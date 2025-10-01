Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2025.10, продолжающего развитие OpenSolaris

|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:48, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Марку и модель модуля в студию!
Почему сам не напишешь драйвер?
|
|1.2, Аноним (2), 12:25, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Осталось только найти железо, на котором опениндиана заведётся. Ну и конечно же без войфая и звука. Кто юзает, поделитесь опытом.
|
|
|
|2.18, Аноним (17), 13:50, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот из принципа прийду домой на ненужном ноуте попробую запустить.
Вообще конечно имеет смысл на Thinkpad классические пилить.
|
|2.24, Аноним (17), 14:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вваливай столько же денег, как в Ubuntu или Arch, пиши драйверы.
|
|
|
|3.36, Аноним (36), 15:22, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ачивок накидали талантливым школьникам, а денежки фонды какие-нибудь на более значимые мероприятия спустили. Про OpenIndiana известно мало в труъ кругах и счастья, фаундешенов не видно. Недавно узнал, что и идейные деды в вытянутых свитерах ЛХДЕ устали пилить. Энтузиазм с возрастом проходит как оказалось.
|
|1.3, Аноним (2), 12:30, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Подскажите, а где у опениндианы лежат сырцы дров? Например, если я хочу перелопатить старый драйвер к intel HDA и возможно заставить его работать на своём ноуте.
|
|
|
|2.4, Аноним (1), 12:33, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
сорцы берут из проекта illumos
openindiana это конкретная ос из исходников illumos,
поэтому нужен реп illumos
|
|1.5, Аноним (5), 12:34, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Добавлено несколько утилит, написанных на языке Rust, среди которых lsd, mergiraf, ripgrep и fd. Также добавлен редактор кода Helix, написанный на Rust.
А месные эксперты утверждают что на rust ничего не написано.
|
|
|
|2.7, Медведь (ok), 12:45, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust! И все будут довольны: растеры, счастливо пыхтя, танцуют с боровчекером и наслаждаются любимым делом, все остальные облегченно вздыхают и начинают забывать ржу как ночной кошмар. Профит же!
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 13:28, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> все остальные облегченно вздыхают и
возвращаются к старым добрым сишным CVE...
|
|3.16, Аноним (17), 13:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust!
А что сразу Openindiana? Пусть этот ваш Линукс переписывают.
|
|3.35, Аноним (35), 15:21, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не растер, но движуху с растом поддерживаю. За десятки лет накопились проблемы и со старыми ЯП и политические с ГНУ. Поэтому проблемы есть, их надо решать, сообщество раст делает эту неблагодарную работу. Пусть делают, все будем в плюсе. Поэтому не надо говорить, что есть растеры и «все остальные». Есть люди которые делают полезную работу и есть евангелисты за и против, которые и создают весь шум. Последних слушать никогда не надо.
|
|
|
|4.40, Аноним (36), 15:27, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Годами не парились, а тут вдруг очнулись. Раст это про что угодно только не про безопасность. От жс в браузере не спасет же,а это основная проблема и тот самый вектор атаки. Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся, а этот опенсорс незнает какой ещё Раст придумать чтобы продаться.
|
|
|
|5.46, Аноним (-), 16:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Годами не парились, а тут вдруг очнулись.
В этом и проблема)) Всем было по..., начиная с самих 6ыdloкодеров.
А в последние годы после серии очень больших взломов и шантажей взяли и запарились.
О чем вообще можно говорить, если кернел.орг был взломан на почти два года.
> Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся
"Большие кампании" как раз его финансируют, активно внедряют и пропихивают в дидовые проекты вроде ядра линя.
|
|1.8, Аноним (2), 12:47, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, а что тут за проблема с нерабочим терминалом? Он показывает исключительно картину Малевича. Только в xterm можно получить шелл.
|
|
|
|2.9, ryoken (ok), 12:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>показывает исключительно картину Малевича
Это на которой арапы безлунной ночью с небом в тучах грузят уголь?
|
|2.32, warlock (??), 15:07, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ж коммерчиский ЮНИКС по происхождению, откуда в нём вдруг возьмётся рабочий терминал, если его отродясь там не было?
|
|
|
|
|
|
|
|4.23, Аноним (17), 14:51, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня открывается. Так в чём проблема? Если у одного человека ссылка не открывается, а у другого открывается, разве может быть ссылка нерабочая? Может быть всё же проблема у одного из человеков с доступом по этой ссылке?
|
|
|
|5.27, Аноним (21), 15:00, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, в том, что она ни у кого не открывается. А у кого открывается, у них что-то явно не в порядке.
|
|5.30, KhabMan (ok), 15:03, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно вроде и открылось, но больше половины элементов не прогружены и разметка поехала.
|
|4.26, Медведь (ok), 14:58, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Молодец, пошутил так пошутил, вся маршрутка лежала. Петросян залил слезами вторую сигарету за углом. После принятия кое-каких мер ссылка открывается, но сам факт их необходимости не радует.
|
|
|
|5.31, Аноним (21), 15:03, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Каких именно мер, ручного редактирования URL? Ну, да. Но при чём тут какие-то блокировки, выдуманные тобой?
|
|4.29, KhabMan (ok), 15:01, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Заметил, что сайты дистрибутивов стали хреново открываться. Ощущение, что РКН решил возбудиться на неотечественное открытое ПО
|
|
|
|5.34, Аноним (21), 15:13, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ни разу не сталкивался. Ркн блокировал только часть пула адресов nvidia, из-за чего периодически не скачать драйвер по ним. В данной ситуации я вижу в комментах только парочку фантазёров без блокировок, у которых неисправная ссылка "открывается".
|
|5.37, Аноним (35), 15:26, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бред. Скорее просто блочат CDNы, а у них куча жирных сеток. Вот и попадают под удар все.
|
|1.39, Шизгорин (?), 15:27, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На Core 2 Duo виснет намертво не доходя до установщика. Пробовал на Pentium 4 и Athlon XP -- то же самое.
|
|
|
|2.41, Аноним (36), 15:50, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это из-за компонентов с жопель лицензией. Выбирайте бсд чтобы всё работало.
|
|2.42, Медведь (ok), 15:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На dell inspiron с 2957U запустилось, но Mate Terminal не работает, wifi нет, system monitor вылетел при попытке открыть вкладку с процессами, без запущенных приложений откушивает 2G RAM, DVD смонтировало, но извлечь штатно не смогло, Sound не запускается.
Вроде на данный момент все )
|
|2.44, Аноним (17), 16:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно, я на своём Intel Core 2 Duo правда, несколько лет назад загружал нормально. Что же они там такого накрутили.
|
|2.45, Аноним (17), 16:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может взять материнку с балкона, да и собрать обратно старичка ради эксперимента.
|