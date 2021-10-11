Доступна система индексации сетевого трафика Arkime 3.1

2.2 , postfix ( ?? ), 23:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – bsd = cuck license

3.4 , Аноним ( 1 ), 23:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В бсд документально не фиксируют твою толерантность. В отличии от линукс фаундейшн. Таки да.

А ты уже получил сертификат линукс профессионала?

2.3 , СЖВ ( ? ), 23:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мы и туда придем

3.5 , Аноним ( 1 ), 23:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дык вперед. У нас лицензия по истине свободная. Делай что хошь, мы ответственности не несем...

4.6 , Аноним ( - ), 23:51, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >по истине свободная. Возможность закрыть код это свобода? Невозможность закрыть код это рабство?

5.7 , Аноним ( 1 ), 00:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, это свобода. Потому что ты не запрещаешь ничего!

6.10 , Аноним ( 10 ), 00:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А закрытый код является свободным? При закрытом коде исследовать программу довольно сложно. Следовательно вы формально запрещаете исследование программы.

7.12 , Аноним ( 1 ), 00:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мы ничего никому не запрещаем. Мы даем полную свободу действий с нашим кодом. Снимая с себя ответственность за его дальнейшее применение тобой. Вот что такое свобода. Не накладываются ограничения на твой выбор!

Так же как и не заставляют нетрадиционных клиентов обслуживать. Оговорили дескать нам пофиг. И все. А в линфонде все жестко.

8.19 , Аноним ( 19 ), 02:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать То есть это свобода от ответственности ... 5.9 , Аноним ( 1 ), 00:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про то как закрывали код ссмайнера все кому не лень я уже рассказывал. Не работает этот жпль. Всем как обычно...

Зато под жпль ныне чего только не протащили и кого только не прогнули. Автократия...

5.17 , Аноним ( - ), 02:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Невозможность закрыть код это рабство? "Сам придумал, сам оспорил, сам доволен!" (с)

Сначала покажи нам таки свежий код GPLных FBReader или Nessus. 3.16 , Михрютка ( ok ), 01:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Мы и туда придем Randi Harper смотрит на вас как на слоупоков

2.8 , Аноним ( 8 ), 00:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И правда заколебали калеки мозга в линуксе. ZFS в линуксе можно сказать по-честному есть только в Gentoo. Но он копирует путь портов в BSD системах. Раньше вменяемые драйвера и поддержка Arm хоть какая-то была только на линуксе. Думаю пора BSD еще один шанс. А то придется делать что угодно, но жить на OpenIndiana. Впрочем она может оказаться самой лучшей. И сетевой стек не хуже чем BSD. Причем сначала наверное идет DragonlyBSD, потом HardenedBSD, потом OpenBSD и лишь затем FreeBSD в приоритете полезности. DragonflyBSD гораздо легче ZFS и вменяемей того, что есть в OpenBSD. Ну HardenedBSD понятно зачем, но и оверхед там наверное лютейший. Если в DragonflyBSD драйвера radeon и i915 как в линуксе, то вообще хорошо.

3.11 , Аноним ( 1 ), 00:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, пусть они сидят дальше в линуксе. Улыбаются и машут. Нам в бсд наплыв не нужен. Как только критическая масса сегмента наберется, придут корпорации и все повторится.

Под индиану софта маловато. Ну и хипстер...) Опенок хорошо на роутерах, впн, балансерах, днс,емейл. Там где смп не нужно.

Фря универсальна в целом. Дракона не юзал, ничего не скажу. Ну а харденед и из фри можно сделать.

4.14 , bnm ( ? ), 00:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс это ЛГБТшники? А БСД БДСМшики?

4.18 , Аноним ( - ), 02:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну а харденед и из фри можно сделать. Харденед и есть фря с патчами. 3.13 , Аноним ( 13 ), 00:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Русский дистрибутив.

http://www.dilos.org/

4.15 , sss ( ?? ), 00:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень подозрительный полудохлый сайт (да еще и на google sites + bitbucket, хорошо хоть не на народ.ру) на инглише без единого внятного контакта или обьяснения кто же автор сей поделки. Интернет при поиске этого дилоса предлагает только купить фаллоимитаторы. Что там "русского" непонятно.

