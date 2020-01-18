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Копилефт лицензии постепенно вытесняются пермиссивными

18.01.2020 22:55

Компания WhiteSource проанализировала лицензии 4 млн открытых пакетов и 130 миллионов файлов с кодом на 200 различных языках программирования и пришла к выводу, что доля копилефт лицензий неуклонно снижается. В 2012 году 59% всех открытых проектов поставлялись под копилефт лицензиями, такими как GPL, LGPL и AGPL, а доля пермиссивных лицензий, таких как MIT, Apache и BSD, составляла 41%. В 2016 соотношение изменилось в пользу пермиссивных лицензий, которое отвоевали 55%. К 2019 году разрыв увеличился и под пермиссивными лицензиями поставляет 67% проектов, а под копилефт - 33%.

По мнению одного из руководителей WhiteSource, понятие копилефта возникло во времена противостояния с корпорациями для того, чтобы недопустить использования открытого кода в корыстных целях без обратной отдачи или ограничивая дальнейшее распространение. Тенденция повышения популярности пермиссивных лицензий обусловлена тем, что в современных реалиях уже нет разделения на свой и чужой, в плане противостояния корпораций и сообщества Open Source, а также тем, что увеличивается вовлечённость в разработку открытого ПО корпораций, которым удобнее и безопаснее использовать пермиссивные лицензии.

При этом, вместо противостояния корпораций и сообщества, набирает обороты противостояние облачных провайдеров и стартапов, развивающих открытые проекты. Недовольство тем, что облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых фреймворков и СУБД в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке, приводит к переходу проектов на проприетарные лицензии или на модель Open Core. Например, подобные изменения недавно затронули проекты ElasticSearch, Redis, MongoDB, Timescale и CockroachDB.

Напомним, что отличие копилефт от пермиссивных лицензий состоит в том, что копилефт лицензии обязательно требуют сохранения исходных условий для производных работ (в случае GPL, требуется распространять под GPL код всех производных работ), в то время как пермиссивные лицензии предоставляют возможность изменения условий, в том числе дают возможность использовать код в закрытых проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Исследование популярности открытых лицензий в корпоративной среде
  3. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий на GitHub
  4. OpenNews: Оценка популярности различных лицензий в хостингах свободного кода
  5. OpenNews: Популярность копилефт-лицензий падает
  6. OpenNews: GPL понемногу уступает позиции пермиссивным открытым лицензиям
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: license
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  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предположу что это не из-за частных авторов, а потому что бизнес стал активней лезть в open source и для бизнеса конечно BSD-подобные лицензии проще.
     
     
  • 2.2, proninyaroslav (ok), 23:06, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они же и продвигают моду опенсорса взамен свободного софта для новых проектов, в том числе среди "любительских" проектов. Одни JS-проекты чего стоят.
    К этому можно ещё добавить появление других хайповых языков, у которых пермиссивные лицензии изначально являются нормой.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 02:19, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К этому можно ещё добавить появление других хайповых языков, у которых пермиссивные лицензии изначально являются нормой.

    Это же еще со времен перла норма

     
  • 2.5, 123 (??), 23:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    я частный кодер, но стараюсь писать своё под MIT/PublicDomain чтобы кто угодно другой мог использовать мой код не испытывая неудобства. Если это компания - пусть так. Быть может, это хоть что-то улучшит
     
     
  • 3.6, proninyaroslav (ok), 23:23, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут скорее философский вопрос. Кто то хочет чтобы его труд использовали везде, в т.ч в частных закрытых проектах, а кто то считает это несправедливым.
     
     
  • 4.23, zzz (??), 00:24, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ровно никакого значения ни желание автора, ни лицензия не имеют. Если компании захотят, они будут использовать код под любой лицензией. И даже в тех случаях, когда компании ловили - они не вернули ничего. Что BMW, что VMWare, что Тесла.

    С другой стороны, пермиссивная лицензия позволяет компаниям начать использовать код без всяких ограничений, и если зайдет - вернуть в проект. И это кардинально отличает их от GPL, которая еще до внесения правок обязывает вернуть всё и вся. И потому компании чураются GPL как огня, никому не нужен кусок кода, который еще неизвестно какую прибыль даст, а ты уже должен поделиться своим исподним.

     
  • 3.10, Аноним (10), 23:28, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та же фигня. Денег на адвокатов у меня нет, а были бы - не стал бы тратить их на то, чтобы кого-то нагнуть выложить сорцы, которые мне нафиг не нужны.
     
  • 3.17, Anonim (??), 00:14, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и ухудшить: если корпорация начнёт разрабатывать продуктивнее сообщества, то возникают все возможности закрыть код: добиться широкой аудитории, закрыть код, затем выждать и начать продавать.

    Проект - отобран, больше недоступен и закрыт.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 01:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот код,который уже открыт никуда не денется - он останется открытым, а новый закрыть владельцу кода не помешает никакая лицензия, в том числе gpl.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 02:16, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот код,который уже открыт никуда не денется - он останется открытым

    Но использовать ты его не сможешь, даже если ты автор, ты не можешь собрать тивоизированную прошивку лаже если там есть твой код, она просто не запустится. Корпорациям — всё, а тебе — ноль.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:08, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Будущее СПО туманно...
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 00:11, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как бы его прояснить...
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:08, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Трушный опенсорс всё ещё GPL. Такое исследование ни о чём не говорит — это, если воспользоваться калькой, "полоскание мозгов".
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:28, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трушный — это который был ещё тогда, когда о Великом Столманне никто не слышал, да? ;)
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:05, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так исследование заказал гугель, главный по мутнению воды и неокрепших мозгов.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:26, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну слава Богу, истинная BSD-свобода торжествует, GPL - это ж сплошные ограничения во имя туманных свобод юзера, который все равно сам ничего не сможет в проге поменять и вынужден принимать, что дают
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:29, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истинная свобода включает в себя определение, что следует считать истинной свободой?
     
     
  • 3.19, Anonim (??), 00:16, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода = ограничения.
     
  • 3.49, fske (?), 01:41, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же, свобода - это рабство.
     
  • 2.42, dimqua (ok), 01:14, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > свобод юзера, который все равно сам ничего не сможет

    Да кто он такой вообще?! Тварь дрожащая.

     

  • 1.8, Аноним (9), 23:26, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если вы хотите прежде всего заработать на своём коде — используйте copyleft, чтобы подстраховаться от рисков форков.

    Если вы хотите сделать мир лучше, или просто поделиться своим кодом, и вас не волнует, кто что как будет с ним делать, и будет ли вообще, — permissive или public domain.

    Но нет же, фанатики единственно верного подхода продолжают воевать...

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:15, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Толсто.
     
  • 2.39, AlexYeCu_not_logged (?), 01:04, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Если вы хотите сделать мир лучше, или просто поделиться своим кодом, и вас не волнует, кто что как будет с ним делать, и будет ли вообще, — permissive или public domain.

    Лично мой мир несколько лучше сделал в первую очередь «копилефт». Например, обеспечил мне возможность использования удобной и современной операционной системы и немалого количества софта. «Пермиссивные» лицензии с этой задачей возможно и справились бы, но несколько хуже —  те же *BSD-системы несколько менее удобно и современны. И вот эта разница между состоянием GNU\Linux и BSD на сегодня — она прекрасно иллюстрирует разницу между двумя типами лицензий для проектов и пользователей.

     

  • 1.12, Сундар Пичаи (?), 23:29, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пластмассовый мир победил.
     
     
  • 2.27, zzz (??), 00:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слова человека, смотрящего на мир через покрытые толстым слоем говна очки. Не самый лучший пример для подражания, повторения и черпания глубоких мыслей. Тем более в разрезе OSS.
     
     
  • 3.30, пажилой человек писятчетыре года (?), 00:40, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да нормальный летов был мужик, во всяком случае умнее тебя
     
     
  • 4.34, zzz (??), 00:45, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гно был Летов, равно как и его "стихи". Вся его философия крутилась вокруг того, что как бы сегодня не было плохо, завтра будет еще хуже. А "стихи" - так просто бессвязный набор слов, который фанбои сами не понимают, но уверяют, что в них есть отблеск высшей гармонии.
     
     
  • 5.35, Кот Летова (?), 00:49, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и мой кот говорил: нет у нас иного выхода, чем быть оптимистом, ибо дальше будет только хуже.
     
     
  • 6.38, zzz (??), 00:56, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коричневый заяц нелепого смеха полностью согласен.
     
  • 3.32, Сраммастер (?), 00:41, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас клетчатая рубашка просвечивает.
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:57, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    WTFPL спасёт мир!
     
  • 1.14, Аноним (-), 00:00, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Тенденция повышения популярности пермиссивных лицензий обусловлена тем, что в современных реалиях уже нет разделения на свой и чужой, в плане противостояния корпораций и сообщества Open Source

    Вот так и пытаются усыпить бдительность, промыть мозги. Хорошая попытка, Гулаг, но нет.

     
     
  • 2.22, Anonim (??), 00:22, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее так:

    Бизнеса увидели, что на опенсорс поляне стало хорошо и теперь полезут отжимать себе части поляны, закреплять за собой права и т.д. технологии заявления собственности и отжима конкурентов.

    Это ж бизнеса, там цели в доходах и задавливании остальных, ровно насколько это не рушит бизнес.

    Могут раздербанить.

     

  • 1.20, Аноним (20), 00:18, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Строго говоря, надо быть му д илой, чтобы отдавать код в открытый доступ, но п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.24, Корпорация (?), 00:24, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вообще трудовую повинность пора ввести. Каждый программист обязан бесплатно отработать на избранную корпорацию 40 часов в месяц. Не нравится - уматывай в дворники. Ради фана они пишут, ёпт.
     
     
  • 3.44, какой тебе еще нахрен юрьев день (?), 01:31, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый программист обязан бесплатно отработать на избранную корпорацию 40 часов в месяц.

    Избранная корпорация уведомляет его об избранности за 12 минут до начала периода отработки.

    Программист, пытающийся сменить избранную корпорацию - подлежит порке.

    > Не нравится - уматывай в дворники. Ради фана они пишут, ёпт.

    не нравится - еще раз выпорют. Дворник - это привиллегия, которую еще заслужить надо!

      

     
  • 2.25, Anonim (??), 00:26, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ГэПэЛэ не мешает делать ровно вот это - возвращать наработки и скачивать обратно их улучшенными. Зато ещё и другие могут использовать.
     
     
  • 3.28, zzz (??), 00:34, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL мешает тем, что компания должна вернуть ВСЕ изменения. На такое мало кто готов.
     
     
  • 4.41, AlexYeCu_not_logged (?), 01:07, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GPL мешает тем, что компания должна вернуть ВСЕ изменения. На такое мало кто готов.

    Жадность и вороватость не должны быть проблемой кого-то кроме жадины и вора.

     
     
  • 5.45, пох. (?), 01:32, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к сожалению они таки становятся проблемой, когда жадина публикует свой код под вирусной лицензией, а потом встает в позу.

     
  • 5.47, zzz (??), 01:34, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблемы только гпл-сообщества, которые сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы отбить интерес к опенсорс-продуктам со стороны компаний, а сейчас жалуется на малую активность сообществ, которые (ВНЕЗАПНО!) в одно рыло не тянут проекты.
     
  • 3.50, borbacuca (ok), 01:41, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другие это в основно корпорации
     
  • 2.26, тоже Аноним (ok), 00:28, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много вы лично навыкладывали под BSD, уверенно отказавшись от GPL по своим убеждениям?
    Напоминаю: первый вариант легко приводит к ситуации, когда твой проект перестает быть твоим, и тебя из его судьбы просто выкидывают за ненадобностью.
    Да, если твой код тривиален и то же самое может написать любой за конкретные человеко-часы - его нет смысла прятать за копилефт. Но если это действительно твое детище, на которое ты угрохал часть своей жизни и собираешься развивать его дальше - то вот эти юношеские размышлизмы про истинную свободу для коммерции уже как-то всерьез не воспринимаются...
     
     
  • 3.31, zzz (??), 00:40, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит "перестает быть твоим"? Проект как был, так и остается, под BSD-лицензией и разраб как был, так и остается его разработчиком. Как вообще можно выкинуть из проекта?

    А что до коммерции - она, если захочет, возьмет любой код и не поперхнется. Тесла много вернула кода? BMW? Amazon? И никто с ними ничего сделать не может. Вот и вся сила GPL.

     
  • 2.29, Аноним (29), 00:39, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты пилишь пермиссивное ПО. Проект внезапно становится популярен. По всей сети гуляют сборочки Васянов, начинённые троянами и майнерами. У тебя рвёт жопу, ты уходишь в запой
     
     
  • 3.33, Виоляция (?), 00:43, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты пилишь ПО под GPL. Проект внезапно становится популярен. По всей сети гуляют сборочки Васянов, начинённые троянами и майнерами. У тебя рвёт жопу, ты уходишь в запой
     
  • 2.51, Аноним (51), 01:54, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это реальность повседневной жизни на гитхабе, но местным админам локалхоста невдомёк поэтому минусуют.
     
  • 2.54, Аноним (54), 02:37, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да именно поэтому GPL - ядро, которое linux, только и осталось с кодовой базой э... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.21, тоже Аноним (ok), 00:22, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Счет по штучкам создает иллюзию статистики. В реальности же, если десять лет подсчитывались проекты объема libcURL или OpenOffice, то сейчас на Гитхабах и Гитлабах навалено "проектов", написанных за неделю, которые не представляют никакой ценности для их собственных авторов, просто они так пиарятся. Им копилефт, естественно, без надобности...
     
     
  • 2.46, пох. (?), 01:33, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот - им проще скопипастить gpl, чем вникать в детали.
     

  • 1.36, Аноним (36), 00:53, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вебмакаки собрали статистику своего кода, чо
     
  • 1.37, Аноним (36), 00:55, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и занимаются перепродажей открытых фреймворков и СУБД в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке,

    поехавшие что ли? про AGPL не слышали?

     
  • 1.40, Аноним (40), 01:05, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Исследование по заказу гугла подтвердило, что надо писать код в интересах Гугла.
     
     
  • 2.48, zzz (??), 01:36, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл себе сам напишет сколько угодно, творения кривожовых жопошников ему ни к чему.
     
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