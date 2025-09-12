Oracle уволил 70 сотрудников из команды проекта MySQL

По данным издания The Register под сокращение персонала в компании Oracle попали 70 сотрудников, вовлечённых в работу над СУБД MySQL, среди которых несколько опытных разработчиков. Майкл "Монти" Видениус, сооснователь СУБД MySQL и создатель проекта MariaDB, написал, что ему больно слышать о массовых увольнениях в MySQL и хотя он не удивлён данными действиями Oracle, его всё равно печалит, что до этого дошло. Петр Зайцев, сооснователь компании Percona и бывший руководитель группы оптимизации производительности в компании MySQL AB, выразил опасение, что данный шаг может привести к постепенному сворачиванию Community-редакции MySQL.



