Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle

Только Аноним забыл сказать, что это биндинги к OpenSSL. И проблема возникает на границе взаимодействия раста с дыряшечным кодом. Очевидно, что когда начинаешь играть по дыряшечным правилам - вручную выделять/освобождать буфера, низкоуровнего работать с "где-то там" выделенными буферами, вычислять индексы/смещения в них и "надеяться на соседа", что он всё правильно подчистит - то можно и запутаться и придёт беда. Вот как эта. По твоей ссылке: "...rust-openssl is a set of OpenSSL bindings for the Rust programming language. In affected versions 'ssl::select_next_proto' can return a slice pointing into the 'server' argument's buffer but with a lifetime bound to the 'client' argument. In situations where the 'sever' buffer's lifetime is shorter than the 'client' buffer's, this can cause a use after free..." П.С. Аноним, как всегда, пытаясь в очередной раз "утопить раст", лишь подтверждает его крутость и необходимость (ну, чтобы меньше взаимодействовать с дыряшечкой).