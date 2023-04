Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2023.04, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c, 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2023.04, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript. Из улучшений в Rakudo 2023.04 отмечается активация поддержки RakuAST ("use experimental :rakuast") при указании "use v6.e.PREVIEW" и "v6.*" для включения языковых возможностей, предложенных в спецификации 6.e. В "sub comb" добавлена поддержка rotor. В snip реализована возможность обработки бесконечных списков. В IO::Path.chown реализована семантика, близкая к unlink. Прекращена поддержка PERL6_EXCEPTIONS_HANDLER.