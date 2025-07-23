Выпуск СУБД MySQL 9.4.0

2.23 , 1 ( ?? ), 10:55, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внутри Oracle есть Oracle DB - которой "Хватит всем".

2.25 , Аноним ( 25 ), 11:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе.

3.29 , User ( ?? ), 11:56, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул

> всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал

> мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов

> быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие

> работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе. Вот прям не на sql server'е, не на эмбедденой oracle - а ажпрям на postgresql?

Даже интересно что за "продукт" производили - импортозамещенное чего поди?

4.38 , 12yoexpert ( ok ), 13:15, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а постгрес тебе уже не sql server? жертва маркетинга

3.31 , Ан ( ?? ), 12:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато ваше сообщения признак вашей узкозоркости и неопытности ещё с тех времён и судя по всему по сей день раз так рассуждаете. То что в ваших кейсах небыло ничего кроме сайтов быстро под ключ на вордпрессе, это не говорит ничего о том как его использовали другие и для каких проектов.

3.33 , Аноним ( 33 ), 12:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Его разрабам" - это чего "его"? В Оракле работает что-то около 120 тысяч человек, и ихняя база - это один из сотни проектов, которые вообще к оракловой базе никакого отношения не имеют.

