Применение невидимых unicode-символов для скрытия действий в JavaScript-коде

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|1.1, пох. (?), 12:43, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Ну вот, счастья и привалило. Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных? Ну и нате вам пачку невидимых до кучи.
Сейчас хором бросятся их запрещать-запрещать, потом следом - видимые неотличимые от пунктуационных, и так далее, до бесконечности, но так ничему и не научатся.
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|2.4, 41 (?), 12:46, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в довесок стоит отметить запятую-разделитель после последнего элемента структуры — так же сомнительная фича для ленивых со-стековерфлоу-копипастеров
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|3.53, Аноним (53), 15:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она есть в других языках тоже и применяется чтобы дифф уменьшать при добавлении новых полей. Но в целом я тоже против этого.
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|3.67, kai3341 (ok), 17:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Trailing запятая-разделитель как раз удобнейший паттерн, появившийся сначала далеко не в JS
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|2.5, Аноним (5), 12:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хорошо что ты всё понимаешь и всегда объяснишь обезьянкам как им следует поступать
чтобы они без тебя делали?
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|2.8, Аноним (8), 12:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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🐧 ⋆ 🐼 🎀 П̷р̷о̷с̷т̷о̷ ̷т̷ы̷ ̷н̷и̷ч̷е̷г̷о̷ ̷н̷е̷ ̷п̷о̷н̷и̷м̷а̷е̷ш̷ь̷.̷ 𝐈𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝕌𝕟𝕚𝕔𝕠𝕕𝕖-𝕥𝕖𝕩𝕥 н⃣ е⃣ з⃣ а⃣ м⃣ е⃣ н⃣ и⃣ м⃣ 🎀 🐼 ⋆ 🐧
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|3.21, InuYasha (??), 13:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Точно, как без этого первоклаш..курсникам математику объяснять?
2🐭 + 8🦊 = 🐵
🐵*🐷 + 🦂 = 🐔🐔🐔
великолепие же!
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|2.11, iPony129412 (?), 12:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨
Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.
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|3.15, 41 (?), 13:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось
извращенец
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|3.16, Аноним84701 (ok), 13:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨
> Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.
cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out
#include <stdio.h>
int main (void) {
int 🦄pony🦄 = 129412;
printf("Hello iPony%d!", 🦄pony🦄);
return 0;
}
Hello iPony129412!%
Начиная с 10 версии.
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|4.68, n00by (ok), 17:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хватит дискриминировать поней!
$ cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
int main(void) {
setlocale(LC_ALL, "");
wint_t 🦄pony🦄 = 129412;
printf("Hello iPony%lc!\n", 🦄pony🦄);
return 0;
}
Hello iPony🦄!
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|2.29, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных?
Ну не у всех же раболепие головного мозга.
Другое дело что сам юникод кривой. Не должно в одной строке быть два направления текста. Т.е. символ смены направления текста должен сочетаться с переносом строки. Так же не нужны невидимые симполы. Юникод давно стал помойкой, в которых таких символов быть не должно. Как и кучи символов, в виде единорогов. Но тут ты переобуешься в прыжке, ибо твой хозяин решил что единороги нужны, и спорить ты не будешь.
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|3.35, kusb (?), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как цитировать что-то из арабского, например? И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное.
В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще...
(Всё жду, когда добавят модификаторы уровня жирного текста, центровки, размера, css/svg и всё схлопнется в сингулярность.)
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|4.62, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:25, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А как цитировать что-то из арабского, например?
С новой строки.
>И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное.
Тогда и операторы для них пусть тоже пишутся справа налево.
>В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще...
Не нужно. Васянистые кодировки не нужны.
А все кодировки юникод и не перекрывает. Помню на одном сайте был шрифт, созданный для того, чтобы его символами можно было рисовать диаграммы для сянци. А в юникоде этого нет до сих пор, хотя это встократ полезнее поддержки глупых символов, вроде флага извращенцев.
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|2.30, Урри (ok), 14:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анонимы опеннета пробивают очередное дно. Такое ощущение, что в мире бушует эпидемия идиотизма.
Напомню "не-обезьянкам", что O и 0 тоже одинаково отображаются. Если, конечно, у вас не правильный шрифт, который добавляет в 0 точечку (палочку) посередине. А еще 1 и l, I и l и т.д.
Даешь запрет всех похожих символов!
Или может просто надо использовать шрифт, который показывает разные символы по разному?
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|3.33, Урри (ok), 14:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, блин, прошу прощения у анонимов. Это же пох...
Ну тогда не все так плохо, надеюсь.
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|3.52, keydon (ok), 15:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем тут шрифт, если предполагается что символ неотображаемый? Это в других кодировках еще можно табы заменить какими-нибудь глифами, а в юникоде этих символов дочерта (U00A0, U0082, U0083, U0085 и это не полный список).
Например Anonymous Pro который ты советуешь (пруф https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125739.html#182) его не отобразит. И unifont подозреваю тоже.
Но вообще я твою мысль понял: Юникод "прост как два байта" (С) Урри
А все проблемы которые он вызывает это не проблемы юникода, а криворукость тех кто его отображает ("текстовых редакторов", языков, библиотек, разработчиков и т.д.) и тебе плевать что эти проблемы создает юникод. Прям как в анекдоте http://anek.ws/anekdot.php?a=9639
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|3.63, Аноним (63), 16:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня эти символы отличаются абсолютно. Нужно просто использовать шрифты здорового человека, а не непонятно что. 1 от l и I отличается, | так вообще огромный символ во весь глиф (? хз как правильно называется), в отличие от других букв. 0Оо тоже абсолютно разные, хотя вот в браузере на мобильнике шрифт херовый и их можно спутать, но в системе у меня они отличаются. Хз откуда пошла мода на шрифты которые не дают отличить два похожих символа, но это уже давно не проблема
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|2.69, Михрютка (ok), 17:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>>Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных?
в социально справедливом мире за такие слова вас бы отправили перевоспитываться в колхоз им. Греты Тундберг, писать локализацию 1с бухгалтерии на иврите. нет, на арабском, ивриты тоже угнетатели.
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|2.6, Аноним (6), 12:48, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На жаваскрипте ничего кроме малвари пишут. Все эти запреты копирования и всё подобное это тоже малварь ещё та.
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|4.64, Аноним (63), 16:32, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно видел сайт, который является веб мордой к SDR приемнику. Всё работает на html5 и сначала даже не понял, что js на сайте выключен. А уж тексты отправлять... почитайте, что такое POST запросы, мб через curl по приколу сюда сообщение отправите.
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|2.7, Нанобот (ok), 12:49, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в людишках, не способных отличить "ㅤ" от "". Срочно запретить людишек!
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|1.3, Аноним (8), 12:46, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Невидимые символы самая очевидная сфера для злоупотреблений используют такие уже лет 20.
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|1.14, InuYasha (??), 13:02, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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🐵 Плохой программист: printf("Your ass is huge as my code! 🐔🐔🐔");
🐧 Хороший программист: printlocalized(STRID_HUGEASS); // где это вообще uint.
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|1.17, Аноним (17), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В качестве примера приводится код для платформы Node.js, в котором при помощи переменной, состоящей из одного символа "ㅤ", скрыт бэкдор, позволяющий выполнить указанный злоумышленником код:
Для этого нужно, чтобы сервер был захвачен/под контролем. А если он захвачен, то какая разница, что именно передаётся? В чём прикол?
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|3.26, Аноним (17), 13:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что именно разнесётся? Дополнительный параметр к своему же сайту? Или люди мержат код, который на сторону запрашивают всё подряд и им норм? Так проблема, опять же, не в юникоде.
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|4.75, Аноним (75), 17:42, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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эго не видит со стороны атакующего, а системный контроль предполагает глубоко рекурсивную перепроверку
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|1.32, Георгий (??), 14:23, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот так можно детектить рекурсивно в текущей папке.
Не уверен, насколько это переносимо.
grep -R --include \*.js -H -n $'\u3164'
grep -R --include \*.js -H -n $'\u1C3'
-R
рекурсивно
--include
ограничение по расширению
Звёздочка экранирована, чтобы bash её не воспринимал.
-H
выводить имя файла
-n
выводить номер строки
Код через доллар — это какой-то ANSI-C quoting.
Это чтобы исключить из вывода неюникодные файлы, где код будет двумя отдельными символами. Я даже не знаю, это фича баша или грепа.
Отсюда: https://unix.stackexchange.com/a/523339/250094
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|2.55, Аноним (8), 15:35, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спешу тебя огорчить таких символов очень много. И они могут по разному отображаться в разные редакторах.
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|2.65, Аноним (63), 16:38, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше тогда долбить на исключение, разрешая только ASCII. Проще спросить у человека "нахера ты по-китайски в коде писать начал" чем допускать, что кто-то может написать что-то на расширенной латыни.
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|1.36, Аноним (36), 14:35, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Unicode-категория, в которую входит данный символ, разрешена начиная со спецификации ECMAScript 2015 для использования в именах переменных JavaScript
Зачем вообще это было сделано? Почему латинских букв не хватало?
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|3.41, пох.. (?), 14:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, очень круто - вот, можно выполнить совсем не то что написано, например.
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|4.43, Аноним (43), 14:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не проблема языков программирования, это проблема терминалов, шрифтов, редакторов и стандартов кодирования символов типа unicode.
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|5.47, пох.. (?), 15:11, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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точно! Терминалы плохие!
Ведь язык программирования ну никак не может специфицировать набор символов, допустимый для использования. Он же для астрального кодинга, а не машинный язык, по самой сути своей состоящий из правил и ограничений.
Б-ть, куда бечь от вас? На марс я на этой херне не полечу, фон Браун сдох, "наши немцы" тоже...
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|5.76, Михрютка (ok), 17:57, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не проблема языков программирования, это проблема терминалов, шрифтов, редакторов
> и стандартов кодирования символов типа unicode.
И ЖИВОТНОВОДСТВА!
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|4.74, Михрютка (ok), 17:34, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да, очень круто - вот, можно выполнить совсем не то что написано,
> например.
можно оㅤхㅤуㅤеㅤнㅤнㅤо троллить коллег по работе, дальше уютной VS не вылезающих.
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|2.40, пох.. (?), 14:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе ж ясно сказали - обезьянка не может в енгриш!
И вообще что это за код без переменной с цветуечком?!
Ты наверное луддит и ретроград, и обижаешь чорных?!
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|3.58, Аноним (8), 15:45, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для молодого поколения кстати хорошо заходят комментарии к коду с эмоджи)
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|4.60, пох.. (?), 16:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причем с тремя типами к@кашек - она, оно и к@кашка-ниггер.
Потом управляемая этим кодом тесла уе...вает тебя об грузовик, ну извини дорогое, так получилось.
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|2.42, Аноним (43), 14:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну можно и в обратную сторону вопрос задать, а почему имена переменных только на английском? Получается что бы программировать нужно английский учить или писать spravka, obyavlenie, zakaz и т.д.
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|3.48, пох.. (?), 15:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну можно и в обратную сторону вопрос задать, а почему имена переменных
> только на английском?
имена переменных - символами допустимого языком алфавита. Да. Еще и не с каждого при этом могут начинаться. Что в этом такого ужасного и удивительного?
> Получается что бы программировать нужно английский учить или
> писать spravka, obyavlenie, zakaz и т.д.
обизьянка нишмагла вайти в айти. Катастрофа, горе, миру нужно больше кодеров!
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|3.51, YetAnotherOnanym (ok), 15:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы хоть как-то оградить программирование от тех, кто пишет на родном "что бы" и без запятой после вводного слова "Получается".
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|3.57, Аноним (8), 15:42, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое забавное получается имена колонок в базах данных переводить из полей в документах. "Размер задатка", "Площадь земельного участка", "Вскрытие конкурсных приложений" и таких колонок десяток и по какому правилу их транслировать не понятно, а переводить на простой английский потом не разберешься никогда.
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|4.66, Аноним (63), 16:43, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не путайте имена внутри кода и строки текста. Строки то хрен с ними, хоть задом наперёд пишите (хотя все таки лучше выносить это дело в отдельный хеадер или конфиг, имхо)
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|2.44, Георгий (??), 14:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если код связан с естественным языком (скажем, NLP), там могут быть случаи, когда код становится почти нечитаемым, если использовать перевод на английский или транслит. Сам с таким сталкивался. Если мы что-то делаем очень специфичное для языка X, некоторые вещи удобнее называть на самом этом языке X.
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|3.49, anonymous (??), 15:15, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот, кстати, да, пробовал переводить на английский "корпус", "строение" и другие аналогичные вещи - получается коряво и непонятно. И это даже не NLP никакое, а простая обработка адреса.
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|3.71, Аноньимъ (ok), 17:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это общая проблема. В самом начале новости об этом сказано.
Общая для кого?
Кто в здравом уме будет непечатные символы для имён переменных разрешать?
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|1.70, Аноним (70), 17:19, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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запретить невидимые символы в именах символах. И пофиг, ели у кого что-то сломается. Если сломалось - значит код нелегитимный.
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