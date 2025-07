Доступен язык программирования Perl 5.42

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.42. При подготовке нового выпуска было изменено около 280 тысяч строк кода (без документации и автоматически сгенерированного кода - 93 тысячи), изменения затронули 1500 файлов, в разработке приняли участие 64 разработчика. Ветка 5.42 выпущена в соответствии с утверждённым двенадцать лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.42.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.42.0. Одновременно с выходом Perl 5.42 прекращена поддержка ветки 5.38, для которой обновления могут быть выпущены в будущем только в случае выявления критических проблем с безопасностью. В ближайшее время начнётся процесс разработки экспериментальной ветки 5.43, на базе которой в июне 2026 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.44, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x. Ключевые изменения: Добавлены экспериментальные операторы обработки списков - "any { BLOCK } @list" и "all { BLOCK } @list", которые напоминают оператор "grep { BLOCK } @list", но могут возвращать только значения true или false. Оператор "all" возвращает "true" при выполнении условия для всех элементов списка, а оператор "any" - при выполнении условия хотя бы для одного элемента. Функциональность операторов аналогична функциям из модуля List::Util, но встроенные варианты быстрее и потребляют меньше памяти. use v5.42; use feature 'keyword_all'; no warnings 'experimental::keyword_all'; my @numbers = ... if ( all { $_ % 2 == 0 } @numbers ) { say "All the numbers are even"; }

Для определяемых внутри класса полей реализован атрибут ":writer", применяемый для автоматического создания метода, записывающего значение переменной в поле для текущего экземпляра класса. class Point { field $x :reader :writer :param; field $y :reader :writer :param; } my $p = Point->new( x => 20, y => 40 ); $p->set_x(60);

Добавлена поддержка определения лексических методов, которая по аналогии с определением лексических подпрограмм ("lexical_subs"), позволяет создавать методы, доступные только в области лексической видимости блока в котором они были созданы. Для создания подобных методов используется выражение "my имя_метода".

Добавлен оператор "->&", позволяющий вызывать подпрограммы, находящиеся в лексической области видимости, так, как будто они являются методами. В сочетании с возможностью определения лексических методов новый оператор реализует функциональность, похожую на приватные методы.

Добавлен оператор присвоения "A ^^= B", выполняющий операцию "A = A XOR B".

Добавлена прагма "source::encoding", определяющая кодировку исходного кода. Для кода в кодировке ASCII можно указать "use source::encoding 'ascii'" (по умолчанию), а для UTF-8 - "use source::encoding 'utf8'", при этом последнее выражение эквивалентно выражению "use utf8". Интерпретатор выведет ошибку, если в коде, помеченном как ASCII, встречаются символы UTF-8, или если в коде, помеченном как UTF-8, используются escape-последовательности "\x{}". Для отключения проверки части кода можно использовать значение "use no source::encoding". На практике, добавленная прагма может оказаться полезной для выявления случаев, когда разработчик забыл указать "use utf8" для кода в кодировке UTF-8.

В пространство имён "CORE::" добавлена функция chdir(). Например, теперь к данной функции можно обращаться как "&CORE::chdir($dir)" или "my $ref = \&CORE::chdir; $ref->($dir)".

Добавлено выражение 'no feature "apostrophe_as_package_separator"' для отключения поддержки использования символа " ' " в качестве разделителя имён пакетов (например, "My'Module'Var" вместо "My::Module::Var"). Изначально в Perl 5.42 планировалось удалить поддержку подобных разделителей, которые ранее были объявлены устаревшими, но в ходе обсуждений было решено сохранить данную возможность по умолчанию, но предусмотреть опцию для отключения.

В число возвращаемых возможностей переведена функциональность "switch" и оператор "~~", которые ранее были помечены устаревшими и были запланированы к удалению. Начиная с выпусков Perl 5.36 и 5.42 возможности "switch" и "~~" по умолчанию отключены при привязке кода к версиям языка (например, при указании "use v5.42"), но могут быть активированы выражениями 'use feature "switch"' и 'use feature "smartmatch"'.

Добавлена поддержка спецификации Unicode 16.0.