Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU90

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 90 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий. Среди изменений в новой версии: В утилиту beadm добавлена поддержка выставления свойства "preserve" для запрета ручного ("beadm destroy") или автоматического удаления загрузочных окружений (Boot Environment), создаваемых в форме снапшотов в ZFS при обновлении системы.

В системные заголовочные файлы добавлены типы utime32_t и utimeval32.

В модуль bufmod и программу snoop добавлена поддержка использования времени после 2038 года.

В утилите ldm (Logical Domains Manager) повышена информативность сообщений об ошибках.

Расширены возможности настройки свойства удержания файлов (retention) при получении новой файловой системы командой "zfs receive".

Реализована возможность запуска проверки целостности ФС (zfs scrub) и восстановления данных на заменённый диск (resilver) до того, как завершиться фоновое освобождение блоков, инициированное после выполнения "zfs destroy".

Добавлена защита от завершения всех процессов в системе при отправке по ошибке сигнала SIGHUP процессу с идентификатором -1.

Переработан код для сохранения core-дампов процессов, аварийно завершённых на раннем этапе загрузки.

Добавлена возможность выбора, какой адрес, полученный по DHCP, будет использоваться для автоматической настройки DNS.

В формат ELF добавлена поддержка сжатия секций с использованием алгоритма Zstandard.

В команду bootadm добавлена возможность использования флага "--unrestricted" для разрешения доступа без пароля к отдельным элементам загрузочного меню GRUB.

Обновлена версия утилиты ctfdump, предназначенной для работы с отладочными дампами в формате CTF (Compact Type Format)

В утилиту devnm добавлена опция "-s" для сокращённого вывода с показом только имени устройства.

Добавлен интерфейс gfx_private для загрузки прошивок к GPU.

В утилиту ikev2cert добавлена возможность извлечения PIN-кода из свойств SMF (Service Management Facility).

В утилите ipadm реализована команда "dhcp release", ранее доступная только в ifconfig.

Предоставлена возможность указания в утилите ls одновременно опций "-s" и "-h" для вывода в читаемом виде размера в блоках.

Обновлены версии программ, среди которых BIND 9.20.15, cups 2.4.15, Go 1.25.5, GNU Binutils 2.45, openssl 3.0.18, PHP 8.4.16, python 3.13.9, sqlite 3.51.0, xorg-server 21.1.20, Firefox 140.4.0esr, FreeType 2.14.1, GNU Screen 5.0.1, gtk3 3.24.51, samba 4.22.6, Wireshark 4.6.0, zsh 5.9.

Удалены пакеты gdk-pixbuf-xlib, gtk-vnc и libneon.



