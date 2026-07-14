Сравнение отзывчивости ввода в X11 и Wayland

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|1.1, Аноним (1), 23:07, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Разница в 0.14 и 0.22 мс отмечена как слишком незначительная для распознавания игроками.
Это одна задержка незаметна. А представьте, что таких задежек миллион? А? То-то и оно. Вот и думайте.
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|2.6, Аноним (6), 23:20, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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миллион задержек. То есть 4210 секунд на иксах против 4380 на вейланде. 1 час 10 минут против 1 часа 13. Очень заметная разница.
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|3.42, Аноним (1), 00:51, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну вроде как бы и да. Но 3 секунды это 3 секунды. А еще учти, что иксы старее большинства посетителей этого сайта. А еще они много лет стагнировали и не развивались. А все равно быстрее вейленда, несмотря на стагнацию и какой-то там оверхед.
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|1.3, Аноним (3), 23:13, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Тестирование подтвердило ... что окружения на базе X11 позволяют добиться более высокой отзывчивости ввода
Кто-то сомневался, что новомодные программисты вейленда сделают только хуже?
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|1.7, Аноним (7), 23:23, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь отключите композитинг на иксах и сравните. Да и в целом иксы можно по-разному сконфигурировать, инпут лаг у них однозначно меньше -- особенно, если фреймрейт не упирается в рефрешрейт.
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|2.9, Аноним (9), 23:26, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Весьма интересно, но почему вместо вяленого используется kwin? У него же есть эталонная реализация, weston называется. Надо в ней сравнивать. К тому де KWin всегда был тормозом, даже когда работал с иксами.
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|3.13, ааа (??), 23:34, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какая эталонная реализация, там же разрабы вейланда в гитлабе отбивались мол "чукча не читатель" и никаких эталонов предоставлять не будут, только спеки
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|1.10, Аноним (9), 23:29, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну, скажем так, иксы никогда не отличались быстротой реакции по причине оверхеда в виде сетевого взаимодействия. Надо очень постараться, чтобы им проиграть.
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|2.12, Alladin (?), 23:33, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так а тут по идее x11 должен оставать по описанному вами оверхеду, а по тестам получаем обратное:))
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|3.24, Аноним (-), 00:14, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подозреваю, намек в комменте был на то, что вейланд такой же мусор, как и иксы
Что, в общем то, не удивительно, просто "место проклятое"©
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|2.15, Аноним (15), 23:39, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Воены супротив иксов 18 лет твердят про какой-то оверхэд, а сами лучше сделать так и не смогли.
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|1.11, Alladin (?), 23:32, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а теперь вспомним и граф бенчи (там x11 на голову выше)
а как хорошо рекламировался wayland.., без тиринга (который просто не позволял отключать верт синхру), с современной быстрой-быстрой кодовой базой которая вот..
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|2.27, Аноним (-), 00:19, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а теперь вспомним и граф бенчи (там x11 на голову выше)
будь так добр, скинь пруфы, желательно актуальные
> а как хорошо рекламировался wayland
ну иксы на практике оказались абсолютированным мусором, тут что угодно будет лучше, кроме разве что вейланда, и то вопрос то спорный, ведь иксы даже на один монитор с проблемами изображение выводят, к вейланду без проблем цепляется много всяких разных
> без тиринга (который просто не позволял отключать верт синхру)
давай внесем поправочку - в вейланде таки можно отключать верт синхру, а вот в иксах с тирингом и статтерингом принципиально ничего сделать нельзя
> с современной быстрой-быстрой кодовой базой которая вот
как минимум, она менее мусорная, правда вейланду, как и десктопному (вот анекдот) линуксу это не поможет
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|3.34, Аноним (34), 00:27, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как минимум, она менее мусорная, правда вейланду, как и десктопному (вот анекдот) линуксу это не поможет
в винде еще хуже, на мобилках жрет очень много, и все юзают линукс (стим ос). значит и на десктопе линукс уже лучше :)
вроде для винды мс вайбкодют иксбокс мод, результатов пока нет, походу будет как с ie.
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|4.37, Аноним (-), 00:36, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в винде еще хуже
точно? ты уверен?
> на мобилках жрет очень много
сколько много? есть в процентах?
> и все юзают линукс (стим ос)
который использует вейланд кста, для игорей, gamescope это вейланд композитор, который не поностью реализует протокол, что не позволяет его использовать как десктопный
> вроде для винды мс вайбкодют иксбокс мод, результатов пока нет, походу будет как с ie.
приходи, когда будет
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|5.39, Аноним (34), 00:42, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> приходи, когда будет
мне-то зачем, это тебе надо дурачкам из микрософта сказать, что они зря это делают, винда и так топ. они без твоего тайного знания просто не в курсе.
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|2.32, Аноним (3), 00:26, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а почему не что-то нативное ?
Наверно потому, что нативного кроме тетриса и туксрейсера нету, и то оба под Иксы.
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|1.26, Аноним (1), 00:18, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин, ну а все же... Вот вейленд же создавался как более современная и быстрая замена иксам. А на деле 40-летние (как говорят фанаты вейленда) иксы работают хоть и чуть-чуть, но все же быстрее современного веленда.
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|1.29, Аноним (34), 00:23, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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xwayland почти 75% оверхэд дает. это надо фиксить. остальное погрешность.
забыли написать что чел тестил на мониторе 500гц, а в игре было 700+ фпс. поэтому и цифры такие маленькие.
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|2.31, Аноним (3), 00:25, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это надо фиксить
Это не будут фиксить ни в коем случае, икс-приложения в среде вейленда должны бай-дизайн работать медленнее вейлендовских.
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|1.30, Аноним (3), 00:23, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Наихудшие показатели оказались у XWayland
Вспоминается история, как микрософт делал опенгл, чтобы она работала медленнее DX.
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|2.46, Alladin (?), 01:25, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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история похожа на правду, было у меня одно железо на чипсете gm45 и там майкрасофт выпустила wddm (как их там дрова) с отвратной реализацией opengl. из игр (win 7/10/11) шло практически - ничего.
но, если взять дрова производителя и установить (win11, которые не wddm) то и hl2 шла отлично.
только дрова надо еще найти и для установки этих дров надо найти правильную версию и пропатчить ее дату чтобы винда автоматически не ставила wddm.. и хоба, все шик)
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|1.35, Аноним (35), 00:29, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это, конечно, фиаско для вайланд. И не надо забывать, что иксы нарочно не развивают и только с появлением форка появилась надежда не на умышленную стагнацию.
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|1.41, name (??), 00:50, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. все восклицания об огромном инпутлаге на wayland оказались ложью, как неожиданно.
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|2.43, Аноним (1), 00:55, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, как и все восклицания про медленность иксов. Ведь ваши же собственные тезисы о стагнации иксов и что их никио не развивает, играют же против вас. Заброшенные, н кому не нужные, стагнирующие, ото всюду выброшенные, окаменелые иксы все еще быстрее вейленда...ну или как минимум на таком же уровне.
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|3.45, name (??), 01:08, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wayland, прежде всего, позволил реализовать фичи, которые блокировал своей архитектурой x11. А под скоростью подразумевали скорость композитинга, который на иксах был приделан сбоку и тормозил. Я бы посмотрел на результаты других композиторов, того же sway, но и у жирного kwin результаты очень даже неплохие.
https://www.phoronix.com/review/plasma-67-wayland-cachyos
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|4.47, Alladin (?), 01:26, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фичи?, ты наверное хотел сказать их любимое: не нужно, поэтому и делать не будем
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|4.48, mss (?), 01:30, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, какие фичи... Пока X11 догоняют, судя по последним изменениям в x11 форке, нет их как бы...
И стоит не забывать, что wayland = протокол, а дальше кто в лес, кто по дрова с своими кастомами
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|1.44, Аноним (44), 00:58, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Тестирование осуществлялось на компьютере с CPU AMD Ryzen 7 5800X3D и GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER.
Предлагаю тестирующим перейти на гном и 5090. Вот тогда вяленд обгонит.
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|1.49, iCat (ok), 01:35, 15/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ШТОШ.
Рассмотрел приведённые результаты.
Продолжаю использовать X11, а разработчикам Wayland желаю дальнейших успехов.
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