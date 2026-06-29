Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 260628, основанного на пакетной базе Arch Linux, применяющего непрерывную модель доставки обновлений и пользующегося популярностью у любителей компьютерных игр. По данным сервиса ProtonDB проект CachyOS является самым популярным дистрибутивом Linux (доля 21.1%), применяемым геймерами. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, MangoWM, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.2 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.6 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. Основные новшества: Изменения в инсталляторе: В число предлагаемых для установки графических окружений добавлен сеанс на базе композитного менеджера Hyprland с минималистичной оболочкой Noctalia. В окружении на базе композитного сервера MangoWM по умолчанию задействован дисплейный сервер SDDM. Вместо GNOME System Monitor для отслеживания состояния системы задействовано приложение Resources, написанное на Rust. Из поставки удалён инструментарий paru, вместо которого для работы с AUR рекомендовано использовать интерфейс управления пакетами Shelly. Для пакетов из группы "audio" предоставлены привилегии для выполнения задач в realtime-режиме. В Live-сеансе улучшено определение раскладки клавиатуры.

В приложении CachyOS-Welcome появилась опция для включения DNS-over-QUIC (DoQ), реализована новая страница для диагностики проблем и добавлена поддержка эмулятора терминала Ptyxis.

Для пакетах с Python для повышения производительности задействованы оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения программы.

В пакет с GCC включён патч, увеличивающее вес неверного предсказания ветвления в процессорах x86 для повышения производительности генерируемого кода на современных CPU Intel и AMD.

Пакет proton-cachyos (Proton с дополнительными патчами) переименован в proton-cachyos-native.

В пакетном менеджере pacman обеспечена изоляция выполнения скриплетов и хуков, в которых теперь не допускается обращение к сети.

Для виртуальных машин в поставку включён 32-разрядный драйвер с поддержкой графического API Vulkan.

В cachyos-settings для пользовательских сервисов выставлен 15-секундный таймаут при запуске и 10-секундный при завершении работы, что решило проблему со слишком долгим завершением работы из-за ранее применявшегося таймаута в 90 секунд.



