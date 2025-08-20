Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU84

|
|
|
Аноним (30), 11:09, 20/08/2025
+6
|
Чтобы анонимный эксперт заходил в комментарии опеннета и писал столь содержательный комментарий, иначего смысл его существования не очевиден.
|
User (??), 12:40, 20/08/2025
+4
|
Ну, обычно поставлено ВЕНДОРОМ в составе "сертифицированного решения"(ТМ).
А дальше одно из двух:
Или вот "обновление на новую-лудшую (но при этом вот прям совсем почему-то не совместимую) версию" по цене перевнедрения (И нет, обновиться "через версию" нельзя, предыдущая уже тоже снята с поддержки и с обновлением на неё мы вам не...т, поможем - но за ОЧЕНЬ отдельные деньги!)
Или "кошка сдохла, хвост облез", вендор в арменистане экскурсии проводит - а обновлять не то, чтобы "лапки" (Там унутре вполне себе обычный LAMP может оказаться, ага. Просто во времена оны - "какой же ж ты хакир без ведра солярки?!") - но тоже некоторая дихотомия: на вопрос "ТОЧНО ничего не сломается? Побожись!!!"
- Подвальный начинает мамой клясться и очень-очень обижается, когда слышит что "стоимость простоя" они с мамой в борделе за всю жизнь не отработают, даже если их потом на органы разобрать - а ничего больше у него в общем-то и нету.
- НЕ-подвальный, у которого в уставном капитале нулей достаточно организует Предпроектное Обследование, по итогам которого Главный Технический Специалист говорит: "Не, ну так-то ничего такого... версии конечно странные, собрано как-то непонятно, дефолты кривые, но сделаем" - после чего менеджер краснеет, бледнеет, умножает сроки на число пи, а изменившуюся цену еще раз на число е и идет к начальству. Начальство множит еще на два (Половину себе - половину начальству с той стороны) - после чего стоимость обновления солярки вместе с пенсией для специалистов поддержки начинает казаться "ничотак суммой", вполне даже вменяемой - и проблема обновления откладывается до нового ИТ-директора. Тем более, что оно работает - ты "поддерживаешь", покуда не сломается, а оно с-ка не ломается почему-то.
Как-то так.
|
Константавр (ok), 09:21, 20/08/2025
+1
|
А есть у кого до сих пор живая машина с солярой? Ну, боевая чтобы, не просто побаловаться. И как сейчас солярка, на каких процах вообще работает?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аноним (8), 09:33, 20/08/2025
+2
|
Но это же скучно, когда что-то работает. Где приключения, нервный дебаг, гуглеж проблем, правки конфигов и все такое? Это же то, через что должен пройти любой уважающий себя линуксоид.
|
|
|
Минона (ok), 09:49, 20/08/2025
+3
|
> Но это же скучно, когда что-то работает. Где приключения, нервный дебаг, гуглеж
> проблем, правки конфигов и все такое? Это же то, через что
> должен пройти любой уважающий себя линуксоид.
Не, я за спокойный сон.
|
|
|
Аноним (-), 10:34, 20/08/2025
–6
|
> Не, я за спокойный сон.
Вон там на могилке, под деревцами - спокойнее всего спится. И вам, и вашим технологиям. А будет оттуда лезть - зовите чуваков с осинвоыми кольями, не гоже зомби вне могил дефилировать.
|
|6.28, нах. (?), 11:05, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага, у меня уже второй час пятнадцатиминутной веб конфы по настройке очередного "убийцы проклятых проприетарных технологий". Пока что-то net use не работает. Даже не знаю чем им там помочь.
|
|
|
|
|
нах. (?), 10:59, 20/08/2025
|+/–
|
А раздавать кому и как? nfs у нас кривее некуда, самба в солярке ну такоэ себе...
|
|
|
|8.72, _ (??), 17:43, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зато iSCSI-target - вполне себе рабочий Причём оно IPMP умеет солярное - Ин... текст свёрнут, показать
|
нах. (?), 10:57, 20/08/2025
|+/–
|
остался ли вот только у нас еще какой-то не lin00ps-only софт для работы в ней?
|
dannyD (?), 09:45, 20/08/2025
|+/–
|
>>А есть у кого до сих пор живая машина с солярой? Ну, боевая чтобы...
соляра ни когда не была десктопом, т.е. для широких масс.
оно конечно где-то конечно есть, но не у нас.
|
|
|
Аноним (30), 11:06, 20/08/2025
|+/–
|
На рабочие станции ставились, если ошибаюсь, анонимные коллеги эксперты поправят.
|
|
|
dannyD (?), 12:40, 20/08/2025
|+/–
|
да, я немного погорячился,если высунуть нос и нашего калхоза, то существовали ирабочие станции со всякими кадами.
у нас же, действительно на этом крутились только жирные БД.
|
Жироватт (ok), 09:58, 20/08/2025
+3
|
В серверной, джва древних стоечных интеловых сервера.
Стоят там лет 15, ещё 15 и простоят.
Крутятся самописные джавовские сервисы для станков и инженеров, их обслуживающих.
|
|
|
Аноним (-), 14:50, 20/08/2025
|+/–
|
> В серверной, джва древних стоечных интеловых сервера.
> Стоят там лет 15, ещё 15 и простоят.
> Крутятся самописные джавовские сервисы для станков и инженеров, их обслуживающих.
Кошмар на улице вязов - российская редакция от айтишников.
|
|
|
Жироватт (ok), 16:17, 20/08/2025
|+/–
|
Ой, да ладно-ть тебе. Работает, кушать не просит.
Всю написанную библиотеку самописного софта если переносить на другую ОС, то там сумма оценивается около 50 миллионов рублей.
Интересно даже, с какой попытки админы смогут сделать эти солярные сервера, с сохранением производительности, виртуалками.
|
|
|
нах. (?), 10:58, 20/08/2025
–1
|
обращайтесь, все сделаем. Недорого, и все сертификаты утилизации и вывоз на спецтранспорте с табличкой опасный груз, все как надо будет.
А хорошим людям пригодится.
|
ptr (ok), 12:39, 20/08/2025
|+/–
|
Работает Sybase Adaptive Server Enterprise. Забот не доставляет. Просто работатет.
|
|
|
_ (??), 18:30, 20/08/2025
|+/–
|
В составе SAP или сам по себе? Просто редкий зверёк по нонешним временам то :)
|
Аноним на удаленке (-), 10:11, 20/08/2025
|+/–
|
Ну а что под него норм софта профессионального не делают. Кроме того что установлен. Например CLion нету, Quartus нет. PyCharm нет. И что мне с ней делать?. Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС не для всех специалистов
|
|
|
Аноним (-), 10:28, 20/08/2025
|+/–
|
> Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС
> не для всех специалистов
Де факто это ос для узких специалистов, повернутых на очень нишевых файлопомойках - да всяких легаси которые 100500 лет назад задеплоили - и так и не смогли слезть на что-то менее вендорлоченое. Так и идут на цепочке за новым хозяином (старый уже ласты склеил).
|
|
|
Минона (ok), 10:42, 20/08/2025
+1
|
>> Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС
>> не для всех специалистов
> Де факто это ос для узких специалистов, повернутых на очень нишевых файлопомойках
> - да всяких легаси которые 100500 лет назад задеплоили - и
> так и не смогли слезть на что-то менее вендорлоченое. Так и
> идут на цепочке за новым хозяином (старый уже ласты склеил).
Для "широких" специалистов есть TrueNAS SCALE.
Пользуйся.
|
|
|
нах. (?), 11:02, 20/08/2025
|+/–
|
на такое у подвальных денег не хватит. недостаточно широкие.
|
Аноним (30), 11:10, 20/08/2025
+1
|
Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на зло линуксоидам.
|
|
|
Аноним (41), 12:07, 20/08/2025
|+/–
|
На это было бы интересно посмотреть. Только зачем сливать с Иллюмосом? Разве там есть какие-то интересные разработки?
|
|
|
Аноним (30), 15:59, 20/08/2025
|+/–
|
>Разве там есть какие-то интересные разработки?
Но мы же не можем сравнить, ведь Соларис закрыт.
|
Аноним (-), 14:19, 20/08/2025
|+/–
|
> Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше
> бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на
> зло линуксоидам.
Звучит примерно как назло бабушке отморозили бы ущи на пару. Кто дрова то будет писать под это все? И куда это вообще кроме файлопомоек уже? Файлопомойки небольшая ниша, Sun и то не вывезли.
|
|
|
Аноним (30), 15:50, 20/08/2025
|+/–
|
>Кто дрова то будет писать под это все?
На траве дрова. Ну пишут же как-то под этот ваш линукс. Никто не говорит что обязательно поддерживать из коробки все железо как в Ubuntu. Начать с поддержки одной модели ноутбука.
|
нах. (?), 15:29, 20/08/2025
|+/–
|
> Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше
> бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на
> зло линуксоидам.
орацл ничего не делает назло, а только и исключительно - за деньги.
А с вас получишь как с козла молока.
А вот с потребителей древних санов - копеечки за саппорт капают. Пересобирателям самбы и сесехе - хватает.
|
|
|
жявамэн (ok), 16:12, 20/08/2025
+1
|
ну и будем честны еще лет 10 будут капать
жлезеки сан делали на совесть и их сервера и по 30 лет отработают.
|
Аноним (30), 11:12, 20/08/2025
|+/–
|
А так, надо понимать, что это наверное один из оставшихся самый настоящий UNIX, кстати не понимаю, почему не ставят хештег, а только Solaris, мол незачем, мол нет новостей про другие UNIX-ы, не перепутать?
|
|
|
|
|
Аноним (-), 14:23, 20/08/2025
|+/–
|
> Что такое "настоящий UNIX"? Это хорошо или плохо? И почему это хорошо или плохо?
Чисто теоретически - то что сертифицировано как таковой. Но тогда Linux тоже окажется UNIX - huawei разок прикололся и сертифицировал. С точки зрения труЪ юниксвея некая штука с SMF тоже - такое себе. В общем мутная тема.
|
|
|
Аноним (30), 15:53, 20/08/2025
|+/–
|
>Но тогда Linux тоже окажется UNIX - huawei разок прикололся и сертифицировал.
Сертификат уже протух. Уже не нет на сайте сертификации.
|
Аноним (-), 15:01, 20/08/2025
|+/–
|
>Что такое "настоящий UNIX"?
В 2025 году значёк UNIX-а может себе прицепить тот, кто прошёл сертификацию на Стандарт SUSv4, последняя версия, если мне память не изменяет, четвёртая. Single UNIX Specification. Кстати, Солярка уже не удовлетворяет требованиям псоледней версии SUS. Хотя, раньше она проходила процедуру сертификации на право ношения значка UNIX.
Ну разумеется сертификация платная. Бесплатного ничего не бывает.
|
|
|
|
|
Аноним (-), 18:08, 20/08/2025
|+/–
|
>Но исходный код оригинального UNIX в Solaris же остался?
Солярка прямой наследник знаменитой "UNIX System V". Чувак, это 1980-е гг :) Оракл открывал исходники своей проприетарной оси в виде - Open Solaris и Illumos. Ты веришь, что исходный код с 1980-х гг остался неизменным?
Современные утилиты GNU намного быстрее, мощнее и функциональней чем дедовские проприетарные утилиты "UNIX System V". Поверь мне.
|
Аноним (30), 15:55, 20/08/2025
|+/–
|
>Что такое "настоящий UNIX"?
Данном контексте, в моём понимании содержащие оригинальный код UNIX. Ни этот ваш Linux ни BSD не содержат исходный код UNIX а сабж содержит.
>Это хорошо или плохо?
Это очень хорошо!
|
|
|
_ (??), 18:45, 20/08/2025
|+/–
|
Не надо тут - BSD как раз и содержит, зайди и посмотри сырки. НО!
Но формально - они никогда не сертифицировались :)
А теперь это и не надо никому. Вообще никому, прикинь? :)
|
Аноним (-), 14:53, 20/08/2025
|+/–
|
>это наверное один из оставшихся самый настоящий UNIX
Все UNIX были и есть насквозь проприетарными продуктами. Все умерли, вот осталась одна Солярка. Та ветка, из которой вышли BSD - спошь пермиссивки. Чувак лучше молись на GNU и Столлмана. GNU/Linux наше всё!
И да, Да здравствует копилефт!
|
|
|
Аноним (30), 16:02, 20/08/2025
|+/–
|
Интересно, вот зачем Эплу эта сертификация, если у них чисто потребительский рынок. также интересно, много ли кода от UNIX там осталось.
|
|
|
Аноним (-), 17:51, 20/08/2025
|+/–
|
>зачем Эплу эта сертификация
Чтобы иметь значёк UNIX. И гордо шагать с высоко поднятой головой.
>у них чисто потребительский рынок.
А дело не в этом.
>также интересно, много ли кода от UNIX там осталось.
Вся внутренняя системщина macOS состоит из BSD-кода. Большая часть берётся видимо из FreeBSD.
|
жявамэн (ok), 16:06, 20/08/2025
+1
|
aix жив
hp-ux вроде как тоже
но на этом сайте ты про них не услышишь
|
|
|
Аноним (30), 16:12, 20/08/2025
|+/–
|
А они вообще новости о новых выпусках публикуют? Можно же про них новости писать в качестве исключения.
|
Аноним (-), 14:40, 20/08/2025
|+/–
|
Оракл всё никак не угомонится. Видимо есть у кого-то там парк серверов работающих на базе Солярки.
|