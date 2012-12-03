Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

Опубликован выпуск дистрибутива Tribblix 38, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. Проект пытается сохранить классический ретро-стиль Solaris при использовании современных версий программ. Из Illumos заимствуются ядро и инструментарий командной строки, а всё остальное пересобирается с использованием собственной сборочной системы. Для распространения программ используются пакеты SVR4. В качестве графических окружению предлагаются Xfce, MATE и Enlightenment. Готовые сборки формируются для систем x86_64. Среди изменений в новой версии: В команде 'zap install' по умолчанию включена установка зависимостей.

В команде 'zap create-user' обеспечено выставление прав доступа 0700 для домашних каталогов (для переопределения следует использовать флаг "-M)".

Прекращена поддержка квот для UFS.

Инструментарий для языка Go обновлён до версии 1.25.

Задействован новый выпуск Python 3.12.12. Обновлены многие модули для языка Python.

Выполнена синхронизация с pkgsrc 20240116.

Обновлены версии программ, например, gnupg 2.4.8, qemu 8.1.5, wireshark 3.6.24, MariaDB 10.11.14, LibreCAD 2.2.1.2, tor 0.4.8.19, valkey 7.2.11, nsd 4.13.0, unbound 1.24.1, cups 2.4.14, cmake 3.31.8, rust 1.89.0, OpenSSL 3.0.18, wine 5.0.5, Node.JS 22.21.1, etcd 3.6.4, PostgreSQL 18.0, ruby 3.4.7, Pale Moon 33.9.1, PHP 8.4.13, openjdk 25.0.1.



