Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.3.0. Пакеты с COSMIC 1.3.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки). COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения: Добавлен эффект прозрачности "Frosted glass", размывающий фоновое изображение, которое перекрывает окно, в стиле матового стекла по аналогии с эффектом Liquid Glass в macOS. Эффект реализован при помощи Wayland-протокола ext-background-effect, обеспечивающего стилизацию полупрозрачных частей Wayland-поверхностей.

Апплет управления сетевым соединением и конфигуратор переведены с прямого обращения к NetworkManager на использование прослойки nmrs.

Апплет переключения раскладок клавиатуры (input-sources) переведён на использование Wayland-протокола cosmic-keymap-unstable-v1, поддержка которого реализована в композитный менеджер cosmic-comp и фоновый процесс cosmic-settings-daemon.

Для поддержки изображений в формате Avif в сервисе установки обоев рабочего стола cosmic-bg задействована библиотека libdav1d.

В файловом менеджере добавлена возможность выбора подклассов при фильтрации содержимого по MIME-типам.

В приложении cosmic-monitor, выводящем информацию о системе, запущенных процессах и потреблении ресурсов, добавлена поддержка сбора статистики для GPU Intel, реализован расчёт энергопотребления GPU AMD и Intel, обеспечен показ данных об энергопотреблении GPU и состоянии видеопамяти.

В панели улучшено позиционирование всплывающих окон апплетов. Добавлены опции для скрытия панели и сохранения стиля при раскрытии окон на весь экран.

В конфигуратор добавлена поддержка использования изображений в формате AVIF для обоев рабочего стола.

В контекстном меню по умолчанию обеспечен показ дискретного GPU.



