Копилефт лицензии постепенно вытесняются пермиссивными

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|1.1, Аноним (1), 23:02, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Предположу что это не из-за частных авторов, а потому что бизнес стал активней лезть в open source и для бизнеса конечно BSD-подобные лицензии проще.
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|2.2, proninyaroslav (ok), 23:06, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они же и продвигают моду опенсорса взамен свободного софта для новых проектов, в том числе среди "любительских" проектов. Одни JS-проекты чего стоят.
К этому можно ещё добавить появление других хайповых языков, у которых пермиссивные лицензии изначально являются нормой.
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|3.53, Аноним (53), 02:19, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>К этому можно ещё добавить появление других хайповых языков, у которых пермиссивные лицензии изначально являются нормой.
Это же еще со времен перла норма
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|2.5, 123 (??), 23:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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я частный кодер, но стараюсь писать своё под MIT/PublicDomain чтобы кто угодно другой мог использовать мой код не испытывая неудобства. Если это компания - пусть так. Быть может, это хоть что-то улучшит
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|3.6, proninyaroslav (ok), 23:23, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут скорее философский вопрос. Кто то хочет чтобы его труд использовали везде, в т.ч в частных закрытых проектах, а кто то считает это несправедливым.
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|4.23, zzz (??), 00:24, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ровно никакого значения ни желание автора, ни лицензия не имеют. Если компании захотят, они будут использовать код под любой лицензией. И даже в тех случаях, когда компании ловили - они не вернули ничего. Что BMW, что VMWare, что Тесла.
С другой стороны, пермиссивная лицензия позволяет компаниям начать использовать код без всяких ограничений, и если зайдет - вернуть в проект. И это кардинально отличает их от GPL, которая еще до внесения правок обязывает вернуть всё и вся. И потому компании чураются GPL как огня, никому не нужен кусок кода, который еще неизвестно какую прибыль даст, а ты уже должен поделиться своим исподним.
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|3.10, Аноним (10), 23:28, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та же фигня. Денег на адвокатов у меня нет, а были бы - не стал бы тратить их на то, чтобы кого-то нагнуть выложить сорцы, которые мне нафиг не нужны.
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|3.17, Anonim (??), 00:14, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может и ухудшить: если корпорация начнёт разрабатывать продуктивнее сообщества, то возникают все возможности закрыть код: добиться широкой аудитории, закрыть код, затем выждать и начать продавать.
Проект - отобран, больше недоступен и закрыт.
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|4.43, Аноним (43), 01:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тот код,который уже открыт никуда не денется - он останется открытым, а новый закрыть владельцу кода не помешает никакая лицензия, в том числе gpl.
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|5.52, Аноним (52), 02:16, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тот код,который уже открыт никуда не денется - он останется открытым
Но использовать ты его не сможешь, даже если ты автор, ты не можешь собрать тивоизированную прошивку лаже если там есть твой код, она просто не запустится. Корпорациям — всё, а тебе — ноль.
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|1.4, Аноним (4), 23:08, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Трушный опенсорс всё ещё GPL. Такое исследование ни о чём не говорит — это, если воспользоваться калькой, "полоскание мозгов".
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|2.9, Аноним (9), 23:28, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трушный — это который был ещё тогда, когда о Великом Столманне никто не слышал, да? ;)
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|2.15, Аноним (-), 00:05, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так исследование заказал гугель, главный по мутнению воды и неокрепших мозгов.
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|1.7, Аноним (7), 23:26, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну слава Богу, истинная BSD-свобода торжествует, GPL - это ж сплошные ограничения во имя туманных свобод юзера, который все равно сам ничего не сможет в проге поменять и вынужден принимать, что дают
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|2.11, Аноним (9), 23:29, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истинная свобода включает в себя определение, что следует считать истинной свободой?
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|2.42, dimqua (ok), 01:14, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> свобод юзера, который все равно сам ничего не сможет
Да кто он такой вообще?! Тварь дрожащая.
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|1.8, Аноним (9), 23:26, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если вы хотите прежде всего заработать на своём коде — используйте copyleft, чтобы подстраховаться от рисков форков.
Если вы хотите сделать мир лучше, или просто поделиться своим кодом, и вас не волнует, кто что как будет с ним делать, и будет ли вообще, — permissive или public domain.
Но нет же, фанатики единственно верного подхода продолжают воевать...
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|2.39, AlexYeCu_not_logged (?), 01:04, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Если вы хотите сделать мир лучше, или просто поделиться своим кодом, и вас не волнует, кто что как будет с ним делать, и будет ли вообще, — permissive или public domain.
Лично мой мир несколько лучше сделал в первую очередь «копилефт». Например, обеспечил мне возможность использования удобной и современной операционной системы и немалого количества софта. «Пермиссивные» лицензии с этой задачей возможно и справились бы, но несколько хуже — те же *BSD-системы несколько менее удобно и современны. И вот эта разница между состоянием GNU\Linux и BSD на сегодня — она прекрасно иллюстрирует разницу между двумя типами лицензий для проектов и пользователей.
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|2.27, zzz (??), 00:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Слова человека, смотрящего на мир через покрытые толстым слоем говна очки. Не самый лучший пример для подражания, повторения и черпания глубоких мыслей. Тем более в разрезе OSS.
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|4.34, zzz (??), 00:45, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гно был Летов, равно как и его "стихи". Вся его философия крутилась вокруг того, что как бы сегодня не было плохо, завтра будет еще хуже. А "стихи" - так просто бессвязный набор слов, который фанбои сами не понимают, но уверяют, что в них есть отблеск высшей гармонии.
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|5.35, Кот Летова (?), 00:49, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и мой кот говорил: нет у нас иного выхода, чем быть оптимистом, ибо дальше будет только хуже.
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|1.14, Аноним (-), 00:00, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Тенденция повышения популярности пермиссивных лицензий обусловлена тем, что в современных реалиях уже нет разделения на свой и чужой, в плане противостояния корпораций и сообщества Open Source
Вот так и пытаются усыпить бдительность, промыть мозги. Хорошая попытка, Гулаг, но нет.
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|2.22, Anonim (??), 00:22, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее так:
Бизнеса увидели, что на опенсорс поляне стало хорошо и теперь полезут отжимать себе части поляны, закреплять за собой права и т.д. технологии заявления собственности и отжима конкурентов.
Это ж бизнеса, там цели в доходах и задавливании остальных, ровно насколько это не рушит бизнес.
Могут раздербанить.
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|1.20, Аноним (20), 00:18, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
Строго говоря, надо быть му д илой, чтобы отдавать код в открытый доступ, но п... большой текст свёрнут, показать
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|2.24, Корпорация (?), 00:24, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вообще трудовую повинность пора ввести. Каждый программист обязан бесплатно отработать на избранную корпорацию 40 часов в месяц. Не нравится - уматывай в дворники. Ради фана они пишут, ёпт.
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|3.44, какой тебе еще нахрен юрьев день (?), 01:31, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Каждый программист обязан бесплатно отработать на избранную корпорацию 40 часов в месяц.
Избранная корпорация уведомляет его об избранности за 12 минут до начала периода отработки.
Программист, пытающийся сменить избранную корпорацию - подлежит порке.
> Не нравится - уматывай в дворники. Ради фана они пишут, ёпт.
не нравится - еще раз выпорют. Дворник - это привиллегия, которую еще заслужить надо!
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|2.25, Anonim (??), 00:26, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ГэПэЛэ не мешает делать ровно вот это - возвращать наработки и скачивать обратно их улучшенными. Зато ещё и другие могут использовать.
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|3.28, zzz (??), 00:34, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GPL мешает тем, что компания должна вернуть ВСЕ изменения. На такое мало кто готов.
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|4.41, AlexYeCu_not_logged (?), 01:07, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>GPL мешает тем, что компания должна вернуть ВСЕ изменения. На такое мало кто готов.
Жадность и вороватость не должны быть проблемой кого-то кроме жадины и вора.
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|5.45, пох. (?), 01:32, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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к сожалению они таки становятся проблемой, когда жадина публикует свой код под вирусной лицензией, а потом встает в позу.
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|5.47, zzz (??), 01:34, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это проблемы только гпл-сообщества, которые сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы отбить интерес к опенсорс-продуктам со стороны компаний, а сейчас жалуется на малую активность сообществ, которые (ВНЕЗАПНО!) в одно рыло не тянут проекты.
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|2.26, тоже Аноним (ok), 00:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И много вы лично навыкладывали под BSD, уверенно отказавшись от GPL по своим убеждениям?
Напоминаю: первый вариант легко приводит к ситуации, когда твой проект перестает быть твоим, и тебя из его судьбы просто выкидывают за ненадобностью.
Да, если твой код тривиален и то же самое может написать любой за конкретные человеко-часы - его нет смысла прятать за копилефт. Но если это действительно твое детище, на которое ты угрохал часть своей жизни и собираешься развивать его дальше - то вот эти юношеские размышлизмы про истинную свободу для коммерции уже как-то всерьез не воспринимаются...
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|3.31, zzz (??), 00:40, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит "перестает быть твоим"? Проект как был, так и остается, под BSD-лицензией и разраб как был, так и остается его разработчиком. Как вообще можно выкинуть из проекта?
А что до коммерции - она, если захочет, возьмет любой код и не поперхнется. Тесла много вернула кода? BMW? Amazon? И никто с ними ничего сделать не может. Вот и вся сила GPL.
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|2.29, Аноним (29), 00:39, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты пилишь пермиссивное ПО. Проект внезапно становится популярен. По всей сети гуляют сборочки Васянов, начинённые троянами и майнерами. У тебя рвёт жопу, ты уходишь в запой
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|3.33, Виоляция (?), 00:43, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты пилишь ПО под GPL. Проект внезапно становится популярен. По всей сети гуляют сборочки Васянов, начинённые троянами и майнерами. У тебя рвёт жопу, ты уходишь в запой
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|2.51, Аноним (51), 01:54, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это реальность повседневной жизни на гитхабе, но местным админам локалхоста невдомёк поэтому минусуют.
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|2.54, Аноним (54), 02:37, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да именно поэтому GPL - ядро, которое linux, только и осталось с кодовой базой э... большой текст свёрнут, показать
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|1.21, тоже Аноним (ok), 00:22, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Счет по штучкам создает иллюзию статистики. В реальности же, если десять лет подсчитывались проекты объема libcURL или OpenOffice, то сейчас на Гитхабах и Гитлабах навалено "проектов", написанных за неделю, которые не представляют никакой ценности для их собственных авторов, просто они так пиарятся. Им копилефт, естественно, без надобности...
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|2.46, пох. (?), 01:33, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наоборот - им проще скопипастить gpl, чем вникать в детали.
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|1.37, Аноним (36), 00:55, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> и занимаются перепродажей открытых фреймворков и СУБД в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке,
поехавшие что ли? про AGPL не слышали?
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|1.40, Аноним (40), 01:05, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Исследование по заказу гугла подтвердило, что надо писать код в интересах Гугла.
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|2.48, zzz (??), 01:36, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл себе сам напишет сколько угодно, творения кривожовых жопошников ему ни к чему.
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