Инициативы по сближению MySQL с сообществом и форсированию разработки

Ответственный за взаимодействие с сообществом в компании Oracle (MySQL Community Manager) опубликовал заметку, в которой заявил об изменении в инженерном руководстве, усилении сотрудничества с сообществом и форсировании разработки новой функциональности. Новая стратегия разработки MySQL включает три направления: внедрение в MySQL Community Edition инноваций и новой функциональности для разработчиков; расширение экосистемы и развитие инструментов, фреймворков и коннекторов для улучшения работы с MySQL; повышение прозрачности процессов и активное вовлечение сообщества к определению пути развития MySQL. В MySQL Community Edition планируют интегрировать возможности, ранее доступные только в коммерческих продуктах. Из намеченных для интеграции новшеств отмечены новые векторные функции для AI, создание сборок с PGO-оптимизациями, гиперграфный оптимизатор, повышение качества работы с JSON, расширение средств мониторинга через OpenTelemetry, реализация многопоточного переноса изменений из журнала транзакций и предоставление расширенной аналитики HA/DR (High Availability/Disaster Recovery). Некоторые значимые изменения уже доступны в ветке MySQL 9.6, в которой из движка хранения InnoDB в SQL-движок перенесено управление внешними ключами и каскадными действиями (распространение изменений на другие записи, связанные через внешние ключи). Кроме того, отмечается намерение расширить сотрудничество и согласованность действий между сообществом и командами Oracle, отвечающими за разработку, оптимизатор, runtime, безопасность, AI, контроль качества и управление продуктом. Планируется размещать в открытом доступе планы разработки, отчёты о ходе разработки и исправлении ошибок, а также упростить приём изменений от участников из сообщества. Для укрепления экосистемы намерены наладить тесное сотрудничество с дистрибутивами Linux и открытыми проектами. Отдельно упоминается сотрудничество с компанией Canonical и сообществом Ubuntu, а также поддержка зависящих от MySQL крупных отрытых проектов, таких как WordPress, Drupal, Magento и Joomla. В ответ от имени сообщества опубликовано открытое письмо, которое подписали около 250 представителей сообщества и компаний, использующих MySQL или развивающих альтернативные решения на базе MySQL. Письмо призывает Oracle создать некоммерческую организацию для поддержки сообщества MySQL, не зависящую от отдельных поставщиков. Предполагается, что создание нейтральной площадки даст возможность решить имеющиеся системные проблемы, наблюдаемые в последние годы, такие как потеря доли рынка MySQL, снижение доверия и отсутствие прозрачности, барьеры при передаче изменений от сторонних участников, отставание по функциональности (например, отсутствие векторного поиска), фрагментированное и стареющее сообщество (отсутствие притока новых разработчиков). Создание независимой организации также привлечёт к проекту крупные компании, заинтересованные в развитии MySQL, но ныне ограниченные в возможности участия в разработке из-за развития MySQL за закрытыми дверями. Для обсуждения предлагается несколько вариантов управления в новой организации. Например, допускается, что по аналогии с формированием ассоциации OpenELA компания Oracle создаст организацию и пригласит в число учредителей других лидеров отрасли, что позволит сохранить контроль над стратегией развития и видением экосистемы, но привлечёт при этом других участников к совместной работе. Вторым вариантом является создание отдельной организации, в которой Oracle будет выступать стратегическим управляющим партнёром и предоставлять возможность использования торговой марки MySQL. Не исключается также создание ассоциации из заинтересованных в развитии MySQL сторонних компаний и уже после создания независимой организации приглашение Oracle принять участие в инициативе.



