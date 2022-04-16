Опубликованы результаты тестов производительности файловой системы Reiser5

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|1.1, Аноним (1), 12:42, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А есть желающие это сопровождать в ядре? Без этого разработка бессмысленна.
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|2.4, А где же каменты (?), 12:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Эдуард когда-то давал интервью - там сказал, что политика мешает приему кода в ядро. Опять русских обижают!!!
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|3.5, Аноним (5), 12:53, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ZFS тоже не примут. Потому что лицензия неправильная, хоть и свободная, одобренная Столлманом.
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|4.7, Аноним (7), 13:17, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это как там Столман мог одобрить лицензию, несовместимую с GPL?
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|5.8, Admino (ok), 13:20, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Столлман одобряет свободные лицензии, и не важно, совместимы они с GPL или нет. Это нормальная последовательная позиция.
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|3.17, Аноним (17), 14:47, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Политика" там - это позиция Шишкина: "я не буду пользоваться богомерзкой инфраструктурой ядра, у меня для этого есть собственноручно отполированный костыль!!!111".
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|4.30, Аноним (29), 16:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл? Завтра они скажут "а мы хотим поменять архитектуру ядра, а тут никому не нужная файловая система, к тому же носящая имя женоубийцы. Давайте её выкинем в целях уменишения расходов на сопровождение ядра, если Шишкиеу чего-то надо, то пусть сам и сопровождает." И вся работа по интеграции инфраструктуры ядра в reiser5, a reiser5 - в инфраструктуру ядра насмарку пойдёт.
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|5.31, Аноним (7), 17:37, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно надо было сменить название, чтоб политкорректно было с точки зрения инклюзивно-корректных.
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|1.2, Аноним (2), 12:42, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Про fio слышали что-нибудь ?
Fsync там какой-то влияет на что-нибудь ?
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|1.9, Аноним (9), 13:43, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В сравнении с чем ? :think
в сравнении со скоростью копирования данных с одного устройства на другое.
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|1.10, Ан (??), 13:49, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Слава Эдуарду! Надеюсь, в 2023 году Ханс выйдет, там будет очередное слушание.
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|2.32, Аноним (7), 17:40, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шишкин как-то писал про недостатки BTRFS (и ZFS тоже). Даже Reiser4 лучше.
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|3.34, Ан (??), 17:48, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Btrfs вообще по сути копирование идей Райзера Крисом Мэйсоном.
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|1.13, Аноним (12), 13:58, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Информативность теста беспрецедентная конечно. Ни сравнения с другими ФС, ни какое оборудование использовалось...
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|2.15, Ан (??), 14:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Другие ФС такого функционала вообще не имеют. Тут надо сравниввать с LVM или mdadm, но у них ниже удобство.
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|4.27, Аноним (27), 15:27, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а ZFS и BTRFS?
А где там миграция файла на указанное устройство? В Btrfs нет прокси-кэширования. На остальных операциях вангую отставание ZFS, BTRFS и LVM на порядок.
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|2.23, Аноним (27), 14:58, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ни какое оборудование использовалось...
а по ссылке сходить?
Hardware:
Dell OptiPlex 7050 6C2XR, Intel Core i7-7700, 16GB RAM
(4 Cores / 8 Threads)
Storage media:
DEV1: Lite-On LCS-256M6S, SSD 256GB, SATAIII, 2.5"
DEV2: Intenso 2.5" SSD TOP, 256G, SATAIII, 2.5"
DEV3: Intenso 2.5" SSD TOP, 256G, SATAIII, 2.5"
DEV4: Intenso M.2 SSD TOP, 256G, SATAIII, m.2 2280
RAM0: Block device in RAM
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|1.19, Аноним (-), 14:50, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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так же нужно реализовать:
- когерентность кэша для Single System Image, желательно с кворумом
- компрессию при помощи алгоритмов Zstandard, PPMd, pluggable
- шифрование с возм. аппаратного ускорения основной части операций
- портирование в какую-либо ОС из семейства BSD UNIX, желательно с GEOM
- параллельное хэширование двумя алгоритмами одновременно (КЦД)
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|3.26, Аноним (26), 15:09, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не так быстро, я записываю!
Ганс, вам там интернет надзиратели зачитывают?
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|4.35, Ан (??), 17:51, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ганс было бы, будь он немцем. А он Ханс, как Хан Соло.
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|2.36, Ан (??), 17:52, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньше абстракций лучше, чем больше абстракций, если ты не знал. LVM не нужен.
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