Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – А ещё открытый свободный софт называется. Нет уж спасибо пусть Win11 у себя процессоры выпиливает.

3.19 , uis ( ?? ), 12:49, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вынь 10 уже первые три пня выкорчевали, а тут только 486

3.20 , ИмяХ ( ? ), 12:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так? Линукс свободно распоряжается, как развивать ядро и открыто об этом заявляет.

3.33 , Аноним ( 33 ), 13:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – От выпиливания поддержки i386, i486 ядро перестало быть открытым, перестало быть свободным?

4.47 , Аноним ( 47 ), 13:35, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почитай классиков. Свободный софт появился когда Столлман не смог добавить функцию в проприетарный драйвер принтера, причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде. И как ты догадываешься в будущем которое осталось прошлом этот принтер превратился в тыкву. Так и сейчас 486 просто превращается в тыкву потому что кто-то так решил. Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь.

5.57 , Константавр ( ok ), 13:44, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Но ты же можешь добавить свою многострадальную обязательно необходимую функцию в форк старого ядра. Никто не отнимает у тебя никакой возможности. Что за истерики?

5.59 , Аноним ( - ), 13:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Господи, какой бред Ты для начала расскажи, где это i486 настолько актуален, чт... 5.71 , _kp ( ok ), 14:17, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> сейчас 486 просто превращается в тыкву Я как коллекционер ретро железа так не считаю.

Если для прикола на подобные старые железки ставят относительно свежие ОС, то стоковые всё равно не ставят. А уж Linux точно пересобирают урезав очень многое, что от нового ядра толку ноль, ну кроме циферки в версии, конечно.. Хотя сам я предпочитаю на "музейное" железо ставить именно музейные ОС с музейными версиями ПО, и вобще сохранять антураж конкретного изделия. А на железках долгожителях, которые очень морально устарели, но умудряются до сих пор работать, все равно ядро ОС не меняют. Максимум пересобрать драйвер, и то это лютая редкость.

5.77 , Аноним ( 77 ), 14:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде

>Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь. Linux не перестал поставляться в открытом виде. Так что, кому очень надо, добавят.

5.87 , rm2 ( ok ), 14:56, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Столлмен может либо сам, либо организовав клуб любителей 486 собрать средства и нанять программистов, которые будут для них модифицировать каждое новое выходящее ядро, добавляя туда поддержку 486 обратно (по крайней мере ближайшие несколько лет это будет даже и несложно), либо будут портировать выходящие патчи безопасности и нужные из новых возможностей в последнее из таковых ядер. При этом будет ещё и возможность выбирать среди сторонних программистов тех, которые сделают эту работу дешевле и качественнее (т.е. нет привязки к вендору). В этом и свобода. C MS-DOS'ом, как вы верно заметили, так нельзя. Но стоит вспомнить что есть ещё FreeDOS, который тоже свободный. Порекомендую мою любимую из его лекций обо всём этом: https://www.youtube.com/watch?v=aemnQ25N4ck

3.34 , Аноним ( 34 ), 13:13, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дружище, никто не нанимался поддерживать твое двадцатилетнее легаси.

4.49 , Аноним ( 47 ), 13:36, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сегодня выпилили 486 завтра выпилят x86 по желанию правой пятки. У тебя горизонт планирования 5 секунд как у рыбки.

5.58 , Аноним ( 58 ), 13:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И правильно сделают. Хламу, не умеющему в х64, место на помойке.

2.11 , Аноним ( 5 ), 12:33, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – будто что-то плохое

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно было бы extra-lts ядро для устаревших, не поддерживаемых более архитектур/платформ. Что-то типа на 10 лет с обновлениями по секурности. Желающие, в том числе эксперты с опеннет, могут сами такое замутить.

3.84 , unknown ( ?? ), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бярошь 4.19 из civil infra project и радуешься апдейтам своего 486 до 2030.

