения пакетов TCP Fast Open (механизм быстрого открытия TCP-соединений, позволяющий сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения).
  • Добавлена поддержка протокола s7 Comm Plus, применяемого для обмена данными между PLC-контроллерами Siemens.
  • В параметрах правил разрешено использование типовых имён.
  • В режим инспектирования HTTP добавлена возможность разбора заголовка Range для определения разделения ответа на части.
  • В детектор SSL добавлен порт 853 для DNS over TLS.
  • Улучшена обработка и определение протокола SIP, пробрасываемого через SSL.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2020/11...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы системы обнаружения атак Snort 3
  3. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.16.0
  4. OpenNews: Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0
  5. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  6. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54120-snort
Ключевые слова: snort, ids
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