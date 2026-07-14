Сравнение отзывчивости ввода в X11 и Wayland

Опубликованы результаты тестирования задержек при использовании устройств ввода в играх, запускаемых в окружениях на базе X11 и Wayland. Дополнительно оценено влияние включения адаптивного изменения частоты обновления экрана (VRR, variable refresh rate) и использования вместо DXVK форка dxvk-low-latency с оптимизациями для снижения задержек. Тестирование подтвердило встречающиеся в среде игроков мнение, что окружения на базе X11 позволяют добиться более высокой отзывчивости ввода, чем при использовании Wayland. Также подтверждено благотворное влияние на отзывчивость включения VRR и применения dxvk-low-latency.

Измерение задержек проведено с использованием самодельного аппаратного устройства на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040 и фотодиода, которое симулирует USB-мышь и измеряет время между генерируемым кликом и изменением яркости экрана. Тестирование осуществлялось на компьютере с CPU AMD Ryzen 7 5800X3D и GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. В качестве дистрибутива использовался CachyOS с ядром Linux 7.1.3, проприетарным драйвером NVIDIA 610.43.03 и рабочим столом KDE Plasma 6.7.2.

Измерение производилось в Windows-игре Diabotical на базе графического API DirectX 11, запускаемой через пакет Proton 11.0. Во всех тестах позиция игрока и состояние игры повторялись, в игре также были отключены боты и не выполнялось перемещение игрока. В каждом тесте выполнялось три итерации по 100 симулированных кликов. Каждый автоматизированный клик скрывал HUD-интерфейс с белым фоном, что приводило к большому изменению ярости, фиксируемому самодельным измерителем.

Наименьших задержек удалось добиться в сочетании X11 с VRR и dxvk-low-latency - 4.21 мс. На втором месте оказалась конфигурация Wayland + VRR + dxvk-low-latency - 4.38 мс. Средняя задержка при использовании чистого X11 составила 4.79 мc, а Wayland - 4.93 мс. Разница в 0.14 и 0.22 мс отмечена как слишком незначительная для распознавания игроками. Предполагается, что благодаря инициативам по оптимизации KWin отставание Wayland от X11 в ближайшее время сократится.

VRR и dxvk-low-latency несущественно снижают задержки, но помимо задержек их применение сужает разброс значений, сглаживает пики производительности, выравнивает FPS и делает задержки более предсказуемыми в реальных условиях, в которых нагрузка на GPU и CPU постоянно меняется.

Наихудшие показатели оказались у XWayland - 8.06 мс и связки XWayland c dxvk-low-latency - 5.95 мс. Разница в задержках при использовании XWayland уже более заметная, поэтому в пользовательских окружениях на базе Wayland рекомендуется запускать Proton с включением экспериментальной поддержки Wayland, активируемой через выставление переменной окружения "PROTON_ENABLE_WAYLAND=1".



