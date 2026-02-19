Инициативы по сближению MySQL с сообществом и форсированию разработки

|
2.10, Аноним (10), 12:27, 19/02/2026
–5
Перед смертью Postgres.
Ща навайбают альтернативу и чатгпт начнет рекомендовать ее вместо PG (как traefik вместо nginx). Mysql естественно никуда не денется.
3.16, Аноним (16), 12:37, 19/02/2026
|+/–
|
У Оракла инженеров вменяемых не хватает, потому начинают перекладывать на сообщество.
4.27, Аноним (-), 13:09, 19/02/2026
|+/–
|
> У Оракла инженеров вменяемых не хватает, потому начинают перекладывать на сообщество.
Адекватные опенсорсники в оракле более пары лет не задерживаются, меняя работы на более opensource friendly фирмы, лучше понимающие открытые рабочие процессы, внезапно.
Вот буквально все видные в ядре linux фигуры с @oracle.com почему-то уже сменили мылы. Видимо сие не только в ядре.
3.24, нах. (?), 12:48, 19/02/2026
|–1 +/–
|
но ведь в РФ чатгпт запрещен?!
А этот...как его... гигачад? Так небось и будет советовать postgrespro и заодно написать явку с повинной.
> Mysql естественно никуда не денется.
так он уже делся. оставшись где-то там где васян-странички в вротпрессе.
Потому что вайп-кодеры (точнее, их ыы) умеют только в постгрез.
2.11, Жироватт (ok), 12:27, 19/02/2026
|+/–
|
Ну почему последние-то?
Копрорация гальванизировать труп третьестепенного продукта может долго - может себе позволить по ресурсам.
2.6, нах. (?), 12:25, 19/02/2026
–4
|
Так точно товарищмайор! Есть!
(но мы и дальше пожалуй будем сотрудничать с oracle)
2.28, LaunchWiskey (ok), 13:17, 19/02/2026
|+/–
|
> Есть же PostreSQL, зачем всё остальное?
А затем, что базы данных используют не только на localhost, но и во многих больших и давно работающих проектах, которые изначально разрабатывались под MySQL, никакие Postresql не поддерживают и не планируют поддерживать.
1.3, Аноним (3), 12:13, 19/02/2026
+1
|
Был MySQL. Потом престарелый финский дегрот продал его Ораклу за 1 ярд зелени, тут же сделал форк MariaDB и начал поливать Оракл грязью, что мол последний испортил MySQL, поэтому пользуйтесь MariaDB.
3.20, Аноним (3), 12:43, 19/02/2026
–1
|
Какая разница? Раз продаешь свое детище за бабки, тем более большие - заткнись и молчи, и не строй из себя переживающего. Тот, кто переживает за судьбу своего проекта - никогда его не продаст другим.
2.17, Аноним (10), 12:39, 19/02/2026
|+/–
|
А может дегроды те, кто название программы под GPL купили за ярд? Купили исключительно чтобы иметь право продавать проприетарные решения на основе.
>начал поливать Оракл грязью, что мол последний испортил MySQL
Ноунейм хомячок где-то на просторах СНГ кулачки сжимает, кто-то посмел АМЕРИКАНСКУЮ КОРПОРАЦИЮ подвергнуть критике.
3.22, Аноним (3), 12:45, 19/02/2026
|+/–
|
На просторах СНГ находишься ты, вата. И пользуешься американским интернетом, американским компьютером, американскими программами, американскими языками программирования и т.д.
3.25, нах. (?), 12:59, 19/02/2026
|+/–
|
Ну купили-то нормальные, только пробарахтались после той покупки недолго.
> Купили исключительно чтобы иметь право продавать проприетарные решения на основе.
вообще ни разу. Купили чтоб автор не сдох с голоду и проект от этого не откинулся следом.
Тогда так еще бывало. Никаких проприетарных продаж от этого не воспоследовало.
А орацлу оно и даром было не нать, такое большое красивое кольцо в нос. Он бы и рад куда-нибудь прикопать под забор, можно в одну ямку с вбоксом, но спекулянты на бирже могут расстроиться.
2.29, IW (?), 13:20, 19/02/2026
|+/–
|
Ну так темка на лицо: снова раскрутить аналог ЭсКюЭль и продать его снова. Иметь лярд зелёный и не иметь - это уже два лярда.
2.7, User (??), 12:25, 19/02/2026
+1
|
Не, никак нельзя стандартный роадмап нарушать:
Балкон-гараж-дача-мусорка-apache software foundation...
1.8, Аноним (8), 12:26, 19/02/2026
|+/–
|
Как управлять миром не привлекая внимания санитаров том 2. У Оракл видимо не получилось отбить инвестиции и они решили, что недостаточно крепко народ подсел на MySQL, чтобы драть с них бабло. Поэтому давайте зайдём ещё раз.
2.14, Аноним (14), 12:34, 19/02/2026
|+/–
|
Если раньше например, альтернатив mysql особо небыло, только PG по сути. И сама разработка очень сильно зависила от РСУБД. То сейчас, когда подходы меняются, новые инструменты появляются - попытаться зайти на второй круг - космическая тупость. Надо пытаться доить то что еще хоть как то доится.
1.9, Фонтимос (?), 12:26, 19/02/2026
+1
|
Зря они все это затеяли, Ларри в последнее время зол на прогеров, они бабосики ему перестали в клювике таскать. Думаю у него появился повод отправить нытиков на мороз. Ждем.
1.13, Fareast (ok), 12:31, 19/02/2026
|+/–
|
А в чем фишка MySQL? я ставил мне вообще не понравилось, ресурсы жрет конкретно
2.18, Аноним (10), 12:42, 19/02/2026
–1
|
Фишка в том, что у тебя могут быть разные движки у разных таблиц. Это прямо киллер фича.
Дефолтный движок по своим возможностям и свойствам не уступает PG.
Упрощенный диалект SQL - для нормальных людей это скорее плюс. У PG усложненный, при этом делает то же самое.
>ресурсы жрет конкретно
Все очень гибко настраивается по жранью. Тоже плюс. У PG тоже, но сложнее.
3.23, Аноним (16), 12:46, 19/02/2026
|+/–
|
> Упрощенный диалект SQL - для нормальных людей
Кто такие "нормальные"? Те, кто необучаемые совсем?
2.21, Аноним (16), 12:43, 19/02/2026
|+/–
|
Фишка в неправильном имени. Вот было бы iSQL - тогда бы попёрло.
1.26, Аноним (-), 13:04, 19/02/2026
|+/–
|
> Ответственный за взаимодействие с сообществом в компании
> Oracle (MySQL Community Manager)
Взаимоисключающие параграфы. Чтобы эинициатива работала - надо оракл из схемы убрать :D. А на это оракл пойти никак не смогет...
Почему убрать? Достаточно вспомнить историю с Berkeley DB. Libre Office. Solariz/ZFS. Или вот мускуль. Все имевшее отношение к опенсорсу оракл, таки, прогадил. И опеносорсники более пары лет там не держат. Это у community manager'а вопросов не вызывает?
1.31, LaunchWiskey (ok), 13:23, 19/02/2026
|+/–
|
Ларри что-то на голову упало? Или опять заманивает, чтоб потом прислать юристов с длинным списком того, что вы нарушили, воспользовавшись их предложением?
|