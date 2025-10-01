Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2025.10, продолжающего развитие OpenSolaris

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:45, 29/10/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 2.7 , Медведь ( ok ), 12:45, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust! И все будут довольны: растеры, счастливо пыхтя, танцуют с боровчекером и наслаждаются любимым делом, все остальные облегченно вздыхают и начинают забывать ржу как ночной кошмар. Профит же!

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:28, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > все остальные облегченно вздыхают и возвращаются к старым добрым сишным CVE...

3.16 , Аноним ( 17 ), 13:47, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >О, отличная мысль -- и правда, дуйте-ка все переписывать Indiana на rust! А что сразу Openindiana? Пусть этот ваш Линукс переписывают.

3.35 , Аноним ( 35 ), 15:21, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не растер, но движуху с растом поддерживаю. За десятки лет накопились проблемы и со старыми ЯП и политические с ГНУ. Поэтому проблемы есть, их надо решать, сообщество раст делает эту неблагодарную работу. Пусть делают, все будем в плюсе. Поэтому не надо говорить, что есть растеры и «все остальные». Есть люди которые делают полезную работу и есть евангелисты за и против, которые и создают весь шум. Последних слушать никогда не надо.

4.40 , Аноним ( 36 ), 15:27, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Годами не парились, а тут вдруг очнулись. Раст это про что угодно только не про безопасность. От жс в браузере не спасет же,а это основная проблема и тот самый вектор атаки. Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся, а этот опенсорс незнает какой ещё Раст придумать чтобы продаться.

5.46 , Аноним ( - ), 16:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Годами не парились, а тут вдруг очнулись. В этом и проблема)) Всем было по..., начиная с самих 6ыdloкодеров.

А в последние годы после серии очень больших взломов и шантажей взяли и запарились.

О чем вообще можно говорить, если кернел.орг был взломан на почти два года. > Большие кампании на хп,3х сидят и не парятся "Большие кампании" как раз его финансируют, активно внедряют и пропихивают в дидовые проекты вроде ядра линя.

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да переписано же.

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:35, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак ведь не написано, а переписано.

