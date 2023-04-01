Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

2.8 , Аноним ( 8 ), 17:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раку - это последняя игрушка для сисадминов из 90-ых. У тебя в детстве денди был? Представь, что тебе в честь выхода на пенсию подарят денди-2.0. Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года (хотя денди-2.0 тебе подарят в 2050). Вот что такое раку.

3.18 , Аноним ( 18 ), 18:33, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года Чем раку "отстаёт" от языков 2023 года? По-моему, ты судишь очень поверхностно, не имея представления ни о сабже, ни даже о перле.

2.9 , пох. ( ? ), 17:29, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакой. Игрушка - но не для сисадминов (те если уж осилили перл, то вполне счастливы - перлом и менять его на какого-то раком не собираются) а для профнепригодных кодеров-разработчиков. Вот те и играются. Ну а чо, дети выросли, мортидж выплачен, на приличную работу уже не берут - требуют какой-то там ржавый хлам, давай в свободное время запилим то что всегда мечтали видеть в перле но не ложилось в концепцию. Зачем и кому интересна эта новость - ну хз.

Совершенно оторванная от реальности ж вещь. 2.11 , Аноним ( 11 ), 17:50, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такая же, как и у Оберона, Модула-2, Spark и прочих Ад: кричать, какое оно хорошее и правильное, но вот все вокруг глупые и не пынямают это :(

3.13 , Анонус ( ? ), 17:54, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут в декабре прошлого года Модула-2 в GCC включили. Похоже не совсем мертвый язык все-таки.

4.15 , Аноним ( 15 ), 18:08, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что за это время написали на Модула-2? Хеллоу ворлд?

5.16 , Агент Клаус ( ? ), 18:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В настоящее время язык Модула-2 используется для программирования бортового программного обеспечения спутников, запускаемых в рамках проекта ГЛОНАСС[7]. В конце 2010 г. компилятор GNU Modula-2 официально включён в коллекцию GCC[8]. Np: sweet but psycho

6.25 , Аноним ( 15 ), 19:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не знаю что за чушь ты написал. Но правильный ответ на gcc модуле-2 написано ровно ничего.

2.17 , Аноним ( 18 ), 18:26, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Универсальный и максимально выразительный хакерский инструмент. Хакерский в изначальном - не опошленном - значении слова.

Иными словами, это тот же перл, но осовремененный и с проведённой работой над ошибками. Очень жаль, что Ларри не смог это правильно донести до задеревеневших перловиков и таки переименовал его. Раскол сообщества замедлил развитие языка.

3.28 , Аноним ( 15 ), 19:48, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это питон 3 и питон 2 раскололи сообщество. В Перл ничего раскалывать потому что ничего нет.

