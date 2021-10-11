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Доступна система индексации сетевого трафика Arkime 3.1

11.10.2021 23:01

Подготовлен релиз системы для захвата, хранения и индексации сетевых пакетов Arkime 3.1, предоставляющей инструменты для наглядной оценки потоков трафика и поиска информации, связанной с сетевой активностью. Изначально проект был разработан компанией AOL с целью создания открытой и развёртываемой на своих серверах замены коммерческим платформам обработки сетевых пакетов, способной масштабироваться для обработки трафика на скоростях в десятки гигабит в секунду. Код компонента для захвата трафика написан на языке Си, а интерфейс реализован на Node.js/JavaScript. Исходные тексты распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux и FreeBSD. Готовые пакеты подготовлены для Arch, CentOS и Ubuntu.

Arkime включает инструменты для захвата и индексации трафика в штатном формате PCAP, а также предоставляет средства для быстрого доступа к проиндексированным данным. Применение формата PCAP существенно упрощает интеграцию с существующими анализаторами трафика, такими как Wireshark. Объём хранимых данных ограничивается только размером имеющегося дискового массива. Метаданные о сеансах индексируются в кластере на базе движка Elasticsearch.

Для анализа накопленной информации предлагается web-интерфейс, позволяющий выполнять навигацию, поиск и экспорт выборок. В web-интерфейсе предусмотрено несколько режимов просмотра - от общей статистики, карты соединений и наглядных графиков с данными об изменении сетевой активности до инструментов для изучения отдельных сеансов, анализа активности в разрезе используемых протоколов и разбора данных из PCAP-дампов. Также предоставляется API, позволяющий передавать в сторонние приложения данные о захваченных пакетах в формате PCAP и разобранных сеансах в формате JSON.

Arkime состоит из трёх базовых компонентов:

  • Система захвата трафика - многопоточное приложение на языке Си для мониторинга трафика, записи дампов в формате PCAP на диск, разбора захваченных пакетов и отправки метаданных о сеансах (SPI, Stateful packet inspection) и протоколах в кластер Elasticsearch. Возможно хранение PCAP-файлов в зашифрованном виде.
  • Web-интерфейс на базе платформы Node.js, который запускается на каждом сервере захвата трафика и обрабатывает запросы, связанные с доступом к проиндексированным данным и передачей PCAP-файлов через API.
  • Хранилище метаданных на базе Elasticsearch.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка протоколов IETF QUIC, GENEVE, VXLAN-GPE.
  • Добавлена поддержка типа Q-in-Q (Double VLAN), позволяющего инкапсулировать теги VLAN в теги второго уровня для расширения числа VLAN-ов до 16 млн.
  • Добавлена поддержка типа полей "float".
  • Модуль записи в Amazon Elastic Compute Cloud переведён на использование протокола IMDSv2 (Instance Metadata Service).
  • Проведён рефакторинг кода для добавления UDP-туннелей.
  • Добавлена поддержка elasticsearchAPIKey и elasticsearchBasicAuth.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arkime/arki...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.92
  3. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0
  4. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
  5. OpenNews: Доступен FlowPrint, инструментарий для определения приложения по зашифрованному трафику
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55950-arkime
Ключевые слова: arkime, pcap, traffic
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:39, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аркаим тема! И на бсд есть. Годно!
    В связи с отолераниванием линукс профешионалс, полностью перехожу на бсд. БСД - истинная свобода. 30 лет жизни с линуксом ушли в сжв и дырявый код. Не нужно.
     
     
  • 2.2, postfix (??), 23:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    bsd = cuck license
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В бсд документально не фиксируют твою толерантность. В отличии от линукс фаундейшн. Таки да.
    А ты уже получил сертификат линукс профессионала?
     
  • 2.3, СЖВ (?), 23:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы и туда придем
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык вперед. У нас лицензия по истине свободная. Делай что хошь, мы ответственности не несем...
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 23:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по истине свободная.

    Возможность закрыть код это свобода? Невозможность закрыть код это рабство?

     
     
  • 5.7, Аноним (1), 00:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это свобода. Потому что ты не запрещаешь ничего!
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 00:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А закрытый код является свободным? При закрытом коде исследовать программу довольно сложно. Следовательно вы формально запрещаете исследование программы.
     
     
  • 7.12, Аноним (1), 00:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы ничего никому не запрещаем. Мы даем полную свободу действий с нашим кодом. Снимая с себя ответственность за его дальнейшее применение тобой. Вот что такое свобода. Не накладываются ограничения на твой выбор!
    Так же как и не заставляют нетрадиционных клиентов обслуживать. Оговорили дескать нам пофиг. И все. А в линфонде все жестко.
     
     
  • 8.19, Аноним (19), 02:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть это свобода от ответственности ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.9, Аноним (1), 00:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про то как закрывали код ссмайнера все кому не лень я уже рассказывал. Не работает этот жпль. Всем как обычно...
    Зато под жпль ныне чего только не протащили и кого только не прогнули. Автократия...
     
  • 5.17, Аноним (-), 02:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Невозможность закрыть код это рабство?

    "Сам придумал, сам оспорил, сам доволен!" (с)
    Сначала покажи нам таки свежий код GPLных FBReader или Nessus.

     
  • 3.16, Михрютка (ok), 01:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Мы и туда придем

    Randi Harper смотрит на вас как на слоупоков

     
  • 2.8, Аноним (8), 00:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда заколебали калеки мозга в линуксе. ZFS в линуксе можно сказать по-честному есть только в Gentoo. Но он копирует путь портов в BSD системах. Раньше вменяемые драйвера и поддержка Arm хоть какая-то была только на линуксе. Думаю пора BSD еще один шанс. А то придется делать что угодно, но жить на OpenIndiana. Впрочем она может оказаться самой лучшей. И сетевой стек не хуже чем BSD. Причем сначала наверное идет DragonlyBSD, потом HardenedBSD, потом OpenBSD и лишь затем FreeBSD в приоритете полезности. DragonflyBSD гораздо легче ZFS и вменяемей того, что есть в OpenBSD. Ну HardenedBSD понятно зачем, но и оверхед там наверное лютейший. Если в DragonflyBSD драйвера radeon и i915 как в линуксе, то вообще хорошо.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 00:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, пусть они сидят дальше в линуксе. Улыбаются и машут. Нам в бсд наплыв не нужен. Как только критическая масса сегмента наберется, придут корпорации и все повторится.
    Под индиану софта маловато. Ну и хипстер...)

    Опенок хорошо на роутерах, впн, балансерах, днс,емейл. Там где смп не нужно.
    Фря универсальна в целом. Дракона не юзал, ничего не скажу. Ну а харденед и из фри можно сделать.

     
     
  • 4.14, bnm (?), 00:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это ЛГБТшники? А БСД БДСМшики?
     
  • 4.18, Аноним (-), 02:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а харденед и из фри можно сделать.

    Харденед и есть фря с патчами.

     
  • 3.13, Аноним (13), 00:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Русский дистрибутив.
    http://www.dilos.org/
     
     
  • 4.15, sss (??), 00:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень подозрительный полудохлый сайт (да еще и на google sites + bitbucket, хорошо хоть не на народ.ру) на инглише без единого внятного контакта или обьяснения кто же автор сей поделки. Интернет при поиске этого дилоса предлагает только купить фаллоимитаторы. Что там "русского" непонятно.
     
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