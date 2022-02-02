Уязвимости в библиотеке Expat, приводящие к выполнению кода при обработке XML-данных

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|1.2, Аноним (2), 11:15, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чем хороши такие уязвимости, что хрен проследишь где они могут проявиться. Кто-то обновит зависимость, но забудет перезапустить приложение, а кто то через много лет узнает, что его взломали через проприетарную программу, статически слинкованную со старой версией libexpat. Да что там проприетарные, куча открытого софта просто код библиотеки встраивает без связывания с библиотекой из дистрибутива (привет firefox).
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|2.9, Аноним (9), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема вот в этом ...
> Кто-то обновит зависимость, но забудет перезапустить приложение,
Что бы кто-то там не обновлял если риск потерять аднные или утечки данных достаточно высок (стоит того что бы нанять разработчиков на полную ставку пересобирать свой дистрибутив и содержать отдел инфобеза), а если нет, то значит не так и важно все это ...
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|2.15, OpenEcho (?), 14:47, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а кто то через много лет узнает, что его взломали через проприетарную программу, статически слинкованную со старой версией libexpat.
При статической компиляции, проблема будет только с той одной единственной той заброшенной(!!!) программой (и следовательно которая не нужна, раз не поддерживается), в отличии от собранных с кучей зависимостей, являющихся multiple points of failures благодаря динамике
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|1.3, Zenitur (ok), 11:21, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Когда делал свою сборку Tor Browser примерно 5 лет назад, мне стало интересно, для чего Tor использует библиотеку libexpat? Зависимость была не обязательной, и можно было собрать как с ней, так и без. Я тогда спросил людей: может, это паразитная зависимость? Мне ответили, что я неуч, если я так считаю. И что в документации прямо сказано, что сборка с expat добавляет секьюрность
Объясните. Даже при выявлении уязвимости в libexpat, секьюрность всё равно выше, чем если совсем не пользоваться ей?
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|2.4, Sylvia (ok), 11:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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expat безопаснее libxml2, гораздо меньше выявленных проблем с безопасностью за все время
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|3.6, Аноним (6), 11:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то они емнип не взаимозаменяемые. А так, asmxml безопаснее всего, это все знают.
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|3.19, Аноним (19), 15:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уважаемая Сильвия. Я своё сообщение отредактировал уже после вашего ответа. Я добавил фразу, что expat для tor является опциональной зависимостью. Поэтому выбор не между libexpat и libxml2, а между зависимостью от expat и её отсутствием.
Просто вношу ясность, чтобы не выглядело так, как будто вы меня неправильно поняли
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|2.7, Проффесор кислых щей (?), 11:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависимости это зло.Не надо ни каких зависимостей.Пишите код как есть без зоопарков и дополнительных зависимостей так чтоб работало и не глючило.
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|2.8, Проффесор кислых щей (?), 11:54, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тогда спросил людей: может, это паразитная зависимость? Мне ответили, что я неуч, если я так считаю.
Не слушай ни кого делай свое дело пиши код получай деньги наслаждайся заработаным.Зависники которые ни на что сами ни способны но хотят потешить свое нарциское самолюбие так чтоб не выглядить перед такими же как и они сами петухом будут строить из себя умных и рвать тельняшку на груди.Настоящий умный и талантливый программист ни когда гнуть пальцы не будет кичится и козырять своими знаниями.Но на форуме очень много трепла некомпетентного.Игнорируй их всех пускай лопнут от злобы.
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|1.5, Аноним (6), 11:27, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Юникод это вообще классная тема, я так венду сломал без особого труда. И куча приложений на ней умирает из-за вендоспецифичности её юникода -- на линуксе этот юникод корректный, а на ней нет.
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|1.11, Rev (?), 13:45, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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НУ что ж, ещё одна причина переходить на Раст. Там ведь обработка UTF8 сразу в stdlib, не надо байты отдельно читать и обрабатывать, меньше поверхность атаки и мест, где можно допустить ошибку.
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|2.17, OpenEcho (?), 14:59, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Expat написанной на дырявом Си ...
"С" сам по себе - не дырявый, так же как ПХП :) Это просто инструменты, где поломок изза самого инструмента заначительно меньше по сравнению с "дырами" в головах програмистов, и если кто то думает, что раст или что-то еще вылечит от "we moving fast, we breaking things" и от безконтрольного CI/CD, и от любителей тащить массу зависимостей в проект без особого задымывания, то они очень глубоко ошибаются
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