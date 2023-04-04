Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

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|1.2, Аноним (2), 13:02, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> createIndexes и dropIndexes
у нормальных людей это зовется indices, а не indexes.
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|2.7, Аноним (7), 13:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Both "indexes" and "indices" are acceptable plural forms of the word "index" or to refer to more than one index. Index is one of those rare words that have two different plurals in English. "Indices" is originally a Latin plural, while "Indexes" has taken the English way of making plurals, using –s or –es. Though both are still widely used, they take on different usage in their senses. "Indices" is used when referring to mathematical, scientific and statistical contexts
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|3.24, Аноним (2), 14:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот и подъехала цитата прямиком из выдачи гугла, даже без прохождения по ссылке.
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|4.39, Аноним (39), 17:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Специально для анонимов с опеннета посмотрел в хардварном словаре напечатанном в Великобритании, всё правильно написано.
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|5.48, Аноним (48), 18:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Который отсканировали и выложили в сеть, где его и нашла нейросеть и гугл. Разговор был не о содержании а о форме подачи. Притом в ироническом ключе.
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|3.8, Аноним (26), 13:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программист не осилил sql? Привлечение кадров которые не могут переучиться на sql?
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|3.11, Аноним (11), 13:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя в руке молоток, то все предметы вокруг автоматически считаются гвоздями.
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|3.13, Аноним (26), 13:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так программист и нужен чтобы создать приложение которое скроет от оператора внутренности. Поэтому он должен знать sql и техзадание выраженное в предметной логике. Оператору действительно не нужен sql. Предваряя ответ, оператору нельзя давать свободный доступ к СУБД.
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|4.18, Аноним (11), 13:56, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы знаете, бывают случаи, когда даже программисту не нужен SQL.
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|3.32, Аноним (26), 15:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот так умирает нативность. Типа могу работать с sql db но язык запросов к не знаю.
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|2.40, Аноним (39), 17:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, если бы реляционные базы данных покрывали 100% всех кейсов. Ах, если бы на SQL было удобно выразить любой запрос. Это была бы такая жизнь, анонче… Сказка была бы, а не жизнь. Но эти мечты, как и многие, разбились о чугунный зад реальности.
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|3.58, Прохожий (??), 20:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ах, если бы реляционные базы данных покрывали 100% всех кейсов.
Вроде бы, в мире уже не осталось чистых реляционных СУБД, как правило, все поддерживают несколько парадигм.
> Ах, если бы на SQL было удобно выразить любой запрос.
SQL - тюринг-полный язык. Об удобстве выражения, конечно, спорить бесполезно. Но вот на тему "любой" - вполне даже можно.
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|2.44, BrainFucker (ok), 18:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тех кто хочет развернуть сторонний проект, требующий mongo, но у них уже есть postgres, таким образом можно обойтись без лишнего сервиса.
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|1.6, Аноним (6), 13:18, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какая БД самая популярная? Какую лучше учить? Вопрос из разряда, какой ЯП самый популярный, какой учить?
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|2.10, Аноним (11), 13:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пятый принцип философии юникс:
> Храните данные в простых текстовых файлах
Все эти СУБД с бинарным форматом - от Поттеринга.
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|3.14, EuPhobos (ok), 13:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Текстовый файл хранится внутри файловой системы с бинарными ссылками в виде inode на них, все эти файловые системы от гари потера, философ предлагает лучше хранить прям в секторах накопителя, аля: "dd if=myawesomework of=/dev/sda bs=512 skip=10"
только не забыть записать где ни будь на бумажке карандашиком, какого размера файл, и какое смещение в блочном устройстве было, что бы потом правильно его считать..
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|4.15, hck61589 (ok), 13:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки.
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|5.55, OpenEcho (?), 19:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки.
Там тогда вся файловая система будет состоять из дурак-сам-дурак и места для данных не останется
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|4.17, Аноним (11), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, с точки зрения философии UNIX, крайне желательно, чтобы весь /dev/sda1 был одним большим текстовым файлом, а содержимое разных документов отделялось бы специальными строками в тексте.
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|5.41, Аноним (39), 17:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе, так и есть. Просто для некоторых оптимизаций, связанных в основном с ограничениями железа, пришлось специальные строки сделать бинарными и структурировать текстовый файл. В остальном же — всё именно как ты описал, и не только на UNIX.
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|6.45, Аноним (48), 18:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой текстовый язык используется. Как насчёт фрагментации. Как насчёт равномерной нагрузки на сектора. Как насчёт вложенности не связных файлов. И много ещё вопросов. ? - на все вопросы оптом.
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|7.53, Аноним (39), 19:15, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно из-за этих вопросов пришлось оптимизировать и структурировать. Впрочем, текст существует только в твоей голове, когда ты на экран смотришь. Для компьютера это просто поток битов, не имеющий смысла.
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|5.56, OpenEcho (?), 19:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так давным давно уже
> 0x1C FS File separator End of file. Or between a concatenation of what might otherwise be separate files.
> 0x1D GS Group separator - between sections of data. Not needed in simple data files.
> 0x1E RS Record separator End of a record or row.
> 0x1F US Unit separator Between fields of a record, or members of a row ( aka FieldSeparator).
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|3.23, Аноним (26), 14:09, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остаётся определиться что является неделимой единицей и как из них создавать новые знания.
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|2.12, Аноним (26), 13:33, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если объектная СУБД не тянет технически и в бэкенд берет sql СУБД, то нужны подобного рода костыли и прокси для легаси.
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|3.16, Аноним (11), 13:50, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в "не тянет технически" (наоборот, достаточно очевидно, что хранить документы в реляционном движке менее эффективно, чем в документном, не говоря уже о том, что отказоустойчивость в постгресе сделать гораздо сложнее, чем в монге). Дело исключительно в лицензии. SSPL запрещает продавать облачные mongo as a service без согласия авторов монги, и поэтому считается несвободной.
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|5.25, Аноним (11), 14:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача проекта - как раз спрятать от программистов SQL за API Mongo
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|6.27, 1 (??), 15:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача проекта ничего не прятать, а дать монгистам иллюзию, что они работают на монге
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|7.30, Аноним (26), 15:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возвращаемся к профессионализму программиста, который не может напрямую общаться с бэкэндом.
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|8.36, 1 (??), 17:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программист он же как обезьянка Дали ему фреймвок - он на нём и пишет Ни... текст свёрнут, показать
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|6.28, Аноним (26), 15:05, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо приложения монгооператор? Тетеньки будут не довольны. Излишние требования к оператору.
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|6.33, Аноним (26), 15:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача проекта прервать лицензию и дать работать легаси под свободной лицензией. Остаётся вопрос с правами на mongoapi. Подменять один апи другим это и есть костыль.
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|7.42, Аноним (39), 18:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не костыль, а вполне легитимный паттерн, описанный в одной фундаментальной книжке по дизайну софта. Но ты книг не читал, поэтому тебе всё это костылями кажется.
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|8.46, Аноним (48), 18:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начал я читать одного такого модного автора, который ратовал за максимальное упр... текст свёрнут, показать
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|5.43, Аноним (39), 18:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пройдись гибким SQLем по графу, потом расскажешь впечатления. Не пойми меня неправильно, это _можно_ сделать на SQL, но запросы выходят уж больно кучерявые, на несколько страниц. С документами дело обстоит чуть лучше, но это пока в структуру слабоструктурированных документов не нужно нырять.
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|7.49, Аноним (39), 18:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормализация хороша только в теории. На практике же, денормализация — известный и часто применяемый инструмент оптимизаций.
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|8.50, Аноним (48), 19:03, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну например запись со структурой сущность - апсвязь - даунсвязь не подходит Кол... текст свёрнут, показать
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|9.52, Аноним (39), 19:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме двусвязного списка есть ещё и другие структуры данных Подходит он или нет... текст свёрнут, показать
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|1.22, lucentcode (ok), 14:07, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Одно не понимаю: зачем так извращаться? SQL — это одно, NoSQL — совершенно другое. Нужен заменитель NoSQL на шару в облаке? Так нужно запилить аналог MongoDB, на том же Go, но без привязки к РСУБД с их SQL. Не думаю, что это прямо какой-то Rocket Science. Тем более что Mongo была долго открытой, её внутреннее устройство, алгоритмы и API хорошо известны, это не какой-то чёрный ящик вроде Oracle Database. А попытки скрестить ужа с ежом — так и не дадут настоящую монгу с её киллер-фичами(среди которых отсутствие SQL плюс, а не минус, для некоторых) на выходе.
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|2.29, 1 (??), 15:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не дадут настоящую монгу с её киллер-фичами(среди которых отсутствие SQL плюс, а не минус, для некоторых)
Ну тогда главную киллер фичу они и реализовали
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|2.37, Аноним (37), 17:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так нужно запилить аналог MongoDB, на том же Go, но без привязки к РСУБД с их SQL. Не думаю, что это прямо какой-то Rocket Science.
Напоминает тех чуваков, которые делали чат. Тоже думали что это не рокет сайнс, а потом пошли задачи поддержки чатов на десятки тысяч человек и там начались прям ньюансы. И всё оказалось прям не очень просто.
Чем то даже напоминает переписывальщиков всего на раст тоже думают что это не рокет сайнс, а потом чего-то не входит каменный цветок.
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