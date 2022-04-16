The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликованы результаты тестов производительности файловой системы Reiser5

16.04.2022 12:37

Опубликованы результаты тестов производительности проекта Reiser5, развивающего существенно переработанный вариант файловой системы Reiser4 с поддержкой логических томов, обладающих "параллельным масштабированием", которое, в отличие от традиционных RAID, подразумевает активное участие файловой системы в распределении данных между устройствами-компонентами логического тома. С точки зрения администратора существенное отличие от RAID состоит в том, что компоненты логического тома с параллельным масштабированием являются отформатированными блочными устройствами.

Представленные результаты тестов оценивают производительность обычных файловых операций, таких как запись файла в логический том, чтение файла с логического тома, скомпонованного из переменного числа твердотельных накопителей. Также замерена производительность операций над логическими томами, таких как добавление устройства в логический том, удаление устройства из логического тома, сброс данных с прокси- дисков, и миграция данных обычного (не специального) файла на указанное устройство.

Для компоновки томов использовались твердотельные накопители (SSD) в количестве 4 экземпляра. Скорость операции над логическим томом определена как отношение количества занятого пространства на всём логическом томе к времени выполнения операции, включающую полную синхронизацию с накопителями.

Скорость любой операции (за исключением сброса данных с прокси-диска на том, скомпонованный из малого количества устройств) выше, чем скорость копирования данных с одного устройства на другое. При этом, с увеличением числа устройств, из которых том скомпонован, скорость операций возрастает. Исключение составляет операция миграции файла, скорость которой ассимптотически стремится (сверху) к скорости записи на целевое устройство. 


Низкоуровневый последовательный доступ:

   Устройство   Чтение, M/s      Запись, M/s
   DEV1         470              390
   DEV2         530              420


Последовательные чтение/запись большого файла (M/s):
         
   Число дисков в томе             Запись              Чтение
   1 (DEV1)                        380                 460
   1 (DEV2)                        410                 518
   2 (DEV1+DEV2)                   695                 744
   3 (DEV1+DEV2+DEV3)              890                 970
   4 (DEV1+DEV2+DEV3+DEV4)         950                1100

Последовательное копирование данных из/в отформатированное устройство

   Из устройства               В устройство        Скорость (M/s)
   DEV1                        DEV2                260
   DEV2                        DEV1                255

Добавление устройства в логический том:

   Том                         Добавляемое устройство   Скорость (M/s)
   DEV1                        DEV2                     284
   DEV1+DEV2                   DEV3                     457
   DEV1+DEV2+DEV3              DEV4                     574

Удаление устройства из логического тома:

   Том                         Удаляемое устройство     Скорость (M/s)
   DEV1+DEV2+DEV3+DEV4         DEV4                     890
   DEV1+DEV2+DEV3              DEV3                     606
   DEV1+DEV2                   DEV2                     336


Сброс данных с прокси-диска:
 
   Том                          Прокси-диск             Скорость (M/s)
   DEV1                         DEV4                    228
   DEV1+DEV2                    DEV4                    244
   DEV1+DEV2+DEV3               DEV4                    290
   DEV1                         RAM0                    283
   DEV1+DEV2                    RAM0                    301
   DEV1+DEV2+DEV3               RAM0                    374
   DEV1+DEV2+DEV3+DEV4          RAM0                    427


Миграция файла

   Том                           Целевое устройство       Скорость (M/s)
   DEV1+DEV2+DEV3+DEV4           DEV1                     387
   DEV1+DEV2+DEV3                DEV1                     403
   DEV1+DEV2                     DEV1                     427

Отмечено, что производительность может быть ещё более улучшена, если распараллелить процедуру выпуска запросов ввода-вывода на компоненты логического тома (сейчас для простоты это делается в цикле одним потоком). А также если считывать только те данные, которые подлежат перемещению при перебалансировке (сейчас для простоты читаются все данные). Теоретический предел для скорости добавления/удаления второго устройства в системах с параллельным масштабированием - удвоенная скорость копирования с первого диска на второй (соотв. со второго на первый). Сейчас скорости добавления и удаления второго диска соответственнго 1.1 и 1.3 скоростей копирования.

Кроме того, анонсирован O(1)-дефрагментатор, который будет обрабатывать все компоненты логического тома (влючая прокси-диск) в параллели, т.е. за время не превышающее время обработки самой большой компоненты в отдельности.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=reiserfs-...)
  2. OpenNews: В Reiser5 анонсирована поддержка выборочной миграции файлов
  3. OpenNews: В Reiser5 анонсирована поддержка Burst Buffers (Data Tiering)
  4. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  5. OpenNews: Стагнация в продвижении Reiser4 в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают возможность удаления ReiserFS
Автор новости: Аноним
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57026-reiser5
Ключевые слова: reiser5, reiserfs
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А есть желающие это сопровождать в ядре? Без этого разработка бессмысленна.
     
     
  • 2.4, А где же каменты (?), 12:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Эдуард когда-то давал интервью - там сказал, что политика мешает приему кода в ядро. Опять русских обижают!!!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:53, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS тоже не примут. Потому что лицензия неправильная, хоть и свободная, одобренная Столлманом.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это как там Столман мог одобрить лицензию, несовместимую с GPL?
     
     
  • 5.8, Admino (ok), 13:20, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Столлман одобряет свободные лицензии, и не важно, совместимы они с GPL или нет. Это нормальная последовательная позиция.
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:55, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам Столлман теперь не одобрен
     
  • 4.22, Анонимо11111 (?), 14:56, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Буква в наzвании неправильная. Не пройдет цензуру.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:15, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:53, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Vсего скорее нах пошлют.
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:47, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Политика" там - это позиция Шишкина: "я не буду пользоваться богомерзкой инфраструктурой ядра, у меня для этого есть собственноручно отполированный костыль!!!111".
     
     
  • 4.30, Аноним (29), 16:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Завтра они скажут "а мы хотим поменять архитектуру ядра, а тут никому не нужная файловая система, к тому же носящая имя женоубийцы. Давайте её выкинем в целях уменишения расходов на сопровождение ядра, если Шишкиеу чего-то надо, то пусть сам и сопровождает." И вся работа по интеграции инфраструктуры ядра в reiser5, a reiser5 - в инфраструктуру ядра насмарку пойдёт.
     
     
  • 5.31, Аноним (7), 17:37, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно надо было сменить название, чтоб политкорректно было с точки зрения инклюзивно-корректных.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:42, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про fio слышали что-нибудь ?
    Fsync там какой-то влияет на что-нибудь ?
     
  • 1.3, Андрей (??), 12:43, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В сравнении с чем ? :think
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:43, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В сравнении с чем ? :think

    в сравнении со скоростью копирования данных с одного устройства на другое.

     
  • 1.10, Ан (??), 13:49, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава Эдуарду! Надеюсь, в 2023 году Ханс выйдет, там будет очередное слушание.
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:55, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше БРТФС?
     
     
  • 2.14, DeerFriend (?), 14:01, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    raid56 уже можно использовать без страха?
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 14:49, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Встречный вопрос. А reiser5 вообще на прод можно ставить?
     
  • 3.25, Аноним (1), 15:00, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
     
  • 2.32, Аноним (7), 17:40, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шишкин как-то писал про недостатки BTRFS (и ZFS тоже). Даже Reiser4 лучше.
     
     
  • 3.34, Ан (??), 17:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Btrfs вообще по сути копирование идей Райзера Крисом Мэйсоном.
     

  • 1.13, Аноним (12), 13:58, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Информативность теста беспрецедентная конечно. Ни сравнения с другими ФС, ни какое оборудование использовалось...
     
     
  • 2.15, Ан (??), 14:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Другие ФС такого функционала вообще не имеют. Тут надо сравниввать с LVM или mdadm, но у них ниже удобство.
     
     
  • 3.24, Он он им (?), 14:59, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт самое, а ZFS и BTRFS?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:27, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а ZFS и BTRFS?

    А где там миграция файла на указанное устройство? В Btrfs нет прокси-кэширования. На остальных операциях вангую отставание ZFS, BTRFS и LVM на порядок.

     
  • 2.23, Аноним (27), 14:58, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни какое оборудование использовалось...

    а по ссылке сходить?

    Hardware:

    Dell OptiPlex 7050 6C2XR, Intel Core i7-7700, 16GB RAM
    (4 Cores / 8 Threads)

    Storage media:

    DEV1: Lite-On LCS-256M6S, SSD 256GB, SATAIII, 2.5"
    DEV2: Intenso 2.5" SSD TOP, 256G, SATAIII, 2.5"
    DEV3: Intenso 2.5" SSD TOP, 256G, SATAIII, 2.5"
    DEV4: Intenso M.2  SSD TOP, 256G, SATAIII, m.2 2280
    RAM0: Block device in RAM

     
  • 2.33, Аноним (7), 17:42, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё в абсолютных еденицах [Мбайт/с], а не в относительных.
     

  • 1.19, Аноним (-), 14:50, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так же нужно реализовать:
    - когерентность кэша для Single System Image, желательно с кворумом
    - компрессию при помощи алгоритмов Zstandard, PPMd, pluggable
    - шифрование  с возм. аппаратного ускорения основной части операций
    - портирование в какую-либо ОС из семейства BSD UNIX, желательно с GEOM
    - параллельное хэширование двумя алгоритмами одновременно (КЦД)
     
     
  • 2.20, Sin2x (ok), 14:54, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум, поддержка zstd там уже пять лет как есть: https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Reiser4-Linux-4.14-Zstd
     
  • 2.21, Аноним (12), 14:54, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не так быстро, я записываю!
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:09, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не так быстро, я записываю!

    Ганс, вам там интернет надзиратели зачитывают?

     
     
  • 4.35, Ан (??), 17:51, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ганс было бы, будь он немцем. А он Ханс, как Хан Соло.
     

  • 1.28, Аноним (29), 16:14, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну сколько же можно делать работу LVM2 внутри файловой системы?
     
     
  • 2.36, Ан (??), 17:52, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше абстракций лучше, чем больше абстракций, если ты не знал. LVM не нужен.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру