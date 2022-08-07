Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS

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|1.1, хрю (?), 22:00, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Эхххх. А ведь у них она была когда-то по дефолту ... где-то в районе 8-9 версии, точно не помню. Во всяком случае я на них её попробовал и тогда она была классная - быстрая и стабильная. Потом на демьяне её ставил, где-то до сих пор hdd валяется с ней. Вощем сред ностальгии lets open ... +)
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|2.4, анон (?), 22:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, конечно. Со временем на ReiserFS (3 которая) наступали нехилые тормоза, особенно когда немало мелких файлов.
Возможно она со временем и была бы доведена до ума автором, если бы...
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|3.6, хрю (?), 22:11, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Со временем на ReiserFS (3 которая) наступали нехилые тормоза, особенно когда немало мелких файлов.
Клевета! Наоборот! Единственная фс того времени на которой squid летал. И нормальная поддержка кучи мелких файлов это её как-раз киллер фича того времени! Вощем, не фантазируйте.
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|2.9, Аноним (9), 22:44, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И 20 лет назад, и сегодня рейзер не был никаким вариантом, если сохранность данных вообще как-то была важна. Под кэш сквида, как у комментатора выше, только и годилась.
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|3.11, ip1982 (ok), 22:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аноним, иди в винду. Я на Слаке с 2003 до 2010 исключительно на Райзере жил, в том числе на серверах и ноутбуках.
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|5.23, Георгий (??), 01:54, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда была ext3. Стабильная ext4 появилась в 2008. Хотя и ext3 работала вполне нормально.
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|3.13, хрю (?), 22:50, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять таки - проблема питания тогда стояла актуально, но ни разу с ней проблем при отключении оного не было. Вот столько раз питание хрясь, а вот без проблем восстанавливалась (на сусе!) и продолжала работать. Вот везде она была и ни разу не было проблем. +)
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|2.7, Аноним (7), 22:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Точно так же как процессоры Эльбрус и операционная система Фантом.
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|2.16, Аноним (16), 00:34, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это же не повод их убивать.... Особенно, если ты подающий надежды разработчик перспективной файловой системы....
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|2.20, Какаянахренразница (ok), 01:34, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рискну предположить, что именно позиция Шишкина по отношению к разрабам ядра и привела к хейту. При Гансе такого не было.
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|1.18, Аноним (18), 01:18, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС
Не, рэйзерфс, конечно, протухла немного, но о каких фс говорит сей достопочтенный джентельмен? У нас тут имхо на всю планету одно более менее нормальная фс, да и та не в ядре, лол.
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|4.24, Аноним (18), 02:02, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я про ZFS. Hammer штука мож и хорошая но все таки экзотика.
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