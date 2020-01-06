Доступна СУБД MariaDB 12.0

|
Опубликован выпуск СУБД MariaDB 12.0.2, который отмечен как первый стабильный релиз ветки 12.0. Ветка MariaDB 12.0 отнесена к промежуточным выпускам (rolling), продолжает постепенное развитие функциональности и пришла на смену ветке MariaDB 11.8. Одновременно опубликован выпуск MariaDB 12.1.1, имеющий статус кандидата в релизы. Ветка MariaDB 12.0 будет сопровождаться до формирования выпуска 12.1.2.
Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.
Среди изменений в ветке MariaDB 12.0: