Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Шрифты через gdi в вайне не работают вообще никак, просто пустота на их месте. И миллион ошибок в логе. Ну и часть игр в протоне показывает видеовставки (после установки mf из венды), та же гта са (оригинал) для примера полноценно c модами работает и не надо заставку удалять. В staging всегда поломано (пробовал новый бэкенд на ffmpeg вместо gstreamer, так он вообще нигде не работает). Правда, на удивление, wmv в resident evil 1 hd работает в wine-staging, но по-моему там не media foundation. Потому что wmv в catherine и wma в shenmue -- нет, в протоне тоже не получилось. Достаточно подробно ответил?

2.11 , Simpleuser ( ? ), 11:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с запуска ярлыка на рабочем столе Виндоус.

Действительно, зачем этот протон вообще нужен?

2.19 , NGAGE13 ( ok ), 15:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так Proton это и есть буквально wine+winetricks+dxvk+vkd3d. Уже готовая и протестированная сборка этого софта.

2.22 , Аноним ( 22 ), 18:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Несколько за последние пару лет пробовал разные игрушки, и всё работало просто с wine+winetricks+dxvk+vkd3d.

>Зачем этот протон вообще нужен? Затем что Proton как и Posh из недавней новости разрабатывается компанией, в данном случае Valve, для своих внутренних нужд, а именно для запуска всех игр на Steam Deck и Steam Machine, а исходники они выкладывают только из-за лицензии, а не ради анонимного эксперта с опеннета, чтобы он спасибо сказал.

