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Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

23.04.2023 14:55

Представлен выпуск Rakudo 2023.04, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c, 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2023.04, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2023.04 отмечается активация поддержки RakuAST ("use experimental :rakuast") при указании "use v6.e.PREVIEW" и "v6.*" для включения языковых возможностей, предложенных в спецификации 6.e. В "sub comb" добавлена поддержка rotor. В snip реализована возможность обработки бесконечных списков. В IO::Path.chown реализована семантика, близкая к unlink. Прекращена поддержка PERL6_EXCEPTIONS_HANDLER.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2022.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
  5. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  6. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.36.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59021-rakudo
Ключевые слова: rakudo, raku, perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:06, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какая ниша у этого раку?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раку - это последняя игрушка для сисадминов из 90-ых. У тебя в детстве денди был? Представь, что тебе в честь выхода на пенсию подарят денди-2.0. Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года (хотя денди-2.0 тебе подарят в 2050). Вот что такое раку.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:33, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года

    Чем раку "отстаёт" от языков 2023 года? По-моему, ты судишь очень поверхностно, не имея представления ни о сабже, ни даже о перле.

     
  • 2.9, пох. (?), 17:29, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой. Игрушка - но не для сисадминов (те если уж осилили перл, то вполне счастливы - перлом и менять его на какого-то раком не собираются) а для профнепригодных кодеров-разработчиков.

    Вот те и играются. Ну а чо, дети выросли, мортидж выплачен, на приличную работу уже не берут - требуют какой-то там ржавый хлам, давай в свободное время запилим то что всегда мечтали видеть в перле но не ложилось в концепцию.

    Зачем и кому интересна эта новость - ну хз.
    Совершенно оторванная от реальности ж вещь.

     
  • 2.11, Аноним (11), 17:50, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же, как и у Оберона, Модула-2, Spark и прочих Ад: кричать, какое оно хорошее и правильное, но вот все вокруг глупые и не пынямают это :(
     
     
  • 3.13, Анонус (?), 17:54, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут в декабре прошлого года Модула-2 в GCC включили. Похоже не совсем мертвый язык все-таки.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 18:08, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что за это время написали на Модула-2? Хеллоу ворлд?
     
     
  • 5.16, Агент Клаус (?), 18:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В настоящее время язык Модула-2 используется для программирования бортового программного обеспечения спутников, запускаемых в рамках проекта ГЛОНАСС[7]. В конце 2010 г. компилятор GNU Modula-2 официально включён в коллекцию GCC[8].

    Np: sweet but psycho

     
     
  • 6.25, Аноним (15), 19:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю что за чушь ты написал. Но правильный ответ на gcc модуле-2 написано ровно ничего.
     
  • 2.17, Аноним (18), 18:26, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Универсальный и максимально выразительный хакерский инструмент. Хакерский в изначальном - не опошленном - значении слова.
    Иными словами, это тот же перл, но осовремененный и с проведённой работой над ошибками. Очень жаль, что Ларри не смог это правильно донести до задеревеневших перловиков и таки переименовал его. Раскол сообщества замедлил развитие языка.
     
     
  • 3.28, Аноним (15), 19:48, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это питон 3 и питон 2 раскололи сообщество. В Перл ничего раскалывать потому что ничего нет.
     

  • 1.3, zog (??), 15:31, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё шевелится, бедное животное. Когда уже закопают?
     
  • 1.4, nagual (ok), 15:31, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://perl-begin.org/humour/perl6_perl_6_cover_lg.jpg
     
  • 1.5, nagual (ok), 15:33, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Худьший вид некромантии - это не кровавые ритуалы ночь на кладбище, это комерческий софт на яве который переписать нормально за бесплатно западло ... потому ява никогда не умрёт ...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:17, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут Ява?
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:20, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>MoarVM

    moar

     
  • 1.10, Аноним (10), 17:42, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ракалы
     
  • 1.12, Anonymoustus (ok), 17:53, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт.
     
  • 1.14, Аноним (15), 18:07, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда опеннет перепишут на Раку?
     
     
  • 2.19, (?), 19:00, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опеннет на перле?
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 19:38, 23/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (15), 19:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не знаю с чем тебя поздравить с разморозкой или с окончанием школы.
     

  • 1.20, Аноним (20), 19:18, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Raku мне оч. нравится и я за ним пристально слежу, но сообщество у него окрасилось в такие цвета... Короче, если у Rust есть огромное количество проблем в "нетехнической плоскости", то у Raku тоже самое но в куб возведённое.

    Даже до известных событий, там было какое-то дикое количество сканадлов с деднеймингом и всякой прочей лабудой.

    Угасание интереса к языку я связываю именно с токсичными радужными миазмами. Давно новых книжек не видел. Разве что курс по Raku от парня, который как раз чуть не покинул сообщество из-за проблем с обиженными трансгендерами.

    P.S. Рекомендую попробовать. Такие лучшее от Perl'а этот язык впитал. Начать делать на нём что-то полезное можно крайне быстро. Ничего более простого в изучении я не встречал никогда.

    P.P.S. Может я просто не в теме по поводу книжек? Подскажите пжлст если есть свежак какой

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 19:40, 23/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (15), 19:46, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только есть один трабл в Перле не было ничего хорошего, так что Раки этого впитать не мог.
     

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