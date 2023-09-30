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Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.0

30.09.2023 22:21

После четырёх лет разработки представлен релиз утилиты auto-cpufreq 2.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузки на CPU, температуры CPU и активности в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Например, auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Код утилиты написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять экономные режимы энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

Основные возможности:

  • Мониторинг
    • Основная информация о системе.
    • Частота CPU (общая и для каждого ядра).
    • Нагрузка на CPU (общая и для каждого ядра).
    • Температура CPU (общая и для каждого ядра).
    • Состояние заряда аккумулятора.
    • Нагрузка на систему.
  • Регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от:
    • Заряда аккумулятора.
    • Нагрузки на CPU.
    • Температуры CPU с учётом нагрузки (для исключения перегрева).
    • Нагрузки на систему.
  • Автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления.

Новая ветка примечательна реализацией графического интерфейса на базе библиотеки GTK, помимо ранее доступного интерфейса командной строки. Добавлена поддержка пакетного менеджера Nix и дистрибутива NixOS. Добавлены инструкции для systemd-boot. Расширено число опрашиваемых датчиков.





  1. Главная ссылка к новости (https://foolcontrol.org/?p=460...)
  2. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
  3. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
  4. OpenNews: Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям
  5. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  6. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59851-auto-cpufreq
Ключевые слова: auto-cpufreq, tune, optimization, cpu, power
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:31, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Тем временем powertop видимо забросили, последние несколько лет одни багфиксы и ничего нового.
     
  • 2, Аноним (2), 23:43, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Код утилиты написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

    С таким оптимизатором наверное, актуально частоту проца урезать... а он сам себе частоту урезает? :)

     
     
  • 4, Аноним (4), 00:04, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сэппуку сделает
     

  • 3, Анонимус_б67 (?), 23:58, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    вот это годная вещь
     
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