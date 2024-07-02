Доступна СУБД MySQL 9.0.0

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|2.5, Аноним (5), 10:14, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Давно уже все пренебрегают семантическим версионированием и это скорее циферки для конечного пользователя
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|3.10, Аноним (10), 10:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это уже даже не маркетинг. А обезьянничество. Просто все так сделали и я тоже так сделаю.
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|2.13, Аноним (13), 10:44, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это по сути не мажорная версия. Это изменение схемы версионирования.
Они решили, что 8.x будет stable, а в 9.x будут экспериментальные фичи. Короче, 8.x это RHEL, а 9.x это Fedora :-)
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|2.23, Аноним (23), 13:05, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удаление mysql_native_password - достаточно большое несовместимое изменение, чтобы прибавить единичку к мажорной версии.
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|3.11, Аноним (11), 10:39, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть с чем сабж работает? Не "посмотреть", а именно работает?
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|3.24, FSA (??), 13:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не работает с эсодин? :-)
Нет. Вообще с 1С дел не имею. Я больше на PHP пишу. Могу напрямую с базой работать без всяких ORM. При чём что с PostgreSQL, что с MySQL. Просто смотришь на некоторые привычные вещи, а они только в новых версиях MySQL. А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся.
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|4.29, Аноним (29), 13:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся.
Именно эту проблему решает docker.
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|4.34, kai3341 (ok), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я больше на PHP пишу.
Время стереотипов про PHP-шников! (шутка)
> Могу напрямую с базой работать без всяких ORM.
Все так могут. Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder, который будет заниматься миграциями, гарантиями корректности, и при этом не будет бесить своей ограниченностью
> не скоро в дистрибутивах появятся
А вот неосиляторство докера в 2024 -- это большой грех. Страшнее только то, что разработкой ты занимаешься тоже без докера -- с вагоном мусора на хост-системе
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|5.40, Аноним (13), 15:00, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder
Если про PHP, то Spiral ORM.
Да, там надо осилить, это цена гибкости.
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|6.41, Аноним (13), 15:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точнее, Cycle ORM, из фреймворка Spiral (от самого фреймворка зависимостей нет.)
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|2.31, penetrator (?), 13:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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аргументы будут? давай по пунктам, а то мы все прекрасно помним как Uber переходил с постгреса на мускл
и да как там в постгрес мультимастер кластера завезли уже?
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|3.42, Аноним (42), 15:05, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сразу видно, что ты понятия не имеешь, что такое мускульный мультимастер и в продакшене ты его никогда не видел
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|2.44, Аноним (44), 16:04, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что у Firebird за мутная лицензия IDPL Interbase-1.0? Как она совместима с проектами под GPL? MySQL совместим.
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|1.6, Аноним (10), 10:15, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Версия ради версии. Кто объяснит какой в этом высокий смысл? Это даже не коммерческий продукт чтобы его продать или обогнать конкурентов. В своей нише у майсикуэля нет конкурентов.
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|4.22, Аноним (29), 12:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну завидуйте, ораклята.
При наличии универсальных РСУБД, таких, как постгрес, востребованность мускуля крайне сомнительно.
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|5.32, penetrator (?), 13:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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постгрес вообще не универсальная субд, это жалкое зрелище
у оракла есть мультимастер, как кстати и у мускула, притом у последнего два варианта и оба бесплатных
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|2.25, FSA (??), 13:18, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В своей нише у майсикуэля нет конкурентов.
Это что за ниша такая, где MySQL не может заменить PostgreSQL? На серьёзных проектах скорее наоборот, их MySQL может не потянуть. А вот в обратную сторону даже представить себе не могу что это такое может быть.
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|3.33, penetrator (?), 13:41, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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geographically distributed synchronous replication
от одного сочетания страшно, а у мускула есть 2 реализации
постгрес - инвалид по сравнению с mysql, который тоже не идеален, но в этом плане как у всех
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|3.39, Аноним (13), 14:18, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все случаи, где нужен обобщенный инвертированный индекс. Например, поиск по произвольному множеству атрибутов в каталоге типа Яндекс-маркета. С MySQL придется либо делать поиск во внешней специализированной базе (со всеми проблемами синхронизации), либо костылить поверх полнотекстового поиска, кодируя все атрибуты "словами" с отключением морфологии.
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|3.18, Аноним (19), 11:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Oracle Database 23ai смотрит на вас как вы сами знаете на что.
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|5.26, Аноним (26), 13:28, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что он при нагрузках которые успешно тянут все вышеназванные уже загнулся в кровавых соплях и глаза закатил
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