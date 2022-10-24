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Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux

24.10.2022 12:29

В ходе обсуждения обходных путей работы на процессорах x86, не поддерживающих инструкцию "cmpxchg8b", Линус Торвальдс заявил, что возможно настало время объявить наличие данной инструкции обязательным для работы ядра и отказаться от поддержки процессоров i486, не поддерживающих "cmpxchg8b", вместо того чтобы пытаться эмулировать работу данной инструкции на процессорах, которые уже никто не использует. В настоящее время почти все дистрибутивы Linux, продолжающие поддержку 32-разрядных систем x86, перешли на сборку ядра с опцией X86_PAE, требующей наличия поддержки "cmpxchg8b".

По мнению Линуса с точки зрения поддержки в ядре процессоры i486 потеряли актуальность, несмотря на то, что они всё ещё встречаются в обиходе. В определённый момент процессоры становятся музейными экспонатами и для них вполне можно обойтись "музейными" ядрами. Пользователи, у которых остаются системы с процессорами i486, смогут использовать LTS-выпуски ядра, которые будут сопровождаться ещё много лет.

Прекращение поддержки классических i486 не затронет выпускавшиеся компанией Intel встроенные процессоры Quark, которые хоть и относятся к классу i486, но включают свойственные поколению Pentium дополнительные инструкции, в том числе "cmpxchg8b". То же самое относится и к процессорам Vortex86DX. Поддержка процессоров i386 была прекращена в ядре 10 лет назад.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
  3. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
  4. OpenNews: Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
  5. OpenNews: FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки
  6. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57964-i486
Ключевые слова: i486, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Этак мы придем к тому, что для нового ядра и новый проц придется покупать! Никаких денег на ваши "бесплатные" ОС не хватит!

    То ли дело винда - там сразу планируешь и ОС купить, и весь софт прикладной обновить, и тачку под это все!

    *шутка*

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:23, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *шутка*

    уже смеятся?

     
     
  • 3.6, Советский инженер (?), 12:29, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смеяться после слова «лопата»
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:34, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова "лопата" не было, так что не смеёмся.
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 14:13, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Улыбатся и махать.
     
     
  • 6.75, Аноним (75), 14:30, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому махать ?
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 15:09, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем махать?
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:54, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что делаТЬ? СмеяТЬся.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 14:06, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не докапывайся до ребенка, видишь он без команды даже не знает, когда смеяться
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Всё правильно. Хочешь сидеть на старье - сиди на таком же старом ядре.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    А ещё открытый свободный софт называется. Нет уж спасибо пусть Win11 у себя процессоры выпиливает.
     
     
  • 3.19, uis (??), 12:49, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вынь 10 уже первые три пня выкорчевали, а тут только 486
     
  • 3.20, ИмяХ (?), 12:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Линукс свободно распоряжается, как развивать ядро и открыто об этом заявляет.
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От выпиливания поддержки i386, i486 ядро перестало быть открытым, перестало быть свободным?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:35, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай классиков. Свободный софт появился когда Столлман не смог добавить функцию  в проприетарный драйвер принтера, причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде. И как ты догадываешься в будущем которое осталось прошлом этот принтер превратился в тыкву. Так и сейчас 486 просто превращается в тыкву потому что кто-то так решил. Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь.
     
     
  • 5.57, Константавр (ok), 13:44, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ты же можешь добавить свою многострадальную обязательно необходимую функцию в форк старого ядра. Никто не отнимает у тебя никакой возможности. Что за истерики?
     
  • 5.59, Аноним (-), 13:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Господи, какой бред Ты для начала расскажи, где это i486 настолько актуален, чт... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.71, _kp (ok), 14:17, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> сейчас 486 просто превращается в тыкву

    Я как коллекционер ретро железа так не считаю.
    Если для прикола на подобные старые железки ставят относительно свежие ОС, то стоковые всё равно не ставят. А уж Linux точно пересобирают урезав очень многое, что от нового ядра толку ноль, ну кроме циферки в версии, конечно..

    Хотя сам я предпочитаю на "музейное" железо ставить именно музейные ОС с музейными версиями ПО, и вобще сохранять антураж конкретного изделия.

    А на железках долгожителях, которые очень морально устарели, но умудряются до сих пор работать, все равно ядро ОС не меняют. Максимум пересобрать драйвер, и то это лютая редкость.

     
  • 5.77, Аноним (77), 14:32, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >причем до этого дрова для принтера поставлялись в открытом виде
    >Теперь для него остался только в среднем проприетарный ДОС и функцию в ДОС ты уже не добавишь.

    Linux не перестал поставляться в открытом виде. Так что, кому очень надо, добавят.

     
  • 5.87, rm2 (ok), 14:56, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлмен может либо сам, либо организовав клуб любителей 486 собрать средства и нанять программистов, которые будут для них модифицировать каждое новое выходящее ядро, добавляя туда поддержку 486 обратно (по крайней мере ближайшие несколько лет это будет даже и несложно), либо будут портировать выходящие патчи безопасности и нужные из новых возможностей в последнее из таковых ядер. При этом будет ещё и возможность выбирать среди сторонних программистов тех, которые сделают эту работу дешевле и качественнее (т.е. нет привязки к вендору). В этом и свобода.

    C MS-DOS'ом, как вы верно заметили, так нельзя. Но стоит вспомнить что есть ещё FreeDOS, который тоже свободный.

    Порекомендую мою любимую из его лекций обо всём этом: https://www.youtube.com/watch?v=aemnQ25N4ck

     
  • 3.34, Аноним (34), 13:13, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дружище, никто не нанимался поддерживать твое двадцатилетнее легаси.
     
     
  • 4.49, Аноним (47), 13:36, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сегодня выпилили 486 завтра выпилят x86 по желанию правой пятки. У тебя горизонт планирования 5 секунд как у рыбки.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 13:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И правильно сделают. Хламу, не умеющему в х64, место на помойке.
     
  • 2.11, Аноним (5), 12:33, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будто что-то плохое
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно было бы extra-lts ядро для устаревших, не поддерживаемых более архитектур/платформ. Что-то типа на 10 лет с обновлениями по секурности. Желающие, в том числе эксперты с опеннет, могут сами такое замутить.
     
     
  • 3.84, unknown (??), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бярошь 4.19 из civil infra project и радуешься апдейтам своего 486 до 2030.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Нужно выпиливать этот древний мусор
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 15:14, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про себя, то ты молодой. И с приставкой "био-".
     

  • 1.7, Жироватт (ok), 12:31, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, НЕТ! Артефакты старины глубокой, что ниже i586 aka Первопень дропнут из ЛИНУКСА! Что жЕ делать бЕдному ИП Смирнову, у которого таких аж четыре штуки зарегистрированы в качестве уставного капитала ООО Вектор?

    А если без сарказма и передергиваний - я даже удивлён, что такие процы не дропнули году так в 14-16м, когда доля таких машин, в принципе живых, вместе с новодельным легаси не устремилась к нулю, составляя тысячные доли промилле.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:48, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде DM&P до сих пор выпускает процы Vortex86, по сути тот же 486, которые используются в куче встраиваемого промышленного оборудования.
     
     
  • 3.36, Аноним (33), 13:16, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vortex86 содержит инструкцию cmpxchg8b
     
  • 3.41, Жироватт (ok), 13:23, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > DM&P до сих пор выпускает процы Vortex86

    Контора ниасилит поддержку и сборку специально для своих процов варианта ядра или патчсета?
    Даже альянс из финансово заинтересованных контор? Не верю.

     
  • 2.22, uis (??), 12:51, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве тогда что-то другое не дропали? 386 чтоль?
     

  • 1.10, Аноним (5), 12:32, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    как говорил Гэндальф трём хоббитам: я не скажу вам не плачьте, потому что плакать - не всегда плохо
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:35, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Еретик! И что значит i486? Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU. Да и от i586 в общем то ничем не отличается кроме того, что в i586 опционально могут поддерживаться SIMD расширения типа MMX, SSE и иже с ними. Поддержка PAE уже обзывается i686, но обычно использование PAE ядра считается нецелесообразным из за того, что на компах, на которых оно требуется, уже можно запускать x64.
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 12:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малек по-капитаню, но 386 тоже отменяется. Разница у них в дополнительно математическом сопроцессоре.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    сначала читать, зачем капитанить

    > Поддержка процессоров i386 была прекращена в ядре 10 лет назад.

     
  • 2.44, Клерик (?), 13:31, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU

    Учи матчасть! i486sx не содержал в себе FPU от слова совсем.

     
  • 2.52, Аноним (52), 13:38, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно вообще то не отличается от i386 ничем, кроме производительности и обязательной поддержки FPU.

    Во-первых, обязательной поддержки FPU там нет (см. 486SX). Во-вторых, отличается он и без этого много чем.

     
  • 2.61, Аноним (-), 14:00, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличается, лень сейчас поднимать мануалы, но на i486 были отдельные команды, от... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.14, Аноним (9), 12:41, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я предлагаю поменять Линуса на Тима Куку там или Сундара Пичая. Линус устарел хватит его поддерживать.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Поттеринга!
     
     
  • 3.29, анан (?), 13:02, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все на автобус
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:52, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю вам оставить ваши половые извращения при себе.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:57, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько времени это всё поддерживается, что Линусу нужно дать медаль.
    В целом самое убогое делают аппаратчики. Они хозяева сего бала.
    И нужно отдать должное: Linux продлил жизнь относительно старым железкам, что при существующем способе производства просто бесценный подарок!
     
  • 2.31, myhand (ok), 13:08, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот этому больше не наливать.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:52, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора.
     
  • 1.25, uis (??), 12:53, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >cmpxchg8b

    Это случайно не инструкция для atomic'ов и spinlock'ов?

     
  • 1.28, Аноним (28), 12:59, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В настоящее время почти все дистрибутивы Linux, продолжающие поддержку 32-разрядных систем x86, перешли на сборку ядра с опцией X86_PAE

    Наглая ложь!

     
  • 1.30, BeLord (ok), 13:05, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на фига тащить совместимость с историческим мусором в новых ядрах?
     
  • 1.32, DEF (?), 13:10, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тэк, блэт! Перехожу тогда на Pentium 166 MMX!
     
     
  • 2.35, Zenitur (ok), 13:14, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь Pentium OverDrive, чтобы материнку не менять
     
     
  • 3.80, _kp (ok), 14:37, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qemu! только хардкор! ;)
     
     
  • 4.86, Аноним (52), 14:52, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же это хардкор? Сразу уж Bochs.
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:19, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я не понимаю, а зачем вообще обновлять ядро на таком старом оборудовании?

    Безопасность? Сейчас, когда говорят о безопасности, имеют в виду угрозы из из интернета в первую очередь. Эти устройства умеют ходить в современный интернет? Что-то я ОЧЕНЬ сомневаюсь.

    Поддержка нового оборудования? Разве ещё делают оборудование, совместимое с интерфейсами тех времён?

    Оптимизация работы? Если за 30 лет там не оптимизировали всё, что можно, то почему вдруг сейчас кто-то должен будет это сделать для таких древностей, когда их так мало осталось?

    Если это что-то встраиваемое, изолированное от глобальной сети, то там и не надо ничего обновлять - работает и прекрасно.

     
     
  • 2.42, Жироватт (ok), 13:29, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На циферки нипафапать. А это нехорошо - пользователю весь смак от обновления теряется.

    Шучу я. Хотя и не шучу, если там и так hardended по набору модулей ядро.

     
  • 2.51, ыы (?), 13:37, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вероятно настал момент, когда нужно

    1) взять старое ядро
    2) накатить на него все возможные патчи безопасности
    3) вырезать из него все что имело проблемы с безопасностью ПОТОМ

    таким образом получится ядро, не имеющее известных старых проблем, и не будущее иметь проблем вносимых новым кодом

    4) отлить это ядро в бронзе и  ставить на все старое оборудование.

    вот тогда - логика в словах уважаемого финна будет...

     
     
  • 3.73, QwertyReg (ok), 14:21, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1) взять старое ядро
    >2) накатить на него все возможные патчи безопасности

    И получить жирное тормозное ведро, которое на старье из топика будет грузиться минут по 40.
    Патчи бИзАпАсТнАсТи - это в 100% лишние тормоза и ограничения.

     

  • 1.39, Аноним (39), 13:22, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Та ёпт, опять новый ПК покупать(
     
  • 1.45, a_kusb (ok), 13:32, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я любитель старого, иногда, как и любитель нового. Я беспокоюсь о прекращении поддержки Windows XP в программах, например. Но i486 - совсем старые. Вот Pentium 2 было бы грустно.
     
     
  • 2.50, a_kusb (ok), 13:36, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если на платить денег за патенты? Многое уже устарело. Какой-нибудь Openx86 будет совместим с Dos, и дальше. Кажется сам байткод может быть под защитой патентов, но они истекли для базового x86.
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 14:03, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если
    > на платить денег за патенты?

    По идее, по времени (-20 лет на охрану патентов) можно вплоть до уровня первых AMD Opteron и Athlon-64.  То есть до базового x86_64.  

     
  • 3.76, Canis dirus Leidy (?), 14:31, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С другой стороны интересно - до какого уровня можно создать x86 если на платить денег за патенты?

    https://opencores.org/projects/ao486
    > The ao486 is an x86 compatible Verilog core implementing all features of a 486 SX.
    > The core was modeled and tested based on the Bochs software x86 implementation.
    > Together with the 486 core, the ao486 project also contains a SoC capable of
    > booting the Linux kernel version 3.13 and Microsoft Windows 95.

     

  • 1.46, Аноним (46), 13:34, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осуждаю. Это важно для вас.
     
     
  • 2.60, a_kusb (ok), 13:54, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 2.90, Аноним (90), 15:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это уже очень устаревшее железо.
    p.s.:
    Посмотрел сейчас цены...
    i3-12100 + доска на H610 + 2*ddr4-3200 ~ выходит примерно 20тыс. рублей.
    И по производительности будет быстрее, чем топовый i7-7700 из 2017 года.
     

  • 1.53, innonimus (?), 13:38, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i586 можно тоже закапывать.
    У кого там PI PII?
     
     
  • 2.81, Аноним (77), 14:38, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовьтесь!
     

  • 1.54, Аноним (54), 13:39, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В прицнипе всё аргументированно и логично. Остался только не раскрытым вопрос про инструкцию cmpxchg8b, на сколько сложно её воддержать? Если не сложно, и код выбрасывается только чтобы его выбросить, то лучше оставить на как можно дольше.
     
     
  • 2.66, Аноним (-), 14:07, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В прицнипе всё аргументированно и логично. Остался только не раскрытым вопрос про
    > инструкцию cmpxchg8b, на сколько сложно её воддержать?

    Смысл использования этой инструкции не в лишнем удобстве, а в том, что АТОМАРНАЯ инструкция, реализующая сравнение и обмен данными. По этой причине используется для всяких там мьютексов, спинлоков и прочего потребного для параллельной работы задач в ОС, поддерживающих симметричную работу процессоров. То есть без нее хреново будет реализовывать истинную многозадачность в многопроцессорной (многоядерной) x86-й системе.

     

  • 1.56, Массоны Рептилоиды (?), 13:42, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i486 Life Matter (нет)
     
  • 1.64, Anonymoustus (ok), 14:06, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предлагаю прекратить поддержку Линуса Торвальдса в ядре Linux.
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:11, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью и безоговорочно поддерживаю. Архитектура Линуса уже давно морально устарела.
     

  • 1.67, FSA (??), 14:09, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас даже x86 найти сложно. Везде x86_64. А если найдёшь x86, то это просто калькулятор какой-то, который только без графики можно под что-то приспособить. У меня просто старый ноутбук аж 2013 года. До него был ещё один. И он тоже x86_64 двухядерный. А вот до него был уже x86, куда я с мог установить 1,5 гигабайта оперативки. Я даже затрудняюсь вспомнить какой это год был, когда ноутбук приобретал. 2007, возможно.
     
     
  • 2.69, Аноним (68), 14:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где наш 2007 год?
     

  • 1.74, Анонн (?), 14:28, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, кто-то из любителей ретро дествительно ставит на такое железо свежее ядро вместо аутентичное соответствующее той эпохе?
     
     
  • 2.85, _kp (ok), 14:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, кто-то из любителей ретро дествительно ставит на такое железо свежее ядро
    > вместо аутентичное соответствующее той эпохе?

    Я коллекционер ретро.
    В подавляющем количестве случаев ставится ОС и ПО соответствующая железу, на которой то и другое реально использовалось. Иначе, какой же это будет музейный экспонат.
    Нужно показать как было раньше в реальной жизни, а не в параллельной вселенной.
    Да и в случае старого ПО, оно же еще и вменяемо работает, не тормозя, хоть и с меньшим функционалом.

    Бывает, чисто из баловства на старое железо ставится относительно свежая ОС, но тут кроме факта запуска о практическом использовании и речи нет.

    Ну и ещё бывает надо с старый комп воткнуть на замену чего то сгоревшего и уже не существующего новую железку, и драйвер. Но это уже реставрация, а не банальная установка ОС. Если делает мастер, ему все равно, что и что не поддерживает.

     

  • 1.82, Штунц (?), 14:44, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а почему именно эта инструкция (cmpxchg8b) так важна, т.е. почему именно она вызвала дискуссию?
     
     
  • 2.89, Аноним (89), 15:12, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а почему именно эта инструкция (cmpxchg8b) так важна, т.е. почему именно она
    > вызвала дискуссию?

    Она нужна для атомарных блокировок.

     

  • 1.92, None (??), 15:25, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально. Они дропают последний проц, в котором принципиально невозможны meltdown, spectre и прочие новомодные дыры. Безопасность в опасности!
     

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