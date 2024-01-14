В ядро Linux 6.8 приняты патчи, ускоряющие TCP

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|1.1, Онанимо (?), 10:01, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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чудо на пасху, прям! неужели мейнтейнеры заглянули в сетевой стек линукса и увидели что там происходит! вау! браво!
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|2.12, Аноним (12), 10:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ты же не разработчик, да? Ты же не знаешь, что такое поддерживать и развивать большой проект и лезть в код критической подсистемы без явной нужды? Особенно с целью внесения такой не совсем очевидной оптимизации.
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|3.46, пяя (?), 11:29, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>40%
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|2.31, Аноним (31), 10:58, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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напишите когда можно с 4.* переходить на 5.*, а я пока посижу на нём
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|1.9, BrainFucker (ok), 10:29, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А интересно насколько он был быстр до этого и без всяких дополтинельных тюнингов относительно других ОС?
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|2.23, Аноним (31), 10:52, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто не узнает, пока ты не поэкспериментируешь и не отчитаешься здесь
вперёд!
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|2.37, Аноним (37), 11:08, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В debian sid, есть надежда что будет, ну а в стабле года через 1,5.
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|1.36, Аноним (37), 11:07, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И это называется, миллионы глаз опенсорса? Почему 30 лет назад никто не подсказал? Это же смешно!
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|2.39, Аноним (39), 11:13, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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очевидно же что 30 лет скорость работы стека боле чем удолетворяла потому что пропускная способность сетей была на порядки меньше чем сейчас
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|2.42, name (??), 11:18, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Миллионы $ корпорастов. Правильный вопрос "а кому это было нужно"?
Что касается опенсорца, в линукс давно уже никто не лезет забесплатно.
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|2.44, Аноним (44), 11:23, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так миллионы глаз должны код смотреть, а не комменты на опеннете
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