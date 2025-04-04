Представлен openHalo, инструментарий для миграции с MySQL на PostgreSQL

Опубликован код инструментария openHalo, предоставляющего прослойку для упрощения переноса приложений, изначально написанных для MySQL, на использование СУБД PostgreSQL. Проект выполнен в виде прокси, прозрачно транслирующего запросы к MySQL в запросы к PostgreSQL и выполняющий обратное преобразование для ответов. Проект написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

В openHalo поддерживаются SQL-диалект и коммуникационный протокол MySQL, что позволяет перевести на PostgreSQL приложения, написанные для MySQL, с минимальными изменениями или без изменения кода. В сочетании с openHalo могут использоваться типовые утилиты, команды и драйверы MySQL.