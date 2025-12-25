Доступна среда рабочего стола COSMIC 1.1.0

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.1.0. Пакеты с COSMIC 1.1.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения по сравнению с версией 1.0.0: В состав включено приложение cosmic-monitor для получения информации о системе, просмотра списка запущенных процессов и наглядного отслеживания потребления ресурсов.

В композитном сервере появилась поддержка присвоения имён закреплённым виртуальным рабочим столам. Добавлена поддержка использования нескольких полноэкранных окон на одном рабочем столе (необходимо для запуска игр из режима Big picture в Steam). Реализовано плавное масштабирование колесом мыши. Добавлена возможность назначения таймаута для автоматического скрытия курсора.

Реализована поддержка скругления углов для всех окон, а не только для приложений COSMIC. Добавлена возможность отображения теней для окон, среди прочего и при мозаичной компоновке. Для выбора вида углов и теней окон в настройки внешнего вида добавлена секция "Settings > Desktop > Appearance > Window shadow and corners".

Реализована активация окон X11-клиентами, работающими через XWayland, что позволяет индикаторам в системном лотке переключать фокус на окна в других виртуальных рабочих столах. Размер пиктограмм для X11-приложений адаптирован для выставленного уровня масштабирования. Налажено открытие полноэкранных X11-приложений внутри плавающих или мозаичных окон. Добавлена опция "--no-xwayland" для запуска без Xwayland.

В апплет управления питанием добавлена опция для показа уровня заряда аккумулятора в процентах.

Реализованы Wayland-протоколы: pointer-warp-v1 для мгновенного перемещения указателя в указанную позицию и pointer-constraints для ограничения указателей (блокировки).

В файловом менеджере, эмуляторе терминала и текстовом редакторе реализована перегруппировка вкладок мышью в режиме drag&drop.

В cosmic-launcher в качестве предпочтительных теперь выводятся пиктограммы приложений в формате SVG.

Разделена функциональность, завязанная systemd и logind, что позволило реализовать возможность обработки открытия или закрытия крышки ноутбука на системах без systemd, например, при использовании OpenRC с elogind.

Добавлена файловая ассоциация для вызова редактора cosmic-edit при попытке открытия пустых файлов, соответствующих MIME-типу application/x-zerosize.

В программе для создания скриншотов обеспечено запоминание выделенной области экрана.

В сервисе установки обоев рабочего стола cosmic-bg реализовано рекурсивное сканирование изображений в заданных пользователем каталогах.

В файловом менеджере реализован предпросмотр текстовых фалов. Вместо unicode-символов задействованы отдельные пиктограммы режимов сортировки. Улучшена обработка MIME-типов. Добавлена поддержка навигации по файлам при помощи клавиш Page-Up и Page-Down. Предоставлена возможность добавления в контекстное меню действий, определённых пользователем. Добавлена поддержка поиска в списке недавно открытых файлов и в корзине. Добавлена опция для копирования файлового пути при нажатии Shift. Добавлена поддержка вставки в форме файлов изображений, видео и текста из буфера обмена. Добавлена функция открытия нескольких каталогов в отдельных вкладках. Добавлена опция для переноса времени создания и изменения файла при копировании. Реализована возможность ввода сетевых путей в панели. Добавлено автодополнение ввода пути в панели нажатием клавиши Tab или Shift-Tab. Добавлен диалог подтверждения операции очистки корзины.

На межпроцессное взаимодействие через API Varlink переведены cosmic-settings-daemon, cosmic-settings, sound applet и cosmic-osd.

Повышена плавность автоматического скрытия панели.

В конфигураторе cosmic-settings реализован диалог для сопряжения c Bluetooth-клавиатурой по PIN-коду. Добавлены настройки для управления переключения фокуса ввода. Реализована поддержка управления яркостью внешних мониторов. Добавлена опция для отключения автоматического переключения виртуальных рабочих столов при перемещении курсора за пределы экрана. Добавлена функция для поиска в списке доступных беспроводных сетей. Реализована возможность назначения пользовательских раскладок клавиатуры. Реализована функция быстрой активации поиска - начало набора на клавиатуре теперь приводит к появлению строки поиска в любом разделе конфигуратора. Добавлена возможность применения тем оформления в формате RON (Rusty Object Notation) через интерфейс командной строки. На страницу настройки комбинаций клавиш добавлен подраздел с параметрами для людей с ограниченными возможностями. Добавлен комбинация Super+Alt+S для активации экранного ридера. Включена по умолчанию симуляция клика касанием к тачпаду. Добавлена поддержка VPN-соединений, требующих двухфакторной аутентификации.

В апплете App-List добавлена поддержка фильтрации выводимых приложений в привязке к рабочим столам или дисплеям. Реализована возможность закрытия приложений кликом средней кнопкой мыши.

В интерфейсе переключения между виртуальными рабочими столами реализована зацикленная прокрутка при использовании колеса мыши, аналогичная поведению апплета переключения рабочих столов на панели. Улучшена скорость прокрутки эскизов рабочих столов при помощи тачпада. Добавлена автоматическая активация поиска приложения при начале набора текста.

Добавлена поддержка использования системного менеджера OpenRC для управления сервисами, связанными с Bluetooth.

Разрешено изменения яркости, громкости и раскладки клавиатуры горячими клавишами во время блокировки экрана.

В cosmic-settings-daemon реализована генерация тем оформления для Qt-приложений при помощи утилит qt5ct и qt6ct.

В медиапроигрывателе cosmic-player реализованы настройки для управления скоростью воспроизведения и добавлены кнопки для повторного/зацикленного воспроизведения и быстрой перемотки назад/вперёд. Обеспечено отключение звука при показе миниатюр с изображением кадра, соответствующего выбранной позиции на полосе прокрутки.

В менеджер приложений cosmic-store добавлен бэкенд rpm-ostree и бэкенд для загрузки пакетов в несколько потоков. Реализована поддержка открытия пакетов в формате RPM. Добавлена опция для очистки данных Flatpak-приложений после их удаления.

В интерфейсе начальной настройки (COSMIC Initial Setup) добавлена поддержка систем с несколькими мониторами и активирован по умолчанию экранный ридер.

В эмуляторе терминала cosmic-term появилась опция для открытия нового окна в текущем каталоге. Размер истории прокручиваемого содержимого увеличен до 100 тысяч строк. Добавлена опция "--working-diretory". В контекстное меню добавлена кнопка для копирования ссылки. Реализована загрузка паролей в память только при открытии страницы работы с паролями и удаление паролей из памяти при её закрытии. Добавлена поддержка выделения содержимого кликом с удержанием клавиши Shift.

В библиотеке libcosmic, используемой во многих приложениях, добавлена возможность назначения клавиатурных комбинаций для не латинских раскладок клавиатуры.

В cosmic-app-library включён wgpu и реализована поддержка пиктограмм ico и xpm.

Разрешено использование HTML-разметки в выводимых уведомлениях.

Для активации VPN, режима полёта и агентов управления ключами задействован пакет nmrs (Rust-обвязка над NetworkManager).

В библиотеке приложений (cosmic-app-library) разрешена перегруппировка через перетаскивание элементов мышью.

Задействована новая версия библиотеки iced с оптимизациями производительности, улучшенной анимацией и поддержкой методов ввода.



