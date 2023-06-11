Компрометация шлюзов Barracuda ESG, требующая замены оборудования

|
|1.1, КО (?), 10:28, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Комиссия спалила их бэкдор и теперь требуют убрать
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 10:32, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Убрать эту компанию из списка поставщиков, бекдор оказалась слишком аппаратным.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 12:04, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На самом деле это достаточно просто устроить, имхо: если апдейт на фирмвару от хаксора откажется потом грузить фирменнные апдейты, а бутлоадер заменит на свой, отказывающийся шить вендорскую фирмвару... это все не так уж сложно сделать как можно себе представить.
И тут вендор такой - опа! Его выперли с его же девайса. Жытаг осваивайте, там свое всегда отспорить можно :)
|
|1.2, Аноним (4), 10:31, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Всегда знал что эти аппаратные комплексы по защите чего угодно полная туфта.
|
|
|
|2.15, пох. (?), 11:10, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чего это вдруг? Вот жеж, защитили. Прибор защищенный плавким предохранителем успешно защитил предохранитель, расплавившись первым.
Враг не прошел в корпоративную сеть. Правда, пару месяцев теперь сеть без почты, в ожидании rma, но так, наверное, и было задумано?
P.S. дайте угадаю, у ней внутре помимо неонки был lin00ps
|
|
|
|3.24, Аноним (4), 12:08, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я к тому зачем вообще этой штуке кроме софта, ещё какая-то своя аппаратная конструкция. Такое конечно делают во всяких аппаратных балансировщиках, для большой нагрузки. Но вот даже там понятно что ты это не сможешь обновиться так просто или научить эту штуку новым трюкам.
Собственно сабж что-то такое и словил что раз уж он такой аппаратный, оптимизированный и на низком уровне обновить его нельзя и защищает он до первого серьёзного инцидента. Был бы это просто обычный ПК с прогой там всё ясно обновился и всё почта под защитой. Ну ок нагрузка у тебя большая поставь два таких или десять. Это я даже не говорю что эту прогу можно поставить туда где вся остальная почта крутится.
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 12:23, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я думаю, что всё гораздо проще. Перешили биос и поставили флаг защиты от записи в области, где конфиг чипсета хранится. И теперь чипсет не даёт прошить, нужно вынимать чип и в программатор его. Но так как вскрывать корпус категорически запрещено, ибо коммерческая тайна, копирайты и т.д., то будьте добры переслать Корпорации.
Кто скупит устройство задешево на Авито у тех, кто начнёт от них избавляться, и научится перешивать сам, тот неплохо подзаработает.
|
|1.6, Аноним (6), 10:32, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Видимо, атака спецслужб. Кто ещё ради этого в прошивку полезет? Чё, бинго сорвали, многие покупатели устройства менять не станут/смогут, а выкинуть устройства в мусор они себе позволить не могут, так и будут юзать вредоносное устройство. Особенно, если они находятся в подсанкционном государстве, или против них введены санкции.
|
|
|
|2.8, Бывалый смузихлёб (?), 10:36, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
так американские спецслужбы сделали что хотели, но сторонние хацкеры, пробравшись в их притон, спалили контору и теперь требуется срочно закрыть "внезапно обнаруженную" дыру
|
|2.9, Аноним (9), 10:36, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>нескольких видов вредоносного ПО - SALTWATER, SEASPY и SEASIDE
Что, прямо в имплантах их названия записаны? Или специально придуманы, чтобы сделать вид, что это продукция одной организации, любящей давать своим вредоносам и программам слежки названия из одних прописных?
|
|
|
|3.26, n00by (ok), 12:11, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что, прямо в имплантах их названия записаны?
Не знаю, что такое имплант, но в теле зловреда нередко оставляют текстовые строки.
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 12:25, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, специально, чтобы была для антивируса сигнатура, в авторстве сомнений не было, и чтобы реверсить было проще! Строки если нужны - то их наоборот хешируют.
|
|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 10:36, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> ESG представляет собой аппаратно-программный комплекс для защиты электронной почты предприятий от атак, спама и вирусов.
Причиной пожара стало возгорание противопожарной системы.
> при выполнении кода через Perl-оператор "qx"
Классика жанра. Уж сколько раз твердили миру, что дёргать утилиты в дочернем шелле - ещё больший моветон, чем использовать goto.
|
|1.21, n00by (ok), 12:03, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Бэкдор SALTWATER был оформлен в виде модуля mod_udp.so
> к SMTP-процессу bsmtpd
LD_PRELOAD?
Зато место на диске сэкономили!
|
|1.23, Аноним (22), 12:08, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Email InSecurity gateway однако получился. Ну, что, кто еще из безопасников хочет нанять дешевых раджей разбирающихся в иб как свиньи в апельсинах? :)
|
|
|
|2.25, Аноним (4), 12:10, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что теперь эту компанию оштрафуют на жесткие 60 000 рублей? Да пофиг можно не то что нанять дешевых, а вообще всех разогнать ничего не изменится.
|