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Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM

16.07.2023 10:02

Группа исследователей из университета Юты (США) предложила оптимизатор Minotaur для набора компиляторов LLVM, использующий метод на основе решения задач выполнимости формул (SMT Solver) для выявления недостающих оптимизаций в промежуточном представлении кода (LLVM IR), генерируемом оптимизатором LLVM. Minotaur главным образом нацелен на оптимизацию целочисленных векторных инструкций (SIMD), как переносимых, так и специфичных для систем x86_64 (SSE, AVX, AVX2 и AVX-512).

В качестве векторизатора задействована библиотека Alive2, модифицированная для синтеза и поддержки векторных инструкций, используемых на системах x86_64. Разработка продолжает развитие проекта Souper, разрабатывавшегося теми же авторами. Minotaur может находить различные оптимизации применения векторных инструкций, пропущенные штатным оптимизатором LLVM. При тестировании дополнительно оптимизированного кода библиотеки libYUV на системе с CPU Intel Cascade Lake зафиксировано максимальное повышение производительности в 1.64 раза, но в средним ускорение составило 2.2%. При тестировании набора SPEC CPU2017 ускорение составило 1.3%.

Пример оптимизации для Си-кода: 


  do {
    if (*--p == '.') *p = '_';
  } while (p != name);

Для операции сравнения штатный оптимизатор LLVM сгенерирует биткод для использования инструкций AVX-2: 


  %1 = shufflevector %0, <31, 30, 29, ... , 0>
  %2 = icmp eq %1, <46, 46, 46, ... , 46>
  %3 = shufflevector %2, <31, 30, 29, ... , 0>

Minotaur исключит лишние операции shufflevector и сведёт код к одному вызову операции icmp, которая также выполняет сравнение регистра с символом "." (ASCII-код 46), но без лишней реверсии вектора: 


  %1 = icmp eq %0, <46, 46, 46, ... , 46>


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Tinygo 0.28, компилятора языка Go на базе LLVM
  3. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 16.0
  5. OpenNews: Реализована возможность сборки Glibc при помощи инструментария LLVM
  6. OpenNews: Проект LLVM развивает средства для безопасной работы с буферами в C++
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59447-minotaur
Ключевые слова: minotaur, llvm, simd, vector, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    много человекочасов, пропукали не один стул, построили целую науку, добились повышения в 1.3%. Это прогресс ащетаю
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:58, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогресс в навязывании avx2
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:09, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, мамка даже на бузион с китайской помойки денег не даёт? И, наверное, душнит, что пора тебе искать работу?

    Правильно делает.

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:36, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты шутишь? Это целые 1.3%! Нука шляпу сними!
     
  • 2.11, Карлос Сношайтилис (ok), 11:43, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для твоей школьной домашки оно ни к чему, не возбуждайся.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:15, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > много человекочасов, пропукали не один стул

    дальше таким как ты не светит

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:58, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А они учитывают то что многие процессоры тут же включают троттлинг от таких инструкций?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:29, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    околесицу и чушь про тротлинг при вызове таких инструкций не несите, хорошо? спасибо.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:33, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может троттлинг и не точное определение, но то, что ядра снижают частоту при использовании AVX-* - факт.
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:59, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >(SMT Solver)

    очень медленно будет.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:35, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с какого это перепугу? вы, судя по всему, вообще не понимаете, что это и как оно реализовывается в Minotaur. https://arxiv.org/pdf/2306.00229.pdf
    почитайте источник исследований и то, откуда скопирована по своей сути статья.

    условно, вставляя более мощный двигатель в автомобиль вы говорите "медленно будет", потому-что там какя-то мембрана юзается или где-то какая-то реакция идет медленнее невесть бог где. мда уж.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:17, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > "Группа исследователей из университета Юты (США) предложила"

    Мало что она предложила, они наш РосNANO не переплюнут!

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:39, 16/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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