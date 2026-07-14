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Сравнение отзывчивости ввода в X11 и Wayland

14.07.2026 21:40 (MSK)

Опубликованы результаты тестирования задержек при использовании устройств ввода в играх, запускаемых в окружениях на базе X11 и Wayland. Дополнительно оценено влияние включения адаптивного изменения частоты обновления экрана (VRR, variable refresh rate) и использования вместо DXVK форка dxvk-low-latency с оптимизациями для снижения задержек. Тестирование подтвердило встречающиеся в среде игроков мнение, что окружения на базе X11 позволяют добиться более высокой отзывчивости ввода, чем при использовании Wayland. Также подтверждено благотворное влияние на отзывчивость включения VRR и применения dxvk-low-latency.

Измерение задержек проведено с использованием самодельного аппаратного устройства на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040 и фотодиода, которое симулирует USB-мышь и измеряет время между генерируемым кликом и изменением яркости экрана. Тестирование осуществлялось на компьютере с CPU AMD Ryzen 7 5800X3D и GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. В качестве дистрибутива использовался CachyOS с ядром Linux 7.1.3, проприетарным драйвером NVIDIA 610.43.03 и рабочим столом KDE Plasma 6.7.2.

Измерение производилось в Windows-игре Diabotical на базе графического API DirectX 11, запускаемой через пакет Proton 11.0. Во всех тестах позиция игрока и состояние игры повторялись, в игре также были отключены боты и не выполнялось перемещение игрока. В каждом тесте выполнялось три итерации по 100 симулированных кликов. Каждый автоматизированный клик скрывал HUD-интерфейс с белым фоном, что приводило к большому изменению ярости, фиксируемому самодельным измерителем.

Наименьших задержек удалось добиться в сочетании X11 с VRR и dxvk-low-latency - 4.21 мс. На втором месте оказалась конфигурация Wayland + VRR + dxvk-low-latency - 4.38 мс. Средняя задержка при использовании чистого X11 составила 4.79 мc, а Wayland - 4.93 мс. Разница в 0.14 и 0.22 мс отмечена как слишком незначительная для распознавания игроками. Предполагается, что благодаря инициативам по оптимизации KWin отставание Wayland от X11 в ближайшее время сократится.

VRR и dxvk-low-latency несущественно снижают задержки, но помимо задержек их применение сужает разброс значений, сглаживает пики производительности, выравнивает FPS и делает задержки более предсказуемыми в реальных условиях, в которых нагрузка на GPU и CPU постоянно меняется.

Наихудшие показатели оказались у XWayland - 8.06 мс и связки XWayland c dxvk-low-latency - 5.95 мс. Разница в задержках при использовании XWayland уже более заметная, поэтому в пользовательских окружениях на базе Wayland рекомендуется запускать Proton с включением экспериментальной поддержки Wayland, активируемой через выставление переменной окружения "PROTON_ENABLE_WAYLAND=1".

  1. Главная ссылка к новости (https://marco-nett.de/blog/mea...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 260628
  3. OpenNews: Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65901-latency
Ключевые слова: latency, x11, wayland, benchmark, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:07, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Разница в 0.14 и 0.22 мс отмечена как слишком незначительная для распознавания игроками.

    Это одна задержка незаметна. А представьте, что таких задежек миллион? А? То-то и оно. Вот и думайте.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:20, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    миллион задержек. То есть 4210 секунд на иксах против 4380 на вейланде. 1 час 10 минут против 1 часа 13. Очень заметная разница.
     
     
  • 3.42, Аноним (1), 00:51, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну вроде как бы и да. Но 3 секунды это 3 секунды. А еще учти, что иксы старее большинства посетителей этого сайта. А еще они много лет стагнировали и не развивались. А все равно быстрее вейленда, несмотря на стагнацию и какой-то там оверхед.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:39, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще бы этот бенч приложили, там иксы чуточку сдают.

    https://www.phoronix.com/review/plasma-67-wayland-cachyos

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:13, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Тестирование подтвердило ... что окружения на базе X11 позволяют добиться более высокой отзывчивости ввода

    Кто-то сомневался, что новомодные программисты вейленда сделают только хуже?

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:19, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а на нативных играх тестировать не пробовали?
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 23:37, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие нативные игры есть под вейленд? Тетрис?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:43, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Factorio?
     
     
  • 4.21, Аноним (3), 00:07, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Марио ещё вспомни.
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:46, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
     
     
  • 4.20, Аноним (3), 00:03, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос был "нативные под вейленд"...
     
     
  • 5.25, Аноним (19), 00:17, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3661817051
     

  • 1.5, Господи Верни Иксы (?), 23:20, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я вот никогда не пишу комментарии, но сейчас ржу уже полчаса, не могу остановиться))))
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:10, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А писал бы из под вяленного - смеялся б на 10 минут больше.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:23, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь отключите композитинг на иксах и сравните.  Да и в целом иксы можно по-разному сконфигурировать, инпут лаг у них однозначно меньше -- особенно, если фреймрейт не упирается в рефрешрейт.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:26, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Весьма интересно, но почему вместо вяленого используется kwin? У него же есть эталонная реализация, weston называется. Надо в ней сравнивать. К тому де KWin всегда был тормозом, даже когда работал с иксами.
     
     
  • 3.13, ааа (??), 23:34, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая эталонная реализация, там же разрабы вейланда в гитлабе отбивались мол "чукча не читатель" и никаких эталонов предоставлять не будут, только спеки
     
  • 2.28, Аноним (-), 00:21, 15/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.33, Аноним (7), 00:26, 15/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:25, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А слабо это померить на nvidia reflex? Оно уже давно в linux есть.
     
  • 1.10, Аноним (9), 23:29, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну, скажем так, иксы никогда не отличались быстротой реакции по причине оверхеда в виде сетевого взаимодействия. Надо очень постараться, чтобы им проиграть.
     
     
  • 2.12, Alladin (?), 23:33, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так а тут по идее x11 должен оставать по описанному вами оверхеду, а по тестам получаем обратное:))
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 00:14, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, намек в комменте был на то, что вейланд такой же мусор, как и иксы

    Что, в общем то, не удивительно, просто "место проклятое"©

     
  • 2.15, Аноним (15), 23:39, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Воены супротив иксов 18 лет твердят про какой-то оверхэд, а сами лучше сделать так и не смогли.
     

  • 1.11, Alladin (?), 23:32, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а теперь вспомним и граф бенчи (там x11 на голову выше)

    а как хорошо рекламировался wayland.., без тиринга (который просто не позволял отключать верт синхру), с современной быстрой-быстрой кодовой базой которая вот..

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 00:19, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > а теперь вспомним и граф бенчи (там x11 на голову выше)

    будь так добр, скинь пруфы, желательно актуальные

    > а как хорошо рекламировался wayland

    ну иксы на практике оказались абсолютированным мусором, тут что угодно будет лучше, кроме разве что вейланда, и то вопрос то спорный, ведь иксы даже на один монитор с проблемами изображение выводят, к вейланду без проблем цепляется много всяких разных

    > без тиринга (который просто не позволял отключать верт синхру)

    давай внесем поправочку - в вейланде таки можно отключать верт синхру, а вот в иксах с тирингом и статтерингом принципиально ничего сделать нельзя

    > с современной быстрой-быстрой кодовой базой которая вот

    как минимум, она менее мусорная, правда вейланду, как и десктопному (вот анекдот) линуксу это не поможет

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:27, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как минимум, она менее мусорная, правда вейланду, как и десктопному (вот анекдот) линуксу это не поможет

    в винде еще хуже, на мобилках жрет очень много, и все юзают линукс (стим ос). значит и на десктопе линукс уже лучше :)

    вроде для винды мс вайбкодют иксбокс мод, результатов пока нет, походу будет как с ie.

     
     
  • 4.37, Аноним (-), 00:36, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в винде еще хуже

    точно? ты уверен?

    > на мобилках жрет очень много

    сколько много? есть в процентах?

    > и все юзают линукс (стим ос)

    который использует вейланд кста, для игорей, gamescope это вейланд композитор, который не поностью реализует протокол, что не позволяет его использовать как десктопный

    > вроде для винды мс вайбкодют иксбокс мод, результатов пока нет, походу будет как с ie.

    приходи, когда будет

     
     
  • 5.39, Аноним (34), 00:42, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приходи, когда будет

    мне-то зачем, это тебе надо дурачкам из микрософта сказать, что они зря это делают, винда и так топ. они без твоего тайного знания просто не в курсе.

     

  • 1.17, Аноним (19), 23:42, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Измерение производилось в Windows-игре Diabotical на базе графического API DirectX 11, запускаемой через пакет Proton 11.0.

    Хм... интересно, а почему не что-то нативное ?
    Плюс есть реализации от производителей "NVIDIA Reflex" или "Xe Low Latency (XeLL)":
    - https://www.techpowerup.com/img/3MMKGZEclmnyh2Zz.jpg
    - https://www.techpowerup.com/review/intel-arc-b580/images/arch34.jpg

     
     
  • 2.32, Аноним (3), 00:26, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а почему не что-то нативное ?

    Наверно потому, что нативного кроме тетриса и туксрейсера нету, и то оба под Иксы.

     
     
  • 3.36, Аноним (19), 00:31, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3661817051
     
     
  • 4.40, Аноним (3), 00:42, 15/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:10, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для объективности ещеб с виндой сравнили бы.
     
  • 1.26, Аноним (1), 00:18, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, ну а все же... Вот вейленд же создавался как более современная и быстрая замена иксам. А на деле 40-летние (как говорят фанаты вейленда) иксы работают хоть и чуть-чуть, но все же быстрее современного веленда.
     
  • 1.29, Аноним (34), 00:23, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    xwayland почти 75% оверхэд дает. это надо фиксить. остальное погрешность.

    забыли написать что чел тестил на мониторе 500гц, а в игре было 700+ фпс. поэтому и цифры такие маленькие.

     
     
  • 2.31, Аноним (3), 00:25, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это надо фиксить

    Это не будут фиксить ни в коем случае, икс-приложения в среде вейленда должны бай-дизайн работать медленнее вейлендовских.

     

  • 1.30, Аноним (3), 00:23, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Наихудшие показатели оказались у XWayland

    Вспоминается история, как микрософт делал опенгл, чтобы она работала медленнее DX.

     
     
  • 2.46, Alladin (?), 01:25, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    история похожа на правду, было у меня одно железо на чипсете gm45 и там майкрасофт выпустила wddm (как их там дрова) с отвратной реализацией opengl. из игр (win 7/10/11) шло практически - ничего.

    но, если взять дрова производителя и установить (win11, которые не wddm) то и hl2 шла отлично.

    только дрова надо еще найти и для установки этих дров надо найти правильную версию и пропатчить ее дату чтобы винда автоматически не ставила wddm.. и хоба, все шик)

     

  • 1.35, Аноним (35), 00:29, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это, конечно, фиаско для вайланд. И не надо забывать, что иксы нарочно не развивают и только с появлением форка появилась надежда не на умышленную стагнацию.
     
  • 1.38, Аноним (38), 00:39, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Directed by Robert B. Weide
     
  • 1.41, name (??), 00:50, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. все восклицания об огромном инпутлаге на wayland оказались ложью, как неожиданно.
     
     
  • 2.43, Аноним (1), 00:55, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, как и все восклицания про медленность иксов. Ведь ваши же собственные тезисы о стагнации иксов и что их никио не развивает, играют же против вас. Заброшенные, н кому не нужные, стагнирующие, ото всюду выброшенные, окаменелые иксы все еще быстрее вейленда...ну или как минимум на таком же уровне.
     
     
  • 3.45, name (??), 01:08, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland, прежде всего, позволил реализовать фичи, которые блокировал своей архитектурой x11. А под скоростью подразумевали скорость композитинга, который на иксах был приделан сбоку и тормозил. Я бы посмотрел на результаты других композиторов, того же sway, но и у жирного kwin результаты очень даже неплохие.

    https://www.phoronix.com/review/plasma-67-wayland-cachyos

     
     
  • 4.47, Alladin (?), 01:26, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фичи?, ты наверное хотел сказать их любимое: не нужно, поэтому и делать не будем
     
  • 4.48, mss (?), 01:30, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, какие фичи... Пока X11 догоняют, судя по последним изменениям в x11 форке, нет их как бы...
    И стоит не забывать, что wayland = протокол, а дальше кто в лес, кто по дрова с своими кастомами
     

  • 1.44, Аноним (44), 00:58, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Тестирование осуществлялось на компьютере с CPU AMD Ryzen 7 5800X3D и GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER.

    Предлагаю тестирующим перейти на гном и 5090. Вот тогда вяленд обгонит.

     
  • 1.49, iCat (ok), 01:35, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ШТОШ.
    Рассмотрел приведённые результаты.
    Продолжаю использовать X11, а разработчикам Wayland желаю дальнейших успехов.
     

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