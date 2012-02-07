Выпуск VirtualBox 7.2.12 с устранением проблемы, приводящей к зависанию хостовой системы

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.12, в котором представлено 3 изменения. В дополнениях для хост-окружений с Linux устранена проблема, приводившая к сбою на уровне ядра Linux с переводом ядра в состояние Panic или зависанию системы при запуске виртуальной машины. Зависание проявляется при использовании VirtualBox 7.2.10 у пользователей Debian 13, Arch Linux, Linux Mint, Fedora 44 и других дистрибутивов, в которых при загрузке модуля kvm выставляется опция "enable_virt_at_load=0".

В качестве обходного пути устранения проблемы упоминается запуск модуля kvm без опции "enable_virt_at_load=0", которая прописана в /etc/modprobe.d/virtualbox.conf или /usr/lib/virtualbox-dkms.conf, или выгрузка модулей ядра kvm_intel и kvm_amd.

Помимо этого, в VirtualBox 7.2.12 устранены проблемы со сборкой NASM в дополнениях для гостевых систем и хост-окружений Linux. В дополнения для гостевых систем с Windows внесены изменения, повышающие производительность DX11.



