The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск СУБД MySQL 9.3.0

20.04.2025 08:49

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 9.3.0. Сборки MySQL Community Server 9.3.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows. В соответствии с внедрённой в 2023 году новой моделью формирования релизов, MySQL 9.3 отнесён к веткам "Innovation". Innovation-ветки рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности, публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 9.3 прекращена поддержка ветки 9.2). Летом планируют сформировать LTS-релиз 9.4, рекомендованный для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. Следом за LTS-веткой будет сформирована новая Innovation-ветка - MySQL 10.0.

Основные изменения в MySQL 9.3:

  • В утилиту mysqldump добавлена опция "--users" для создания логических дампов с информацией о всех учётных записях, выводимой через SQL-выражения "CREATE USER" и "GRANT". Для вставки выражения "DROP USER" перед "CREATE USER" предусмотрена опция "--add-drop-user", а для выборочного отражения в дампе отдельных пользователей - опции "--include-user=user@host" и "--exclude-user=user@host", который можно указывать несколько раз.
  • В движке MLE (Multilingual Engine Component), позволяющем использовать в хранимых процедурах и функциях код на языках, отличных от SQL, улучшена поддержка JavaScript. Для хранимых процедур на языке JavaScript реализован тип "DECIMAL", который можно использовать для входящих и возвращаемых аргументов. По умолчанию для безопасности MySQL-тип DECIMAL преобразуется в JavaScript-тип "String", но данное поведение можно переопределить командой 'SELECT mle_set_session_state('{"decimal_type":"Number"}')', после которой будет использован JavaScript-тип "Number". Поддерживается приведение к типу DECIMAL значений с JavaScript-типами Boolean, Number, String и BigInt.
  • В хранимые процедуры на JavaScript добавлена поддержка выставления параметров локализации, используя JavaScript API Intl. Например для определения текущей локали можно использовать свойства "Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().locale", а для переопределения локали - метод "toLocaleString()".
  • Расширены возможности для управления библиотеками JavaScript: для изменения списка импортируемых библиотек теперь можно использовать выражения "ALTER PROCEDURE" и "ALTER FUNCTION". Добавлена возможность использования выражения "ALTER LIBRARY" для добавления, удаления или изменения SQL-комментария к библиотеке. Для получения сведений о библиотеке реализовано выражение "SHOW LIBRARY STATUS".
  • Добавлена поддержка динамической загрузки JavaScript-библиотек. Для динамического импорта библиотеки следует использовать ключевое слово "await", например "let module = await import('/db1/lib_${object_type}')".
  • Расширены оптимизации запросов, использующих квантифицированные операторы сравнения. Помимо поддержки операторов "=ANY" и "<>ALL" при оптимизации подзапросов в новой версии добавлена поддержка операторов ">ANY", ">=ANY", "<ANY", "<=ANY", ">ALL", ">=ALL", "<ALL" и "<=ALL".
  • Удалён плагин "version_tokens", ранее объявленный устаревшим.
  • Запрещено выставление значения 0 в системную переменную replica_parallel_workers.
  • Устранено 28 уязвимостей, из которых 26 могут быть эксплуатированы удалённо при наличии доступа для отправки запросов к СУБД. Шесть наиболее серьёзных проблем имеют уровень опасности 6.5 и связаны с уязвимостями в движке InnoDB, парсере и оптимизаторе. Менее опасные уязвимости затрагивают mysqldump, InnoDB, оптимизатор, DDL, UDF, парсер и систему репликации.


  1. Главная ссылка к новости (https://dev.mysql.com/doc/reln...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД MySQL 9.2.0
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Microsoft открыл код СУБД DocumentDB, основанной на PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз FerretDB 2.0, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: Представлен openHalo, инструментарий для миграции с MySQL на PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63106-mysql
Ключевые слова: mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bdrbt (ok), 09:40, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Устранено 28 уязвимостей, из которых 26 могут быть эксплуатированы удалённо

    Всего лишь.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:57, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://db-engines.com/en/ranking
     
     
  • 3.17, bdrbt (ok), 11:00, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сотню раз намекали на полную несостоятельность этого рейтинга. SQLite должен быть на первом месте, посколько охватывает около 90+% рынка мобильных устройств.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:36, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну до мобильник это же известные сервера данных. Это мобильные разрабы просто конфиги в другом месте хранить не умеют.
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:16, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем миру столько баз данных? Нельзя сделать одну (ну две), чтобы подходило всем?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >"подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux"

    Вот вся суть Linux. В то время когда под другие платформы действует правило 1 приложение под 1 популярную ОС (macOS и Windows)
    А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов. Причём все вместе взятые занимают очень маленький % дисктопа!

     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 10:02, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не позорься
     
     
  • 3.6, супер утка (?), 10:08, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Позоришься здесь только ты.
    А он все как есть описал.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, позоритесь только вы. Пишут под Линукс, собирают пакеты под разные дистрибутивы, так как в дистрибутивах разные пакетные базы, версии системных библиотек
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 10:54, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    одним словом - бардак.
     
     
  • 6.26, 0x0ff (?), 12:41, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.31, Аноним (31), 13:10, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. OP написал правду, а вы продолжаете жонглировать выражениями.

    Да, Линукс как ОС _не_ существует, а есть бардак-зоопарк дистров (сборок софта с _очень_ коротким временем поддержки и отсутствием совместимости, кроме как на уровне kernel syscalls).

    И это ФАКТ. Жрите и молчите.

    https://itvision.altervista.org/why.linux.is.not.ready.for.the.desktop.final.h

     
  • 4.8, Аноним (8), 10:15, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "придётся писать" только под Ubuntu.
     
     
  • 5.29, Аноним (24), 13:03, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Снап
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:30, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, trolleybus (?), 10:23, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов.

    Не *писать*, а *собирать*. Это как бы разные вещи. Write once, compile everywhere.

     
     
  • 3.32, Аноним (31), 13:12, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Write once, compile everywhere.

    99.9999% людей на земле предпочитают работать с готовыми программами, а не еб*ться со сборкой.

    Кроме этого, у собранных программ есть какие никакие гарантии работоспособности, а у ваших васянских сборок НЕТ НИЧЕГО.

     
  • 2.18, Tron is Whistling (?), 11:03, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе секрет открою: MySQL пишется под Linux.
    Но при этом адаптируется и собирается под ту же винду.
     
     
  • 3.33, Аноним (31), 13:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я тебе секрет открою: MySQL пишется под Linux.

    Линукс - это ЯДРО, и MySQL написан по большому счёту под POSIX, а не Лин Упс.

     
     
  • 4.40, Tron is Whistling (?), 14:00, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, ядро же вокруг себя экосистемы не имеет, всё верно. Вещь в себе.
    Суть в том, что те же gcc/glibc/whatever - заточены в первую очередь под линуховое ядро. И много чего ещё.
     
  • 4.41, Tron is Whistling (?), 14:01, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И да, в POSIX может быть O_DIRECT уже принесли?
     
  • 2.22, Аноним (23), 12:29, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Компилятор к нему тоже хранить будешь в таблице?
     
  • 2.25, Аноним (24), 12:37, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в Андроиде все пишется под андроид, хотя это все тот же Линукс . Магия.
     
     
  • 3.27, Ося Сексотовна Бендер (?), 13:01, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто все уже забывают, что Линух не сам по себе, а является частью GNU/Linux, а в Андроиде от GNU практически избавились.
     
     
  • 4.28, Аноним (24), 13:03, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.36, Аноним (31), 13:18, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в Андроиде от GNU практически избавились

    И слава те, господи. Не надо там эту помойку. В Лин Упсе даже Glibc/libstdc++ не имеют forward compatibility. Такого бардака нет ни в одной другой ОС.

     
     
  • 5.38, Аноним (-), 13:43, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.37, Аноним (-), 13:38, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Андроиде от GNU практически избавились.

    Этим шагом она практически схлопнулась сама в себе. Андроид будет развиваться в только своей нише. Ничего нового и гломального она миру не даст. GNU - это локомотив развития.

     
     
  • 5.42, Аноним (24), 14:06, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнушный бардак должен жить в контейнере и ни в коем случае не аффектить основную ос. И уж тем более нормальный гуй в таком бардака невозможен.
     
     
  • 6.46, Аноним (-), 14:27, 20/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.48, Аноним (-), 14:33, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от GNU практически избавились

    И правильно сделали. С чем бы я от GNU не сталкивался, всё какое-то луддистное, созданное не для людей, с вырвиглазным дизайном (если с GUI) и какое-то вечно глючное. Наверное поэтому оно имеет свои 0.01% на десктопе.

     
  • 3.34, Аноним (31), 13:15, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Зато в Андроиде все пишется под андроид, хотя это все тот же Линукс

    В Android от Linux/GNU - только _ядро_, причём _не_ ванильное, а жутко пропатченое и стабильное. В upstream никакой стабильности рядом не лежало - STABLE API NONSENSE, только забавно: две самые популярные реализации Линукс, RHEL и Android, ОБЕ предоставляют stable API and ABI.

    Это всё, что нужно знать про лин упс описателей.

     
     
  • 4.45, Аноним (24), 14:08, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно кто то специально саботирует разброд в Линуксе. Интересно кто бы это мог быть.
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:32, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов.

    Linux это source-based операционная система. Как ваш отдел информационной безопасности собирается верифицировать, что в бинарнике не малварь?

     

  • 1.39, Аноним (-), 13:58, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё ещё используем Paradox т.к. есть решения на Windows 3.11 и DOS. Которые просто работают и которые переписывать не имеет никакого смысла.
     
     
  • 2.43, Аноним (23), 14:07, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была комфортная разработка Turbo C++ + Turbo Professional (или Object Professional) + Paradox Ebgine.
     
  • 2.44, Аноним (23), 14:07, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была комфортная разработка Turbo C++ + Turbo Professional (или Object Professional) + Paradox Engine.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру