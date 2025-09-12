The OpenNET Project / Index page

Oracle уволил 70 сотрудников из команды проекта MySQL

12.09.2025 12:25

По данным издания The Register под сокращение персонала в компании Oracle попали 70 сотрудников, вовлечённых в работу над СУБД MySQL, среди которых несколько опытных разработчиков. Майкл "Монти" Видениус, сооснователь СУБД MySQL и создатель проекта MariaDB, написал, что ему больно слышать о массовых увольнениях в MySQL и хотя он не удивлён данными действиями Oracle, его всё равно печалит, что до этого дошло. Петр Зайцев, сооснователь компании Percona и бывший руководитель группы оптимизации производительности в компании MySQL AB, выразил опасение, что данный шаг может привести к постепенному сворачиванию Community-редакции MySQL.

Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Анонист (?), 12:30, 12/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 12/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, уволенные опытные разработчики подключатся к работе над MariaDB
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 12/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мускуль стал окончательно ненужным с равзитием постгреса и специализированных субд.
     
  • 1.6, Агл (?), 12:37, 12/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    "Состояние Ларри Эллисона из Oracle за один день выросло на 90 миллиардов долларов. Он ненадолго стал самым богатым человеком в мире"
     

