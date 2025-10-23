Выпуск СУБД MySQL 9.5.0

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 9.5.0. Сборки MySQL Community Server 9.5.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows. В соответствии с внедрённой в 2023 году моделью формирования релизов, MySQL 9.5 отнесён к веткам "Innovation". Innovation-ветки рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности, публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 9.5 прекращена поддержка ветки 9.4). Зимой планируют сформировать LTS-релиз 9.6, рекомендованный для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. Следом за LTS-веткой будет сформирована новая Innovation-ветка - MySQL 10.0. Основные изменения в MySQL 9.5: Добавлена опция "activate_mandatory_roles" для расширенного управления ролями - при отключённой настройке "activate_all_roles_on_login" и включённой "activate_mandatory_roles" в дополнение к стандартным ролям активируется поддержка обязательных ролей (автоматически назначаемых пользователю при подключении).

В плагине MySQL Multilingual Engine в реализации языка JavaScript обеспечена поддержка спецификации ECMAScript 2025.

Добавлена утилита mysqldm (MySQL Diagnostic Monitor), предназначенная для сбора диагностической информации (анализируется выполнение предопределённого набора запросов), которая может быть передана пользователем в службу поддержки для упрощения разбора проблем.

Добавлена возможность одновременной установки бок о бок обычных и LTS-выпусков MySQL.

В параметрах репликации по умолчанию включены расширенные настройки защиты, подразумевающие использование шифрования для всех соединений при репликации.

В плагине MySQL Thread Pool реализована автоматическое выставление параметров для достижения максимальной производительности с учётом имеющейся аппаратной конфигурации.

Изменено поведение параметра "innodb_log_writer_threads", включение которого по умолчанию теперь зависит от активного режима бинарных redo-логов (log_bin). При неактивном "log_bin" параметр "innodb_log_writer_threads" включается для систем с более чем 4 логическими CPU, а при активном - с более чем 31 логическим CPU.

По умолчанию значение параметра "binlog_transaction_dependency_history_size" увеличено с 25 тысяч до миллиона. Максимально возможное значение для данного параметра увеличено с 1 до 10 миллионов.

Значение параметра "caching_sha2_password_digest_rounds" по умолчанию увеличено до 10000.

Объявлено устаревшим использование метода аутентификации SCRAM-SHA-1 при подключении к SASL LDAP. Вместо него следует использовать метод SCRAM-SHA-256, который теперь выставляется по умолчанию в параметре "authentication_ldap_sasl_auth_method_name".

Прекращена поддержка переменных "group_replication_allow_local_lower_version_join" и "replica_parallel_type", ранее объявленных устаревшими.

На платформе Solaris добавлена поддержка сборки с использованием Clang и GCC. Также добавлена возможность использования OpenSSL 3 в Solaris.

Минимально поддерживаемая версия Cmake поднята до 3.17.5.

Устранено 9 уязвимостей, наиболее серьёзным из которых присвоен уровень опасности 5.5 из 10. Подробности не сообщаются, указано лишь, что уязвимости присутствуют в InnoDB, DML и оптимизаторе. Для эксплуатации уязвимостей требуется аутентифицированный доступ к СУБД.



