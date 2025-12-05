The OpenNET Project / Index page

Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU87

05.12.2025 09:25

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 87 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • Firefox и Thunderbird обновлены до ESR-ветки 140 (ранее использовалась ветка 128).
  • В состав включён набор компиляторов GCC 15.2 Обновлены версии GCC 12.5.0 и 13.4.0.
  • Обновлены версии программ, среди которых BIND 9.18.41, 7-Zip 25.01, git 2.50.1, golang 1.25.3, openssl 3.0.18, sudo 1.9.17p1, suricata 7.0.11, vim 9.1.1591, babel 2.17.0, flac 1.5.0, libjpeg 9f, openldap 2.6.10, rust 1.87.0, wxwidgets 3.2.8.1 и xorg-server 21.1.18.
  • В утилиту useradd добавлена опция "-N" для активации учётной записи без необходимости отдельного запуска утилиты "passwd -N" или указания пароля. Также добавлена опция "-U" для перевода учётной записи в неактивированное состояние (UP). В состоянии UP запрещено подключение пользователя к системе даже при подсоединении без пароля по SSH-ключу.
  • В утилиту sxadm добавлена поддержка включения защиты от микроархитектурной атаки TSA (Transient Scheduler Attack) на CPU AMD.
  • В утилиту fmthard добавлена опция "-c" (clear) для очистки меток разделов MBR, VTOC и GPT/EFI, а также опция "-e" (GPT/EFI) для принудительного сохранения метки GPT/EFI вместо VTOC.
  • Добавлен системный сервис svc:/system/check/bind для проверки конфигурации DNS-сервера BIND через запуск утилиты named-checkconf.
  • В croinfo добавлена новая команда cableinfo для вывода информации о применяемых SAS-кабелях (Serial-Attached SCSI).
  • В утилиту ldm добавлены команды add-devalias, list-devalias и remove-devalias для управления псевдонимами устройств для гостевых систем в LDoms Manager (ldmd).
  • В команде zoneadm добавлена поддержка образов изолированных зон в форме архивов flar, сжатых при помощи gzip/bzip2 (например: "zoneadm -z s10z install -u -a /root/s10u11-x86.flar.bz2").
  • В отладчик MDB добавлена поддержка вывода аннотаций по типу и выставления размеров массивов.
  • Добавлен пакет pkg:/system/management/oracle-cloud-agent с плагинами gomon (мониторинг производительности) и runcommand для Oracle Cloud Agent.


