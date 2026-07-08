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Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

08.07.2026 09:39 (MSK)

Компания Valve опубликовала релиз проекта Proton 11.0-1, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Выпуск 11.0-1 отмечен как первый стабильный релиз ветки 11.0. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 8/9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 11.0.
  • До версии 2.7.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до состояние репозитория от 10 апреля.
  • Обновлены wine-mono 11.0.0, vkd3d 1.19, dxvk-nvapi 0.9.1, Xalia 0.4.9.
  • Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.64.
  • Для запуска x86-игр на системах ARM64EC задействован эмулятор FEX 2605.
  • Добавлена поддержка игр:

    • Blaite
    • Breath of Fire IV
    • DCS World Steam Edition
    • Deadly Premonition
    • Dino Crisis
    • Dino Crisis 2
    • Don't Die Dateless, Dummy!
    • From Dust
    • Gothic 1 Classic
    • Metal Fatigue
    • METAL GEAR SURVIVE
    • Resident Evil (1996)
    • Resident Evil 2 (1998)
    • SHOGUN: Total War.
    • Universe Generator: The Golden Sword
    • Unknown Faces
    • Warhammer: Vermintide 2
    • X-Plane 12
  • Решены проблемы в играх:

    • Age of Empires II: Definitive Edition
    • ARC Raiders
    • Arma: Reforger
    • BIRDCAGE
    • Blazblue Centralfiction
    • Brighter Shores
    • Call of Duty 2
    • Call of Duty: WWII
    • Chambers
    • CHRONO TRIGGER
    • Crimson Desert
    • Cyberpunk 2077
    • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
    • Disintegratio
    • Duck Game
    • Dungeon Siege
    • Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (2009)
    • Grounded
    • HELLDIVERS 2
    • Hellsinker
    • Hollow Knight Beta
    • Idle Trillionaire
    • Killer Inn
    • METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty
    • Microsoft Flight Simulator
    • No Man's Sky
    • Pentiment
    • Phasmophobia
    • RAGE
    • Rei and the Floating City
    • Resident Evil 2
    • RoBoRumble
    • Satisfactory
    • Sea of Solitude
    • She Sees Red
    • Space Engineers
    • The Finals
    • The King of Fighters XIII Global Match
    • The Witcher 3
    • Titanfall 2
  • Добавлена поддержка использования игровых контроллеров в лаунчерах игр:

    • Batman: Arkham Asylum GOTY
    • BioShock
    • Dino Crisis
    • Dino Crisis 2
    • Disney Bolt
    • Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
    • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
    • Hellsinker
    • LocoCycle
    • Metal Slug XX
    • Mortal Kombat Komplete Edition
    • Puddle
    • Rayman: Raving Rabbids
    • Red Faction: Armageddon
    • Resident Evil (1996)
    • Resident Evil 2 (1998)
    • Resident Evil 3 Nemesis (1999)
    • Rocket Knight
    • Sonic the Hedgehog 4 - Episode II
    • STAR WARS Starfighter
    • Ys SEVEN
    • Zero Escape: The Nonary Games


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12
  3. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.8
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux
  6. OpenNews: Valve работает над поддержкой GPU NVIDIA в SteamOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65862-proton
Ключевые слова: proton, valve, windows, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AleksK (ok), 09:42, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Лучшая игровая система становится всё лучше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:03, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но это не точно
     
  • 2.4, Соль земли2 (?), 10:26, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же пройти On The Beach! Как я мог пропустить?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно работает с вендорскими драйверами gpu или нужны только открытые?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С любыми, умеющими в Vulkan 1.4.
     
  • 2.18, МИСАКА (?), 15:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно всё наоборот
     
  • 2.21, name (??), 17:46, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Желательно radv. Закрытые - хуже всего.
     

  • 1.6, q (ok), 11:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Valve -- лучший друг десктопного линукса.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:31, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с wine+winetricks+dxvk+vkd3d.

    Зачем этот протон вообще нужен?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шрифты через gdi в вайне не работают вообще никак, просто пустота на их месте. И миллион ошибок в логе. Ну и часть игр в протоне показывает видеовставки (после установки mf из венды), та же гта са (оригинал) для примера полноценно c модами работает и не надо заставку удалять. В staging всегда поломано (пробовал новый бэкенд на ffmpeg вместо gstreamer, так он вообще нигде не работает). Правда, на удивление, wmv в resident evil 1 hd работает в wine-staging, но по-моему там не media foundation. Потому что wmv в catherine и wma в shenmue -- нет, в протоне тоже не получилось. Достаточно подробно ответил?
     
  • 2.11, Simpleuser (?), 11:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с запуска ярлыка на рабочем столе Виндоус.
    Действительно, зачем этот протон вообще нужен?
     
  • 2.19, NGAGE13 (ok), 15:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Proton это и есть буквально wine+winetricks+dxvk+vkd3d. Уже готовая и протестированная сборка этого софта.
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с wine+winetricks+dxvk+vkd3d.
    >Зачем этот протон вообще нужен?

    Затем что Proton как и Posh из недавней новости разрабатывается компанией, в данном случае Valve, для своих внутренних нужд, а именно для запуска всех игр на Steam Deck и Steam Machine, а исходники они выкладывают только из-за лицензии, а не ради анонимного эксперта с опеннета, чтобы он спасибо сказал.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:33, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вулкан сила ДиректХ могила
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:30, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Храни Господь Габена
     
     
  • 2.15, Соль земли2 (?), 13:19, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему другие не могут делать просто также, как он?
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 14:29, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.25, Соль земли2 (?), 19:45, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (22), 18:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нет финансового смысла. Valve делает инструменты для зарабатывания денег в конечном итоге.
    Производители ноутбуков могли бы в теории делать свои дистрибутивы, но они понимают что начинаются визги что нет Фотошопа, что кнопки неудобные и меню пуск нет, если речь про GNOME и т.д. и т.п. А Наберу нужно всего лишь игры запускать.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:41, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребят, я полный нуб. Может кто-нить вкратце обсказать, что значит, что они добавили поддержку каких-нибудь старых игр? Какие типы проблем для этого решались?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Добавили поддержку" - это местный надмозг-перевод, там написано Now Playable. То есть исправили баги, из-за которых игры не работали.

    Какие именно - там на Гитхабе список огромный, можно посмотреть.

     
  • 2.20, Zenitur (ok), 16:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит протестировали и теперь официально поддерживается. Раньше можно было запускать, но разрешив Steam Play для всех игр (а не только для поддерживаемых).
     

  • 1.24, Аноним (22), 18:43, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как анонимные эксперты могут объяснить что Габен выбрал KDE, а не GNOME для своего дистрибутива.
     

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