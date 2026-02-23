The OpenNET Project / Index page

Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU90

23.02.2026 11:56 (MSK)

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 90 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • В утилиту beadm добавлена поддержка выставления свойства "preserve" для запрета ручного ("beadm destroy") или автоматического удаления загрузочных окружений (Boot Environment), создаваемых в форме снапшотов в ZFS при обновлении системы.
  • В системные заголовочные файлы добавлены типы utime32_t и utimeval32.
  • В модуль bufmod и программу snoop добавлена поддержка использования времени после 2038 года.
  • В утилите ldm (Logical Domains Manager) повышена информативность сообщений об ошибках.
  • Расширены возможности настройки свойства удержания файлов (retention) при получении новой файловой системы командой "zfs receive".
  • Реализована возможность запуска проверки целостности ФС (zfs scrub) и восстановления данных на заменённый диск (resilver) до того, как завершиться фоновое освобождение блоков, инициированное после выполнения "zfs destroy".
  • Добавлена защита от завершения всех процессов в системе при отправке по ошибке сигнала SIGHUP процессу с идентификатором -1.
  • Переработан код для сохранения core-дампов процессов, аварийно завершённых на раннем этапе загрузки.
  • Добавлена возможность выбора, какой адрес, полученный по DHCP, будет использоваться для автоматической настройки DNS.
  • В формат ELF добавлена поддержка сжатия секций с использованием алгоритма Zstandard.
  • В команду bootadm добавлена возможность использования флага "--unrestricted" для разрешения доступа без пароля к отдельным элементам загрузочного меню GRUB.
  • Обновлена версия утилиты ctfdump, предназначенной для работы с отладочными дампами в формате CTF (Compact Type Format)
  • В утилиту devnm добавлена опция "-s" для сокращённого вывода с показом только имени устройства.
  • Добавлен интерфейс gfx_private для загрузки прошивок к GPU.
  • В утилиту ikev2cert добавлена возможность извлечения PIN-кода из свойств SMF (Service Management Facility).
  • В утилите ipadm реализована команда "dhcp release", ранее доступная только в ifconfig.
  • Предоставлена возможность указания в утилите ls одновременно опций "-s" и "-h" для вывода в читаемом виде размера в блоках.
  • Обновлены версии программ, среди которых BIND 9.20.15, cups 2.4.15, Go 1.25.5, GNU Binutils 2.45, openssl 3.0.18, PHP 8.4.16, python 3.13.9, sqlite 3.51.0, xorg-server 21.1.20, Firefox 140.4.0esr, FreeType 2.14.1, GNU Screen 5.0.1, gtk3 3.24.51, samba 4.22.6, Wireshark 4.6.0, zsh 5.9.
  • Удалены пакеты gdk-pixbuf-xlib, gtk-vnc и libneon.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64855-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Когда уже у Оракла заканчивается саппорт соляриса, чтобы он эту ОС спокойно похоронил?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:11, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе не все равно?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:03, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, plamya (ok), 12:31, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Терпеть тебе до 2037. https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-hardware-301321.pdf
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:26, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому не всё равно? 4% рынка дисктопов, с 100500 дистрибутивов.
     
     
  • 3.25, Alex (??), 15:45, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конкуренция это хорошо, качественнее продукт
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:28, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    можно ее на современное железо накатить?
     
  • 1.4, Аноним (-), 12:29, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Оракл со своей Соляркой так упорствует? Есть же GNU/Linux! Может Оракл поставляет с Солрякой какие-то свои железные сервера?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:34, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Железные сервера на архитектуре спарк уже свернули, но чуть чуть поддерживают.
     
  • 2.8, plamya (ok), 12:36, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну тут больше из-за того, что есть большой install base SPARC’ов у крупняка. Его ж надо как-то поддерживать, контракты там большие. И не стоит забывать о ZFS Storage Appliance, Слярка в нём ключевой элемент.

    А так они везде Oracle Linux ставят. Кстати, у них даже эксперимент был с портирование OL/UEK на SPARC.

     
  • 2.9, аноним1122 (?), 12:54, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:33, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный Unix. Из оставшихся.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:09, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Вот тут ещё Терминатор 2 Линукс выкатили.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:11, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно подробностей
     
     
  • 4.26, Аноним (12), 16:05, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но в соседней теме.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:08, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрел многие, поэтому вашего мнения не разделяю. Остановился на GhostBSD.
     
     
  • 3.27, Аноним (12), 16:07, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (12), 13:01, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего она?
     
     
  • 2.13, онанист (?), 13:20, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    oracle запускать
     
     
  • 3.15, Аноним (16), 14:07, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если имеется в виду СУБД, то для каждой ее версии есть рекомендованная версия ОС (= на которую она гарантированно встанет). И сабжа в списке не наблюдал.
     
     
  • 4.17, Аноним (7), 14:33, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.18, Аноним (7), 14:33, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (12), 16:08, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем его запускать?
     
  • 2.20, Бертолетова соль (?), 14:59, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унижать красноколпаков
     

  • 1.19, KaE (ok), 14:50, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите каков процент кода на Rust в компонентах этой системы?
    Также хотелось бы услышать долю участия AI в разработке.
    Спасибо!
     
     
  • 2.21, Бертолетова соль (?), 15:01, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нарколог и психолог работают с населением в профильных учреждениях.
     

  • 1.23, 123 (??), 15:13, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вечноживая Соляра, 20 лет хоронят, а оно все никак. Даже интересно, сколько еще клиентов есть, что ее держат на плаву.
     
     
  • 2.24, Бертолетова соль (?), 15:23, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думается пока будет поддержка, ну т.е. относительно любого линукса практически бесконечно долго.
     

