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В ядро Linux 6.8 приняты патчи, ускоряющие TCP

14.01.2024 09:08

В состав кодовой базы, на основе которой формируется ядро Linux 6.8, принят набор изменений, значительно повышающих производительность TCP-стека. В случаях обработки множества параллельных TCP-соединений ускорение может достигать 40%.

Улучшение стало возможно, потому что переменные в структурах сетевого стека (socks, netdev, netns, mibs) располагались по мере добавления, что было определено историческими причинами. Пересмотр размещения переменных в структурах с целью повышения эффективности работы с процессорным кэшем (минимизации использование строк кэша на стадии передачи данных) и оптимизации доступа к переменным привёл к заметному увеличению скорости работы TCP, особенно в случае большого числа одновременных TCP соединений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.7
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаждения системы
  4. OpenNews: Исправление в ядре Linux привело к проблемам с некоторыми графическими планшетами
  5. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
  6. OpenNews: В ядрe Linux 6.6 убрана возможность сборки без поддержки загрузки микрокода для систем x86
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60433-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, optimization, tune, tcp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онанимо (?), 10:01, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    чудо на пасху, прям! неужели мейнтейнеры заглянули в сетевой стек линукса и увидели что там происходит! вау! браво!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты же не разработчик, да? Ты же не знаешь, что такое поддерживать и развивать большой проект и лезть в код критической подсистемы без явной нужды? Особенно с целью внесения такой не совсем очевидной оптимизации.
     
     
  • 3.13, DevOPS (?), 10:38, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    ну а к чему тут ваши оправдания?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 11:04, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    девопсы не нужны
     
  • 3.46, пяя (?), 11:29, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >40%
    >п╠п╣п╥ я▐п╡п╫п╬п╧ п╫я┐п╤п╢я▀

    п²я┐ п╢п╟, п╣я│п╩п╦ п©п╬п╢ п╨п╟п©п╬я┌ п╫п╣ п╩п╟п╥п╦я┌я▄ п╦ п╫п╟ п╪п╟я│п╩п╬ п╫п╣ я│п╪п╬я┌я─п╣я┌я▄, я┌п╬ п╫я┐п╤п╢я▀ п╡ п╥п╟п╪п╣п╫п╣ п╨п╟п╨ п╠я▀ п╦ п╫п╣я┌.

     
     
  • 4.51, Очевидность (?), 11:49, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе пора опять переустановить свой покревевший windows
     

  • 1.8, DEF (?), 10:25, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем новых дыр и CVE'шек.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:33, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в постоянной перестройке будут несчастные случаи
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:58, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напишите когда можно с 4.* переходить на 5.*, а я пока посижу на нём
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:02, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, при переписывании на другой язык они неизбежны.
     

  • 1.9, BrainFucker (ok), 10:29, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А интересно насколько он был быстр до этого и без всяких дополтинельных тюнингов относительно других ОС?
     
     
  • 2.23, Аноним (31), 10:52, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто не узнает, пока ты не поэкспериментируешь и не отчитаешься здесь
    вперёд!
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:33, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось блюпуп пофиксить и можно жить
     
     
  • 2.50, анон (?), 11:40, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь здоров!
     

  • 1.14, DevOPS (?), 10:40, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда это ядро увидят в Debian?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:08, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В debian sid, есть надежда что будет, ну а в стабле года через 1,5.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:40, 14/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.36, Аноним (37), 11:07, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И это называется, миллионы глаз опенсорса? Почему 30 лет назад никто не подсказал? Это же смешно!
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:13, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очевидно же что 30 лет скорость работы стека боле чем удолетворяла потому что пропускная способность сетей была на порядки меньше чем сейчас
     
  • 2.40, Аноним (31), 11:13, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    про миллионы глаз это самый настоящий правдивый анекдот
     
  • 2.42, name (??), 11:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Миллионы $ корпорастов. Правильный вопрос "а кому это было нужно"?

    Что касается опенсорца, в линукс давно уже никто не лезет забесплатно.

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:23, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так миллионы глаз должны код смотреть, а не комменты на опеннете
     

  • 1.49, Аноним (49), 11:40, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь будут делать больше маршрутизаторов на Linux?
     

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