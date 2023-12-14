Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаждения системы

|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 21:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идея плодотворная, кстати. Когда по субботам той зимой читал лекции в универе (25 минут пешком), ноутбук, который брал с собой, просто не выключал. Это помогало ему противостоять холоду и сразу быть готовым к работе.
|
|1.5, Аноним (5), 20:20, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Есть специальный дистрибутив для защиты от переохлаждения. Gentoo называется.
|
|
|
|2.6, OpenEcho (?), 20:33, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть специальный дистрибутив для защиты от переохлаждения. Gentoo называется.
Есть лучше - Global Warming distribution
|
|2.16, pic (?), 21:12, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем так жестоко, эти скорее к окулистам, чем к экоактивистам.
|
|1.7, Дилетант (?), 20:34, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
может, я чего-то не понимаю, но это разве не работа для BIOS? зачем брать на себя ТАКУЮ работу?
|
|
|
|2.11, Страдивариус (?), 20:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не понимаешь, потому что ты дилетант. Какой биос на встраиваемых системах? К тому же на интеле bios это делает в system management mode, то есть без ведома ОС. Запаслись попкорном и ждём от великого гуру идей о том, как подружить SMM и real time, например.
|
|2.13, Аноним (15), 20:54, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может и для него, не у всех же пингвин, только почему-то в биосе нет настройки вырубать в холодрыгу.
|