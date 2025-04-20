Выпуск СУБД MySQL 9.3.0

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|1.1, bdrbt (ok), 09:40, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Устранено 28 уязвимостей, из которых 26 могут быть эксплуатированы удалённо
Всего лишь.
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|3.17, bdrbt (ok), 11:00, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сотню раз намекали на полную несостоятельность этого рейтинга. SQLite должен быть на первом месте, посколько охватывает около 90+% рынка мобильных устройств.
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|4.24, Аноним (24), 12:36, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну до мобильник это же известные сервера данных. Это мобильные разрабы просто конфиги в другом месте хранить не умеют.
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|3.35, Аноним (35), 13:16, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем миру столько баз данных? Нельзя сделать одну (ну две), чтобы подходило всем?
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|1.4, Аноним (4), 09:56, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>"подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux"
Вот вся суть Linux. В то время когда под другие платформы действует правило 1 приложение под 1 популярную ОС (macOS и Windows)
А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов. Причём все вместе взятые занимают очень маленький % дисктопа!
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|4.7, Аноним (7), 10:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, позоритесь только вы. Пишут под Линукс, собирают пакеты под разные дистрибутивы, так как в дистрибутивах разные пакетные базы, версии системных библиотек
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|2.11, trolleybus (?), 10:23, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов.
Не *писать*, а *собирать*. Это как бы разные вещи. Write once, compile everywhere.
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|3.32, Аноним (31), 13:12, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Write once, compile everywhere.
99.9999% людей на земле предпочитают работать с готовыми программами, а не еб*ться со сборкой.
Кроме этого, у собранных программ есть какие никакие гарантии работоспособности, а у ваших васянских сборок НЕТ НИЧЕГО.
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|3.33, Аноним (31), 13:13, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я тебе секрет открою: MySQL пишется под Linux.
Линукс - это ЯДРО, и MySQL написан по большому счёту под POSIX, а не Лин Упс.
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|4.40, Tron is Whistling (?), 14:00, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, ядро же вокруг себя экосистемы не имеет, всё верно. Вещь в себе.
Суть в том, что те же gcc/glibc/whatever - заточены в первую очередь под линуховое ядро. И много чего ещё.
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|2.25, Аноним (24), 12:37, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато в Андроиде все пишется под андроид, хотя это все тот же Линукс . Магия.
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|4.36, Аноним (31), 13:18, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в Андроиде от GNU практически избавились
И слава те, господи. Не надо там эту помойку. В Лин Упсе даже Glibc/libstdc++ не имеют forward compatibility. Такого бардака нет ни в одной другой ОС.
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|4.37, Аноним (-), 13:38, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Андроиде от GNU практически избавились.
Этим шагом она практически схлопнулась сама в себе. Андроид будет развиваться в только своей нише. Ничего нового и гломального она миру не даст. GNU - это локомотив развития.
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|5.42, Аноним (24), 14:06, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гнушный бардак должен жить в контейнере и ни в коем случае не аффектить основную ос. И уж тем более нормальный гуй в таком бардака невозможен.
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|4.48, Аноним (-), 14:33, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> от GNU практически избавились
И правильно сделали. С чем бы я от GNU не сталкивался, всё какое-то луддистное, созданное не для людей, с вырвиглазным дизайном (если с GUI) и какое-то вечно глючное. Наверное поэтому оно имеет свои 0.01% на десктопе.
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|3.34, Аноним (31), 13:15, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Зато в Андроиде все пишется под андроид, хотя это все тот же Линукс
В Android от Linux/GNU - только _ядро_, причём _не_ ванильное, а жутко пропатченое и стабильное. В upstream никакой стабильности рядом не лежало - STABLE API NONSENSE, только забавно: две самые популярные реализации Линукс, RHEL и Android, ОБЕ предоставляют stable API and ABI.
Это всё, что нужно знать про лин упс описателей.
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|4.45, Аноним (24), 14:08, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно кто то специально саботирует разброд в Линуксе. Интересно кто бы это мог быть.
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|2.47, Аноним (47), 14:32, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А в Linux одно приложение придётся писать под 100500 дистрибутивов.
Linux это source-based операционная система. Как ваш отдел информационной безопасности собирается верифицировать, что в бинарнике не малварь?
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|1.39, Аноним (-), 13:58, 20/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё ещё используем Paradox т.к. есть решения на Windows 3.11 и DOS. Которые просто работают и которые переписывать не имеет никакого смысла.
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|2.43, Аноним (23), 14:07, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Была комфортная разработка Turbo C++ + Turbo Professional (или Object Professional) + Paradox Ebgine.
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|2.44, Аноним (23), 14:07, 20/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Была комфортная разработка Turbo C++ + Turbo Professional (или Object Professional) + Paradox Engine.
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