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Представлен openHalo, инструментарий для миграции с MySQL на PostgreSQL

04.04.2025 13:13

Опубликован код инструментария openHalo, предоставляющего прослойку для упрощения переноса приложений, изначально написанных для MySQL, на использование СУБД PostgreSQL. Проект выполнен в виде прокси, прозрачно транслирующего запросы к MySQL в запросы к PostgreSQL и выполняющий обратное преобразование для ответов. Проект написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

В openHalo поддерживаются SQL-диалект и коммуникационный протокол MySQL, что позволяет перевести на PostgreSQL приложения, написанные для MySQL, с минимальными изменениями или без изменения кода. В сочетании с openHalo могут использоваться типовые утилиты, команды и драйверы MySQL.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Один из разработчиков MySQL раскритиковал проект и рекомендовал использовать PostgreSQL
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 17
  4. OpenNews: Microsoft открыл код СУБД DocumentDB, основанной на PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз FerretDB 2.0, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: Выпуск СУБД MySQL 9.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63020-openhalo
Ключевые слова: openhalo, postgresql, mysql
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, User (??), 14:13, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пахнуло selta'ой от ethersoft, ЕВПОЧЯ...
     
  • 1.3, Ося Бендер (?), 14:13, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –6 +/
     
  • 1.4, Пароль Пароль (?), 14:18, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    первый раз пишу такой комментарий!

    зачем оно?
    MySQL - самая лучшая база в мире!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:29, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://db-engines.com/en/ranking
     
     
  • 3.7, fyjybv (?), 15:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FoxPro, Paradox нету. Видел даже вакансию для разработчика FoxPro.
     
  • 2.11, 223 (?), 16:45, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мария, которая DB, как и оригинальный мускуль не отличается эффективностью,недавно на пет-проекте начались дропы данных, мария тупо не успевала обновлять данные если параллельно на ноде шли бэкапы, добавляли индексы к таблицам еще какие-то оптимизации, бестолку, обьем данных по чуть-чуть тоже рос, ..переползли на на посгресс, проблемы исчезли, хотя конечно с посгрессом тоже пришлось потанцевать. Мария сильно проще это факт.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:05, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле — «не успевала»?
    В чём конкретно это выражалось?
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала выберут негодный инструмент, а потом свмотрят на свои яйца, не мешают ли
     

  • 1.8, opennetuser (ok), 15:33, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Wordpress кто-то пробовал юзать?
     
  • 1.9, BorichL (ok), 16:07, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну как бы забавно. Ну наверно для работы с базой, где 10 тысяч ХеллоВордов в табличках просто лежит пригодится.
    Но в остальном то если приложение написано под такую убогую СУБД как MySQL, то зачем ему прослойка под монструозный PostgreSQL, пусть так и долбится в этом примитиве... Чтобы поиметь плюсы от перехода с MySQL на PostgreSQL, то сохранить структуру таблиц базы наверно удастся (если она изначально была толковой), но всё остальное придётся переработать полностью.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 17:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы запустить какую-нибудь небольшую фигню, написанную для mysql, в среде, где есть большой и задорого обслуживаемый постгрес, а ни специалистов, ни желания возиться с mysql нет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:28, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Годнота, репозиторий моего дистрибутива GNU/Linux хранит информацию о пакетах в базе данных MySQL/MariaDB. Теперь желающие поиграться смогут испосльзовать СУБД PostgreSQL.
     
  • 1.12, 12yoexpert (ok), 16:58, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто в своём уме перейдёт с мускула на postgres?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:29, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто в своём уме ещё не перешёл с mysql?
     

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