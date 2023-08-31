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Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux

31.08.2023 19:12

В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.6, принято изменение, переводящее реализацию файловой системы ReiserFS из категории поддерживаемых в разряд устаревших (Obsolete). Ранее вопрос об удалении файловой системы ReiserFS из ядра Linux обсуждался в феврале 2022 года и привёл к добавлению в ядро 5.18 примечания об устаревании (Deprecate) ReiserFS, намерении прекратить её поддержку до 2025 года и рекомендации перевести существующие окружения на btrfs, xfs или ext4. В качестве причины перевода ReiserFS в разряд устаревших было заявлено желание снизить трудозатраты на сопровождение общих для файловых систем изменений, связанных с поддержкой нового API для монтирования, iomap и фолиантов (folios).

Из проблем c ReiserFS также упоминалась стагнация в сопровождении данной ФС, нерешённая проблема 2038 года и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации. Пользовательская база ReiserFS оценивается как незначительная и постоянно сокращающаяся. Последним крупным дистрибутивом, поддерживающим ReiserFS, оставался openSUSE, но год назад разработчики openSUSE прекратили поддержку данной ФС в репозитории Tumbleweed (в SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 5 лет назад).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS
  3. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
  4. OpenNews: Второе интервью с Эдуардом Шишкиным, разработчиком ФС Reiser4
  5. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  6. OpenNews: Разработчики Ubuntu рассматривают возможность прекращения поддержки ReiserFS
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59694-reiserfs
Ключевые слова: reiserfs, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:01, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочется воскликнуть: "А судьи кто?"
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:06, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жду десяток тупых похабных шуток уровня 5 класса школы по поводу Ганса.

    Тут нечего обсуждать - убрали и убрали. Никто не подпрыгнул, чтобы стать maintainer'ом - что же, печаль, до свидания.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:50, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало кто хочет сопровождать чужое. И совсем мало кто хочет использовать что-то фундаментальное, зная, что сопровождать особенно то и некому.... Хобби проект файловой системы - это несерьёзно. Почему никто крупный не заинтересовался развитием? Ну либо вечное желание изобретать велосипеды. Либо не захотели иметь пятно от имени первого разработчика.
     

  • 1.6, Ананоним (?), 20:19, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даёшь одну ФС для сокращения трудозатрат!
     
  • 1.7, Full Master (?), 20:29, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фолиантов? Это что?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:43, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фолиант — книга формата in folio, активно использующаяся в ReiserFS, в которой размер страницы равен половине размера традиционного типографского листа. Страницы такого формата получаются фальцовкой в один сгиб, приблизительно соответствуют современному формату A3 и обозначаются 2° или fo.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:13, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фолиантов? Это что?

    https://kernelnewbies.org/MemoryTypes

    Folios are the beginning of separating out some of the roles of struct page. Conceptually, folios take the contents of struct page (except the tail page parts) and move them into struct folio. That isn't what the patchset actually does, because I'm not enough of a masochist to make all those changes in one go.

     

  • 1.9, Самый умный из вас (?), 20:37, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шишкин, чем теперь займёмся?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 20:46, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он же вроде в гордом одиночестве пилит мимо ядра следующую ревизию рейзерфс? иногда дает интервью, в котором называет школьниками всех, у которых работают конкурирующие фс. То есть да, так прямо и сказал: если у вас работает %конкурент-моей-рейзерфс%, значит вы школьник.
     

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