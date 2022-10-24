Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux

|
|1.1, Аноним (1), 12:21, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
|
Этак мы придем к тому, что для нового ядра и новый проц придется покупать! Никаких денег на ваши "бесплатные" ОС не хватит!
То ли дело винда - там сразу планируешь и ОС купить, и весь софт прикладной обновить, и тачку под это все!
*шутка*
|
|
|
|
|
|
|
|4.63, Аноним (63), 14:06, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да не докапывайся до ребенка, видишь он без команды даже не знает, когда смеяться
|
|1.3, Аноним (3), 12:22, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Всё правильно. Хочешь сидеть на старье - сиди на таком же старом ядре.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 12:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
А ещё открытый свободный софт называется. Нет уж спасибо пусть Win11 у себя процессоры выпиливает.
|
|
|
|3.19, uis (??), 12:49, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вынь 10 уже первые три пня выкорчевали, а тут только 486
|
|3.20, ИмяХ (?), 12:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что не так? Линукс свободно распоряжается, как развивать ядро и открыто об этом заявляет.
|
|3.33, Аноним (33), 13:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
От выпиливания поддержки i386, i486 ядро перестало быть открытым, перестало быть свободным?
|
|
|
|4.47, Аноним (47), 13:35, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почитай классиков. Свободный софт появился когда Столлман не смог добавить функцию в проприетарный драйвер принтера, причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде. И как ты догадываешься в будущем которое осталось прошлом этот принтер превратился в тыкву. Так и сейчас 486 просто превращается в тыкву потому что кто-то так решил. Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь.
|
|
|
|5.57, Константавр (ok), 13:44, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Но ты же можешь добавить свою многострадальную обязательно необходимую функцию в форк старого ядра. Никто не отнимает у тебя никакой возможности. Что за истерики?
|
|5.59, Аноним (-), 13:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Господи, какой бред Ты для начала расскажи, где это i486 настолько актуален, чт... большой текст свёрнут, показать
|
|5.71, _kp (ok), 14:17, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> сейчас 486 просто превращается в тыкву
Я как коллекционер ретро железа так не считаю.
Если для прикола на подобные старые железки ставят относительно свежие ОС, то стоковые всё равно не ставят. А уж Linux точно пересобирают урезав очень многое, что от нового ядра толку ноль, ну кроме циферки в версии, конечно..
Хотя сам я предпочитаю на "музейное" железо ставить именно музейные ОС с музейными версиями ПО, и вобще сохранять антураж конкретного изделия.
А на железках долгожителях, которые очень морально устарели, но умудряются до сих пор работать, все равно ядро ОС не меняют. Максимум пересобрать драйвер, и то это лютая редкость.
|
|5.77, Аноним (77), 14:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде
>Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь.
Linux не перестал поставляться в открытом виде. Так что, кому очень надо, добавят.
|
|5.87, rm2 (ok), 14:56, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Столлмен может либо сам, либо организовав клуб любителей 486 собрать средства и нанять программистов, которые будут для них модифицировать каждое новое выходящее ядро, добавляя туда поддержку 486 обратно (по крайней мере ближайшие несколько лет это будет даже и несложно), либо будут портировать выходящие патчи безопасности и нужные из новых возможностей в последнее из таковых ядер. При этом будет ещё и возможность выбирать среди сторонних программистов тех, которые сделают эту работу дешевле и качественнее (т.е. нет привязки к вендору). В этом и свобода.
C MS-DOS'ом, как вы верно заметили, так нельзя. Но стоит вспомнить что есть ещё FreeDOS, который тоже свободный.
Порекомендую мою любимую из его лекций обо всём этом: https://www.youtube.com/watch?v=aemnQ25N4ck
|
|3.34, Аноним (34), 13:13, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дружище, никто не нанимался поддерживать твое двадцатилетнее легаси.
|
|
|
|4.49, Аноним (47), 13:36, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сегодня выпилили 486 завтра выпилят x86 по желанию правой пятки. У тебя горизонт планирования 5 секунд как у рыбки.
|
|
|
|5.58, Аноним (58), 13:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
И правильно сделают. Хламу, не умеющему в х64, место на помойке.
|
|2.16, Аноним (16), 12:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно было бы extra-lts ядро для устаревших, не поддерживаемых более архитектур/платформ. Что-то типа на 10 лет с обновлениями по секурности. Желающие, в том числе эксперты с опеннет, могут сами такое замутить.
|
|
|
|3.84, unknown (??), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бярошь 4.19 из civil infra project и радуешься апдейтам своего 486 до 2030.
|
|1.7, Жироватт (ok), 12:31, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
О, НЕТ! Артефакты старины глубокой, что ниже i586 aka Первопень дропнут из ЛИНУКСА! Что жЕ делать бЕдному ИП Смирнову, у которого таких аж четыре штуки зарегистрированы в качестве уставного капитала ООО Вектор?
А если без сарказма и передергиваний - я даже удивлён, что такие процы не дропнули году так в 14-16м, когда доля таких машин, в принципе живых, вместе с новодельным легаси не устремилась к нулю, составляя тысячные доли промилле.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 12:48, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вроде DM&P до сих пор выпускает процы Vortex86, по сути тот же 486, которые используются в куче встраиваемого промышленного оборудования.
|
|
|
|3.41, Жироватт (ok), 13:23, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> DM&P до сих пор выпускает процы Vortex86
Контора ниасилит поддержку и сборку специально для своих процов варианта ядра или патчсета?
Даже альянс из финансово заинтересованных контор? Не верю.
|
|1.10, Аноним (5), 12:32, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
как говорил Гэндальф трём хоббитам: я не скажу вам не плачьте, потому что плакать - не всегда плохо
|
|1.13, Аноним (13), 12:35, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Еретик! И что значит i486? Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU. Да и от i586 в общем то ничем не отличается кроме того, что в i586 опционально могут поддерживаться SIMD расширения типа MMX, SSE и иже с ними. Поддержка PAE уже обзывается i686, но обычно использование PAE ядра считается нецелесообразным из за того, что на компах, на которых оно требуется, уже можно запускать x64.
|
|
|
|2.15, Аноним (9), 12:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Малек по-капитаню, но 386 тоже отменяется. Разница у них в дополнительно математическом сопроцессоре.
|
|
|
|3.17, Аноним (16), 12:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
сначала читать, зачем капитанить
> Поддержка процессоров i386 была прекращена в ядре 10 лет назад.
|
|2.44, Клерик (?), 13:31, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU
Учи матчасть! i486sx не содержал в себе FPU от слова совсем.
|
|2.52, Аноним (52), 13:38, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU.
Во-первых, обязательной поддержки FPU там нет (см. 486SX). Во-вторых, отличается он и без этого много чем.
|
|2.61, Аноним (-), 14:00, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отличается, лень сейчас поднимать мануалы, но на i486 были отдельные команды, от... большой текст свёрнут, показать
|
|1.14, Аноним (9), 12:41, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я предлагаю поменять Линуса на Тима Куку там или Сундара Пичая. Линус устарел хватит его поддерживать.
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 12:57, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сколько времени это всё поддерживается, что Линусу нужно дать медаль.
В целом самое убогое делают аппаратчики. Они хозяева сего бала.
И нужно отдать должное: Linux продлил жизнь относительно старым железкам, что при существующем способе производства просто бесценный подарок!
|
|1.25, uis (??), 12:53, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>cmpxchg8b
Это случайно не инструкция для atomic'ов и spinlock'ов?
|
|1.28, Аноним (28), 12:59, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>В настоящее время почти все дистрибутивы Linux, продолжающие поддержку 32-разрядных систем x86, перешли на сборку ядра с опцией X86_PAE
Наглая ложь!
|
|1.37, Аноним (37), 13:19, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Я не понимаю, а зачем вообще обновлять ядро на таком старом оборудовании?
Безопасность? Сейчас, когда говорят о безопасности, имеют в виду угрозы из из интернета в первую очередь. Эти устройства умеют ходить в современный интернет? Что-то я ОЧЕНЬ сомневаюсь.
Поддержка нового оборудования? Разве ещё делают оборудование, совместимое с интерфейсами тех времён?
Оптимизация работы? Если за 30 лет там не оптимизировали всё, что можно, то почему вдруг сейчас кто-то должен будет это сделать для таких древностей, когда их так мало осталось?
Если это что-то встраиваемое, изолированное от глобальной сети, то там и не надо ничего обновлять - работает и прекрасно.
|
|
|
|2.42, Жироватт (ok), 13:29, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
На циферки нипафапать. А это нехорошо - пользователю весь смак от обновления теряется.
Шучу я. Хотя и не шучу, если там и так hardended по набору модулей ядро.
|
|2.51, ыы (?), 13:37, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, вероятно настал момент, когда нужно
1) взять старое ядро
2) накатить на него все возможные патчи безопасности
3) вырезать из него все что имело проблемы с безопасностью ПОТОМ
таким образом получится ядро, не имеющее известных старых проблем, и не будущее иметь проблем вносимых новым кодом
4) отлить это ядро в бронзе и ставить на все старое оборудование.
вот тогда - логика в словах уважаемого финна будет...
|
|
|
|3.73, QwertyReg (ok), 14:21, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>1) взять старое ядро
>2) накатить на него все возможные патчи безопасности
И получить жирное тормозное ведро, которое на старье из топика будет грузиться минут по 40.
Патчи бИзАпАсТнАсТи - это в 100% лишние тормоза и ограничения.
|
|1.45, a_kusb (ok), 13:32, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я любитель старого, иногда, как и любитель нового. Я беспокоюсь о прекращении поддержки Windows XP в программах, например. Но i486 - совсем старые. Вот Pentium 2 было бы грустно.
|
|
|
|2.50, a_kusb (ok), 13:36, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если на платить денег за патенты? Многое уже устарело. Какой-нибудь Openx86 будет совместим с Dos, и дальше. Кажется сам байткод может быть под защитой патентов, но они истекли для базового x86.
|
|
|
|3.62, Аноним (-), 14:03, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если
> на платить денег за патенты?
По идее, по времени (-20 лет на охрану патентов) можно вплоть до уровня первых AMD Opteron и Athlon-64. То есть до базового x86_64.
|
|3.76, Canis dirus Leidy (?), 14:31, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если на платить денег за патенты?
https://opencores.org/projects/ao486
> The ao486 is an x86 compatible Verilog core implementing all features of a 486 SX.
> The core was modeled and tested based on the Bochs software x86 implementation.
> Together with the 486 core, the ao486 project also contains a SoC capable of
> booting the Linux kernel version 3.13 and Microsoft Windows 95.
|
|
|
|2.90, Аноним (90), 15:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это уже очень устаревшее железо.
p.s.:
Посмотрел сейчас цены...
i3-12100 + доска на H610 + 2*ddr4-3200 ~ выходит примерно 20тыс. рублей.
И по производительности будет быстрее, чем топовый i7-7700 из 2017 года.
|
|1.54, Аноним (54), 13:39, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В прицнипе всё аргументированно и логично. Остался только не раскрытым вопрос про инструкцию cmpxchg8b, на сколько сложно её воддержать? Если не сложно, и код выбрасывается только чтобы его выбросить, то лучше оставить на как можно дольше.
|
|
|
|2.66, Аноним (-), 14:07, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В прицнипе всё аргументированно и логично. Остался только не раскрытым вопрос про
> инструкцию cmpxchg8b, на сколько сложно её воддержать?
Смысл использования этой инструкции не в лишнем удобстве, а в том, что АТОМАРНАЯ инструкция, реализующая сравнение и обмен данными. По этой причине используется для всяких там мьютексов, спинлоков и прочего потребного для параллельной работы задач в ОС, поддерживающих симметричную работу процессоров. То есть без нее хреново будет реализовывать истинную многозадачность в многопроцессорной (многоядерной) x86-й системе.
|
|
|
|2.68, Аноним (68), 14:11, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Полностью и безоговорочно поддерживаю. Архитектура Линуса уже давно морально устарела.
|
|1.67, FSA (??), 14:09, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сейчас даже x86 найти сложно. Везде x86_64. А если найдёшь x86, то это просто калькулятор какой-то, который только без графики можно под что-то приспособить. У меня просто старый ноутбук аж 2013 года. До него был ещё один. И он тоже x86_64 двухядерный. А вот до него был уже x86, куда я с мог установить 1,5 гигабайта оперативки. Я даже затрудняюсь вспомнить какой это год был, когда ноутбук приобретал. 2007, возможно.
|
|1.74, Анонн (?), 14:28, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, кто-то из любителей ретро дествительно ставит на такое железо свежее ядро вместо аутентичное соответствующее той эпохе?
|
|
|
|2.85, _kp (ok), 14:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, кто-то из любителей ретро дествительно ставит на такое железо свежее ядро
> вместо аутентичное соответствующее той эпохе?
Я коллекционер ретро.
В подавляющем количестве случаев ставится ОС и ПО соответствующая железу, на которой то и другое реально использовалось. Иначе, какой же это будет музейный экспонат.
Нужно показать как было раньше в реальной жизни, а не в параллельной вселенной.
Да и в случае старого ПО, оно же еще и вменяемо работает, не тормозя, хоть и с меньшим функционалом.
Бывает, чисто из баловства на старое железо ставится относительно свежая ОС, но тут кроме факта запуска о практическом использовании и речи нет.
Ну и ещё бывает надо с старый комп воткнуть на замену чего то сгоревшего и уже не существующего новую железку, и драйвер. Но это уже реставрация, а не банальная установка ОС. Если делает мастер, ему все равно, что и что не поддерживает.
|
|1.82, Штунц (?), 14:44, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
а почему именно эта инструкция (cmpxchg8b) так важна, т.е. почему именно она вызвала дискуссию?
|
|
|
|2.89, Аноним (89), 15:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а почему именно эта инструкция (cmpxchg8b) так важна, т.е. почему именно она
> вызвала дискуссию?
Она нужна для атомарных блокировок.
|
|1.92, None (??), 15:25, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Печально. Они дропают последний проц, в котором принципиально невозможны meltdown, spectre и прочие новомодные дыры. Безопасность в опасности!
|