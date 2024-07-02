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Доступна СУБД MySQL 9.0.0

02.07.2024 09:42

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 9.0.0. Сборки MySQL Community Server 9.0.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows. В рамках внедрённой в прошлом году модели формирования релизов, MySQL 9.0 отнесён к веткам "Innovation", к которым также будут отнесены следующие значительные релизы MySQL 9.1 и 9.2. Innovation-ветки рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности, публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 9.1 будет прекращена поддержка ветки 9.0). Примерно через год планируют сформировать LTS-релиз, который будет рекомендован для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. Следом за LTS-веткой будет сформирована новая Innovation-ветка - MySQL 10.0.

Основные изменения в MySQL 9.0:

  • При выполнении конструкции "EXPLAIN ANALYZE INTO" добавлена возможность сохранения вывода в формате JSON в пользовательскую переменную, которая затем может использоваться в качестве аргумента в функциях для работы с JSON. 
    
   EXPLAIN ANALYZE FORMAT=JSON INTO @variable select_stmt
  • Разрешено оформление выражений "CREATE EVENT", "ALTER EVENT" и "DROP EVENT" в виде параметризованных запросов внутри хранимых процедур. Создание параметризованного запроса осуществляется с использованием выражения PREPARE, а выполнение - выражения EXECUTE. 
    
   CREATE PROCEDURE sp(n INT)
   BEGIN
     SET @s1 = "CREATE EVENT e ON SCHEDULE EVERY ";
     SET @s2 = " SECOND
          STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 10 SECOND
          ENDS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 2 MINUTE
          ON COMPLETION PRESERVE
          DO
          INSERT INTO d.t VALUES ROW(NULL, NOW(), FLOOR(RAND()*100))";
  
     SET @s = CONCAT(@s1, n, @s2);
     PREPARE ps FROM @s;
     EXECUTE ps;
     DEALLOCATE PREPARE ps;
   END
  • Добавлены две новые системные таблицы, содержащие сведения о системных переменных: variables_metadata - содержит информацию об именах, области действия, типах и диапазонах значений всех поддерживаемых MySQL-сервером системных переменных; global_variable_attributes - содержит значения атрибутов, выставленных для глобальных переменных, таких как offline_mode и read_only.
  • Удалён ранее объявленный устаревшим серверный плагин mysql_native_password, обеспечивающий аутентификацию при помощи паролей. Вместо mysql_native_password рекомендуется перейти на использование плагина caching_sha2_password, применяющего для хэширования алгоритм SHA2 вместо SHA1.
  • Добавлено 15 переменных для настройки и инспектирования движка MLE (Multilingual Engine Component), позволяющего использовать в хранимых процедурах и функциях код на языках, отличных от SQL.


  1. Главная ссылка к новости (https://dev.mysql.com/download...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 11.4
  3. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
  4. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.4.0 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61476-mysql
Ключевые слова: mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скудновато для мажорной версии
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давно уже все пренебрегают семантическим версионированием и это скорее циферки для конечного пользователя
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это уже даже не маркетинг. А обезьянничество. Просто все так сделали и я тоже так сделаю.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:44, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это по сути не мажорная версия. Это изменение схемы версионирования.

    Они решили, что 8.x будет stable, а в 9.x будут экспериментальные фичи. Короче, 8.x это RHEL, а 9.x это Fedora :-)

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто накрутка номера версии.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:05, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удаление mysql_native_password - достаточно большое несовместимое изменение, чтобы прибавить единичку к мажорной версии.
     

  • 1.2, FSA (??), 10:07, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    После PostgreSQL как-то не очень...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не работает с эсодин? :-)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:39, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть с чем сабж работает? Не "посмотреть", а именно работает?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вордпрессом же.
     
  • 3.24, FSA (??), 13:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не работает с эсодин? :-)

    Нет. Вообще с 1С дел не имею. Я больше на PHP пишу. Могу напрямую с базой работать без всяких ORM. При чём что с PostgreSQL, что с MySQL. Просто смотришь на некоторые привычные вещи, а они только в новых версиях MySQL. А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А эта версии ещё не скоро в дистрибутивах появятся.

    Именно эту проблему решает docker.

     
  • 4.34, kai3341 (ok), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я больше на PHP пишу.

    Время стереотипов про PHP-шников! (шутка)

    > Могу напрямую с базой работать без всяких ORM.

    Все так могут. Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder, который будет заниматься миграциями, гарантиями корректности, и при этом не будет бесить своей ограниченностью

    > не скоро в дистрибутивах появятся

    А вот неосиляторство докера в 2024 -- это большой грех. Страшнее только то, что разработкой ты занимаешься тоже без докера -- с вагоном мусора на хост-системе

     
     
  • 5.40, Аноним (13), 15:00, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сложность в том, чтобы найти ORM/QueryBuilder

    Если про PHP, то Spiral ORM.

    Да, там надо осилить, это цена гибкости.

     
     
  • 6.41, Аноним (13), 15:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее, Cycle ORM, из фреймворка Spiral (от самого фреймворка зависимостей нет.)
     
  • 2.31, penetrator (?), 13:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    аргументы будут? давай по пунктам, а то мы все прекрасно помним как Uber переходил с постгреса на мускл

    и да как там в постгрес мультимастер кластера завезли уже?

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:05, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сразу видно, что ты понятия не имеешь, что такое мускульный мультимастер и в продакшене ты его никогда не видел
     
     
  • 4.43, Tron is Whistling (?), 15:36, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего с ним не так? Так что с постгрызом?
     

  • 1.3, жырымагнап (ok), 10:09, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем это лучше Firebird?
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 10:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тем что FoxPro.
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:04, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у Firebird за мутная лицензия IDPL Interbase-1.0? Как она совместима с проектами под GPL? MySQL совместим.
     

  • 1.6, Аноним (10), 10:15, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Версия ради версии. Кто объяснит какой в этом высокий смысл? Это даже не коммерческий продукт чтобы его продать или обогнать конкурентов. В своей нише у майсикуэля нет конкурентов.
     
     
  • 2.8, Кекарь (?), 10:23, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же MariaDB?
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В своей нише у майсикуэля нет конкурентов.

    Неуловимый Джо.

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 11:00, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависть.
     
     
  • 4.22, Аноним (29), 12:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну завидуйте, ораклята.

    При наличии универсальных РСУБД, таких, как постгрес, востребованность мускуля крайне сомнительно.

     
     
  • 5.32, penetrator (?), 13:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    постгрес вообще не универсальная субд, это жалкое зрелище

    у оракла есть мультимастер, как кстати и у мускула, притом у последнего два варианта и оба бесплатных

     
  • 2.25, FSA (??), 13:18, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В своей нише у майсикуэля нет конкурентов.

    Это что за ниша такая, где MySQL не может заменить PostgreSQL? На серьёзных проектах скорее наоборот, их MySQL может не потянуть. А вот в обратную сторону даже представить себе не могу что это такое может быть.

     
     
  • 3.33, penetrator (?), 13:41, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    geographically distributed synchronous replication

    от одного сочетания страшно, а у мускула есть 2 реализации

    постгрес - инвалид по сравнению с mysql, который тоже не идеален, но в этом плане как у всех

     
  • 3.39, Аноним (13), 14:18, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все случаи, где нужен обобщенный инвертированный индекс. Например, поиск по произвольному множеству атрибутов в каталоге типа Яндекс-маркета. С MySQL придется либо делать поиск во внешней специализированной базе (со всеми проблемами синхронизации), либо костылить поверх полнотекстового поиска, кодируя все атрибуты "словами" с отключением морфологии.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:11, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем нужно MySQL 9.0, когда есть MariaDB 11.4?
     
     
  • 2.17, Массоны Рептилоиды (?), 11:15, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем нужно MySQL 9.0, когда есть MariaDB 11.4?

    Слабаки! PostgreSQL 16.3

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 11:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Oracle Database 23ai смотрит на вас как вы сами знаете на что.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:53, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    MS Access 2404 на вас даже не смотрит
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 13:28, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он при нагрузках которые успешно тянут все вышеназванные уже загнулся в кровавых соплях и глаза закатил
     
  • 2.21, Ilya Indigo (ok), 12:46, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-11588
    Когда этот баг исправят или хотя бы начнут им заниматься, тогда и упоминайте MariaDB!
     
     
  • 3.37, kai3341 (ok), 14:10, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-11588

    Ну кстати в оракле так было. ХЗ, актуально ли до сих пор

     
     
  • 4.38, Ilya Indigo (ok), 14:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-11588
    > Ну кстати в оракле так было. ХЗ, актуально ли до сих пор

    В MySQL лет 10 назад это тоже было, но это более 10 лет назад исправили.

     

  • 1.27, Аноним (26), 13:29, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что как там с репликацией?
     

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