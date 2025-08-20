The OpenNET Project / Index page

Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU84

20.08.2025 09:07

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 84 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • В команду sxadm добавлены расширения RFDS_CLEAR и RFDS_NO для управления защитой от уязвимости RFDS (Register File Data Sampling) в процессорах Intel.
  • В утилиту format добавлена опция "-r", при указании которой осуществляется перебор и опрос параметров всех устройств в каталоге /dev, вместо загрузки параметров из кэша dev_info. Опция может быть полезной в кластерных конфигурациях с общими дисками, в которых параметры накопителей могут быть изменены без обновления кэша на других узлах.
  • В утилиту format добавлены опции "-n" и "-q" для упрощения вызова из скриптов в неинтерактивном режиме. Опция "-n" выводит список дисков и их атрибутов, а опция "-q" ограничивает выводимую информацию списком и параметрами дисков.
  • Поведение утилиты fmthard приближено к утилите format в плане запрета записи метки диска при наличии примонтированных ФС, вхождения в ZFS pool, наличия SVM- или VXVM-разделов. Также добавлена опция "-f" для принудительного выполнения операции с диском, несмотря на примонтированные разделы или активные пулы ZFS.
  • Реализация протокола IKEv1 (Internet Key Exchange Version 1), ранее объявленного устаревшим, выделена в отдельный пакет pkg:/system/network/ike-v1, который запланирован к удалению в будущих выпусках. В пакете pkg:/system/network/ike оставлена только поддержка IKEv2.
  • Объявлена устаревшей и запланирована к удалению система классификации сетевых пакетов IPQoS (pkg://solaris/system/network/ipqos). Для резервирования пропускной способности рекомендовано использовать утилиты dladm, dlstat, flowadm и flowstat.
  • В утилите truss обеспечена передача кода завершения работы, возвращённого обрабатываемым дочерним процессом, по аналогии с утилитами ptime и ppriv.
  • В sstore обеспечен вывод предупреждений о нехватке свободного места в разделе /tmp, показываемых когда раздел заполнен больше, чем на 95%, или занимает больше 10 ГБ.
  • Разрешено динамическое изменение таймаутов для находящихся в работе виртуальных дисков LDoms, используя команду "ldm set-vdisk timeout=N".
  • Повышена стабильность работы сервиса nscd (name service cache), для которого теперь запускается два процесса - один рабочий (nscd-worker), а второй для отслеживания доступности рабочего процесса (nscd).
  • Командный интерпретатор csh и утилита which перемещены из базового набора (pkg:/system/core-os) в отдельный пакет pkg:/legacy/shell/csh, который продолжает устанавливаться по умолчанию.
  • В утилите file улучшено определение наличия отладочной информации CTF (Compact C Type Format) в исполняемых файлах и библиотеках.
  • Добавлена поддержка трансляции варианта отладочной информации CTF, генерируемой GCC (GNU CTF), в представление Solaris CTF.
  • В состав включена криптографическая библиотека libsodium и расширения для её использования в PHP.
  • Пакет Node.js обновлён до ветки 22.
  • OpenSSH обновлён до версии 10.0, в которой удалена поддержка алгоритма DSA.
  • Обновлены версии программ, среди которых Apache httpd 2.4.63, BIND 9.18.37, cups 2.4.12, Django 4.2.23, Emacs 30.1, git 2.50.1, GnuPG 2.5.6, gnutls 3.8.9, Golang 1.23.10, Postfix 3.9.1, Python 3.13.3, ruby 3.1.7, Samba 4.21.7, sqlite 3.49.1, sudo 1.9.17p1, wxwidgets 3.2.7, xorg-server 21.1.18.


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:18, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    В чем смысл существование этого?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чтобы анонимный эксперт заходил в комментарии опеннета и писал столь содержательный комментарий, иначего смысл его существования не очевиден.
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:15, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Встретились две отличницы русского языка..
     
     
  • 3.48, mfa (?), 13:56, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прокомментировал эксперт пунктуации.
     
  • 3.52, Аноним (-), 14:35, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:26, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В обозначении мажорных версий ;)
     
  • 2.45, User (??), 12:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну, обычно поставлено ВЕНДОРОМ в составе "сертифицированного решения"(ТМ).
    А дальше одно из двух:
    Или вот "обновление на новую-лудшую (но при этом вот прям совсем почему-то не совместимую) версию" по цене перевнедрения (И нет, обновиться "через версию" нельзя, предыдущая уже тоже снята с поддержки и с обновлением на неё мы вам не...т, поможем - но за ОЧЕНЬ отдельные деньги!)

    Или "кошка сдохла, хвост облез", вендор в арменистане экскурсии проводит - а обновлять не то, чтобы "лапки" (Там унутре вполне себе обычный LAMP может оказаться, ага. Просто во времена оны - "какой же ж ты хакир без ведра солярки?!") - но тоже некоторая дихотомия: на вопрос "ТОЧНО ничего не сломается? Побожись!!!"

    - Подвальный начинает мамой клясться и очень-очень обижается, когда слышит что "стоимость простоя" они с мамой в борделе за всю жизнь не отработают, даже если их потом на органы разобрать - а ничего больше у него в общем-то и нету.

    - НЕ-подвальный, у которого в уставном капитале нулей достаточно организует Предпроектное Обследование, по итогам которого Главный Технический Специалист говорит: "Не, ну так-то ничего такого... версии конечно странные, собрано как-то непонятно, дефолты кривые, но сделаем" - после чего менеджер краснеет, бледнеет, умножает сроки на число пи, а изменившуюся цену еще раз на число е и идет к начальству. Начальство множит еще на два (Половину себе - половину начальству с той стороны) - после чего стоимость обновления солярки вместе с пенсией для специалистов поддержки начинает казаться "ничотак суммой", вполне даже вменяемой - и проблема обновления откладывается до нового ИТ-директора. Тем более, что оно работает - ты "поддерживаешь", покуда не сломается, а оно с-ка не ломается почему-то.

    Как-то так.

     
  • 2.78, Аноним (78), 18:38, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Константавр (ok), 09:21, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть у кого до сих пор живая машина с солярой? Ну, боевая чтобы, не просто побаловаться. И как сейчас солярка, на каких процах вообще работает?
     
     
  • 2.5, Минона (ok), 09:27, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На х86-64.
    Отлично работает.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 09:28, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем тебе это?
     
     
  • 4.7, Минона (ok), 09:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично работает.
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 09:33, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но это же скучно, когда что-то работает. Где приключения, нервный дебаг, гуглеж проблем, правки конфигов и все такое? Это же то, через что должен пройти любой уважающий себя линуксоид.
     
     
  • 6.12, Минона (ok), 09:49, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но это же скучно, когда что-то работает. Где приключения, нервный дебаг, гуглеж
    > проблем, правки конфигов и все такое? Это же то, через что
    > должен пройти любой уважающий себя линуксоид.

    Не, я за спокойный сон.

     
     
  • 7.21, Аноним (-), 10:34, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Не, я за спокойный сон.

    Вон там на могилке, под деревцами - спокойнее всего спится. И вам, и вашим технологиям. А будет оттуда лезть - зовите чуваков с осинвоыми кольями, не гоже зомби вне могил дефилировать.

     
     
  • 8.22, Минона (ok), 10:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наши технологии еще моих внуков кормить будут ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Аноним (-), 14:15, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.28, нах. (?), 11:05, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, у меня уже второй час пятнадцатиминутной веб конфы по настройке очередного "убийцы проклятых проприетарных технологий". Пока что-то net use не работает. Даже не знаю чем им там помочь.

     
  • 5.9, Аноним (3), 09:35, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично работает для чего?
     
     
  • 6.11, Минона (ok), 09:46, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отлично работает для чего?

    NAS/SAN.

     
     
  • 7.26, нах. (?), 10:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раздавать кому и как? nfs у нас кривее некуда, самба в солярке ну такоэ себе...

     
     
  • 8.46, aNonim (?), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fibre Channel на древних Emulex, наше фсьо ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.72, _ (??), 17:43, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато iSCSI-target - вполне себе рабочий Причём оно IPMP умеет солярное - Ин... текст свёрнут, показать
     
  • 5.34, Аноним (33), 11:16, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinMerge роботает?
     
  • 3.24, нах. (?), 10:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    остался ли вот только у нас еще какой-то не lin00ps-only софт для работы в ней?

     
  • 2.10, dannyD (?), 09:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>А есть у кого до сих пор живая машина с солярой? Ну, боевая чтобы...

    соляра ни когда не была десктопом, т.е. для широких масс.

    оно конечно где-то конечно есть, но не у нас.

     
     
  • 3.29, Аноним (30), 11:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На рабочие станции ставились, если ошибаюсь, анонимные коллеги эксперты поправят.
     
     
  • 4.44, dannyD (?), 12:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, я немного погорячился,если высунуть нос и нашего калхоза, то существовали ирабочие станции со всякими кадами.

    у нас же, действительно на этом крутились только жирные БД.

     
  • 2.13, Жироватт (ok), 09:58, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В серверной, джва древних стоечных интеловых сервера.
    Стоят там лет 15, ещё 15 и простоят.
    Крутятся самописные джавовские сервисы для станков и инженеров, их обслуживающих.
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 14:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В серверной, джва древних стоечных интеловых сервера.
    > Стоят там лет 15, ещё 15 и простоят.
    > Крутятся самописные джавовские сервисы для станков и инженеров, их обслуживающих.

    Кошмар на улице вязов - российская редакция от айтишников.

     
     
  • 4.70, Жироватт (ok), 16:17, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, да ладно-ть тебе. Работает, кушать не просит.
    Всю написанную библиотеку самописного софта если переносить на другую ОС, то там сумма оценивается около 50 миллионов рублей.
    Интересно даже, с какой попытки админы смогут сделать эти солярные сервера, с сохранением производительности, виртуалками.

     
     
  • 5.76, _ (??), 18:20, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.74, _ (??), 18:02, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:07, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть на спарках, не знаем как выкинуть
     
     
  • 3.25, нах. (?), 10:58, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обращайтесь, все сделаем. Недорого, и все сертификаты утилизации и вывоз на спецтранспорте с табличкой опасный груз, все как надо будет.

    А хорошим людям пригодится.

     
     
  • 4.47, Аноним (16), 13:15, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.35, Аноним (33), 11:18, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Командира?
     
  • 2.43, ptr (ok), 12:39, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает Sybase Adaptive Server Enterprise. Забот не доставляет. Просто работатет.
     
     
  • 3.77, _ (??), 18:30, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В составе SAP или сам по себе? Просто редкий зверёк по нонешним временам то :)
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:58, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.17, Аноним на удаленке (-), 10:11, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что под него норм софта профессионального не делают. Кроме того что установлен. Например CLion нету, Quartus нет. PyCharm нет. И что мне с ней делать?. Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС не для всех специалистов
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:28, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС
    > не для всех специалистов

    Де факто это ос для узких специалистов, повернутых на очень нишевых файлопомойках - да всяких легаси которые 100500 лет назад задеплоили - и так и не смогли слезть на что-то менее вендорлоченое. Так и идут на цепочке за новым хозяином (старый уже ласты склеил).

     
     
  • 3.23, Минона (ok), 10:42, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Возможно для тех клму под соляру прогать то тем прекрасно все. Но эта ОС
    >> не для всех специалистов
    > Де факто это ос для узких специалистов, повернутых на очень нишевых файлопомойках
    > - да всяких легаси которые 100500 лет назад задеплоили - и
    > так и не смогли слезть на что-то менее вендорлоченое. Так и
    > идут на цепочке за новым хозяином (старый уже ласты склеил).

    Для "широких" специалистов есть TrueNAS SCALE.
    Пользуйся.

     
     
  • 4.27, нах. (?), 11:02, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на такое у подвальных денег не хватит. недостаточно широкие.

     
     
  • 5.54, Аноним (-), 14:48, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.31, Аноним (30), 11:10, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на зло линуксоидам.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:07, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На это было бы интересно посмотреть. Только зачем сливать с Иллюмосом? Разве там есть какие-то интересные разработки?
     
     
  • 3.64, Аноним (30), 15:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разве там есть какие-то интересные разработки?

    Но мы же не можем сравнить, ведь Соларис закрыт.

     
  • 2.50, Аноним (-), 14:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше
    > бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на
    > зло линуксоидам.

    Звучит примерно как назло бабушке отморозили бы ущи на пару. Кто дрова то будет писать под это все? И куда это вообще кроме файлопомоек уже? Файлопомойки небольшая ниша, Sun и то не вывезли.

     
     
  • 3.60, Аноним (30), 15:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто дрова то будет писать под это все?

    На траве дрова. Ну пишут же как-то под этот ваш линукс. Никто не говорит что обязательно поддерживать из коробки все железо как в Ubuntu. Начать с поддержки одной модели ноутбука.

     
     
  • 4.71, Жироватт (ok), 16:20, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоего?
     
  • 2.58, нах. (?), 15:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не буду оригинален и комментария в комментарий к новости, но лучше
    > бы они обратно открыли, слили ветки с illumos и развивали на
    > зло линуксоидам.

    орацл ничего не делает назло, а только и исключительно - за деньги.

    А с вас получишь как с козла молока.

    А вот с потребителей древних санов - копеечки за саппорт капают. Пересобирателям самбы и сесехе - хватает.

     
     
  • 3.69, жявамэн (ok), 16:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну и будем честны еще лет 10 будут капать
    жлезеки сан делали на совесть и их сервера и по 30 лет отработают.
     
     
  • 4.79, _ (??), 18:41, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, Аноним (30), 11:12, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А так, надо понимать, что это наверное один из оставшихся самый настоящий UNIX, кстати не понимаю, почему не ставят хештег, а только Solaris, мол незачем, мол нет новостей про другие UNIX-ы, не перепутать?
     
     
  • 2.38, Василий Васильевич Васильев (?), 11:47, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое "настоящий UNIX"? Это хорошо или плохо? И почему это хорошо или плохо?
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:54, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошее ПО SRU.
     
  • 3.51, Аноним (-), 14:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое "настоящий UNIX"? Это хорошо или плохо? И почему это хорошо или плохо?

    Чисто теоретически - то что сертифицировано как таковой. Но тогда Linux тоже окажется UNIX - huawei разок прикололся и сертифицировал. С точки зрения труЪ юниксвея некая штука с SMF тоже - такое себе. В общем мутная тема.

     
     
  • 4.61, Аноним (30), 15:53, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но тогда Linux тоже окажется UNIX - huawei разок прикололся и сертифицировал.

    Сертификат уже протух. Уже не нет на сайте сертификации.

     
  • 3.57, Аноним (-), 15:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что такое "настоящий UNIX"?

    В 2025 году значёк UNIX-а может себе прицепить тот, кто прошёл сертификацию на Стандарт SUSv4, последняя версия, если мне память не изменяет, четвёртая. Single UNIX Specification. Кстати, Солярка уже не удовлетворяет требованиям псоледней версии SUS. Хотя, раньше она проходила процедуру сертификации на право ношения значка UNIX.

    Ну разумеется сертификация платная. Бесплатного ничего не бывает.

     
     
  • 4.63, Аноним (30), 15:58, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но исходный код оригинального UNIX в Solaris же остался?
     
     
  • 5.75, Аноним (-), 18:08, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но исходный код оригинального UNIX в Solaris же остался?

    Солярка прямой наследник знаменитой "UNIX System V". Чувак, это 1980-е гг :) Оракл открывал исходники своей проприетарной оси в виде - Open Solaris и Illumos. Ты веришь, что исходный код с 1980-х гг остался неизменным?

    Современные утилиты GNU намного быстрее, мощнее и функциональней чем дедовские проприетарные утилиты "UNIX System V". Поверь мне.

     
  • 3.62, Аноним (30), 15:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что такое "настоящий UNIX"?

    Данном контексте, в моём понимании содержащие оригинальный код UNIX. Ни этот ваш Linux ни BSD не содержат исходный код UNIX а сабж содержит.

    >Это хорошо или плохо?

    Это очень хорошо!


     
     
  • 4.80, _ (??), 18:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо тут - BSD как раз и содержит, зайди и посмотри сырки. НО!
    Но формально - они никогда не сертифицировались :)
    А теперь это и не надо никому. Вообще никому, прикинь? :)
     
  • 2.56, Аноним (-), 14:53, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это наверное один из оставшихся самый настоящий UNIX

    Все UNIX были и есть насквозь проприетарными продуктами. Все умерли, вот осталась одна Солярка. Та ветка, из которой вышли BSD - спошь пермиссивки. Чувак лучше молись на GNU и Столлмана. GNU/Linux наше всё!

    И да, Да здравствует копилефт!

     
     
  • 3.65, Аноним (30), 16:01, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.59, Stellarwind (?), 15:34, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум MacOS же тоже сертифицирована официально.
     
     
  • 3.66, Аноним (30), 16:02, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, вот зачем Эплу эта сертификация, если у них чисто потребительский рынок. также интересно, много ли кода от UNIX там осталось.
     
     
  • 4.73, Аноним (-), 17:51, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем Эплу эта сертификация

    Чтобы иметь значёк UNIX. И гордо шагать с высоко поднятой головой.

    >у них чисто потребительский рынок.

    А дело не в этом.

    >также интересно, много ли кода от UNIX там осталось.

    Вся внутренняя системщина macOS состоит из BSD-кода. Большая часть берётся видимо из FreeBSD.

     
  • 2.67, жявамэн (ok), 16:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    aix жив
    hp-ux вроде как тоже

    но на этом сайте ты про них не услышишь

     
     
  • 3.68, Аноним (30), 16:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они вообще новости о новых выпусках публикуют? Можно же про них новости писать в качестве исключения.
     

  • 1.53, Аноним (-), 14:40, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оракл всё никак не угомонится. Видимо есть у кого-то там парк серверов работающих на базе Солярки.
     

