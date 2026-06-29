Выпуск дистрибутива CachyOS 260628

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|1.1, q (ok), 13:00, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> примечателен включением оптимизаций для повышения производительности
Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?
> предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола
Нихрена себе! Я и не знал, что такое возможно! Ни один дистр не дает такого выбора. А тут — дает! Я чуть пельменями не подавился.
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|2.2, Аноним (2), 13:07, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?
Оптимизация под актуальные процы, но шутка в том, что они и так работают шустро и без оптимизаций.
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|3.17, Chimbal (ok), 14:24, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А CachyOS и не даёт, потому что этот дистрибутив невозможно даже просто установить без подключения к репозиториям в интернете: именно из них всё скачивается во время установки. Разумеется, установить такую систему на автономные ПК невозможно, ибо инсталлер просто посылает подальше, обнаружив отсутствие подключения к сети, ну или если сеть есть, но репозитории умрут/переедут/будут заблокированы...
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|4.26, Аноним (-), 16:32, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линукс, который мы заслужили.
Вообще, именно линуксы изобрели постоянную привязку к интернету: то кодеки в образ не кладут, то драйвера с прошивками. Установка сколько нибудь сложного софта с большим количеством зависимостей только через сеть удобна. Конечно, в дебиане например, ещё остались какие-то инструменты, но кто знает насколько рабочие.
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|5.28, Аноним (28), 16:46, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тебя не провести, Зоркий Глаз. На 45 год ты заметил что Линукс это никакая не свобода.
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|4.29, Bob (??), 17:20, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>установить такую систему на автономные ПК
Это не дистр для автономных систем, а игровой же.
>умрут/переедут/будут заблокированы
Ну, как и с любым другим.
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|2.22, Аноним (22), 15:48, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Что за оптимизации такие, о которых не слышали другие дистры?
Короч собрали ядро с v3, v4,
Это такие крутые оптимизации, которые помогут на 1-2%, если у тебя сервер, наподобии Google, с огромным потоком данных,
Зеттабайты в день.
Понял какие оптимизации. Важные обычному пользователю.
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|2.23, Аноним (22), 15:53, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>оптимизаций
UPD: которые дадут +0,1 0,5 Fps, в какой нить Horizon Zero Dawn.
Кстати в тестах по этой игре, Ubuntu выигрывает.
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|1.12, АДмин (?), 14:08, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я пока не пользовался, но по описанию весьма интересная вещь ! Я думаю кто на ней сидит могут много хорошего рассказать !!!
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|3.20, АДмин (?), 14:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А написано "аноним", вы уж определить как Вас зовут пожалуйста ))
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|1.16, Аноним (16), 14:21, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Самый популярный дистр. Хотя бы канал Линуса посмотрите, там его и используют для бенчмарков игр в основном когда речь про линукс
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|1.27, Аноним (28), 16:44, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Арчеводы стремительно стареют. Им теперь нужен Арч, который просто работает.
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