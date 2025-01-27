Microsoft открыл код СУБД DocumentDB, основанной на PostgreSQL

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|2.3, Аноним (3), 12:37, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну AWS DocumentDB относительно недавно появился, а СУБД Azure DocumentDB уже лет 15 как существует, его даже переименовать успели в Azure Cosmos DB.
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|1.2, xsignal (ok), 12:36, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Кому может понадобится код от Microsoft)) Если только посмотреть, как не надо делать =)
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|3.7, chdlb (?), 13:00, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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FerretDB - а кому оно надо? любителем монго-кактусов?
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|4.24, User (??), 13:33, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, я могу себе представить контору, у которой экспертиза по postgres вот есть - а по mongo "нет и через забор не надь" - и тут "нате-на-лопате" коробочное решение с прикрученной на изоленту mongo'й нарисовалось - но в реальной жизни допущений чот многовато выходит...
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|5.37, chdlb (?), 14:47, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если отсутствует экспертиза по монге и ты не хочешь ее получать, то тебе нафиг не надо никакая монго ни та ни поверз постгреса
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|6.40, User (??), 14:59, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если отсутствует экспертиза по монге и ты не хочешь ее получать, то
> тебе нафиг не надо никакая монго ни та ни поверз постгреса
Спасибо, кэп!
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|2.18, User (??), 13:17, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На opennet'е? Примерно "никому", у всех жеж "лапки", да и задач-то под кроватью таких нет.
А так вот разработчикам ferretdb вот понадобилось (Зачем кому-нибудь сам ferretdb нужен - не спрашивай) - судя по всему, у MS получилось мал-мала лучше, чем у них самих.
Конкретное вот облачное решение чтоб с самой mongo'й не связываться - вообще дофига кому, да.
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|3.39, Аноним (39), 14:57, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну на опеннете ведь как: закрытый код — «а что это тут делает»? Открыли код — «от корпораций нам ничего не надо!». Не в первый и не в десятый раз уже.
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|1.5, Аноним (5), 12:38, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надеюсь что это эффективнее jsonb. Не знаю что за имбeцилы в постгресе писали jsonb, где судя по всему для каждого вложенного словаря/массива хранится 4 или 8 байт его длины, из-за чего относительно json его раздувает в пару раз. Поэтому значительно удобнее и эффективнее в базе хранить не json а протобуфы (схема и прямая/обратная совместимость бонусом).
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|2.8, chdlb (?), 13:02, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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возьми текст JSON в UTF-8 и засунь это в обычный бинарь, можешь предварительно сжать gzip, цена такой операции копейки, вполне примелимо, за будешь за вендор-лок к БД
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|3.43, Аноним (43), 15:11, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>возьми текст JSON в UTF-8 и засунь это в обычный бинарь
Открой для себя MessagePack - It's like JSON, but fast and small
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|2.26, User (??), 13:48, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только вот работать с этим придется - ну, на уровне приложения, а не с помощью СУБД со всеми вытекающими, ага. Ложь (Не "клади") паркетом под себя и не мучай слоника, чоужтам - смотрите у всех датасатанистов страны ))).
А так-то postgresql даже индексить тот jsonb умеет - была б реализация чуть менее уродлива (Примерно со всех сторон - от функций по работе С, которые разок уже менялись, до - да-да, структуры хранения и, как следствие, эффективности работы с данными) - цены б ей не было - но маемо шо маемо.
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|2.47, slew (ok), 16:48, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не знаю что за имбeцилы в постгресе писали jsonb, где судя по всему для каждого вложенного словаря/массива хранится 4 или 8 байт его длины,
Ну давай, если сам не имбецил, расскажи, как упаковать в бинарном сторадже последовательности массивов байтов произвольных размеров, не сохраняя их длин, или смещений.
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|1.12, Илья (??), 13:11, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, а какая сейчас самая вменяемая реляционная БД без встроенных хлеборкзки и компаса?
Это же просто набор таблиц, селекты, транцакции... а руководство только к одной MSSQL - тысяч пять строк
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|2.17, Аноним (-), 13:16, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Подскажите, а какая сейчас самая вменяемая реляционная БД
> без встроенных хлеборкзки и компаса?
SQLite)))
Легкая, встравается во что угодно, даже в компас и хлеборезку!
Свободная, можно использовать где и как угодно.
Есть конечно чуток минусов, но где их нет?)(
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|2.38, chdlb (?), 14:49, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто не используй все хрень сверху ее реляционных возможностей и это будет правильно
а так-то уже и JS в MySQL завезли в превью билдах
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|1.13, Аноним (-), 13:14, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А мелкософт молодцы...
Взяли готовое решение, которые написали немамонты из PostgreSQL, дописали чуток кода и теперь рубят на этом бабки. Причем вклада в сам PostgreSQL от них практически нет. Как напр. и в ядро линя. Хотя на азуре они зарабатывают больше чем на десктопной винде.
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|Часть нити удалена модератором
|3.21, Аноним (-), 13:25, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> любой вор/паразит.
Вор просто забрал бы себе и запретил остальных пользоваться - примерно как ГНУтики просто взяли кода с BSD/MIT и заразили гнураком.
Паразит только использовал не давая ничего взамен.
А тут типичный симбионт - он использует существующий код, поддерживая и улучшая его, тк от этого зависит его благосостояние.
И когда таких много - например 80% кода в ядре пишут корпорации, то вопрос "а кто теперь васяны, которые только пользуются ядром?" становится не таким однозначным))
Благо на мнение васянов кладут огромный болт.
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|2.22, User (??), 13:28, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эээээ... да собственно примерно наоборот же. "Немамонты" написали, "ну, такоЭ" - другие товарищи из ferretdb попытались это "ну очень такоЭ" использовать - вышло "ну эдакое". Потом пришли MS и показали, "как надо" и любители "эдакого" радостно на это "как надо" и переключились.
Вопрос "кто мешал "не мамонтом" сделать у себя нормальную работу с json" оставим пока за скобками...
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|3.29, Аноним (-), 14:07, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему все твои "ну, такоЭ" и "ну эдакое"?
Речь о том, что мелкомягкие опять зарабатывают деньги на написаном другими коде. Практически не вкладываясь в него. Причем из-за олигополии облачных провайдеров, они со своим Азуром получают огромную фору по сравнению со всеми другими.
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|4.31, User (??), 14:19, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> К чему все твои "ну, такоЭ" и "ну эдакое"?
> Речь о том, что мелкомягкие опять зарабатывают деньги на написаном другими коде.
> Практически не вкладываясь в него. Причем из-за олигополии облачных провайдеров, они
> со своим Азуром получают огромную фору по сравнению со всеми другими.
К тому, что вот в данном случае зарабатывать на написанном "не мамонтами" не выходит, пришлось самим писать.
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|1.27, Аноним (27), 13:49, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>для хранения данных в формате BSON в СУБД PostgreSQL
Но CBOR же намного лучше. BSON - это первый блин комом. Вернее далеко не первый.
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|1.28, Аноним (1), 14:05, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Движок DocumentDB реализован в форме надстройки над СУБД PostgreSQL.
Стареют NoSQLники. Лет 15 назад за такие идеи затролили и прогнали бы из хипстеров.
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|2.44, нах. (?), 15:31, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж не они, это те самые тролли и есть. "Зачем вам монга, она лицензию требует, без штанов останетесь - вон нате вам нашу аналогов не... то есть точно такую же, но шва6одную documentDB - смотрите, смотрите, все как вы любите!"
Те и повелись. Опа - а там postgres.
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|2.45, Tron is Whistling (?), 15:51, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они просто внезапно выяснили, что весь их NoSQL прекрасно запихивается в RDBMS, и ведёт себя при этом не хуже.
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