Представлен openHalo, инструментарий для миграции с MySQL на PostgreSQL

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|3.7, fyjybv (?), 15:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FoxPro, Paradox нету. Видел даже вакансию для разработчика FoxPro.
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|2.11, 223 (?), 16:45, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мария, которая DB, как и оригинальный мускуль не отличается эффективностью,недавно на пет-проекте начались дропы данных, мария тупо не успевала обновлять данные если параллельно на ноде шли бэкапы, добавляли индексы к таблицам еще какие-то оптимизации, бестолку, обьем данных по чуть-чуть тоже рос, ..переползли на на посгресс, проблемы исчезли, хотя конечно с посгрессом тоже пришлось потанцевать. Мария сильно проще это факт.
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|3.15, Аноним (15), 17:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сначала выберут негодный инструмент, а потом свмотрят на свои яйца, не мешают ли
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|1.9, BorichL (ok), 16:07, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну как бы забавно. Ну наверно для работы с базой, где 10 тысяч ХеллоВордов в табличках просто лежит пригодится.
Но в остальном то если приложение написано под такую убогую СУБД как MySQL, то зачем ему прослойка под монструозный PostgreSQL, пусть так и долбится в этом примитиве... Чтобы поиметь плюсы от перехода с MySQL на PostgreSQL, то сохранить структуру таблиц базы наверно удастся (если она изначально была толковой), но всё остальное придётся переработать полностью.
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|2.14, Аноним (13), 17:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы запустить какую-нибудь небольшую фигню, написанную для mysql, в среде, где есть большой и задорого обслуживаемый постгрес, а ни специалистов, ни желания возиться с mysql нет.
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|1.10, Аноним (10), 16:28, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Годнота, репозиторий моего дистрибутива GNU/Linux хранит информацию о пакетах в базе данных MySQL/MariaDB. Теперь желающие поиграться смогут испосльзовать СУБД PostgreSQL.
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