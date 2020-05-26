В Reiser5 анонсирована поддержка Burst Buffers (Data Tiering)

Эдуард Шишкин анонсировал новые возможности, развиваемые в рамках проекта Reiser5. Reiser5 представляет собой существенно переработанный вариант файловой системы ReiserFS, в котором на уровне файловой системы, а не блочного устройства, реализована поддержка параллельно масштабируемых логических томов, позволяющая эффективно распределять данные по логическому тому. Из развиваемых в последнее время новшеств отмечается предоставление пользователю возможности добавить небольшое высокопроизводительное блочное устройство (напр. NVRAM), называемое прокси-диском, к относительно большому логическому тому, скомпонованному из медленных бюджетных дисков. При этом будет создаваться впечатление, что весь том скомпонован из таких же дорогостоящих высокопроизводительных устройств, как и "прокси-диск". В основу реализованного метода легло простое наблюдение, что на практике запись на диск не ведётся постоянно, а кривая нагрузки ввода-вывода имеет форму пиков. В промежутке между такими "пиками" всегда имеется возможность сбросить данные с прокси-диска, переписав в фоновом режиме все данные (или же только часть) в основное, "медленное" хранилище. Таким образом, прокси-диск всегда готов к приёму новой порции данных. Изначально данная техника (известная как Burst Buffers) возникла в области высокопроизводительных вычислений (HPC). Но она оказалась также востребованной и для обычных приложений, особенно для тех, которые предъявляют повышенные требования к целостности данных (обычно это разного рода базы данных). Любые изменения в каком-либо файле такие приложения выполняют атомарным способом, а именно: сначала создаётся новый файл, который содержит изменённые данные; потом этот новый файл записывается на диск при помощи fsync(2); после этого новый файл переименовывается в старый, что автоматически освобождает блоки, занятые старыми данными. Все эти шаги в той или иной степени становятся причиной существенного снижения производительности на любой файловой системе. Ситуация улучшается, если новый файл сначала записать на выделенное высокопроизводительное устройство, что в точности и происходит в файловой системе с поддержкой "Burst Buffers". В Reiser5 планируется опционально отправлять на прокси-диск не только новые логические блоки файла, но и все грязные страницы вообще. Причём, не только страницы с данными, но также и с мета-данными, которые записываются на шагах (2) и (3). Поддержка прокси-дисков осуществляется в контексте штатной работы с логическими томами Reiser5, анонсированной в начале года. То есть, совокупная система "прокси-диск - основное хранилище" является обычным логическим томом с той лишь разницей, что прокси-диск имеет приоритет среди остальных компонетнов тома в политике выделения дисковых адресов. Добавление прокси-диска в логический том не сопровождается какой-либо перебалансировкой данных, а его удаление происходит точно так же, как и удаление обычного диска. Все операции с прокси-диском атомарны. Обработка ошибок и развёртывание системы (в т.ч. после системного краха) происходит точно так же, как если бы прокси-диск был обычным компонентом логического тома. После добавления прокси-диска, суммарная ёмкость логическгого тома увеличивается на ёмкость этого диска. Мониторинг свободного места на прокси-диске производится так же, как и для остальных компонентов тома, т.е. при помощи утилиты volume.reiser4(8). Прокси-диск необходимо периодически очищать, т.е. сбрасывать данные с него в основное хранилище. После достижения бета-стабильности Reiser5 очистку планируется сделать автоматической (ей будет заведовать специальный тред ядра). На данном же этапе ответственность за очистку возлагается на пользователя. Сброс данных с прокси-диска в основное хранилище производится простым вызовом утилиты volume.reiser4 с опцией "-b". В качестве аргумента нужно указать точку монтирования логического тома. Разумеется, очистку надо не забывать проводить периодически. Для этого можно написать простой shell-скрипт. В случае отсутствия свободного места на прокси-диске все данные автоматически записываются в основное хранилище. При этом по-умолчанию снижается общая производительность ФС (из-за постоянного вызова процедуры коммита всех имеющихся транзакций). Опционально можно задать режим без потери производительности. Однако, в этом случае дисковое пространство прокси-устройства будет использоваться менее эффективно. В качестве прокси-диска удобно использовать подраздел (брик) мета-данных, при условии, что он создан на достаточно высокопроизводительном блочном устройстве.



