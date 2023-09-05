В ядрe Linux 6.6 убрана возможность сборки без поддержки загрузки микрокода для систем x86

|
|1.1, Анонимусс (?), 19:58, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
О нет! GNU Linux-libre против и яростно высказывают свое неодобрение!
Что же нам всем теперь делать??
|
|
|
|2.93, Аноним (93), 23:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Что же нам всем теперь делать??
Для любителей зондов есть шиндовс одиннадцать. Там их в избытке, всё как ты любишь.
|
|1.2, Аноним (2), 20:13, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Новость читать надо так: теперь зондьі загружаются по-умолчанию!)))
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 20:18, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ну давай, назови номер моей банковской карты с помощью микрокода... Ты же можешь?
У тебя 43210 секунд.
|
|
|
|3.77, Аноним2 (?), 23:06, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Боюсь денег на твоей банковской карточке не хватит чтобы заинтересовать владельца такой информации. Да и валюта не та.
|
|
|
|4.79, Аноним2 (?), 23:07, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но вот когда заинтересуешь, тогда будет поздно пить боржоми. Поэтому на воду надо загодя дуть.
|
|2.5, Аноним (5), 20:27, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если файлы микрокода не установлены - нет проблем. Так что всё равно.
|
|
|
|
|
|4.56, Аноним (56), 22:19, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Голосуй рублём за железо, где можно модифицировать прошивку, ну а выпилить микрокод из прошивки несложно.
|
|
|
|5.59, Аноним (93), 22:26, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> выпилить микрокод из прошивки несложно
Даже среди айтишников лишь единицы осилят сдампить с флешки образ uefi, модифицировать его и залить обратно через программатор. И не потому что это сложно, а просто это никого не парит.
|
|1.9, пох. (?), 20:43, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Интересно, авторы этого архиполезного изменения хотя бы примерно в курсе что таких систем - одна из даже наверное не сотни, а остальные - виртуалочки в ней, где вся эта музыка нафиг никому не упала?
|
|
|
|2.11, фтщтшь (?), 20:46, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
думаю такие пользователи знают как отключать эту опцию
скорее всего у них вообще заранее подготовленные дистрибутивы с кастомным ядром (я про датацентры и большие компании)
|
|
|
|3.16, пох. (?), 20:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
дык - никак. Отключалку отломали.
Будем теперь в виртуальный процессор грузить неисполняемый им никогда микрокод.
|
|3.24, Аноним (93), 21:19, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> думаю такие пользователи знают как отключать эту опцию
> скорее всего у них вообще заранее подготовленные дистрибутивы с кастомным ядром (я
> про датацентры и большие компании)
В датацентрах и больших компаниях используются связки сертифицированного железа и дистрибутивов. Кастомные ядра это чисто васянская тема.
|
|
|
|4.80, Аноним2 (?), 23:14, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ага, "обратитесь к а администратору".
Я и есть этот ваш сертификатор, он же Вася. И другие сертификаторы такие же (зарплата и степень накрахмаленности рубашки мб разная) и все берут код из одного источника.
|
|2.12, Анонин (?), 20:48, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О нет! Они забыли про ̶ ̶к̶о̶с̶м̶и̶ч̶е̶с̶к̶у̶ю̶ ̶р̶а̶д̶и̶а̶ц̶и̶ю̶ виртуалки!
Хорошо что пох напомнил, срочно ревертите коммит!
|
|1.17, Анонит (?), 21:08, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот чего из этого касается изменение?
Processor type and features --->
<*> CPU microcode loading support
[*] Intel microcode loading support
Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
Firmware Loader --->
-*- Firmware loading facility
(intel-ucode/06-3c-03) Build named firmware blobs into the kernel binary
(/lib/firmware) Firmware blobs root directory
|
|
|
|2.94, Аноньимъ (ok), 23:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Build named firmware blobs into the kernel binary
Это кого надо блобы, это не нарушение GPL, понимать надо.
|
|1.19, Аноним (19), 21:13, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нахрена это надо? Скорость процессора убивать по умолчанию?
Проще все в смартфоне хранить, если уж на то пошло, чем терять 40% производительности от одной обновы.
Вообще ни разу не грузил эту ересь в Gentoo и Void за годы и ничего не случилось кроме отсутствия проблем.
|
|
|
|2.26, Аноним (93), 21:22, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Микрокод это блоб в первую очередь и неизвестно что он там делает. Не говоря уже, что зачастую после таких обновлений микрокода система становится тормознее. Поэтому для домашнего компа разумно это все отключать вместе с mitigations=off
|
|2.33, name (??), 21:37, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поддерживаю, микрокод и так подгружается в биосе, а обновлённый только производительность убьёт.
|
|1.22, Аноним (22), 21:18, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я сейчас скажу непопулярное мнение, но в первую очередь тут виноваты те, кто покупает процессоры, проверяющие подписи микрокода, или системы на базе них. Производители делают системы, требующие заведомо проприетарный микрокод. А вы - поддерживаете их рублём, долларом, евро, фунтом, йеной, юанем, биткоином и эфиром. Пока на такую гадость есть спрос - вам её жрать и придётся.
|
|
|
|2.25, Анонин (?), 21:21, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может ты нам всем поможешь и подскажешь где купить свободные процессоры?
Хотя бы с половинной производительностью от проприетарщины?
|
|
|
|3.28, Аноним (93), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кора дуба q9650 и материнка под либребут спасут отца русской демократии.
|
|3.38, Аноним (38), 21:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отвечу за анонима выше, IBM Power (например компы от Talos). Но там ценник адский. Так что народ выбирает зонды от АНБ.
|
|
|
|4.46, Анонин (?), 21:50, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо. Посмотрел на талос.
Talos II Entry-Level Developer System... Starting at $5,818.99
4хядерный проц (да, я знаю что там SMT4) + 8GB DDR4 + 128GB NVMe.
Это... ну даже не знаю... Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда.
|
|
|
|5.83, Аноним (83), 23:29, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Причем нет никаких гарантий что в самом проце нет зонда.
Ну тогда вооружайся рентгеновским микроскопом и вперёд, на поиски зондов. Я просто не представлю, как это можно доказать. Иначе можно утверждать всё что угодно что невозможно опровергнуть, от невидимого единорога и крадущих носки гномов до чайника Рассела.
|
|
|
|
|
|7.98, Аноним (93), 00:28, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В современном зазондированном мире зонды есть везде. Причем, часто в совсем неочевидных местах. И чтобы их выкорчевать полностью, нужно перелопатить пару сотню конфигов. В стадии отрицания, два-три раза перелопатить систему тебя хватит, потом плюнешь и войдешь в стадию принятия.
|
|4.49, Анонин (?), 21:54, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может это просто я нищуки не понимаю цену этой свободы.
Но за такие деньги можно собрать 2 системы на тредриперах (из расчета что 5955WX + ASUS WRX80E можно взять за $2,149 на амазоне прям сейчас, т.е. останется еще 1.5к на два корпуса, бп, ссдшки и тд)
|
|
|
|5.84, Аноним (83), 23:31, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот считай что это такая нехилая скидка на присутствие зонда и свободный доступ к твоим данным.
|
|
|
|6.89, Анонин (?), 23:43, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня даже немного забавляет такой фанатизм.
Т.е. тут у нас закрытый блоб и хз что внутри проца - поэтому так 146% зонд.
А так у нас открытый код (и он нифига не гарантия от багов/закладок, что мы прекрасно видим по ядру) и хз что в проце - не... ну так оно в два раза дороже, оно точно без зондов.
> свободный доступ к твоим данным
просто не пускать тачку в инет не вариант?
|
|4.76, Я (??), 23:04, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так там же тоже есть микрокод.. или он там опенсорс и типа норм?
|
|4.95, Аноньимъ (ok), 23:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Например в РФ вы его никак не купите.
Кстати их вообще за пределы США разрешили продавать? Раньше было ограничение.
|
|
|
|5.97, Аноним (93), 00:12, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Например в РФ вы его никак не купите.
Да в РФ сейчас официально вообще ничего не купить, но ведь в магазинах откуда-то берутся последние айфоны и интелы 13 поколения?)
|
|2.27, фтщтшь (?), 21:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
хм... а где ты найдешь таких образованных людей которые знают, что в процессоре есть микрокод, да еще и проприетарный?
думаю минимум 80% пользователей думают, что процессор это та большая гудящая коробка под столом.
А еще есть люди, которым просто пофиг - "ну проприетарный и чё?", "я вот телефон купил и он просто работает" и они тоже не малый процент.
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 21:42, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не надо искать таких людей и вообще не надо их трогать. Они может быть как то сами разберутся.
|
|1.34, Аноним (34), 21:37, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А если у меня последняя версия микрокода уже зашита в БИОСе, оно всё равно будет его пытаться загрузить что ли? А нахрена мне это надо? Что это за хрень вообще творится мне объяснит кто-нибудь?
|
|
|
|2.37, Аноним (41), 21:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чтобы твой процессор работал медленно при очередном спектре или мелтдауне.
|
|2.45, Аноним (38), 21:46, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
До нас дошли слухи, что некоторые нерадивые пользователи избегают обязательных обновлений контролирующей прошивки в своих устройствах потребления. Такие пользователи могут избегать принудительного отслеживания соответствующими службами и грядущего запрета на запуск контента и программ, помимо купленных у американского бизнеса. Это было незамедлительно исправлено.
Ваша любимая контора.
|
|2.58, Аноним (56), 22:23, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будет, т.к. пользователей, самостоятельно обновляющих микрокод в прошивке - полпроцента.
Большая часть пользователей не обновляет прошивку, если у них всё и так работает. Везде в интернетах написано "работает - не трогай, а если тронешь, то материнка может окирпичиться, если свет мигнёт, бесперебойника нет и нет какого-то аппаратного прошивальщика".
И уж совсем ничтожная часть пользователей обновляет микрокод в прошивке вручную, модифицируя прошивку, после того, как вендор прекращает поддержку железа.
|
|
|
|2.50, Аноним (38), 21:57, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Угу, по-любому потом прошивка будет привязана к региону, как пытались с DVD и смартфонами. При вывозе проца в неправильный регион тот будет окирпичиваться. А чтобы перепрошить надо будет идти в авторизованный сервис-центр, с подачей обоснования своей нижайшей просьбы.
|
|1.65, Аноним (93), 22:39, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
А давайте первым делом грузить не ядро, а поднимать сеть и качать ядро и всё остальное с облачного сервера 👏😁
|
|
|
|2.85, 3 (?), 23:31, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да какбы есть такое, ipxe умеет, сервера в инете есть
|
|1.75, Аноним (75), 23:03, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Они там полностью свихнулись.
У меня был старый Dell server - работал нормально.
Через несколько лет, после того как на апгрейд прилетело обновление пакета intel-microcode - перестал мог выключаться (ни reboot-ом, ни shutdown -h now) а просто застревал после того как выключались все сервисы (наподобии halt).
Т.е. каждый раз когда его нужно было ребутить - нужно было идти в датацентр - и руками довыключать и запускать через кнопку питания. И никак иначе.
Вернул последний рабочий intel-microcode, все работало нормально, и на нем и остался (кернелы далее продолжали апгрейдиться нормально).
Теперь этого по-видимому не сделать - нужно будет сидеть на старом дырявом кернеле. Или перейти на новое железо.
|
|1.78, Аноним (78), 23:07, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>подобных GNU Linux-libre, которые выступают против подобной практики.
Вот сейчас и проверим, умеют ли кодить GNUды, пускай они вернут возможность отключить загрузку микрокода.
|
|
|
|2.87, Аноним (93), 23:39, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кодить особо уметь не нужно - поправить пару строк. Кому надо, тот сделает для себя, собрав кастомное ядро. Вопрос в том, что массово это нафиг не сдалось.
|