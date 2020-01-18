Копилефт лицензии постепенно вытесняются пермиссивными

Компания WhiteSource проанализировала лицензии 4 млн открытых пакетов и 130 миллионов файлов с кодом на 200 различных языках программирования и пришла к выводу, что доля копилефт лицензий неуклонно снижается. В 2012 году 59% всех открытых проектов поставлялись под копилефт лицензиями, такими как GPL, LGPL и AGPL, а доля пермиссивных лицензий, таких как MIT, Apache и BSD, составляла 41%. В 2016 соотношение изменилось в пользу пермиссивных лицензий, которое отвоевали 55%. К 2019 году разрыв увеличился и под пермиссивными лицензиями поставляет 67% проектов, а под копилефт - 33%.

По мнению одного из руководителей WhiteSource, понятие копилефта возникло во времена противостояния с корпорациями для того, чтобы недопустить использования открытого кода в корыстных целях без обратной отдачи или ограничивая дальнейшее распространение. Тенденция повышения популярности пермиссивных лицензий обусловлена тем, что в современных реалиях уже нет разделения на свой и чужой, в плане противостояния корпораций и сообщества Open Source, а также тем, что увеличивается вовлечённость в разработку открытого ПО корпораций, которым удобнее и безопаснее использовать пермиссивные лицензии.

При этом, вместо противостояния корпораций и сообщества, набирает обороты противостояние облачных провайдеров и стартапов, развивающих открытые проекты. Недовольство тем, что облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых фреймворков и СУБД в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке, приводит к переходу проектов на проприетарные лицензии или на модель Open Core. Например, подобные изменения недавно затронули проекты ElasticSearch, Redis, MongoDB, Timescale и CockroachDB.

Напомним, что отличие копилефт от пермиссивных лицензий состоит в том, что копилефт лицензии обязательно требуют сохранения исходных условий для производных работ (в случае GPL, требуется распространять под GPL код всех производных работ), в то время как пермиссивные лицензии предоставляют возможность изменения условий, в том числе дают возможность использовать код в закрытых проектах.



