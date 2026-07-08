Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|1.7, Аноним (7), 11:31, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с wine+winetricks+dxvk+vkd3d.
Зачем этот протон вообще нужен?
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|2.10, Аноним (10), 11:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шрифты через gdi в вайне не работают вообще никак, просто пустота на их месте. И миллион ошибок в логе. Ну и часть игр в протоне показывает видеовставки (после установки mf из венды), та же гта са (оригинал) для примера полноценно c модами работает и не надо заставку удалять. В staging всегда поломано (пробовал новый бэкенд на ffmpeg вместо gstreamer, так он вообще нигде не работает). Правда, на удивление, wmv в resident evil 1 hd работает в wine-staging, но по-моему там не media foundation. Потому что wmv в catherine и wma в shenmue -- нет, в протоне тоже не получилось. Достаточно подробно ответил?
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|2.11, Simpleuser (?), 11:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с запуска ярлыка на рабочем столе Виндоус.
Действительно, зачем этот протон вообще нужен?
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|2.19, NGAGE13 (ok), 15:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так Proton это и есть буквально wine+winetricks+dxvk+vkd3d. Уже готовая и протестированная сборка этого софта.
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|2.22, Аноним (22), 18:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с wine+winetricks+dxvk+vkd3d.
>Зачем этот протон вообще нужен?
Затем что Proton как и Posh из недавней новости разрабатывается компанией, в данном случае Valve, для своих внутренних нужд, а именно для запуска всех игр на Steam Deck и Steam Machine, а исходники они выкладывают только из-за лицензии, а не ради анонимного эксперта с опеннета, чтобы он спасибо сказал.
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|3.23, Аноним (22), 18:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нет финансового смысла. Valve делает инструменты для зарабатывания денег в конечном итоге.
Производители ноутбуков могли бы в теории делать свои дистрибутивы, но они понимают что начинаются визги что нет Фотошопа, что кнопки неудобные и меню пуск нет, если речь про GNOME и т.д. и т.п. А Наберу нужно всего лишь игры запускать.
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|1.14, Аноним (14), 12:41, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ребят, я полный нуб. Может кто-нить вкратце обсказать, что значит, что они добавили поддержку каких-нибудь старых игр? Какие типы проблем для этого решались?
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|2.17, Аноним (17), 14:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Добавили поддержку" - это местный надмозг-перевод, там написано Now Playable. То есть исправили баги, из-за которых игры не работали.
Какие именно - там на Гитхабе список огромный, можно посмотреть.
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|2.20, Zenitur (ok), 16:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит протестировали и теперь официально поддерживается. Раньше можно было запускать, но разрешив Steam Play для всех игр (а не только для поддерживаемых).
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|1.24, Аноним (22), 18:43, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А как анонимные эксперты могут объяснить что Габен выбрал KDE, а не GNOME для своего дистрибутива.
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