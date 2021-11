Применение невидимых unicode-символов для скрытия действий в JavaScript-коде

2.4 , 41 ( ? ), 12:46, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – в довесок стоит отметить запятую-разделитель после последнего элемента структуры — так же сомнительная фича для ленивых со-стековерфлоу-копипастеров

3.53 , Аноним ( 53 ), 15:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она есть в других языках тоже и применяется чтобы дифф уменьшать при добавлении новых полей. Но в целом я тоже против этого.

3.67 , kai3341 ( ok ), 17:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Trailing запятая-разделитель как раз удобнейший паттерн, появившийся сначала далеко не в JS

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:47, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – хорошо что ты всё понимаешь и всегда объяснишь обезьянкам как им следует поступать

чтобы они без тебя делали?

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:50, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – 🐧 ⋆ 🐼 🎀 П̷р̷о̷с̷т̷о̷ ̷т̷ы̷ ̷н̷и̷ч̷е̷г̷о̷ ̷н̷е̷ ̷п̷о̷н̷и̷м̷а̷е̷ш̷ь̷.̷ 𝐈𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝕌𝕟𝕚𝕔𝕠𝕕𝕖-𝕥𝕖𝕩𝕥 н⃣ е⃣ з⃣ а⃣ м⃣ е⃣ н⃣ и⃣ м⃣ 🎀 🐼 ⋆ 🐧

3.21 , InuYasha ( ?? ), 13:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Точно, как без этого первоклаш..курсникам математику объяснять?

2🐭 + 8🦊 = 🐵

🐵*🐷 + 🦂 = 🐔🐔🐔

великолепие же!

4.22 , Нанобот ( ok ), 13:21, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +31 + / – log(😅)=💧log(😄)

2.11 , iPony129412 ( ? ), 12:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨

Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.

3.15 , 41 ( ? ), 13:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось извращенец

3.16 , Аноним84701 ( ok ), 13:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А gcc уже умеет в переменные с emoji? 🤨

> Когда последний раз тыкал своей палочкой палочкой - не получалось.





cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out #include <stdio.h>

int main (void) {

int 🦄pony🦄 = 129412;

printf("Hello iPony%d!", 🦄pony🦄);

return 0;

}

Hello iPony129412!%





Начиная с 10 версии.

4.68 , n00by ( ok ), 17:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хватит дискриминировать поней!







$ cat hello.c && gcc hello.c && ./a.out #include <locale.h>

#include <stdio.h>

#include <wchar.h> int main(void) {

setlocale(LC_ALL, "");

wint_t 🦄pony🦄 = 129412;

printf("Hello iPony%lc!

", 🦄pony🦄);

return 0;

}

Hello iPony🦄!







2.29 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 14:07, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных? Ну не у всех же раболепие головного мозга.

Другое дело что сам юникод кривой. Не должно в одной строке быть два направления текста. Т.е. символ смены направления текста должен сочетаться с переносом строки. Так же не нужны невидимые симполы. Юникод давно стал помойкой, в которых таких символов быть не должно. Как и кучи символов, в виде единорогов. Но тут ты переобуешься в прыжке, ибо твой хозяин решил что единороги нужны, и спорить ты не будешь.

3.35 , kusb ( ? ), 14:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А как цитировать что-то из арабского, например? И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное.

В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще...

(Всё жду, когда добавят модификаторы уровня жирного текста, центровки, размера, css/svg и всё схлопнется в сингулярность.)

4.62 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 16:25, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А как цитировать что-то из арабского, например? С новой строки. >И как раз в коде, где переменные на таких языках с переносом с переключением строки не обойдёшься, наверное. Тогда и операторы для них пусть тоже пишутся справа налево. >В принципе если есть кодировка с единорогами, то нужно и её покрывать, ведь собрались заменить все кодировки вообще... Не нужно. Васянистые кодировки не нужны. А все кодировки юникод и не перекрывает. Помню на одном сайте был шрифт, созданный для того, чтобы его символами можно было рисовать диаграммы для сянци. А в юникоде этого нет до сих пор, хотя это встократ полезнее поддержки глупых символов, вроде флага извращенцев.

2.30 , Урри ( ok ), 14:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анонимы опеннета пробивают очередное дно. Такое ощущение, что в мире бушует эпидемия идиотизма. Напомню "не-обезьянкам", что O и 0 тоже одинаково отображаются. Если, конечно, у вас не правильный шрифт, который добавляет в 0 точечку (палочку) посередине. А еще 1 и l, I и l и т.д. Даешь запрет всех похожих символов!

Или может просто надо использовать шрифт, который показывает разные символы по разному?

3.33 , Урри ( ok ), 14:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А, блин, прошу прощения у анонимов. Это же пох...

Ну тогда не все так плохо, надеюсь.

3.37 , kusb ( ? ), 14:36, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня по разному кстати сейчас. Вот:

https://ltdfoto.ru/images/SNIMOK86d271fea75bf9b3.png

4.38 , kusb ( ? ), 14:37, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя спутать можно легко, да.

4.45 , Аноним ( 45 ), 14:56, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I и l одинаковые. Большая Ай и маленькая Эль.

3.52 , keydon ( ok ), 15:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причем тут шрифт, если предполагается что символ неотображаемый? Это в других кодировках еще можно табы заменить какими-нибудь глифами, а в юникоде этих символов дочерта (U00A0, U0082, U0083, U0085 и это не полный список).

Например Anonymous Pro который ты советуешь (пруф https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125739.html#182) его не отобразит. И unifont подозреваю тоже. Но вообще я твою мысль понял: Юникод "прост как два байта" (С) Урри

А все проблемы которые он вызывает это не проблемы юникода, а криворукость тех кто его отображает ("текстовых редакторов", языков, библиотек, разработчиков и т.д.) и тебе плевать что эти проблемы создает юникод. Прям как в анекдоте http://anek.ws/anekdot.php?a=9639

3.63 , Аноним ( 63 ), 16:28, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня эти символы отличаются абсолютно. Нужно просто использовать шрифты здорового человека, а не непонятно что. 1 от l и I отличается, | так вообще огромный символ во весь глиф (? хз как правильно называется), в отличие от других букв. 0Оо тоже абсолютно разные, хотя вот в браузере на мобильнике шрифт херовый и их можно спутать, но в системе у меня они отличаются. Хз откуда пошла мода на шрифты которые не дают отличить два похожих символа, но это уже давно не проблема

2.69 , Михрютка ( ok ), 17:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>>Обезьянки ведь никак не могли жить без не-английских символов в именах переменных? в социально справедливом мире за такие слова вас бы отправили перевоспитываться в колхоз им. Греты Тундберг, писать локализацию 1с бухгалтерии на иврите. нет, на арабском, ивриты тоже угнетатели.

3.73 , Михрютка ( ok ), 17:30, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – здесь было применение невидимых юникод-символов в каментах.