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Выпуск дистрибутива CachyOS 260628

29.06.2026 12:44 (MSK)

Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 260628, основанного на пакетной базе Arch Linux, применяющего непрерывную модель доставки обновлений и пользующегося популярностью у любителей компьютерных игр. По данным сервиса ProtonDB проект CachyOS является самым популярным дистрибутивом Linux (доля 21.1%), применяемым геймерами.

Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, MangoWM, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.2 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.6 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные новшества:

  • Изменения в инсталляторе:
    • В число предлагаемых для установки графических окружений добавлен сеанс на базе композитного менеджера Hyprland с минималистичной оболочкой Noctalia.
    • В окружении на базе композитного сервера MangoWM по умолчанию задействован дисплейный сервер SDDM.
    • Вместо GNOME System Monitor для отслеживания состояния системы задействовано приложение Resources, написанное на Rust.
    • Из поставки удалён инструментарий paru, вместо которого для работы с AUR рекомендовано использовать интерфейс управления пакетами Shelly.
    • Для пакетов из группы "audio" предоставлены привилегии для выполнения задач в realtime-режиме.
    • В Live-сеансе улучшено определение раскладки клавиатуры.
  • В приложении CachyOS-Welcome появилась опция для включения DNS-over-QUIC (DoQ), реализована новая страница для диагностики проблем и добавлена поддержка эмулятора терминала Ptyxis.
  • Для пакетах с Python для повышения производительности задействованы оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения программы.
  • В пакет с GCC включён патч, увеличивающее вес неверного предсказания ветвления в процессорах x86 для повышения производительности генерируемого кода на современных CPU Intel и AMD.
  • Пакет proton-cachyos (Proton с дополнительными патчами) переименован в proton-cachyos-native.
  • В пакетном менеджере pacman обеспечена изоляция выполнения скриплетов и хуков, в которых теперь не допускается обращение к сети.
  • Для виртуальных машин в поставку включён 32-разрядный драйвер с поддержкой графического API Vulkan.
  • В cachyos-settings для пользовательских сервисов выставлен 15-секундный таймаут при запуске и 10-секундный при завершении работы, что решило проблему со слишком долгим завершением работы из-за ранее применявшегося таймаута в 90 секунд.


  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2606-...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 260426
  3. OpenNews: Выпуск Bazzite 44, дистрибутива для любителей компьютерных игр
  4. OpenNews: Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%
  5. OpenNews: Доступен Proton-CachyOS 11
  6. OpenNews: Доступна среда рабочего стола COSMIC 1.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65798-cachyos
Ключевые слова: cachyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 13:00, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > примечателен включением оптимизаций для повышения производительности

    Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?

    > предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола

    Нихрена себе! Я и не знал, что такое возможно! Ни один дистр не дает такого выбора. А тут — дает! Я чуть пельменями не подавился.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:07, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?

    Оптимизация под актуальные процы, но шутка в том, что они и так работают шустро и без оптимизаций.

     
  • 2.5, dnbnero (?), 13:15, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... 10+ окружений из коробки с одного iso мало кто может дать
     
     
  • 3.17, Chimbal (ok), 14:24, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А CachyOS и не даёт, потому что этот дистрибутив невозможно даже просто установить без подключения к репозиториям в интернете: именно из них всё скачивается во время установки. Разумеется, установить такую систему на автономные ПК невозможно, ибо инсталлер просто посылает подальше, обнаружив отсутствие подключения к сети, ну или если сеть есть, но репозитории умрут/переедут/будут заблокированы...
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 16:32, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс, который мы заслужили.
    Вообще, именно линуксы изобрели постоянную привязку к интернету: то кодеки в образ не кладут, то драйвера с прошивками. Установка сколько нибудь сложного софта с большим количеством зависимостей только через сеть удобна. Конечно, в дебиане например, ещё остались какие-то инструменты, но кто знает насколько рабочие.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 16:46, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебя не провести, Зоркий Глаз. На 45 год ты заметил что Линукс это никакая не свобода.
     
  • 4.29, Bob (??), 17:20, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >установить такую систему на автономные ПК

    Это не дистр для автономных систем, а игровой же.

    >умрут/переедут/будут заблокированы

    Ну, как и с любым другим.

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:48, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?

    Короч собрали ядро с v3, v4,
    Это такие крутые оптимизации, которые помогут на 1-2%, если у тебя сервер, наподобии Google, с огромным потоком данных,
    Зеттабайты в день.
    Понял какие оптимизации. Важные обычному пользователю.

     
  • 2.23, Аноним (22), 15:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >оптимизаций

    UPD: которые дадут +0,1 0,5 Fps, в какой нить Horizon Zero Dawn.
    Кстати в тестах по этой игре, Ubuntu выигрывает.

     
  • 2.24, Аноним (24), 16:07, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
     

  • 1.12, АДмин (?), 14:08, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я пока не пользовался, но по описанию весьма интересная вещь !  Я думаю кто на ней сидит могут много хорошего рассказать !!!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:32, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    kал
     
     
  • 3.20, АДмин (?), 14:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А написано "аноним", вы уж определить как Вас зовут пожалуйста ))
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:02, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любая С-В-U-H-b-Я может гадить в открытых подъездах.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:21, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Самый популярный дистр. Хотя бы канал Линуса посмотрите, там его и используют для бенчмарков игр в основном когда речь про линукс
     
     
  • 2.19, eugener (ok), 14:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > канал Линуса посмотрите

    он же там ничего не публикует.

     

  • 1.25, Аноним (25), 16:26, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CachyOS - для тех кто не смог поставить Arch.
     
  • 1.27, Аноним (28), 16:44, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арчеводы стремительно стареют. Им теперь нужен Арч, который просто работает.
     

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