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Выпуск СУБД MySQL 9.4.0

23.07.2025 07:39

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 9.4.0. Сборки MySQL Community Server 9.4.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows. В соответствии с внедрённой в 2023 году моделью формирования релизов, MySQL 9.4 отнесён к веткам "Innovation". Innovation-ветки рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности, публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 9.4 прекращена поддержка ветки 9.3). Осенью планируют сформировать LTS-релиз 9.5, рекомендованный для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. Следом за LTS-веткой будет сформирована новая Innovation-ветка - MySQL 10.0.

Основные изменения в MySQL 9.4:

  • В хранимых процедурах, написанных на языке JavaScript, реализована поддержка типа BIT. Значения с типом BIT меньше или равные JavaScript.MAX_SAFE_INTEGER преобразуются в JavaScript-тип Number, а большие - в JavaScript-тип BigInt.
  • В утилиту командной строки mysql добавлена опция "--commands", позволяющая включить поддержку выполнения локальных команд (по умолчанию команды отключены):
    • charset
    • clear
    • connect
    • edit
    • ego
    • exit
    • go
    • help
    • nopager
    • notee
    • nowarning
    • pager
    • print
    • prompt
    • query_attributes
    • quit
    • rehash
    • resetconnection
    • ssl_session_data_print
    • source
    • status
    • system
    • tee
    • \u
    • warnings
  • На смену плагину firewall, позволяющему фильтровать SQL-запросы к СУБД на основе заданных шаблонов, предложен компонент MySQL Enterprise Firewall, реализующий идентичную функциональность за исключением поддержки профилей учётных записей (вместо этого поддерживаются профили групп). Плагин firewall объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков. MySQL Enterprise Firewall доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition.
  • Устранено 30 уязвимостей, из которых одна может быть эксплуатирована удалённо при наличии доступа для отправки запросов к СУБД. Четыре наиболее серьёзных проблемы имеют уровень опасности 6.5 и связаны с уязвимостями в DML и оптимизаторе. Менее опасные уязвимости затрагивают InnoDB, оптимизатор, хранимые процедуры, LDAP Auth и систему репликации.


  1. Главная ссылка к новости (https://dev.mysql.com/download...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle
  3. OpenNews: Выпуск СУБД MySQL 9.3.0
  4. OpenNews: Представлен openHalo, инструментарий для миграции с MySQL на PostgreSQL
  5. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 9.0.0
  6. OpenNews: Опубликована новая LTS-ветка СУБД MariaDB 11.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63616-mysql
Ключевые слова: mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 07:46, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:27, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, один из четырёх столпов интернета становится всё лучше и лучше.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 08:43, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про LAMP?
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 08:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu упразднили и из tasksel убрали. Теперь по отдельности ставить нужно.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:58, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.8, нейм (?), 08:44, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а зачем оно при живом postgresql?
    ну то есть сколько сервисов видел - мускуль только у аконади используется (качество которого, мягко говоря, спорное)
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 08:51, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ в новости:
    > доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition
     
  • 2.14, Прохожий (??), 08:56, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а зачем оно при живом postgresql?

    Ubuntu так не считает - оно жестко запихнуто в Nextcloud из снапов.

     
     
  • 3.34, bOOster (ok), 12:53, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дурачков, не умеющих в персональную сборку продукта под себя - все жестко запихнуто, причем везде.
    Зачем только пользовать unix,linux неясно. Стоимость владения, без навыков полного администрирования - будет значительно выше чем за форточки заплатить.
     
     
  • 4.35, User (??), 12:59, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для дурачков, не умеющих в персональную сборку продукта под себя - все
    > жестко запихнуто, причем везде.
    > Зачем только пользовать unix,linux неясно. Стоимость владения, без навыков полного администрирования
    > - будет значительно выше чем за форточки заплатить.

    Для умников есть вот - жЫгули-шестерка-баклажан, все-под-себя-по-ковер-включительно, ездить не обязательно - но каждые выходные лежать под - придется, ага.

     
  • 2.15, User (??), 08:57, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, как тебе сказать? В сценариях, отличных от запуска 1С или там какого перенесенного legacy с кучей развесистой логики в базе в режиме "одна база на кластер" все становится "не так однозначно".
    Кластеризация (В том числе мультимастер - нужно не всем и не всегда, но когда нужно...), георепликация, резервное копирование, производительность на простых запросах, накладные на эксплуатацию 100500 мелких базюль под микросервисы...
     
  • 2.17, Tron is Whistling (?), 09:20, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постгрыз уже научился в мастер-мастер репликацию?
     
     
  • 3.18, User (??), 09:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Постгрыз уже научился в мастер-мастер репликацию?

    Ну, теоретически - тот, который pro в редакции аж "enterprise" таки да - но с кучей нюансов (Та самая одна база в кластере, не все приложения умеют работать - вот тот самый odinass не умеет, хе-хе) и вообще раньше писали, что not-for-production-use, если не путаю. Может чо и поменялось - но вряд ли, вряд ли...

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:25, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда уж лучше clickhouse
     
     
  • 5.22, User (??), 10:38, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тогда уж лучше clickhouse

    Ну, если тебе не нужны ACID-транзакции и\или ты реализуешь какую SAGA'у уровнем выше - то nosql со всей обвязкой то, что нужно. Оно, в общем, работает. И иногда даже хорошо. И масштабируется далеко за пределами возможностей рСУБД. Но накладных расходов там...

     
  • 2.27, ryoken (ok), 11:51, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мускуль только у аконади используется

    aptitude install akonadi-backend-sqlite
    aptitude purge ~imysql
    ГЫ :)

     
     
  • 3.28, User (??), 11:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>мускуль только у аконади используется
    > aptitude install akonadi-backend-sqlite
    > aptitude purge ~imysql
    > ГЫ :)

    Не понимаю, что за полумеры? Сноси уж сразу аконадю по самый непоймук!

     
  • 3.32, нейм (?), 12:19, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    единственный полезный ответ в треде so far
    адепты мускуля пока не нашлись с аргументами к сожалению
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:13, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое смешное, что внутри оракла не дают использовать mysql. Постгрес разумеется тоже, но mysql-то свой. Из чего я делаю вывод, что mysql до сих пор существует только что бы доить внешних коммерческих клиентов.
     
     
  • 2.23, 1 (??), 10:55, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внутри Oracle есть Oracle DB - которой "Хватит всем".
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе.
     
     
  • 3.29, User (??), 11:56, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул
    > всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал
    > мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов
    > быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие
    > работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе.

    Вот прям не на sql server'е, не на эмбедденой oracle - а ажпрям на postgresql?
    Даже интересно что за "продукт" производили - импортозамещенное чего поди?

     
     
  • 4.38, 12yoexpert (ok), 13:15, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а постгрес тебе уже не sql server? жертва маркетинга
     
  • 3.31, Ан (??), 12:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ваше сообщения признак вашей узкозоркости и неопытности ещё с тех времён и судя по всему по сей день раз так рассуждаете. То что в ваших кейсах небыло ничего кроме сайтов быстро под ключ на вордпрессе, это не говорит ничего о том как его использовали другие и для каких проектов.
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Его разрабам" - это чего "его"? В Оракле работает что-то около 120 тысяч человек, и ихняя база - это один из сотни проектов, которые вообще к оракловой базе никакого отношения не имеют.
     

  • 1.20, Аноним (21), 10:24, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коэффициент ненужности этой базы превышает ве мыслимые пределы.
     
     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 13:17, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бредовость словосочетания "Коэффициент ненужности" превышает все мыслимые пределы

    тебя только скрепам в школе учат?

     

  • 1.26, Аноним (26), 11:43, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дожили, файервол для бд :))
     
  • 1.36, Аноним (-), 13:07, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Плагин firewall объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков. MySQL Enterprise Firewall доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition.

    Это прикол такой, комьюнити проглотило и не поморщилось?

    Или там нет комьюнити, только из оракла пилят, точнее вырезают :-D

     
     
  • 2.37, User (??), 13:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Плагин firewall объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков. MySQL Enterprise Firewall доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition.
    > Это прикол такой, комьюнити проглотило и не поморщилось?
    > Или там нет комьюнити, только из оракла пилят, точнее вырезают :-D

    А кому оно нужнО вот такое? Те, кому модель безопасности SQL прям жмет - давно уже все на уровень приложения перенесли - а вот это вот больше всего похоже на костыль под какое-то унылое legacy.

     
  • 2.40, 12yoexpert (ok), 13:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бд не в состоянии торчать голой жопой в интернет, то проблема не в наличии файрвола
     

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