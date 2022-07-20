Опубликован инструментарий для дешифровки микрокода Intel

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|1.1, Аноним (1), 08:44, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Libreboot, вот ваш шанс сделать свободную прошивку для процессора.
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|2.6, Аноним (6), 09:10, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Только полный дурак будет делать такую прошивку, хорошо, что у дураков не бывает скилов.
// b.
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|2.13, penetrator (?), 09:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"целостность микрокода допонительно проверяется при помощи цифровой подписи на основе алгоритма RSA"
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|3.16, Аноним (16), 10:15, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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— Мадемуазель, Вы прекрасны!
— Как Эдита Пьеха?
— Определенно! Можно я вас мягко потрогаю за талию?
— Но талия гораздо выше.
— Разве это сможет стать препятствием для наших чувств?
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|1.4, Аноним (4), 09:04, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Хы. Интересно, сколько бекдоров и просто дыр найдут в этом микрокоде?
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|1.7, ыы (?), 09:11, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну. это же надо сделать буквально один раз.. Или в каждом экземпляре процессора микрокод индивидуальный?
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|2.9, IdeaFix (ok), 09:19, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из текста рерайта действительно непонятно, привязан к конкретным архитектурам/поколениям метод взлома, или и ключи тоже.
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|2.24, n00by (ok), 11:07, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они и сделали один раз, расшифровали микрокод. Для этого написали две утилиты (отдельно для Apolo Lake и Gemini Lake) и поделились исходниками, что бы каждый мог воспроизвести результат.
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|1.8, Аноним (8), 09:18, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надо было просто дать кому положено, и давно было-бы на руках и проектная документация и исходники и все сопутствующие ключи.
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|2.29, Аноним (29), 11:25, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Linux, но сначала придётся добавить бекенд генерации микрокода Intel в GCC. Зато можно без спекулятива. Да и вообще, зачем эта древняя прослойка x86_64, если можно более прямо?
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|2.19, Аноним (19), 10:52, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А тем, которые могут массовое производство штучек всяких сложнее Радио-86 поддерживать? С пенсионом и льготами и сторожам с техничками, конечно )
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|3.31, n00by (ok), 12:03, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свидетели Квантового Превосходства собрались в соседней теме.
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|3.33, an (??), 12:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки да. Разработка технологии производства процессоров в течении более 50 лет, когда основатели даже не увидят результат, сможет создать такой положительный отбор людей, что каждое новое поколение сотрудников будут двигать технологии дальше и компания не развалится, не выродится. При этом себестоимость чипа массового сектора <500$, это действительно КРУТО. А взлом... ломать не строить.
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|2.23, мимо (?), 11:05, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Степ бай степ это не что-то сложное.
А написать декриптер после того как у тебя есть ключи выглядит совсем просто.
Самое сложно это дебаги активировать в процессоре.
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|1.30, Корец (?), 11:26, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь осталось найти уязвимость, позволяющую подменить микрокод в обход проверки ключей.
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