Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2025.10, продолжающего развитие OpenSolaris

29.10.2025 12:11

Представлен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2025.10, пришедшего на смену дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (498 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (2.2 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2025.10:

  • Обновлено 1140 пакетов.
  • Добавлено несколько утилит, написанных на языке Rust, среди которых lsd, mergiraf, ripgrep и fd. Также добавлен редактор кода Helix, написанный на Rust.
  • Добавлено несколько реализаций (Traella и Swi) интерпретаторов и виртуальных машин для языка Prolog.
  • Улучшена поддержка тонких клиентов SunRay.
  • Доступны ветки Python 3.14 3.13, 3.12 и 3.9. Обновлены версии сотен пакетов для Python и Perl.
  • Добавлены пакеты для распределённых хранилищ Seaweedfs, garage и minio.
  • В Zabbix-server реализована поддержка систем с архитектурой SPARC.
  • Обновлены версии Librewolf 144, Firefox 144, Thunderbird 144, LibreOffice 25.8.2, Librecad 2.2, SDL 3.2.22, Fish 4.0 (переписан на Rust), Clang 20.1.8, Cmake 4.1.2, CUPS 2.4.14, Emacs 30.2, FFmpeg 7.1.2, GIMP 3.0.6, GNOME 44.4, Go 1.25, Netbeans 27, Node.js 24.10, NVIDIA 580.95.05, QEMU 10.1, Rust 1.89, Vim 9.1.1971, VirtualBox 7.1.10.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64133-openindiana
Ключевые слова: openindiana, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    все еще без дров на wifi, печально...
    еле дышит проект
     
     
  • 2.14, Ан339ним (?), 13:32, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да давно пора закопать.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:48, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Марку и модель модуля в студию!
    Почему сам не напишешь драйвер?
     
  • 2.43, ЛинуксЮзерМастер (?), 16:29, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе драйвера WiFi, поставил Linux, и теперь просто говори что зато у тебя Linux.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:25, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось только найти железо, на котором опениндиана заведётся. Ну и конечно же без войфая и звука. Кто юзает, поделитесь опытом.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:50, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из принципа прийду домой на ненужном ноуте попробую запустить.
    Вообще конечно имеет смысл на Thinkpad классические пилить.
     
     
  • 2.24, Аноним (17), 14:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вваливай столько же денег, как в Ubuntu или Arch, пиши драйверы.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:22, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ачивок накидали талантливым школьникам, а денежки фонды какие-нибудь на более значимые мероприятия спустили. Про  OpenIndiana известно мало в труъ кругах и счастья, фаундешенов не видно. Недавно узнал, что и идейные деды в вытянутых свитерах ЛХДЕ устали пилить. Энтузиазм с возрастом проходит как оказалось.
     

  • 1.3, Аноним (2), 12:30, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а где у опениндианы лежат сырцы дров? Например, если я хочу перелопатить старый драйвер к intel HDA и возможно заставить его работать на своём ноуте.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 12:33, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сорцы берут из проекта illumos

    openindiana это конкретная ос из исходников illumos,
    поэтому нужен реп illumos

     
  • 2.25, Аноним (17), 14:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сходил на главную страницу, нашел там ссылку на https://github.com/openindiana
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлено несколько утилит, написанных на языке Rust, среди которых lsd, mergiraf, ripgrep и fd. Также добавлен редактор кода Helix, написанный на Rust.

    А месные эксперты утверждают что на rust ничего не написано.

     
     
  • 2.7, Медведь (ok), 12:45, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust! И все будут довольны: растеры, счастливо пыхтя, танцуют с боровчекером и наслаждаются любимым делом, все остальные облегченно вздыхают и начинают забывать ржу как ночной кошмар. Профит же!
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:28, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > все остальные облегченно вздыхают и

    возвращаются к старым добрым сишным CVE...

     
  • 3.16, Аноним (17), 13:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust!

    А что сразу Openindiana? Пусть этот ваш Линукс переписывают.

     
  • 3.35, Аноним (35), 15:21, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не растер, но движуху с растом поддерживаю. За десятки лет накопились проблемы и со старыми ЯП и политические с ГНУ. Поэтому проблемы есть, их надо решать, сообщество раст делает эту неблагодарную работу. Пусть делают, все будем в плюсе. Поэтому не надо говорить, что есть растеры и «все остальные». Есть люди которые делают полезную работу и есть евангелисты за и против, которые и создают весь шум. Последних слушать никогда не надо.
     
     
  • 4.40, Аноним (36), 15:27, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Годами не парились, а тут вдруг очнулись. Раст это про что угодно только не про безопасность. От жс в браузере не спасет же,а это основная проблема и тот самый вектор атаки. Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся, а этот опенсорс незнает какой ещё Раст придумать чтобы продаться.
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 16:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Годами не парились, а тут вдруг очнулись.

    В этом и проблема)) Всем было по..., начиная с самих 6ыdloкодеров.
    А в последние годы после серии очень больших взломов и шантажей взяли и запарились.
    О чем вообще можно говорить, если кернел.орг был взломан на почти два года.

    > Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся

    "Большие кампании" как раз его финансируют, активно внедряют и пропихивают в дидовые проекты вроде ядра линя.

     
  • 2.12, Аноним (12), 13:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да переписано же.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:35, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак ведь не написано, а переписано.
     

  • 1.8, Аноним (2), 12:47, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а что тут за проблема с нерабочим терминалом? Он  показывает исключительно картину Малевича. Только в xterm  можно получить шелл.
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 12:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>показывает исключительно картину Малевича

    Это на которой арапы безлунной ночью с небом в тучах грузят уголь?

     
     
  • 3.19, Аноним (2), 13:51, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно та самая.
     
  • 2.32, warlock (??), 15:07, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж коммерчиский ЮНИКС по происхождению, откуда в нём вдруг возьмётся рабочий терминал, если его отродясь там не было?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:59, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главную ссылку почините, она кривая.
     
     
  • 2.11, Медведь (ok), 13:07, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это, похоже, блокировка :( Ссылка-то нормальная.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:26, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блокировка тут только у тебя, наверное, совпадение (нет).
     
     
  • 4.23, Аноним (17), 14:51, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня открывается. Так в чём проблема? Если у одного человека ссылка не открывается, а у другого открывается, разве может быть ссылка нерабочая? Может быть всё же проблема у одного из человеков с доступом по этой ссылке?
     
     
  • 5.27, Аноним (21), 15:00, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, в том, что она ни у кого не открывается. А у кого открывается, у них что-то явно не в порядке.
     
  • 5.30, KhabMan (ok), 15:03, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно вроде и открылось, но больше половины элементов не прогружены и разметка поехала.
     
  • 4.26, Медведь (ok), 14:58, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодец, пошутил так пошутил, вся маршрутка лежала. Петросян залил слезами вторую сигарету за углом. После принятия кое-каких мер ссылка открывается, но сам факт их необходимости не радует.
     
     
  • 5.31, Аноним (21), 15:03, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каких именно мер, ручного редактирования URL? Ну, да. Но при чём тут какие-то блокировки, выдуманные тобой?
     
     
  • 6.33, Медведь (ok), 15:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирно троллишь, потренируйся на кошках сперва.
     
  • 4.29, KhabMan (ok), 15:01, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметил, что сайты дистрибутивов стали хреново открываться. Ощущение, что РКН решил возбудиться на неотечественное открытое ПО
     
     
  • 5.34, Аноним (21), 15:13, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу не сталкивался. Ркн блокировал только часть пула адресов nvidia, из-за чего периодически не скачать драйвер по ним. В данной ситуации я вижу в комментах только парочку фантазёров без блокировок, у которых неисправная ссылка "открывается".
     
  • 5.37, Аноним (35), 15:26, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред. Скорее просто блочат CDNы, а у них куча жирных сеток. Вот и попадают под удар все.
     
  • 1.39, Шизгорин (?), 15:27, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Core 2 Duo виснет намертво не доходя до установщика. Пробовал на Pentium 4 и Athlon XP -- то же самое.
     
     
  • 2.41, Аноним (36), 15:50, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это из-за компонентов с жопель лицензией. Выбирайте бсд чтобы всё работало.
     
  • 2.42, Медведь (ok), 15:52, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На dell inspiron с 2957U запустилось, но Mate Terminal не работает, wifi нет, system monitor вылетел при попытке открыть вкладку с процессами, без запущенных приложений откушивает 2G RAM, DVD смонтировало, но извлечь штатно не смогло, Sound не запускается.

    Вроде на данный момент все )

     
  • 2.44, Аноним (17), 16:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, я на своём Intel Core 2 Duo правда, несколько лет назад загружал нормально. Что же они там такого накрутили.
     
  • 2.45, Аноним (17), 16:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может взять материнку с балкона, да и собрать обратно старичка ради эксперимента.
     

