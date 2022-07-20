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Опубликован инструментарий для дешифровки микрокода Intel

20.07.2022 05:42

Группа исследователей безопасности из команды uCode опубликовала исходные тексты для дешифровки микрокода Intel. Для извлечения зашифрованного микрокода может использоваться техника Red Unlock, разработанная теми же исследователями в 2020 году. Предложенная возможность расшифровки микрокода позволяет исследовать внутреннюю структуру микрокода и методы реализаций машинных инструкций x86. Дополнительно, исследователями восстановлен формат обновлений с микрокодом, алгоритм шифрования и ключ, использованный для защиты микрокода (RC4).

Для определения применяемого ключа шифрования была использована уязвимость в Intel TXE, при помощи которой удалось активировать недокументированный отладочный режим, которому исследователи присвоили кодовое имя "Red Unlock". В отладочном режиме напрямую из CPU удалось загрузить дамп с работающим микрокодом и выделить из него алгоритм и ключи.

Инструментарий позволяет только дешифровать микрокод, но не даёт возможность его изменения, так как целостность микрокода допонительно проверяется при помощи цифровой подписи на основе алгоритма RSA. Метод применим к процессорам Intel семейства Gemini Lake на базе микроархитектуры Goldmont Plus и Intel Apolo Lake на базе микроархитектуры Goldmont.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В обновлении микрокода Intel выявлена проблема, приводящая к зависанию на системах Tiger Lake
  3. OpenNews: Intel запретил публиковать результаты тестирования производительности нового микрокода
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  6. OpenNews: Уязвимость в чипсетах Intel, позволяющая извлечь корневой ключ платформы
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57524-intel
Ключевые слова: intel, microcode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Libreboot, вот ваш шанс сделать свободную прошивку для процессора.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:10, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Только полный дурак будет делать такую прошивку, хорошо, что у дураков не бывает скилов.

    // b.

     
  • 2.13, penetrator (?), 09:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "целостность микрокода допонительно проверяется при помощи цифровой подписи на основе алгоритма RSA"
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:15, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    — Мадемуазель, Вы прекрасны!
    — Как Эдита Пьеха?
    — Определенно! Можно я вас мягко потрогаю за талию?
    — Но талия гораздо выше.
    — Разве это сможет стать препятствием для наших чувств?
     
  • 3.22, Sw00p aka Jerom (?), 11:05, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    модуль в студию
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 08:44, 20/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.14, Вася Пупкин (?), 09:57, 20/07/2022 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
  • 2.25, n00by (ok), 11:10, 20/07/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (4), 09:04, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Хы. Интересно, сколько бекдоров и просто дыр найдут в этом микрокоде?
     
  • 1.7, ыы (?), 09:11, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну. это же надо сделать буквально один раз.. Или в каждом экземпляре процессора микрокод индивидуальный?
     
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 09:19, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из текста рерайта действительно непонятно, привязан к конкретным архитектурам/поколениям метод взлома, или и ключи тоже.
     
  • 2.24, n00by (ok), 11:07, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и сделали один раз, расшифровали микрокод. Для этого написали две утилиты (отдельно для Apolo Lake и Gemini Lake) и поделились исходниками, что бы каждый мог воспроизвести результат.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:18, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо было просто дать кому положено, и давно было-бы на руках и проектная документация и исходники и все сопутствующие ключи.
     
     
  • 2.26, Иноагент (?), 11:12, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовали, не берут ((
     

  • 1.10, Брат Анон (ok), 09:22, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Джва чая этим господам!)
     
  • 1.11, Шарп (ok), 09:23, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо doom запустить на микрокоде
     
     
  • 2.12, ыы (?), 09:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IDDQD IDKFA
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:25, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux, но сначала придётся добавить бекенд генерации микрокода Intel в GCC. Зато можно без спекулятива. Да и вообще, зачем эта древняя прослойка x86_64, если можно более прямо?
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:59, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное посмотрите имена, все наши
     
     
  • 2.20, suffix (ok), 10:56, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки да :)
     
  • 2.21, Admino (ok), 11:00, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дмитрий Скляров. Тот самый!
     

  • 1.18, Филимон Раздумчивый (?), 10:37, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Завидую людям, которые умеют такое
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:52, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тем, которые могут массовое производство штучек всяких сложнее Радио-86 поддерживать? С пенсионом и льготами и сторожам с техничками, конечно )
     
     
  • 3.31, n00by (ok), 12:03, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетели Квантового Превосходства собрались в соседней теме.
     
  • 3.33, an (??), 12:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да. Разработка технологии производства процессоров в течении более 50 лет, когда основатели даже не увидят результат, сможет создать такой положительный отбор людей, что каждое новое поколение сотрудников будут двигать технологии дальше и компания не развалится, не выродится. При этом себестоимость чипа массового сектора <500$, это действительно КРУТО. А взлом... ломать не строить.
     
  • 2.23, мимо (?), 11:05, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Степ бай степ это не что-то сложное.
    А написать декриптер после того как у тебя есть ключи выглядит совсем просто.
    Самое сложно это дебаги активировать в процессоре.
     

  • 1.27, FreeStyler (ok), 11:18, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему red? Они же blue!
     
     
  • 2.28, Корец (?), 11:24, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Чтоб никто не догадался!"
     
  • 2.32, n00by (ok), 12:07, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синяя (пилюля) - символ невежества из х/ф Матрица.
     
  • 2.34, Аноним (-), 12:48, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого цвета (возможные) заказчики, не зеленого же?
     

  • 1.30, Корец (?), 11:26, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь осталось найти уязвимость, позволяющую подменить микрокод в обход проверки ключей.
     

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