Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

12.11.2025 11:47

Опубликован выпуск дистрибутива Tribblix 38, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris при использовании современных версий программ. Из Illumos заимствуются ядро и инструментарий командной строки, а всё остальное пересобирается с использованием собственной сборочной системы. Для распространения программ используются пакеты SVR4. В качестве графических окружению предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment. Готовые сборки формируются для систем x86_64.

Среди изменений в новой версии:

  • В команде 'zap install' по умолчанию включена установка зависимостей.
  • В команде 'zap create-user' обеспечено выставление прав доступа 0700 для домашних каталогов (для переопределения следует использовать флаг "-M)".
  • Прекращена поддержка квот для UFS.
  • Инструментарий для языка Go обновлён до версии 1.25.
  • Задействован новый выпуск Python 3.12.12. Обновлены многие модули для языка Python.
  • Выполнена синхронизация с pkgsrc 20240116.
  • Обновлены версии программ, например, gnupg 2.4.8, qemu 8.1.5, wireshark 3.6.24, MariaDB 10.11.14, LibreCAD 2.2.1.2, tor 0.4.8.19, valkey 7.2.11, nsd 4.13.0, unbound 1.24.1, cups 2.4.14, cmake 3.31.8, rust 1.89.0, OpenSSL 3.0.18, wine 5.0.5, Node.JS 22.21.1, etcd 3.6.4, PostgreSQL 18.0, ruby 3.4.7, Pale Moon 33.9.1, PHP 8.4.13, openjdk 25.0.1.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64228-tribblix
Ключевые слова: tribblix, solaris, illumos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Если бы он под SPARC выходил я бы ещё понял, а под х86 особо то и не надо.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:34, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну для спарков есть ентерпрайзные бникс, а тут демократично
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если бы он под SPARC

    С учётом непопулярности этого дистрибутива, ты бы хотел, чтобы его непопулярность возросла в квадрате?

     
  • 2.23, Аноним (23), 15:12, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под SPARC есть чуть более старая версия Milestone 33, но на своём Ultra 45 запустить так и не удалось
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:51, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >качестве графических окружению предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment.

    CDE должен быть в солярке.

     
     
  • 2.10, Аноним (12), 13:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто никому ничего не должен. Это же опенсорс.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:02, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а потом у вас софт глючит и падает,да еще и выглядит отстойно. Зато никому ничего не должен!
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:31, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато это наглядно показывает, что ни один независимый дистрибутив добровольно не выбирает GNOME.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:17, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > независимый дистрибутив

    Независимых по пальцам сосчитать: Арч, Слака, Дебиан, Шляпа, Воид ну и по мелочи что-то там. Остальные -- это васяно-дистры, где из отличий только набор софта (чаще всего -- мусорного) и нескучные обои.

     
     
  • 4.25, Самый Лучший Гусь (?), 16:02, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS один из самых независимых
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:54, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris

    Просто интересно, что в межушном пространстве у тех, кто еще продолжает этим пользоваться? Они настолько необучаемые, что не могут осилить ничего нового?

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 13:00, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в межушном пространсиве у тех кто придумал музеи?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:05, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, т.е. оно для музеев!
     
     
  • 4.19, Аноним (2), 14:31, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не прод же в бухгалтерию.
     
  • 2.8, Аноним (12), 13:26, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это называется свобода выбора. Не все хотят тащиться как стадо за единым вождём
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 13:38, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочешь идти за вождём, который призывает к копилефту и Свободе?
     
  • 2.9, Аноним (12), 13:27, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всегда забавно смотреть как у линуксоидов подгорает от того что им показывают альтернативу этому ихнему линуксу.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 14:39, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 14:16, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне осиливать что-то новое, если инструмент справляется со своей задачей? Или ты из тех, кто обновляется ради обновлений?
     

  • 1.13, Аноним (-), 13:36, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Xfce, MATE и Enlightenment

    Взяли лёгкие окружения.

     
  • 1.18, Аноним (18), 14:30, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я пользовался еще той, Solaris Nevada, в основном для исследовательских целей. На то время там был набор весьма интересных технологий начиная от zfs до умно продуманной системы запуска сервисов и паравиртуализации. В отличие от семейства ОС основанных на li*x впечатления сложились очень положительные.
    После перешел полностью на разработку под виндовс - виндовс сервер на рабочей машине наше все :)
    Как сейчас обстоит дело не вникал, хорошо что проект продолжают развивать, может и поставлю на свободном железе.
     
  • 1.20, Аноним (2), 14:34, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В свое время один предприниматель в России купил для перепродажи несколько очень дорогих SPARC машин, но так получилось что покупатель от них отказался, а поставщик отказался их забирать назад. И пришлось этому предпринимателю писать на них программы и написал он очень хороший банковский сервис.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 15:39, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь идет об Александре Генцисе? Ну так фамилия говорящая, эти товарищи предприимчивые, и чего бы им не стать предпринимателями.
     

