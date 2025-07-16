Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle

2.24 , Аноним ( 24 ), 15:56, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только Аноним забыл сказать, что это биндинги к OpenSSL. И проблема возникает на границе взаимодействия раста с дыряшечным кодом. Очевидно, что когда начинаешь играть по дыряшечным правилам - вручную выделять/освобождать буфера, низкоуровнего работать с "где-то там" выделенными буферами, вычислять индексы/смещения в них и "надеяться на соседа", что он всё правильно подчистит - то можно и запутаться и придёт беда. Вот как эта. По твоей ссылке: "...rust-openssl is a set of OpenSSL bindings for the Rust programming language. In affected versions 'ssl::select_next_proto' can return a slice pointing into the 'server' argument's buffer but with a lifetime bound to the 'client' argument. In situations where the 'sever' buffer's lifetime is shorter than the 'client' buffer's, this can cause a use after free..." П.С. Аноним, как всегда, пытаясь в очередной раз "утопить раст", лишь подтверждает его крутость и необходимость (ну, чтобы меньше взаимодействовать с дыряшечкой).

3.27 , _ ( ?? ), 17:35, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Только Аноним забыл сказать, что это биндинги к OpenSSL. Да и так все знают что своего SSL способного заменить наш - у вас нет. И не будет! :-р

У вас вообще ничего нет :) А да - ripreg который при той же скорости (в лучшем случае) умеет 1% от ag (в лучшем случае) - но хотябы сделан, а не "начали переписывать" :-р > П.С. Аноним, как всегда, пытаясь в очередной раз "утопить раст", Зачем? Он и так на дне - смотри свежий TIOBE, ваше место у (С) ... межу Scratch и ассемблером :-p > лишь подтверждает его крутость и необходимость (ну, чтобы меньше взаимодействовать с дыряшечкой). bla-bla-bala - утомили вы этой нудятиной, лузеры. Софт на Си\С++ - не идеален, но он _есть_ и _работает_. Дыры находят, фиксят, делают новые, короче - _жизнь!_ :)

А вашего софта нет ... и не будет! ТЧК.

4.28 , Аноним ( 24 ), 18:01, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У вас вообще ничего нет

> А вашего софта нет ... и не будет! ТЧК bla-bla-bala - утомили вы этой нудятиной, лузеры. Ничего нового, хотя вас раз за разом макают мордой в примеры, но вы необучаемы. Вот только про ripreg что-то вякнул. Спроси у гула, мс, клаудфлари, у торовцев, у всех этих лузеров, чего это они отказываются от этого вашего искрящегося жизнью дыродела в пользу раста. Даже Линус слегка прогибается. А, ну да, для тебя код раста в андроиде и что-то там клаудфларевское - нинужно, тебе ведь только винамп на расте нужен, а остальное - "нищитово" или "да это хелловрот какой-то, я такой за выходные напишу". Утомили, пейсатели дырок.

3.30 , Аноним ( - ), 18:52, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > In affected versions 'ssl::select_next_proto' can return a slice pointing into the 'server' argument's buffer but with a lifetime bound to the 'client' argument. Косяк на стороне раста, кто-то неверно проставил лайфтаймы в декларации функции-обёртки. - pub fn select_next_proto<'a>(server: &[u8], client: &'a [u8]) -> Option<&'a [u8]> {

+ pub fn select_next_proto<'a>(server: &'a [u8], client: &'a [u8]) -> Option<&'a [u8]> { Можно конечно повонять про то, что грабли были положены на стороне C: это ведь один из распространённых способов получить use-after-free в C, не поняв что из себя представляет указатель. Надо внимательно читать документацию, но я отмечу, что документация не всегда в таких случаях помогает, иногда приходится лезть в сорцы и разбираться там, что за указатель тебе отдаёт функция. Повонять можно, но если уж взялся писать растовую обёртку, то напрягись и разберись со всеми этими нюансами, иначе какой смысл в этих обёртках?

4.31 , Аноним ( 32 ), 19:49, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо внимательно читать документацию Кернигана-Ритчи. Наизусть.

