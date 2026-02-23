Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU90

|
1.1, Аноним (1), 12:03, 23/02/2026
Когда уже у Оракла заканчивается саппорт соляриса, чтобы он эту ОС спокойно похоронил?
2.14, Аноним (14), 13:26, 23/02/2026
Кому не всё равно? 4% рынка дисктопов, с 100500 дистрибутивов.
1.4, Аноним (-), 12:29, 23/02/2026
А почему Оракл со своей Соляркой так упорствует? Есть же GNU/Linux! Может Оракл поставляет с Солрякой какие-то свои железные сервера?
2.7, Аноним (7), 12:34, 23/02/2026
Железные сервера на архитектуре спарк уже свернули, но чуть чуть поддерживают.
2.8, plamya (ok), 12:36, 23/02/2026
Ну тут больше из-за того, что есть большой install base SPARC’ов у крупняка. Его ж надо как-то поддерживать, контракты там большие. И не стоит забывать о ZFS Storage Appliance, Слярка в нём ключевой элемент.
А так они везде Oracle Linux ставят. Кстати, у них даже эксперимент был с портирование OL/UEK на SPARC.
2.9, аноним1122 (?), 12:54, 23/02/2026
Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение
2.16, Аноним (16), 14:08, 23/02/2026
Смотрел многие, поэтому вашего мнения не разделяю. Остановился на GhostBSD.
3.15, Аноним (16), 14:07, 23/02/2026
Если имеется в виду СУБД, то для каждой ее версии есть рекомендованная версия ОС (= на которую она гарантированно встанет). И сабжа в списке не наблюдал.
1.19, KaE (ok), 14:50, 23/02/2026
Подскажите каков процент кода на Rust в компонентах этой системы?
Также хотелось бы услышать долю участия AI в разработке.
Спасибо!
1.23, 123 (??), 15:13, 23/02/2026
Вечноживая Соляра, 20 лет хоронят, а оно все никак. Даже интересно, сколько еще клиентов есть, что ее держат на плаву.
