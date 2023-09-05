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В ядрe Linux 6.6 убрана возможность сборки без поддержки загрузки микрокода для систем x86

05.09.2023 18:42

В ядро Linux 6.6 внесены изменения, убирающие в Kconfig опцию для включения загрузки микрокода процессора. Теперь ядро Linux после сборки будет безусловно содержать код загрузки микрокода для систем x86.

Изменение внесено в контексте переработки кода для загрузки микрокода процессора, и объясняется тем, что в большинстве случаев эту опцию активируют при сборке ядра для "практически всех систем с голым железом". Стоит отметить, что безусловное включение загрузки микрокода может вызвать неодобрение со стороны отдельных людей и организаций, подобных GNU Linux-libre, которые выступают против подобной практики.

Загрузку микрокода процессора по-прежнему можно отключить при загрузке системы, указав параметр ядра 'dis_ucode_ldr'.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/2...)
  2. OpenNews: Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.5
  4. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
  5. OpenNews: Опубликован инструментарий для дешифровки микрокода Intel
  6. OpenNews: AMD опубликовал код прошивки для механизма защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)
Автор новости: Аноньимъ
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59719-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимусс (?), 19:58, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    О нет! GNU Linux-libre против и яростно высказывают свое неодобрение!
    Что же нам всем теперь делать??
     
     
  • 2.93, Аноним (93), 23:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что же нам всем теперь делать??

    Для любителей зондов есть шиндовс одиннадцать. Там их в избытке, всё как ты любишь.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:13, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Новость читать надо так: теперь зондьі загружаются по-умолчанию!)))
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:18, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну давай, назови номер моей банковской карты с помощью микрокода... Ты же можешь?

    У тебя 43210 секунд.

     
     
  • 3.77, Аноним2 (?), 23:06, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь денег на твоей банковской карточке не хватит чтобы заинтересовать владельца такой информации. Да и валюта не та.
     
     
  • 4.79, Аноним2 (?), 23:07, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вот когда заинтересуешь, тогда будет поздно пить боржоми. Поэтому на воду надо загодя дуть.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:27, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если файлы микрокода не установлены - нет проблем. Так что всё равно.
     
     
  • 3.7, пох. (?), 20:37, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "А если найдет?!"
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:37, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они установлены в UEFI.
     
     
  • 4.18, НяшМяш (ok), 21:10, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не проблема ядра Linux.
     
  • 4.56, Аноним (56), 22:19, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голосуй рублём за железо, где можно модифицировать прошивку, ну а выпилить микрокод из прошивки несложно.
     
     
  • 5.59, Аноним (93), 22:26, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выпилить микрокод из прошивки несложно

    Даже среди айтишников лишь единицы осилят сдампить с флешки образ uefi, модифицировать его и залить обратно через программатор. И не потому что это сложно, а просто это никого не парит.

     

  • 1.9, пох. (?), 20:43, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, авторы этого архиполезного изменения хотя бы примерно в курсе что таких систем - одна из даже наверное не сотни, а остальные - виртуалочки в ней, где вся эта музыка нафиг никому не упала?

     
     
  • 2.11, фтщтшь (?), 20:46, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    думаю такие пользователи знают как отключать эту опцию
    скорее всего у них вообще заранее подготовленные дистрибутивы с кастомным ядром (я про датацентры и большие компании)
     
     
  • 3.16, пох. (?), 20:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    дык - никак. Отключалку отломали.
    Будем теперь в виртуальный процессор грузить неисполняемый им никогда микрокод.

     
  • 3.24, Аноним (93), 21:19, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > думаю такие пользователи знают как отключать эту опцию
    > скорее всего у них вообще заранее подготовленные дистрибутивы с кастомным ядром (я
    > про датацентры и большие компании)

    В датацентрах и больших компаниях используются связки сертифицированного железа и дистрибутивов. Кастомные ядра это чисто васянская тема.

     
     
  • 4.80, Аноним2 (?), 23:14, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, "обратитесь к а администратору".
    Я и есть этот ваш сертификатор, он же Вася. И другие сертификаторы такие же (зарплата и степень накрахмаленности рубашки мб разная) и все берут код из одного источника.
     
     
  • 5.92, Аноним (93), 23:51, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам то понял что написал или абы шо ляпнуть??
     
  • 2.12, Анонин (?), 20:48, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О нет! Они забыли про ̶ ̶к̶о̶с̶м̶и̶ч̶е̶с̶к̶у̶ю̶ ̶р̶а̶д̶и̶а̶ц̶и̶ю̶  виртуалки!
    Хорошо что пох напомнил, срочно ревертите коммит!
     

  • 1.17, Анонит (?), 21:08, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чего из этого касается изменение?
    Processor type and features  --->
        <*> CPU microcode loading support
        [*]   Intel microcode loading support

    Device Drivers  --->
      Generic Driver Options  --->
        Firmware Loader  --->
          -*-   Firmware loading facility
          (intel-ucode/06-3c-03) Build named firmware blobs into the kernel binary
          (/lib/firmware) Firmware blobs root directory

     
     
  • 2.82, Аноним (82), 23:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.94, Аноньимъ (ok), 23:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Build named firmware blobs into the kernel binary

    Это кого надо блобы, это не нарушение GPL, понимать надо.

     

  • 1.19, Аноним (19), 21:13, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нахрена это надо? Скорость процессора убивать по умолчанию?
    Проще все в смартфоне хранить, если уж на то пошло, чем терять 40% производительности от одной обновы.
    Вообще ни разу не грузил эту ересь в Gentoo и Void за годы и ничего не случилось кроме отсутствия проблем.
     
     
  • 2.26, Аноним (93), 21:22, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Микрокод это блоб в первую очередь и неизвестно что он там делает. Не говоря уже, что зачастую после таких обновлений микрокода система становится тормознее. Поэтому для домашнего компа разумно это все отключать вместе с mitigations=off
     
  • 2.33, name (??), 21:37, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, микрокод и так подгружается в биосе, а обновлённый только производительность убьёт.
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:18, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я сейчас скажу непопулярное мнение, но в первую очередь тут виноваты те, кто покупает процессоры, проверяющие подписи микрокода, или системы на базе них. Производители делают системы, требующие заведомо проприетарный микрокод. А вы - поддерживаете их рублём, долларом, евро, фунтом, йеной, юанем, биткоином и эфиром. Пока на такую гадость есть спрос - вам её жрать и придётся.
     
     
  • 2.25, Анонин (?), 21:21, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты нам всем поможешь и подскажешь где купить свободные процессоры?
    Хотя бы с половинной производительностью от проприетарщины?
     
     
  • 3.28, Аноним (93), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кора дуба q9650 и материнка под либребут спасут отца русской демократии.
     
     
  • 4.91, Аноним (93), 23:49, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кипятильник с производительностью сравнимой с распберри пи.
     
  • 3.38, Аноним (38), 21:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу за анонима выше, IBM Power (например компы от Talos). Но там ценник адский. Так что народ выбирает зонды от АНБ.
     
     
  • 4.46, Анонин (?), 21:50, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Посмотрел на талос.
    Talos II Entry-Level Developer System... Starting at $5,818.99
    4хядерный проц (да, я знаю что там SMT4) + 8GB DDR4 + 128GB NVMe.

    Это... ну даже не знаю... Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда.

     
     
  • 5.83, Аноним (83), 23:29, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда.

    Ну тогда вооружайся рентгеновским микроскопом и вперёд, на поиски зондов. Я просто не представлю, как это можно доказать. Иначе можно утверждать всё что угодно что невозможно опровергнуть, от невидимого единорога и крадущих носки гномов до чайника Рассела.

     
     
  • 6.86, Анонин (?), 23:36, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, а какие гарантии есть что там есть зонды?
     
     
  • 7.98, Аноним (93), 00:28, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном зазондированном мире зонды есть везде. Причем, часто в совсем неочевидных местах. И чтобы их выкорчевать полностью, нужно перелопатить пару сотню конфигов. В стадии отрицания, два-три раза перелопатить систему тебя хватит, потом плюнешь и войдешь в стадию принятия.
     
  • 4.49, Анонин (?), 21:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это просто я нищуки не понимаю цену этой свободы.
    Но за такие деньги можно собрать 2 системы на тредриперах (из расчета что 5955WX + ASUS WRX80E можно взять за $2,149 на амазоне прям сейчас, т.е. останется еще 1.5к на два корпуса, бп, ссдшки и тд)
     
     
  • 5.84, Аноним (83), 23:31, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот считай что это такая нехилая скидка на присутствие зонда и свободный доступ к твоим данным.
     
     
  • 6.89, Анонин (?), 23:43, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня даже немного забавляет такой фанатизм.
    Т.е. тут у нас закрытый блоб и хз что внутри проца - поэтому так 146% зонд.
    А так у нас открытый код (и он нифига не гарантия от багов/закладок, что мы прекрасно видим по ядру) и хз что в проце - не... ну так оно в два раза дороже, оно точно без зондов.

    > свободный доступ к твоим данным

    просто не пускать тачку в инет не вариант?

     
     
  • 7.90, Аноним (93), 23:48, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя логика - сгорел сарай гори и хата.
     
  • 4.76, Я (??), 23:04, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там же тоже есть микрокод.. или он там опенсорс и типа норм?
     
     
  • 5.81, Аноним (83), 23:24, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там опенсорс.
     
  • 4.95, Аноньимъ (ok), 23:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например в РФ вы его никак не купите.

    Кстати их вообще за пределы США разрешили продавать? Раньше было ограничение.

     
     
  • 5.97, Аноним (93), 00:12, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например в РФ вы его никак не купите.

    Да в РФ сейчас официально вообще ничего не купить, но ведь в магазинах откуда-то берутся последние айфоны и интелы 13 поколения?)

     
  • 2.27, фтщтшь (?), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хм... а где ты найдешь таких образованных людей которые знают, что в процессоре есть микрокод, да еще и проприетарный?
    думаю минимум 80% пользователей думают, что процессор это та большая гудящая коробка под столом.
    А еще есть люди, которым просто пофиг - "ну проприетарный и чё?", "я вот телефон купил и он просто работает" и они тоже не малый процент.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 21:42, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо искать таких людей и вообще не надо их трогать. Они может быть как то сами разберутся.
     

  • 1.29, фтщтшь (?), 21:26, 05/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.32, Аноним (93), 21:30, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.42, фтщтшь (?), 21:43, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 21:50, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.60, notanon (?), 22:28, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.62, Атон (?), 22:30, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.72, фтщтшь (?), 22:54, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.54, Аноним (93), 22:11, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 5.64, notanon (?), 22:38, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.67, Анонин (?), 22:41, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.71, пох. (?), 22:49, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (41), 21:40, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.44, Аноним (47), 21:44, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.48, notanon (?), 21:51, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.51, Аноним (47), 22:03, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.55, Аноним (93), 22:19, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.74, Анониму5 (?), 22:58, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.88, Аноним (93), 23:43, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (17)

  • 1.34, Аноним (34), 21:37, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если у меня последняя версия микрокода уже зашита в БИОСе, оно всё равно будет его пытаться загрузить что ли? А нахрена мне это надо? Что это за хрень вообще творится мне объяснит кто-нибудь?
     
     
  • 2.37, Аноним (41), 21:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы твой процессор работал медленно при очередном спектре или мелтдауне.
     
  • 2.45, Аноним (38), 21:46, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До нас дошли слухи, что некоторые нерадивые пользователи избегают обязательных обновлений контролирующей прошивки в своих устройствах потребления. Такие пользователи могут избегать принудительного отслеживания соответствующими службами и грядущего запрета на запуск контента и программ, помимо купленных у американского бизнеса. Это было незамедлительно исправлено.

    Ваша любимая контора.

     
  • 2.58, Аноним (56), 22:23, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет, т.к. пользователей, самостоятельно обновляющих микрокод в прошивке - полпроцента.

    Большая часть пользователей не обновляет прошивку, если у них всё и так работает. Везде в интернетах написано "работает - не трогай, а если тронешь, то материнка может окирпичиться, если свет мигнёт, бесперебойника нет и нет какого-то аппаратного прошивальщика".

    И уж совсем ничтожная часть пользователей обновляет микрокод в прошивке вручную, модифицируя прошивку, после того, как вендор прекращает поддержку железа.

     

  • 1.35, Аноним (41), 21:38, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот те батенька и Юрьев вендорлок.
     
  • 1.36, Аноним (34), 21:39, 05/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.52, notanon (?), 22:03, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.57, Аноним (93), 22:21, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.61, C00l_ni66a (ok), 22:28, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.68, kjhlkjh (?), 22:43, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.69, Аноним (69), 22:43, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.73, Анониму5 (?), 22:55, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.40, Аноним (40), 21:41, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ядро 6.6 - почти 6.6.6. Началось.
     
  • 1.43, Аноним (34), 21:43, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Необходимая версия микрокода будет определяться по GeoIP надо полагать?
     
     
  • 2.50, Аноним (38), 21:57, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, по-любому потом прошивка будет привязана к региону, как пытались с DVD и смартфонами. При вывозе проца в неправильный регион тот будет окирпичиваться. А чтобы перепрошить надо будет идти в авторизованный сервис-центр, с подачей обоснования своей нижайшей просьбы.
     
  • 2.63, Аноним (93), 22:34, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрокод грузится до поднятия сетевых интерфейсов.
     

  • 1.65, Аноним (93), 22:39, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А давайте первым делом грузить не ядро, а поднимать сеть и качать ядро и всё остальное с облачного сервера 👏😁
     
     
  • 2.66, Аноним (93), 22:40, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    * По подписке
     
  • 2.85, 3 (?), 23:31, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да какбы есть такое, ipxe умеет, сервера в инете есть
     

  • 1.75, Аноним (75), 23:03, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они там полностью свихнулись.

    У меня был старый Dell server - работал нормально.

    Через несколько лет, после того как на апгрейд прилетело обновление пакета intel-microcode - перестал мог выключаться (ни reboot-ом, ни shutdown -h now) а просто застревал после того как выключались все сервисы (наподобии halt).

    Т.е. каждый раз когда его нужно было ребутить - нужно было идти в датацентр - и руками довыключать и запускать через кнопку питания. И никак иначе.

    Вернул последний рабочий intel-microcode, все работало нормально, и на нем и остался (кернелы далее продолжали апгрейдиться нормально).

    Теперь этого по-видимому не сделать - нужно будет сидеть на старом дырявом кернеле. Или перейти на новое железо.

     
  • 1.78, Аноним (78), 23:07, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >подобных GNU Linux-libre, которые выступают против подобной практики.

    Вот сейчас и проверим, умеют ли кодить GNUды, пускай они вернут возможность отключить загрузку микрокода.

     
     
  • 2.87, Аноним (93), 23:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодить особо уметь не нужно - поправить пару строк. Кому надо, тот сделает для себя, собрав кастомное ядро. Вопрос в том, что массово это нафиг не сдалось.
     
  • 2.96, Аноним (96), 00:10, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    закодить это даже ты сможешь, там проблема понять, что кодить
     

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