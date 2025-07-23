Выпуск СУБД MySQL 9.4.0

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|1.5, Аноним (5), 08:27, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ура, один из четырёх столпов интернета становится всё лучше и лучше.
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|3.13, Аноним (10), 08:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Ubuntu упразднили и из tasksel убрали. Теперь по отдельности ставить нужно.
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|1.8, нейм (?), 08:44, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а зачем оно при живом postgresql?
ну то есть сколько сервисов видел - мускуль только у аконади используется (качество которого, мягко говоря, спорное)
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|2.12, Аноним (10), 08:51, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ в новости:
> доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition
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|2.14, Прохожий (??), 08:56, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а зачем оно при живом postgresql?
Ubuntu так не считает - оно жестко запихнуто в Nextcloud из снапов.
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|3.34, bOOster (ok), 12:53, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для дурачков, не умеющих в персональную сборку продукта под себя - все жестко запихнуто, причем везде.
Зачем только пользовать unix,linux неясно. Стоимость владения, без навыков полного администрирования - будет значительно выше чем за форточки заплатить.
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|4.35, User (??), 12:59, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для дурачков, не умеющих в персональную сборку продукта под себя - все
> жестко запихнуто, причем везде.
> Зачем только пользовать unix,linux неясно. Стоимость владения, без навыков полного администрирования
> - будет значительно выше чем за форточки заплатить.
Для умников есть вот - жЫгули-шестерка-баклажан, все-под-себя-по-ковер-включительно, ездить не обязательно - но каждые выходные лежать под - придется, ага.
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|2.15, User (??), 08:57, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, как тебе сказать? В сценариях, отличных от запуска 1С или там какого перенесенного legacy с кучей развесистой логики в базе в режиме "одна база на кластер" все становится "не так однозначно".
Кластеризация (В том числе мультимастер - нужно не всем и не всегда, но когда нужно...), георепликация, резервное копирование, производительность на простых запросах, накладные на эксплуатацию 100500 мелких базюль под микросервисы...
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|3.18, User (??), 09:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Постгрыз уже научился в мастер-мастер репликацию?
Ну, теоретически - тот, который pro в редакции аж "enterprise" таки да - но с кучей нюансов (Та самая одна база в кластере, не все приложения умеют работать - вот тот самый odinass не умеет, хе-хе) и вообще раньше писали, что not-for-production-use, если не путаю. Может чо и поменялось - но вряд ли, вряд ли...
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|5.22, User (??), 10:38, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тогда уж лучше clickhouse
Ну, если тебе не нужны ACID-транзакции и\или ты реализуешь какую SAGA'у уровнем выше - то nosql со всей обвязкой то, что нужно. Оно, в общем, работает. И иногда даже хорошо. И масштабируется далеко за пределами возможностей рСУБД. Но накладных расходов там...
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|2.27, ryoken (ok), 11:51, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мускуль только у аконади используется
aptitude install akonadi-backend-sqlite
aptitude purge ~imysql
ГЫ :)
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|3.28, User (??), 11:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>мускуль только у аконади используется
> aptitude install akonadi-backend-sqlite
> aptitude purge ~imysql
> ГЫ :)
Не понимаю, что за полумеры? Сноси уж сразу аконадю по самый непоймук!
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|3.32, нейм (?), 12:19, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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единственный полезный ответ в треде so far
адепты мускуля пока не нашлись с аргументами к сожалению
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|1.19, Аноним (19), 10:13, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое смешное, что внутри оракла не дают использовать mysql. Постгрес разумеется тоже, но mysql-то свой. Из чего я делаю вывод, что mysql до сих пор существует только что бы доить внешних коммерческих клиентов.
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|2.23, 1 (??), 10:55, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внутри Oracle есть Oracle DB - которой "Хватит всем".
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|2.25, Аноним (25), 11:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе.
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|3.29, User (??), 11:56, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Его разрабам очевидно, насколько плох мускул, вот и не используют. Вообще, мускул
> всегда был признаком низкокачественных/любительских проектов. В своей карьере использовал
> мускул лет 15 назад, когда студентом работал в области "создание сайтов
> быстро под ключ", с похапе, с вордпрессом и прочей фигней. Последующие
> работодатели -- продуктовые компании -- все как один были на постгресе.
Вот прям не на sql server'е, не на эмбедденой oracle - а ажпрям на postgresql?
Даже интересно что за "продукт" производили - импортозамещенное чего поди?
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|3.31, Ан (??), 12:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато ваше сообщения признак вашей узкозоркости и неопытности ещё с тех времён и судя по всему по сей день раз так рассуждаете. То что в ваших кейсах небыло ничего кроме сайтов быстро под ключ на вордпрессе, это не говорит ничего о том как его использовали другие и для каких проектов.
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|3.33, Аноним (33), 12:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Его разрабам" - это чего "его"? В Оракле работает что-то около 120 тысяч человек, и ихняя база - это один из сотни проектов, которые вообще к оракловой базе никакого отношения не имеют.
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|2.39, 12yoexpert (ok), 13:17, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бредовость словосочетания "Коэффициент ненужности" превышает все мыслимые пределы
тебя только скрепам в школе учат?
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|1.36, Аноним (-), 13:07, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Плагин firewall объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков. MySQL Enterprise Firewall доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition.
Это прикол такой, комьюнити проглотило и не поморщилось?
Или там нет комьюнити, только из оракла пилят, точнее вырезают :-D
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|2.37, User (??), 13:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Плагин firewall объявлен устаревшим и будет удалён в одном из следующих выпусков. MySQL Enterprise Firewall доступен только пользователям коммерческой версии MySQL Enterprise Edition.
> Это прикол такой, комьюнити проглотило и не поморщилось?
> Или там нет комьюнити, только из оракла пилят, точнее вырезают :-D
А кому оно нужнО вот такое? Те, кому модель безопасности SQL прям жмет - давно уже все на уровень приложения перенесли - а вот это вот больше всего похоже на костыль под какое-то унылое legacy.
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|2.40, 12yoexpert (ok), 13:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бд не в состоянии торчать голой жопой в интернет, то проблема не в наличии файрвола
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