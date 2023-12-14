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Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаждения системы

14.12.2023 19:10

Для включения в состав ядра Linux предложен обработчик для реагирования на переохлаждение системы. Linux довольно часто используется для встраиваемых систем, на которых кроме перегрева заслуживает внимания и возможность отслеживания переохлаждения системы, поэтому в подсистему Thermal были добавлены новые контрольные точки THERMAL_TRIP_COLD и HERMAL_TRIP_CRITICAL_COLD (аналоги HERMAL_TRIP_HOT и THERMAL_TRIP_CRITICAL), позволяющие вызывать обработчики не при перегреве, а при переохлаждении. Как один из вариантов реакции на переохлаждение предлагается, например, увеличивать частоту и напряжение с целью увеличения температуры для подогрева устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
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Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60291-thermal
Ключевые слова: thermal, kernel
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:57, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычно всё же используют специальный нагреватель, а не тепло проца.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:56, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то использует жидкий азот.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея плодотворная, кстати. Когда по субботам той зимой читал лекции в универе (25 минут пешком), ноутбук, который брал с собой, просто не выключал. Это помогало ему противостоять холоду и сразу быть готовым к работе.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:58, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Линукс превращается в винду. Зачем нам эти виндузятские штучки?
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:59, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    я для защиты от переохлаждения запускаю приложение на электрон
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:13, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в голосину
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это если дискорд
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 20:47, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если всё
     
  • 2.14, Аноним (15), 20:55, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты перед этим забываешь выйти на улицу в снегопад.
     
  • 2.17, pic (?), 21:14, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нарушаешь климатические квоты!
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:20, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть специальный дистрибутив для защиты от переохлаждения. Gentoo называется.
     
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 20:33, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть специальный дистрибутив для защиты от переохлаждения. Gentoo называется.

    Есть лучше - Global Warming distribution

     
  • 2.16, pic (?), 21:12, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так жестоко, эти скорее к окулистам, чем к экоактивистам.
     

  • 1.7, Дилетант (?), 20:34, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    может, я чего-то не понимаю, но это разве не работа для BIOS? зачем брать на себя ТАКУЮ работу?
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 20:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Такую» или всё же «эту»?
     
  • 2.11, Страдивариус (?), 20:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаешь, потому что ты дилетант. Какой биос на встраиваемых системах? К тому же на интеле bios это делает в system management mode, то есть без ведома ОС. Запаслись попкорном и ждём от великого гуру идей о том, как подружить SMM и real time, например.
     
  • 2.13, Аноним (15), 20:54, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и для него, не у всех же пингвин, только почему-то в биосе нет настройки вырубать в холодрыгу.
     

  • 1.12, Аноним (15), 20:52, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ну всё-таки изменение климата.
     
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