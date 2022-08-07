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Разработчики openSUSE обсуждают прекращение поддержки ReiserFS

07.08.2022 21:52

Джеф Махони (Jeff Mahoney), директор подразделения SUSE Labs, вынес на рассмотрение сообщества предложение по прекращению поддержки файловой системы ReiserFS в openSUSE. В качестве мотива упоминается план удаления ReiserFS из основного состава ядра до 2025 года, стагнация в сопровождении данной ФС и отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС для защиты от повреждения в случае аварийного завершения или компрометации.

Предложено немедленно удалить пакет reiserfs из репозитория openSUSE Tumbleweed и отключить работающую на уровне ядра Linux реализацию ReiserFS. Для тех у кого имеются разделы с ReiserFS для доступа к данным предлагается использовать FUSE-фронтэнд для reiserfs из состава GRUB. Примечательно, что в 2006 году Джеф Махони был инициатором прекращения использования ReiserFS в openSUSE по умолчанию. В SUSE поддержка ReiserFS была прекращена 4 года назад.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/arc...)
  2. OpenNews: Опубликованы результаты тестов производительности файловой системы Reiser5
  3. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu рассматривают возможность прекращения поддержки ReiserFS
  5. OpenNews: Стагнация в продвижении Reiser4 в состав ядра Linux
  6. OpenNews: OpenSUSE прекращает использование ReiserFS как ФС по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57610-reiserfs
Ключевые слова: reiserfs, opensuse
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хрю (?), 22:00, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эхххх. А ведь у них она была когда-то по дефолту ... где-то в районе 8-9 версии, точно не помню. Во всяком случае я на них её попробовал и тогда она была классная - быстрая и стабильная. Потом на демьяне её ставил, где-то до сих пор hdd валяется с ней. Вощем сред ностальгии lets open ... +)
     
     
  • 2.4, анон (?), 22:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, конечно. Со временем на ReiserFS (3 которая) наступали нехилые тормоза, особенно когда немало мелких файлов.
    Возможно она со временем и была бы доведена до ума автором, если бы...
     
     
  • 3.6, хрю (?), 22:11, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Со временем на ReiserFS (3 которая) наступали нехилые тормоза, особенно когда немало мелких файлов.

    Клевета! Наоборот! Единственная фс того времени на которой squid летал. И нормальная поддержка кучи мелких файлов это её как-раз киллер фича того времени! Вощем, не фантазируйте.

     

  • 1.2, Ilya Indigo (ok), 22:01, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там с F2FS? До сих пор в чёрном списке ядра?
     
  • 1.3, pashev.ru (?), 22:04, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет двадцать назад райзер был практически единственным вариантом.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:44, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И 20 лет назад, и сегодня рейзер не был никаким вариантом, если сохранность данных вообще как-то была важна. Под кэш сквида, как у комментатора выше, только и годилась.
     
     
  • 3.11, ip1982 (ok), 22:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним, иди в винду. Я на Слаке с 2003 до 2010 исключительно на Райзере жил, в том числе на серверах и ноутбуках.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 01:49, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка выжившего. Отказаться от ext4 это клиника.
     
     
  • 5.23, Георгий (??), 01:54, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда была ext3. Стабильная ext4 появилась в 2008. Хотя и ext3 работала вполне нормально.
     
  • 3.13, хрю (?), 22:50, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять таки - проблема питания тогда стояла актуально, но ни разу с ней проблем при отключении оного не было. Вот столько раз питание хрясь, а вот без проблем восстанавливалась (на сусе!) и продолжала работать. Вот везде она была и ни разу не было проблем. +)
     
  • 2.10, Ю.Т. (?), 22:47, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    или jfs
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:08, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там пятый райзер поживает?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точно так же как процессоры Эльбрус и операционная система Фантом.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:14, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разработчики РФских дистрибов

    кто?

     

  • 1.15, Аноним (15), 23:54, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное напоминание, что никогда не надо связываться с б-дями.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:34, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это же не повод их убивать.... Особенно, если ты подающий надежды разработчик перспективной файловой системы....
     

  • 1.17, Аноним (17), 01:10, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпускайте Шишкина, а то рейзерфсхейтеры совсем распоясались
     
     
  • 2.20, Какаянахренразница (ok), 01:34, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рискну предположить, что именно позиция Шишкина по отношению к разрабам ядра и привела к хейту. При Гансе такого не было.
     

  • 1.18, Аноним (18), 01:18, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости, предлагаемых современными ФС

    Не, рэйзерфс, конечно, протухла немного, но о каких фс говорит сей достопочтенный джентельмен? У нас тут имхо на всю планету одно более менее нормальная фс, да и та не в ядре, лол.

     
     
  • 2.19, Истинный анонимус (?), 01:26, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы про NTFS?
     
     
  • 3.21, Аноним (22), 01:45, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, про HAMMER, других кандидатов я и представить не могу.
     
     
  • 4.24, Аноним (18), 02:02, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я про ZFS. Hammer штука мож и хорошая но все таки экзотика.
     

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