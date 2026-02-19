The OpenNET Project / Index page

Инициативы по сближению MySQL с сообществом и форсированию разработки

19.02.2026 10:50 (MSK)

Ответственный за взаимодействие с сообществом в компании Oracle (MySQL Community Manager) опубликовал заметку, в которой заявил об изменении в инженерном руководстве, усилении сотрудничества с сообществом и форсировании разработки новой функциональности. Новая стратегия разработки MySQL включает три направления: внедрение в MySQL Community Edition инноваций и новой функциональности для разработчиков; расширение экосистемы и развитие инструментов, фреймворков и коннекторов для улучшения работы с MySQL; повышение прозрачности процессов и активное вовлечение сообщества к определению пути развития MySQL.

В MySQL Community Edition планируют интегрировать возможности, ранее доступные только в коммерческих продуктах. Из намеченных для интеграции новшеств отмечены новые векторные функции для AI, создание сборок с PGO-оптимизациями, гиперграфный оптимизатор, повышение качества работы с JSON, расширение средств мониторинга через OpenTelemetry, реализация многопоточного переноса изменений из журнала транзакций и предоставление расширенной аналитики HA/DR (High Availability/Disaster Recovery). Некоторые значимые изменения уже доступны в ветке MySQL 9.6, в которой из движка хранения InnoDB в SQL-движок перенесено управление внешними ключами и каскадными действиями (распространение изменений на другие записи, связанные через внешние ключи).

Кроме того, отмечается намерение расширить сотрудничество и согласованность действий между сообществом и командами Oracle, отвечающими за разработку, оптимизатор, runtime, безопасность, AI, контроль качества и управление продуктом. Планируется размещать в открытом доступе планы разработки, отчёты о ходе разработки и исправлении ошибок, а также упростить приём изменений от участников из сообщества. Для укрепления экосистемы намерены наладить тесное сотрудничество с дистрибутивами Linux и открытыми проектами. Отдельно упоминается сотрудничество с компанией Canonical и сообществом Ubuntu, а также поддержка зависящих от MySQL крупных отрытых проектов, таких как WordPress, Drupal, Magento и Joomla.

В ответ от имени сообщества опубликовано открытое письмо, которое подписали около 250 представителей сообщества и компаний, использующих MySQL или развивающих альтернативные решения на базе MySQL. Письмо призывает Oracle создать некоммерческую организацию для поддержки сообщества MySQL, не зависящую от отдельных поставщиков.

Предполагается, что создание нейтральной площадки даст возможность решить имеющиеся системные проблемы, наблюдаемые в последние годы, такие как потеря доли рынка MySQL, снижение доверия и отсутствие прозрачности, барьеры при передаче изменений от сторонних участников, отставание по функциональности (например, отсутствие векторного поиска), фрагментированное и стареющее сообщество (отсутствие притока новых разработчиков). Создание независимой организации также привлечёт к проекту крупные компании, заинтересованные в развитии MySQL, но ныне ограниченные в возможности участия в разработке из-за развития MySQL за закрытыми дверями.

Для обсуждения предлагается несколько вариантов управления в новой организации. Например, допускается, что по аналогии с формированием ассоциации OpenELA компания Oracle создаст организацию и пригласит в число учредителей других лидеров отрасли, что позволит сохранить контроль над стратегией развития и видением экосистемы, но привлечёт при этом других участников к совместной работе. Вторым вариантом является создание отдельной организации, в которой Oracle будет выступать стратегическим управляющим партнёром и предоставлять возможность использования торговой марки MySQL. Не исключается также создание ассоциации из заинтересованных в развитии MySQL сторонних компаний и уже после создания независимой организации приглашение Oracle принять участие в инициативе.

Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 12:08, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Последние судороги перед смертью
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:27, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Перед смертью Postgres.
    Ща навайбают альтернативу и чатгпт начнет рекомендовать ее вместо PG (как traefik вместо nginx). Mysql естественно никуда не денется.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:37, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Оракла инженеров вменяемых не хватает, потому начинают перекладывать на сообщество.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:09, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Оракла инженеров вменяемых не хватает, потому начинают перекладывать на сообщество.

    Адекватные опенсорсники в оракле более пары лет не задерживаются, меняя работы на более opensource friendly фирмы, лучше понимающие открытые рабочие процессы, внезапно.

    Вот буквально все видные в ядре linux фигуры с @oracle.com почему-то уже сменили мылы. Видимо сие не только в ядре.

     
  • 3.24, нах. (?), 12:48, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но ведь в РФ чатгпт запрещен?!
    А этот...как его... гигачад? Так небось и будет советовать postgrespro и заодно написать явку с повинной.

    > Mysql естественно никуда не денется.

    так он уже делся. оставшись где-то там где васян-странички в вротпрессе.
    Потому что вайп-кодеры (точнее, их ыы) умеют только в постгрез.

      

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 13:22, 19/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 12:27, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему последние-то?
    Копрорация гальванизировать труп третьестепенного продукта может долго - может себе позволить по ресурсам.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же PostreSQL, зачем всё остальное?
     
     
  • 2.6, нах. (?), 12:25, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так точно товарищмайор! Есть!

    (но мы и дальше пожалуй будем сотрудничать с oracle)

     
  • 2.28, LaunchWiskey (ok), 13:17, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же PostreSQL, зачем всё остальное?

    А затем, что базы данных используют не только на localhost, но и во многих больших и давно работающих проектах, которые изначально разрабатывались под MySQL, никакие Postresql не поддерживают и не планируют поддерживать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:13, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был MySQL. Потом престарелый финский дегрот продал его Ораклу за 1 ярд зелени, тут же сделал форк MariaDB и начал поливать Оракл грязью, что мол последний испортил MySQL, поэтому пользуйтесь MariaDB.
     
     
  • 2.5, Фонтимос (?), 12:23, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продал Солнцу, учите матчасть.
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 12:43, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница? Раз продаешь свое детище за бабки, тем более большие - заткнись и молчи, и не строй из себя переживающего. Тот, кто переживает за судьбу своего проекта - никогда его не продаст другим.
     
  • 2.17, Аноним (10), 12:39, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может дегроды те, кто название программы под GPL купили за ярд? Купили исключительно чтобы иметь право продавать проприетарные решения на основе.

    >начал поливать Оракл грязью, что мол последний испортил MySQL

    Ноунейм хомячок где-то на просторах СНГ кулачки сжимает, кто-то посмел АМЕРИКАНСКУЮ КОРПОРАЦИЮ подвергнуть критике.

     
     
  • 3.22, Аноним (3), 12:45, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На просторах СНГ находишься ты, вата. И пользуешься американским интернетом, американским компьютером, американскими программами, американскими языками программирования и т.д.
     
  • 3.25, нах. (?), 12:59, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну купили-то нормальные, только пробарахтались после той покупки недолго.

    > Купили исключительно чтобы иметь право продавать проприетарные решения на основе.

    вообще ни разу. Купили чтоб автор не сдох с голоду и проект от этого не откинулся следом.

    Тогда так еще бывало. Никаких проприетарных продаж от этого не воспоследовало.


    А орацлу оно и даром было не нать, такое большое красивое кольцо в нос. Он бы и рад куда-нибудь прикопать под забор, можно в одну ямку с вбоксом, но спекулянты на бирже могут расстроиться.

     
  • 2.29, IW (?), 13:20, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так темка на лицо: снова раскрутить аналог ЭсКюЭль и продать его снова. Иметь лярд зелёный и не иметь - это уже два лярда.
     

  • 1.4, нах. (?), 12:15, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, захороните его уже в могильник апача, чего мучаться.

     
     
  • 2.7, User (??), 12:25, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, никак нельзя стандартный роадмап нарушать:
    Балкон-гараж-дача-мусорка-apache software foundation...
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:26, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как управлять миром не привлекая внимания санитаров том 2. У Оракл видимо не получилось отбить инвестиции и они решили, что недостаточно крепко народ подсел на MySQL, чтобы драть с них бабло. Поэтому давайте зайдём ещё раз.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:34, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если раньше например, альтернатив mysql особо небыло, только PG по сути. И сама разработка очень сильно зависила от РСУБД. То сейчас, когда подходы меняются, новые инструменты появляются - попытаться зайти на второй круг - космическая тупость. Надо пытаться доить то что еще хоть как то доится.
     

  • 1.9, Фонтимос (?), 12:26, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зря они все это затеяли, Ларри в последнее время зол на прогеров, они бабосики ему перестали в клювике таскать. Думаю у него появился повод отправить нытиков на мороз. Ждем.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:28, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стандартный Web стек LAMP становится всё лучше!
     
  • 1.13, Fareast (ok), 12:31, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем фишка MySQL? я ставил мне вообще не понравилось, ресурсы жрет конкретно
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 12:42, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фишка в том, что у тебя могут быть разные движки у разных таблиц. Это прямо киллер фича.
    Дефолтный движок по своим возможностям и свойствам не уступает PG.
    Упрощенный диалект SQL - для нормальных людей это скорее плюс. У PG усложненный, при этом делает то же самое.

    >ресурсы жрет конкретно

    Все очень гибко настраивается по жранью. Тоже плюс. У PG тоже, но сложнее.

     
     
  • 3.23, Аноним (16), 12:46, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Упрощенный диалект SQL - для нормальных людей

    Кто такие "нормальные"? Те, кто необучаемые совсем?

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:42, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >я ставил мне вообще не понравилось

    :D

     
  • 2.21, Аноним (16), 12:43, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фишка в неправильном имени. Вот было бы iSQL - тогда бы попёрло.
     

  • 1.26, Аноним (-), 13:04, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ответственный за взаимодействие с сообществом в компании
    > Oracle (MySQL Community Manager)

    Взаимоисключающие параграфы. Чтобы эинициатива работала - надо оракл из схемы убрать :D. А на это оракл пойти никак не смогет...

    Почему убрать? Достаточно вспомнить историю с Berkeley DB. Libre Office. Solariz/ZFS. Или вот мускуль. Все имевшее отношение к опенсорсу оракл, таки, прогадил. И опеносорсники более пары лет там не держат. Это у community manager'а вопросов не вызывает?

     
  • 1.31, LaunchWiskey (ok), 13:23, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ларри что-то на голову упало? Или опять заманивает, чтоб потом прислать юристов с длинным списком того, что вы нарушили, воспользовавшись их предложением?
     

