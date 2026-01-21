The OpenNET Project / Index page

Выпуск СУБД MySQL 9.6.0

21.01.2026 11:29 (MSK)

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 9.6.0. Сборки MySQL Community Server 9.6.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows. В соответствии с внедрённой в 2023 году моделью формирования релизов, MySQL 9.6 отнесён к веткам "Innovation". Innovation-ветки рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности, публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 9.6 прекращена поддержка ветки 9.5). В дальнейшем планируют сформировать LTS-релиз 9.7, рекомендованный для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. Следом за LTS-выпуском будет сформирована новая Innovation-ветка - MySQL 10.0.

Список значимых изменений в MySQL 9.6 полностью повторяет отчёт об изменениях в MySQL 9.5. В нём также упоминается отмеченное ранее изменение поведения параметра "innodb_log_writer_threads", изменение значения по умолчанию парамтера "binlog_transaction_dependency_history_size", объявление устаревшим метода аутентификации SCRAM-SHA-1 и прекращение поддержки переменных "group_replication_allow_local_lower_version_join" и "replica_parallel_type". Общий список исправлений отличается и содержит следующие заметные изменения:

  • Переработана система аудита, в которой реализована модульная подсистема Audit Log, позволяющая отдельно устанавливать и управлять различными компонентами для ведения лога аудита, а также упрощающая настройку формата логов, размещения файлов аудита и параметров буферизации. Для изменения системной переменной audit_log_rotate_on_size system теперь требуются привилегии AUDIT_ADMIN.
  • Задействована новая структура данных и новая встроенная библиотека функций для работы с наборами глобальных идентификаторов транзакций (GTID, Global Transaction ID), используемых при репликации. Новая реализация отличается более высокой производительностью и упрощением кода.
  • В хранилище InnoDB повышена эффективность генерации уникальных идентификаторов rowid в таблицах без первичных ключей. Решена проблема с некорректным восстановлением состояния транзакций, которые на момент аварийного завершения имели статус "PREPARED".
  • Добавлена новая опция "--container_aware", во время запуска включающая определение выставленных в контейнере ограничений на CPU и память.
  • Расширены возможности по отладке репликации.
  • SQL-функции MD5() и SHA1() выделены в отдельный компонент "classic_hashing", который можно отключить при необходимости блокировать использование небезопасных алгоритмов хэширования.
  • Устранено 14 уязвимостей, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо. Наиболее серьёзная проблема имеет критический уровень опасности (9.8), присутствует в официальном Docker-образе c MySQL и связана с уязвимостью в библиотеке SQLite (CVE-2025-6965), которая используется во вспомогательных инструментах для настройки и работы с MySQL. Вторая удалённо эксплуатируемая уязвимость имеет уровень опасности 7.5 и вызвана переполнением буфера (CVE-2025-9230) в библиотеке OpenSSL. Менее опасные уязвимости затрагивают OpenSSL, InnoDB, оптимизатор, DDL, парсер, Pluggable Auth и Thread Pooling. Детали пока не сообщаются.


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:35, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2, Аноним (2), 12:20, 21/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Поставил classic_hashing=OFF — и сразу почувствовал себя в 2026, а не в 2004
     
     
  • 3, Жироватт (ok), 12:26, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне для этого приходится заказывать доставку блейзера и доставать свою старую джинсовую жилетку с патчами (еще тогда сам добывал и клеил утюгом)
     

