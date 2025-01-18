Haiku ограничит доступ из Великобритании из-за риска нарушения закона Online Safety Act

Александр фон Глюк (Alexander von Gluck), входящий в совет директоров некоммерческой компании Haiku Inc, курирующей разработку операционной системы Haiku, сообщил о намерении до 16 марта заблокировать доступ пользователей из Великобритании к форуму проекта и другим платформам, на которых осуществляется взаимодействие с сообществом. Решение объясняется юридическими и финансовыми рисками, возникшими из-за принятого в Великобритании закона Online Safety Act, вступающего в силу 16 марта.

Отмечается, что у проекта нет ресурсов для юридического анализа и приведения инфраструктуры к требованиям закона. Выполнение требований усложняет необходимость выполнения большого объёма бюрократических процедур, связанных с подготовкой документации, описывающей процессы и оценивающей имеющиеся риски (перечень рисков занимает 84 страницы с запутанными и неоднозначными формулировками).

Компания Haiku Inc зарегистрирована в США, а закон Online Safety Act принят в Великобритании, но является экстерриториальным, т.е. под его действие подпадают сайты, работающие за пределами Великобритании, если считается, что они "связаны с Великобританией", т.е. ими пользуются жители Великобритании. Предполагается, что без привлечения юристов сложно корректно заполнить все документы и выполнить требования закона. Игнорирование же закона создаёт существенные риски, например, размер штрафа за нарушение закона достигает 22 млн долларов.

Для вывода проекта Haiku из области действия закона Online Safety Act решено полностью заблокировать доступ из Великобритании к площадкам для взаимодействия с сообществом, по крайней мере до тех, пор пока не будет найдено другое решение. Кроме форума блокировка вероятно будет распространена на сервисы Gerrit и Haiku Depot, в которых допускается оставление комментариев. Сайт Haiku и репозитории проекта блокироваться не будут.

Требования закона Online Safety Act связаны с модерацией контента, отправляемого пользователями, удалением содержимого, нарушающего законы Великобритании, и ограничением доступа детей к контенту для взрослых. Сайты, насчитывающие более 700 тысяч пользователей, обязаны на этапе публикации отслеживать, фильтровать и сканировать отправляемое пользователями содержимое (ссылки, тексты, изображения). Требования к остальным ограничивается необходимостью реагировать на жалобы, но дополнительно может потребоваться проведение анализа рисков, назначение ответственных и создание регламента рассмотрения жалоб.

Закон касается сайтов, имеющих значительное количество пользователей из Великобритании (что считается значительным не детализируется) или предоставляющих услуги для граждан Великобритании, при наличии рисков причинения вреда таким гражданам. Исключение предусмотрено для сервисов, допускающих публикацию комментариев к авторским статьям и собственному контенту, но при этом не уточняется, подпадают ли под исключение площадки, допускающие публикацию ответов на другие комментарии.



