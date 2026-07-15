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Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.3.0

15.07.2026 14:33 (MSK)

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.3.0. Пакеты с COSMIC 1.3.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки).

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Добавлен эффект прозрачности "Frosted glass", размывающий фоновое изображение, которое перекрывает окно, в стиле матового стекла по аналогии с эффектом Liquid Glass в macOS. Эффект реализован при помощи Wayland-протокола ext-background-effect, обеспечивающего стилизацию полупрозрачных частей Wayland-поверхностей.
  • Апплет управления сетевым соединением и конфигуратор переведены с прямого обращения к NetworkManager на использование прослойки nmrs.
  • Апплет переключения раскладок клавиатуры (input-sources) переведён на использование Wayland-протокола cosmic-keymap-unstable-v1, поддержка которого реализована в композитный менеджер cosmic-comp и фоновый процесс cosmic-settings-daemon.
  • Для поддержки изображений в формате Avif в сервисе установки обоев рабочего стола cosmic-bg задействована библиотека libdav1d.
  • В файловом менеджере добавлена возможность выбора подклассов при фильтрации содержимого по MIME-типам.
  • В приложении cosmic-monitor, выводящем информацию о системе, запущенных процессах и потреблении ресурсов, добавлена поддержка сбора статистики для GPU Intel, реализован расчёт энергопотребления GPU AMD и Intel, обеспечен показ данных об энергопотреблении GPU и состоянии видеопамяти.
  • В панели улучшено позиционирование всплывающих окон апплетов. Добавлены опции для скрытия панели и сохранения стиля при раскрытии окон на весь экран.
  • В конфигуратор добавлена поддержка использования изображений в формате AVIF для обоев рабочего стола.
  • В контекстном меню по умолчанию обеспечен показ дискретного GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pop-os/cosm...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0
  3. OpenNews: Доступна среда рабочего стола COSMIC 1.1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65907-cosmic
Ключевые слова: cosmic
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:57, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Нестабильное переключение клавиатуры? Уже лет 30 в линуксах такое.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:37, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в 2005 установил переключалкой капс, с тех пор так и есть, в 2 клика настраевается, хз о чем ты
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:06, 15/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:58, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    К сожалению, еще слишком тяжёлое и нестабильное, пробовал в виртуалке с vDRM, самое быстрое решение на данный момент, и все работает довольно туго, даже гном как будто порязвее работает. Плюс - появились расширения в виде виджетов, которые можно установить в формате флатпака, минус - эти виджеты постоянно падают, пока что все довольно сырое. В общем, потенциал есть, но для виртуалок слишком тяжёлое DE, я пока на niri+dms посижу.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:35, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плюс - появились расширения в виде виджетов, которые можно установить в формате флатпака, минус - эти виджеты постоянно падают, пока что все довольно сырое

    Это хорошая фича, в гноме js в основном треде композитора (со всеми доступами ко всему), и ничего, гном якобы безопасен.

     

  • 1.7, Ананоним (?), 16:31, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Есть ли в природе для никсов нормальное невырвиглазное GUI в старом стиле?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:47, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE, LXQT (согласен, слишком аляповатое), LXDE не предлагать?
     

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