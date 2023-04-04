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Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

04.04.2023 12:25

Опубликован выпуск проекта FerretDB 1.0, позволяющего заменить документо-ориентированную СУБД MongoDB на PostgreSQL без внесения изменений в код приложений. FerretDB реализован как прокси-сервер, транслирующий обращения к MongoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, что позволяет использовать PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Версия 1.0 отмечена как первый стабильный выпуск, готовый для повсеместного использования. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основной целевой аудиторией FerretDB являются пользователи, которые не применяют в своих приложениях расширенные возможности MongoDB, но желают использовать полностью открытый программный стек. На текущем этапе развития FerretDB поддерживает подмножество возможностей MongoDB, наиболее часто применяемых в типовых приложениях. Необходимость внедрения FerretDB может возникнуть в связи с переходом MongoDB на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

Среди изменений в FerretDB 1.0:

  • Реализованы команды createIndexes и dropIndexes для создания и удаления одного или нескольких индексов к коллекции.
  • Реализована команда getMore для вывода новой порции результата, полученного при выполнении команд, возвращающих курсор, таких как find и aggregate.
  • Добавлена поддержка агрегирующего оператора $sum для вычисления суммы значений группы.
  • Добавлена поддержка операторов $limit и $skip для ограничения числа и пропуска документов при агрегировании.
  • Добавлена поддержка оператора $count для подсчёта документов при агрегировании.
  • Добавлена поддержка оператора $unwind для разбора полей массива во входящих документах и формирования списка с отдельным документом для каждого элемента массива.
  • Добавлена частичная поддержка команд collStats, dbStats и dataSize для получения статистики о коллекции и БД, а также размере данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FerretDB/Fe...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Micron опубликовал движок хранения HSE 3.0, оптимизированный для SSD-накопителей
  4. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0
  5. OpenNews: Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL
  6. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58915-ferretdb
Ключевые слова: ferretdb, mongodb, postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > createIndexes и dropIndexes

    у нормальных людей это зовется indices, а не indexes.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Both "indexes" and "indices" are acceptable plural forms of the word "index" or to refer to more than one index. Index is one of those rare words that have two different plurals in English. "Indices" is originally a Latin plural, while "Indexes" has taken the English way of making plurals, using –s or –es. Though both are still widely used, they take on different usage in their senses. "Indices" is used when referring to mathematical, scientific and statistical contexts
     
     
  • 3.24, Аноним (2), 14:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и подъехала цитата прямиком из выдачи гугла, даже без прохождения по ссылке.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:01, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ChatGPT detected?
     
  • 4.39, Аноним (39), 17:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Специально для анонимов с опеннета посмотрел в хардварном словаре напечатанном в Великобритании, всё правильно написано.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 18:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который отсканировали и выложили в сеть, где его и нашла нейросеть и гугл. Разговор был не о содержании а о форме подачи. Притом в ироническом ключе.
     
  • 2.54, Аноним (54), 19:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CENTER ИЛИ CENTRE?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:02, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прокси для тех кто не осилил sql?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем нужен sql
     
     
  • 3.8, Аноним (26), 13:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист не осилил sql? Привлечение кадров которые не могут переучиться на sql?
     
  • 2.9, Мемтейнер (?), 13:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для тех у кого задачи что-то кроме sql
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя в руке молоток, то все предметы вокруг автоматически считаются гвоздями.
     
  • 3.13, Аноним (26), 13:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так программист и нужен чтобы создать приложение которое скроет от оператора внутренности. Поэтому он должен знать sql и техзадание выраженное в предметной логике. Оператору действительно не нужен sql. Предваряя ответ, оператору нельзя давать свободный доступ к СУБД.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 13:56, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы знаете, бывают случаи, когда даже программисту не нужен SQL.
     
     
  • 5.31, Аноним (26), 15:22, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да если он не работает с sql СУБД.
     
  • 3.32, Аноним (26), 15:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот так умирает нативность. Типа могу работать с sql db но язык запросов к не знаю.
     
  • 2.40, Аноним (39), 17:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, если бы реляционные базы данных покрывали 100% всех кейсов. Ах, если бы на SQL было удобно выразить любой запрос. Это была бы такая жизнь, анонче… Сказка была бы, а не жизнь. Но эти мечты, как и многие, разбились о чугунный зад реальности.
     
     
  • 3.58, Прохожий (??), 20:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ах, если бы реляционные базы данных покрывали 100% всех кейсов.

    Вроде бы, в мире уже не осталось чистых реляционных СУБД, как правило, все поддерживают несколько парадигм.

    > Ах, если бы на SQL было удобно выразить любой запрос.

    SQL - тюринг-полный язык. Об удобстве выражения, конечно, спорить бесполезно. Но вот на тему "любой" - вполне даже можно.

     
  • 2.44, BrainFucker (ok), 18:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто хочет развернуть сторонний проект, требующий mongo, но у них уже есть postgres, таким образом можно обойтись без лишнего сервиса.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:18, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая БД самая популярная? Какую лучше учить? Вопрос из разряда, какой ЯП самый популярный, какой учить?
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 13:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пятый принцип философии юникс:
    > Храните данные в простых текстовых файлах

    Все эти СУБД с бинарным форматом - от Поттеринга.

     
     
  • 3.14, EuPhobos (ok), 13:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Текстовый файл хранится внутри файловой системы с бинарными ссылками в виде inode на них, все эти файловые системы от гари потера, философ предлагает лучше хранить прям в секторах накопителя, аля: "dd if=myawesomework of=/dev/sda bs=512 skip=10"
    только не забыть записать где ни будь на бумажке карандашиком, какого размера файл, и какое смещение в блочном устройстве было, что бы потом правильно его считать..
     
     
  • 4.15, hck61589 (ok), 13:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки.
     
     
  • 5.55, OpenEcho (?), 19:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки.

    Там тогда вся файловая система будет состоять из дурак-сам-дурак и места для данных не останется

     
  • 4.17, Аноним (11), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, с точки зрения философии UNIX, крайне желательно, чтобы весь /dev/sda1 был одним большим текстовым файлом, а содержимое разных документов отделялось бы специальными строками в тексте.
     
     
  • 5.41, Аноним (39), 17:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, так и есть. Просто для некоторых оптимизаций, связанных в основном с ограничениями железа, пришлось специальные строки сделать бинарными и структурировать текстовый файл. В остальном же — всё именно как ты описал, и не только на UNIX.
     
     
  • 6.45, Аноним (48), 18:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой текстовый язык используется. Как насчёт фрагментации. Как насчёт равномерной нагрузки на сектора. Как насчёт вложенности не связных файлов. И много ещё вопросов. ? - на все вопросы оптом.
     
     
  • 7.53, Аноним (39), 19:15, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно из-за этих вопросов пришлось оптимизировать и структурировать. Впрочем, текст существует только в твоей голове, когда ты на экран смотришь. Для компьютера это просто поток битов, не имеющий смысла.
     
  • 5.56, OpenEcho (?), 19:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давным давно уже

    > 0x1C FS File separator End of file. Or between a concatenation of what might otherwise be separate files.
    > 0x1D GS Group separator - between sections of data. Not needed in simple data files.
    > 0x1E RS Record separator End of a record or row.
    > 0x1F US Unit separator Between fields of a record, or members of a row ( aka FieldSeparator).

     
  • 3.23, Аноним (26), 14:09, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остаётся определиться что является неделимой единицей и как из них создавать новые знания.
     
  • 3.35, Аноним (48), 17:20, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получится - процессор неграмотных.
     
  • 2.12, Аноним (26), 13:33, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если объектная СУБД не тянет технически и в бэкенд берет sql СУБД, то нужны подобного рода костыли и прокси для легаси.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 13:50, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело не в "не тянет технически" (наоборот, достаточно очевидно, что хранить документы в реляционном движке менее эффективно, чем в документном, не говоря уже о том, что отказоустойчивость в постгресе сделать гораздо сложнее, чем в монге). Дело исключительно в лицензии. SSPL запрещает продавать облачные mongo as a service без согласия авторов монги, и поэтому считается несвободной.
     
     
  • 4.19, Аноним (26), 14:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот! Насчёт лицензии согласен.
    А как насчёт mongoAPI?
     
  • 4.21, Аноним (26), 14:01, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Sql гибче в плане запросов.
     
     
  • 5.25, Аноним (11), 14:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача проекта - как раз спрятать от программистов SQL за API Mongo
     
     
  • 6.27, 1 (??), 15:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача проекта ничего не прятать, а дать монгистам иллюзию, что они работают на монге
     
     
  • 7.30, Аноним (26), 15:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возвращаемся к профессионализму программиста, который не может напрямую общаться с бэкэндом.
     
     
  • 8.36, 1 (??), 17:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист он же как обезьянка Дали ему фреймвок - он на нём и пишет Ни... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, Аноним (26), 15:05, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо приложения монгооператор? Тетеньки будут не довольны. Излишние требования к оператору.
     
  • 6.33, Аноним (26), 15:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача проекта прервать лицензию и дать работать легаси под свободной лицензией. Остаётся вопрос с правами на mongoapi. Подменять один апи другим это и есть костыль.
     
     
  • 7.42, Аноним (39), 18:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не костыль, а вполне легитимный паттерн, описанный в одной фундаментальной книжке по дизайну софта. Но ты книг не читал, поэтому тебе всё это костылями кажется.
     
     
  • 8.46, Аноним (48), 18:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начал я читать одного такого модного автора, который ратовал за максимальное упр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (39), 19:10, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понравилась 8212 не пользуйся Летит 8212 уворачивайся ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.43, Аноним (39), 18:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пройдись гибким SQLем по графу, потом расскажешь впечатления. Не пойми меня неправильно, это _можно_ сделать на SQL, но запросы выходят уж больно кучерявые, на несколько страниц. С документами дело обстоит чуть лучше, но это пока в структуру слабоструктурированных документов не нужно нырять.
     
     
  • 6.47, Аноним (48), 18:51, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно вам досталась не нормализованная БД.
     
     
  • 7.49, Аноним (39), 18:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормализация хороша только в теории. На практике же, денормализация — известный и часто применяемый инструмент оптимизаций.
     
     
  • 8.50, Аноним (48), 19:03, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например запись со структурой сущность - апсвязь - даунсвязь не подходит Кол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Аноним (39), 19:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме двусвязного списка есть ещё и другие структуры данных Подходит он или нет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, Аноним (48), 20:10, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо Даунсвязь это блоб хранящий переменное число связей и требующий обработч... текст свёрнут, показать
     

  • 1.22, lucentcode (ok), 14:07, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одно не понимаю: зачем так извращаться? SQL — это одно, NoSQL — совершенно другое. Нужен заменитель NoSQL на шару в облаке? Так нужно запилить аналог MongoDB, на том же Go, но без привязки к РСУБД с их SQL. Не думаю, что это прямо какой-то Rocket Science. Тем более что Mongo была долго открытой, её внутреннее устройство, алгоритмы и API хорошо известны, это не какой-то чёрный ящик вроде Oracle Database. А попытки скрестить ужа с ежом — так и не дадут настоящую монгу с её киллер-фичами(среди которых отсутствие SQL плюс, а не минус, для некоторых) на выходе.
     
     
  • 2.29, 1 (??), 15:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не дадут настоящую монгу с её киллер-фичами(среди которых отсутствие SQL плюс, а не минус, для некоторых)

    Ну тогда главную киллер фичу они и реализовали

     
  • 2.37, Аноним (37), 17:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так нужно запилить аналог MongoDB, на том же Go, но без привязки к РСУБД с их SQL. Не думаю, что это прямо какой-то Rocket Science.

    Напоминает тех чуваков, которые делали чат. Тоже думали что это не рокет сайнс, а потом пошли задачи поддержки чатов на десятки тысяч человек и там начались прям ньюансы. И всё оказалось прям не очень просто.

    Чем то даже напоминает переписывальщиков всего на раст тоже думают что это не рокет сайнс, а потом чего-то не входит каменный цветок.  

     
  • 2.57, OpenEcho (?), 19:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одно не понимаю: зачем так извращаться?

    Чтобы за лицуху не дернули

     

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