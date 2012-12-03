Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

|
1.2, Аноним (2), 12:12, 12/11/2025
Если бы он под SPARC выходил я бы ещё понял, а под х86 особо то и не надо.
2.17, Аноним (-), 14:20, 12/11/2025
> Если бы он под SPARC
С учётом непопулярности этого дистрибутива, ты бы хотел, чтобы его непопулярность возросла в квадрате?
2.23, Аноним (23), 15:12, 12/11/2025
под SPARC есть чуть более старая версия Milestone 33, но на своём Ultra 45 запустить так и не удалось
1.4, Аноним (4), 12:51, 12/11/2025
>качестве графических окружению предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment.
CDE должен быть в солярке.
3.22, Аноним (22), 15:02, 12/11/2025
Да, а потом у вас софт глючит и падает,да еще и выглядит отстойно. Зато никому ничего не должен!
2.11, Аноним (12), 13:31, 12/11/2025
Зато это наглядно показывает, что ни один независимый дистрибутив добровольно не выбирает GNOME.
3.16, Аноним (-), 14:17, 12/11/2025
> независимый дистрибутив
Независимых по пальцам сосчитать: Арч, Слака, Дебиан, Шляпа, Воид ну и по мелочи что-то там. Остальные -- это васяно-дистры, где из отличий только набор софта (чаще всего -- мусорного) и нескучные обои.
1.5, Аноним (-), 12:54, 12/11/2025
> Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris
Просто интересно, что в межушном пространстве у тех, кто еще продолжает этим пользоваться? Они настолько необучаемые, что не могут осилить ничего нового?
2.8, Аноним (12), 13:26, 12/11/2025
Это называется свобода выбора. Не все хотят тащиться как стадо за единым вождём
3.14, Аноним (-), 13:38, 12/11/2025
Не хочешь идти за вождём, который призывает к копилефту и Свободе?
2.9, Аноним (12), 13:27, 12/11/2025
Всегда забавно смотреть как у линуксоидов подгорает от того что им показывают альтернативу этому ихнему линуксу.
2.15, Аноним (-), 14:16, 12/11/2025
Зачем мне осиливать что-то новое, если инструмент справляется со своей задачей? Или ты из тех, кто обновляется ради обновлений?
1.18, Аноним (18), 14:30, 12/11/2025
Я пользовался еще той, Solaris Nevada, в основном для исследовательских целей. На то время там был набор весьма интересных технологий начиная от zfs до умно продуманной системы запуска сервисов и паравиртуализации. В отличие от семейства ОС основанных на li*x впечатления сложились очень положительные.
После перешел полностью на разработку под виндовс - виндовс сервер на рабочей машине наше все :)
Как сейчас обстоит дело не вникал, хорошо что проект продолжают развивать, может и поставлю на свободном железе.
1.20, Аноним (2), 14:34, 12/11/2025
В свое время один предприниматель в России купил для перепродажи несколько очень дорогих SPARC машин, но так получилось что покупатель от них отказался, а поставщик отказался их забирать назад. И пришлось этому предпринимателю писать на них программы и написал он очень хороший банковский сервис.
2.24, Аноним (-), 15:39, 12/11/2025
Речь идет об Александре Генцисе? Ну так фамилия говорящая, эти товарищи предприимчивые, и чего бы им не стать предпринимателями.
