Уязвимости в библиотеке Expat, приводящие к выполнению кода при обработке XML-данных

Я тогда спросил людей: может, это паразитная зависимость? Мне ответили, что я неуч, если я так считаю. Не слушай ни кого делай свое дело пиши код получай деньги наслаждайся заработаным.Зависники которые ни на что сами ни способны но хотят потешить свое нарциское самолюбие так чтоб не выглядить перед такими же как и они сами петухом будут строить из себя умных и рвать тельняшку на груди.Настоящий умный и талантливый программист ни когда гнуть пальцы не будет кичится и козырять своими знаниями.Но на форуме очень много трепла некомпетентного.Игнорируй их всех пускай лопнут от злобы.

