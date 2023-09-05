В ядрe Linux 6.6 убрана возможность сборки без поддержки загрузки микрокода для систем x86

2.25 , Анонин ( ? ), 21:21, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может ты нам всем поможешь и подскажешь где купить свободные процессоры?

Хотя бы с половинной производительностью от проприетарщины?

3.28 , Аноним ( 93 ), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кора дуба q9650 и материнка под либребут спасут отца русской демократии.

4.91 , Аноним ( 93 ), 23:49, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кипятильник с производительностью сравнимой с распберри пи.

3.38 , Аноним ( 38 ), 21:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отвечу за анонима выше, IBM Power (например компы от Talos). Но там ценник адский. Так что народ выбирает зонды от АНБ.

4.46 , Анонин ( ? ), 21:50, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо. Посмотрел на талос.

Talos II Entry-Level Developer System... Starting at $5,818.99

4хядерный проц (да, я знаю что там SMT4) + 8GB DDR4 + 128GB NVMe. Это... ну даже не знаю... Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда.

5.83 , Аноним ( 83 ), 23:29, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда. Ну тогда вооружайся рентгеновским микроскопом и вперёд, на поиски зондов. Я просто не представлю, как это можно доказать. Иначе можно утверждать всё что угодно что невозможно опровергнуть, от невидимого единорога и крадущих носки гномов до чайника Рассела.

6.86 , Анонин ( ? ), 23:36, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Окей, а какие гарантии есть что там есть зонды?

7.98 , Аноним ( 93 ), 00:28, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В современном зазондированном мире зонды есть везде. Причем, часто в совсем неочевидных местах. И чтобы их выкорчевать полностью, нужно перелопатить пару сотню конфигов. В стадии отрицания, два-три раза перелопатить систему тебя хватит, потом плюнешь и войдешь в стадию принятия.

4.49 , Анонин ( ? ), 21:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может это просто я нищуки не понимаю цену этой свободы.

Но за такие деньги можно собрать 2 системы на тредриперах (из расчета что 5955WX + ASUS WRX80E можно взять за $2,149 на амазоне прям сейчас, т.е. останется еще 1.5к на два корпуса, бп, ссдшки и тд)

5.84 , Аноним ( 83 ), 23:31, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот считай что это такая нехилая скидка на присутствие зонда и свободный доступ к твоим данным.

6.89 , Анонин ( ? ), 23:43, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня даже немного забавляет такой фанатизм.

Т.е. тут у нас закрытый блоб и хз что внутри проца - поэтому так 146% зонд.

А так у нас открытый код (и он нифига не гарантия от багов/закладок, что мы прекрасно видим по ядру) и хз что в проце - не... ну так оно в два раза дороже, оно точно без зондов. > свободный доступ к твоим данным просто не пускать тачку в инет не вариант?

7.90 , Аноним ( 93 ), 23:48, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твоя логика - сгорел сарай гори и хата.

4.76 , Я ( ?? ), 23:04, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так там же тоже есть микрокод.. или он там опенсорс и типа норм?

5.81 , Аноним ( 83 ), 23:24, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, там опенсорс.

4.95 , Аноньимъ ( ok ), 23:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например в РФ вы его никак не купите. Кстати их вообще за пределы США разрешили продавать? Раньше было ограничение.

5.97 , Аноним ( 93 ), 00:12, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например в РФ вы его никак не купите. Да в РФ сейчас официально вообще ничего не купить, но ведь в магазинах откуда-то берутся последние айфоны и интелы 13 поколения?)

2.27 , фтщтшь ( ? ), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – хм... а где ты найдешь таких образованных людей которые знают, что в процессоре есть микрокод, да еще и проприетарный?

думаю минимум 80% пользователей думают, что процессор это та большая гудящая коробка под столом.

А еще есть люди, которым просто пофиг - "ну проприетарный и чё?", "я вот телефон купил и он просто работает" и они тоже не малый процент.

3.41 , Аноним ( 41 ), 21:42, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не надо искать таких людей и вообще не надо их трогать. Они может быть как то сами разберутся.

