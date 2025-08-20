Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU84

Ну, обычно поставлено ВЕНДОРОМ в составе "сертифицированного решения"(ТМ).

А дальше одно из двух:

Или вот "обновление на новую-лудшую (но при этом вот прям совсем почему-то не совместимую) версию" по цене перевнедрения (И нет, обновиться "через версию" нельзя, предыдущая уже тоже снята с поддержки и с обновлением на неё мы вам не...т, поможем - но за ОЧЕНЬ отдельные деньги!) Или "кошка сдохла, хвост облез", вендор в арменистане экскурсии проводит - а обновлять не то, чтобы "лапки" (Там унутре вполне себе обычный LAMP может оказаться, ага. Просто во времена оны - "какой же ж ты хакир без ведра солярки?!") - но тоже некоторая дихотомия: на вопрос "ТОЧНО ничего не сломается? Побожись!!!" - Подвальный начинает мамой клясться и очень-очень обижается, когда слышит что "стоимость простоя" они с мамой в борделе за всю жизнь не отработают, даже если их потом на органы разобрать - а ничего больше у него в общем-то и нету. - НЕ-подвальный, у которого в уставном капитале нулей достаточно организует Предпроектное Обследование, по итогам которого Главный Технический Специалист говорит: "Не, ну так-то ничего такого... версии конечно странные, собрано как-то непонятно, дефолты кривые, но сделаем" - после чего менеджер краснеет, бледнеет, умножает сроки на число пи, а изменившуюся цену еще раз на число е и идет к начальству. Начальство множит еще на два (Половину себе - половину начальству с той стороны) - после чего стоимость обновления солярки вместе с пенсией для специалистов поддержки начинает казаться "ничотак суммой", вполне даже вменяемой - и проблема обновления откладывается до нового ИТ-директора. Тем более, что оно работает - ты "поддерживаешь", покуда не сломается, а оно с-ка не ломается почему-то. Как-то так.

