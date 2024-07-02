Доступна СУБД MySQL 9.0.0

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:39, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть с чем сабж работает? Не "посмотреть", а именно работает?

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С вордпрессом же.

3.24 , FSA ( ?? ), 13:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не работает с эсодин? :-) Нет. Вообще с 1С дел не имею. Я больше на PHP пишу. Могу напрямую с базой работать без всяких ORM. При чём что с PostgreSQL, что с MySQL. Просто смотришь на некоторые привычные вещи, а они только в новых версиях MySQL. А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся.

4.29 , Аноним ( 29 ), 13:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся. Именно эту проблему решает docker.

4.34 , kai3341 ( ok ), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я больше на PHP пишу. Время стереотипов про PHP-шников! (шутка) > Могу напрямую с базой работать без всяких ORM. Все так могут. Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder, который будет заниматься миграциями, гарантиями корректности, и при этом не будет бесить своей ограниченностью > не скоро в дистрибутивах появятся А вот неосиляторство докера в 2024 -- это большой грех. Страшнее только то, что разработкой ты занимаешься тоже без докера -- с вагоном мусора на хост-системе

5.40 , Аноним ( 13 ), 15:00, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder Если про PHP, то Spiral ORM. Да, там надо осилить, это цена гибкости.

6.41 , Аноним ( 13 ), 15:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точнее, Cycle ORM, из фреймворка Spiral (от самого фреймворка зависимостей нет.)

