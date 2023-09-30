Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.0

После четырёх лет разработки представлен релиз утилиты auto-cpufreq 2.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузки на CPU, температуры CPU и активности в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Например, auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Код утилиты написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять экономные режимы энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

Основные возможности:

Мониторинг Основная информация о системе. Частота CPU (общая и для каждого ядра). Нагрузка на CPU (общая и для каждого ядра). Температура CPU (общая и для каждого ядра). Состояние заряда аккумулятора. Нагрузка на систему.

Регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от: Заряда аккумулятора. Нагрузки на CPU. Температуры CPU с учётом нагрузки (для исключения перегрева). Нагрузки на систему.

Автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления.

Новая ветка примечательна реализацией графического интерфейса на базе библиотеки GTK, помимо ранее доступного интерфейса командной строки. Добавлена поддержка пакетного менеджера Nix и дистрибутива NixOS. Добавлены инструкции для systemd-boot. Расширено число опрашиваемых датчиков.