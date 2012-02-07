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Выпуск VirtualBox 7.2.12 с устранением проблемы, приводящей к зависанию хостовой системы

01.07.2026 09:04 (MSK)

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.12, в котором представлено 3 изменения. В дополнениях для хост-окружений с Linux устранена проблема, приводившая к сбою на уровне ядра Linux с переводом ядра в состояние Panic или зависанию системы при запуске виртуальной машины. Зависание проявляется при использовании VirtualBox 7.2.10 у пользователей Debian 13, Arch Linux, Linux Mint, Fedora 44 и других дистрибутивов, в которых при загрузке модуля kvm выставляется опция "enable_virt_at_load=0".

В качестве обходного пути устранения проблемы упоминается запуск модуля kvm без опции "enable_virt_at_load=0", которая прописана в /etc/modprobe.d/virtualbox.conf или /usr/lib/virtualbox-dkms.conf, или выгрузка модулей ядра kvm_intel и kvm_amd.

Помимо этого, в VirtualBox 7.2.12 устранены проблемы со сборкой NASM в дополнениях для гостевых систем и хост-окружений Linux. В дополнения для гостевых систем с Windows внесены изменения, повышающие производительность DX11.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.2.10
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65815-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 01/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Обнаружил, что сижу на 7.2.8, благо Void не обновлял мне его прям до самой свежей. Они сначала создадут серьёзную проблему на пустом месте, а потом её фиксят и хвалятся. Работает - не трогай.
     
     
  • 2.2, Мохнонос (?), 10:00, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый, скажи пожалуйста, а с какой целью вирталбокс имеет смысл использовать сегодня на *никс?
    Я раньше тоже для конторок на фре в нём поднимал виртуалки с виндами, но в какой-то момент геморрой после каждого обновления хоть хоста, хоть ВБ утомили, и вдобавок бхайв появился.
    А под линуксом я пользовал квм с вирт-манагером. В чём необходимость ВБ, честно хочу поинтересоваться, не троллинга ради, а интереса для.

    Я тут сразу для местных спецов в огромных корпорациях отпишусь - да, у меня такие вот наколенные виртуалочки, но работают и пить есть не просят.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    м.б. норм gpu-ускорение из-коробки судя по
    > повышающие производительность DX11.

    для qemu выкарывают то virgl, то venus, то native context и всё толком не работает и депрекейтися не успев заработать.

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:00, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описание от VMware-Player взяли видимо.
     
  • 3.7, Ivan_83 (ok), 11:31, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я какое то время юзал после перехода с венды, виртуалки перенеслись как есть практически, плюс был хороший вебгуй на пхп.
    Но после того как потребовалось PCI девайсы в виртуалку пробрасывать перешёл на бихайв.
     

  • 1.4, iPony128052 (?), 10:18, 01/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот теперь готово для продакшена
     
  • 1.5, BlackRot (ok), 10:58, 01/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Драйвер обнаружил внутреннюю ошибку драйвера на \Device\VBoxNetLwf.

    Интересно, а когда исправят эту ошибку в журнале виндовс?
    уже оочень давно она существует

     
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