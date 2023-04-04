Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

2.10 , Аноним ( 11 ), 13:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пятый принцип философии юникс:

> Храните данные в простых текстовых файлах Все эти СУБД с бинарным форматом - от Поттеринга.

3.14 , EuPhobos ( ok ), 13:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Текстовый файл хранится внутри файловой системы с бинарными ссылками в виде inode на них, все эти файловые системы от гари потера, философ предлагает лучше хранить прям в секторах накопителя, аля: "dd if=myawesomework of=/dev/sda bs=512 skip=10"

только не забыть записать где ни будь на бумажке карандашиком, какого размера файл, и какое смещение в блочном устройстве было, что бы потом правильно его считать..

4.15 , hck61589 ( ok ), 13:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки.

5.55 , OpenEcho ( ? ), 19:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо всем опеннет экспертам собраться и изобрести фс с метаданными в тестовом формате и тогда не придется хранить листочки. Там тогда вся файловая система будет состоять из дурак-сам-дурак и места для данных не останется

4.17 , Аноним ( 11 ), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, с точки зрения философии UNIX, крайне желательно, чтобы весь /dev/sda1 был одним большим текстовым файлом, а содержимое разных документов отделялось бы специальными строками в тексте.

5.41 , Аноним ( 39 ), 17:58, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе, так и есть. Просто для некоторых оптимизаций, связанных в основном с ограничениями железа, пришлось специальные строки сделать бинарными и структурировать текстовый файл. В остальном же — всё именно как ты описал, и не только на UNIX.

6.45 , Аноним ( 48 ), 18:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой текстовый язык используется. Как насчёт фрагментации. Как насчёт равномерной нагрузки на сектора. Как насчёт вложенности не связных файлов. И много ещё вопросов. ? - на все вопросы оптом.

7.53 , Аноним ( 39 ), 19:15, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно из-за этих вопросов пришлось оптимизировать и структурировать. Впрочем, текст существует только в твоей голове, когда ты на экран смотришь. Для компьютера это просто поток битов, не имеющий смысла.

5.56 , OpenEcho ( ? ), 19:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так давным давно уже > 0x1C FS File separator End of file. Or between a concatenation of what might otherwise be separate files.

> 0x1D GS Group separator - between sections of data. Not needed in simple data files.

> 0x1E RS Record separator End of a record or row.

> 0x1F US Unit separator Between fields of a record, or members of a row ( aka FieldSeparator). 3.23 , Аноним ( 26 ), 14:09, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Остаётся определиться что является неделимой единицей и как из них создавать новые знания.

3.35 , Аноним ( 48 ), 17:20, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не получится - процессор неграмотных.

2.12 , Аноним ( 26 ), 13:33, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если объектная СУБД не тянет технически и в бэкенд берет sql СУБД, то нужны подобного рода костыли и прокси для легаси.

3.16 , Аноним ( 11 ), 13:50, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дело не в "не тянет технически" (наоборот, достаточно очевидно, что хранить документы в реляционном движке менее эффективно, чем в документном, не говоря уже о том, что отказоустойчивость в постгресе сделать гораздо сложнее, чем в монге). Дело исключительно в лицензии. SSPL запрещает продавать облачные mongo as a service без согласия авторов монги, и поэтому считается несвободной.

4.19 , Аноним ( 26 ), 14:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот! Насчёт лицензии согласен.

А как насчёт mongoAPI?

4.21 , Аноним ( 26 ), 14:01, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Sql гибче в плане запросов.

5.25 , Аноним ( 11 ), 14:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача проекта - как раз спрятать от программистов SQL за API Mongo

6.27 , 1 ( ?? ), 15:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача проекта ничего не прятать, а дать монгистам иллюзию, что они работают на монге

7.30 , Аноним ( 26 ), 15:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возвращаемся к профессионализму программиста, который не может напрямую общаться с бэкэндом.

8.36 , 1 ( ?? ), 17:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Программист он же как обезьянка Дали ему фреймвок - он на нём и пишет Ни... 6.28 , Аноним ( 26 ), 15:05, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вместо приложения монгооператор? Тетеньки будут не довольны. Излишние требования к оператору.

6.33 , Аноним ( 26 ), 15:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача проекта прервать лицензию и дать работать легаси под свободной лицензией. Остаётся вопрос с правами на mongoapi. Подменять один апи другим это и есть костыль.

7.42 , Аноним ( 39 ), 18:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не костыль, а вполне легитимный паттерн, описанный в одной фундаментальной книжке по дизайну софта. Но ты книг не читал, поэтому тебе всё это костылями кажется.

8.46 , Аноним ( 48 ), 18:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Начал я читать одного такого модного автора, который ратовал за максимальное упр... 9.51 , Аноним ( 39 ), 19:10, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не понравилась 8212 не пользуйся Летит 8212 уворачивайся ... 5.43 , Аноним ( 39 ), 18:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пройдись гибким SQLем по графу, потом расскажешь впечатления. Не пойми меня неправильно, это _можно_ сделать на SQL, но запросы выходят уж больно кучерявые, на несколько страниц. С документами дело обстоит чуть лучше, но это пока в структуру слабоструктурированных документов не нужно нырять.

6.47 , Аноним ( 48 ), 18:51, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вероятно вам досталась не нормализованная БД.

7.49 , Аноним ( 39 ), 18:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормализация хороша только в теории. На практике же, денормализация — известный и часто применяемый инструмент оптимизаций.

8.50 , Аноним ( 48 ), 19:03, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну например запись со структурой сущность - апсвязь - даунсвязь не подходит Кол... 9.52 , Аноним ( 39 ), 19:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кроме двусвязного списка есть ещё и другие структуры данных Подходит он или нет... 10.59 , Аноним ( 48 ), 20:10, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хорошо Даунсвязь это блоб хранящий переменное число связей и требующий обработч...