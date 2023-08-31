Файловая система ReiserFS объявлена устаревшей в ядре Linux

В кодовую базу, на основе которой формируется ядро Linux 6.6, принято изменение, переводящее реализацию файловой системы ReiserFS из категории поддерживаемых в разряд устаревших (Obsolete). Ранее вопрос об удалении файловой системы ReiserFS из ядра Linux обсуждался в феврале 2022 года и привёл к добавлению в ядро 5.18 примечания об устаревании (Deprecate) ReiserFS, намерении прекратить её поддержку до 2025 года и рекомендации перевести существующие окружения на btrfs, xfs или ext4. В качестве причины перевода ReiserFS в разряд устаревших было заявлено желание снизить трудозатраты на сопровождение общих для файловых систем изменений, связанных с поддержкой нового API для монтирования, iomap и фолиантов (folios).

Из проблем c ReiserFS также упоминалась стагнация в сопровождении данной ФС, нерешённая проблема 2038 года и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации. Пользовательская база ReiserFS оценивается как незначительная и постоянно сокращающаяся. Последним крупным дистрибутивом, поддерживающим ReiserFS, оставался openSUSE, но год назад разработчики openSUSE прекратили поддержку данной ФС в репозитории Tumbleweed (в SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 5 лет назад).



