Релиз компилятора Rakudo 2023.04 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

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|2.8, Аноним (8), 17:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раку - это последняя игрушка для сисадминов из 90-ых. У тебя в детстве денди был? Представь, что тебе в честь выхода на пенсию подарят денди-2.0. Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года (хотя денди-2.0 тебе подарят в 2050). Вот что такое раку.
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|3.18, Аноним (18), 18:33, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Он будет мало отличаться от оригинального денди, он будет заметно отставать от игровых консолей 2023 года
Чем раку "отстаёт" от языков 2023 года? По-моему, ты судишь очень поверхностно, не имея представления ни о сабже, ни даже о перле.
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|2.9, пох. (?), 17:29, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакой. Игрушка - но не для сисадминов (те если уж осилили перл, то вполне счастливы - перлом и менять его на какого-то раком не собираются) а для профнепригодных кодеров-разработчиков.
Вот те и играются. Ну а чо, дети выросли, мортидж выплачен, на приличную работу уже не берут - требуют какой-то там ржавый хлам, давай в свободное время запилим то что всегда мечтали видеть в перле но не ложилось в концепцию.
Зачем и кому интересна эта новость - ну хз.
Совершенно оторванная от реальности ж вещь.
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|2.11, Аноним (11), 17:50, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такая же, как и у Оберона, Модула-2, Spark и прочих Ад: кричать, какое оно хорошее и правильное, но вот все вокруг глупые и не пынямают это :(
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|3.13, Анонус (?), 17:54, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут в декабре прошлого года Модула-2 в GCC включили. Похоже не совсем мертвый язык все-таки.
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|5.16, Агент Клаус (?), 18:20, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В настоящее время язык Модула-2 используется для программирования бортового программного обеспечения спутников, запускаемых в рамках проекта ГЛОНАСС[7]. В конце 2010 г. компилятор GNU Modula-2 официально включён в коллекцию GCC[8].
Np: sweet but psycho
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|6.25, Аноним (15), 19:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю что за чушь ты написал. Но правильный ответ на gcc модуле-2 написано ровно ничего.
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|2.17, Аноним (18), 18:26, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Универсальный и максимально выразительный хакерский инструмент. Хакерский в изначальном - не опошленном - значении слова.
Иными словами, это тот же перл, но осовремененный и с проведённой работой над ошибками. Очень жаль, что Ларри не смог это правильно донести до задеревеневших перловиков и таки переименовал его. Раскол сообщества замедлил развитие языка.
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|3.28, Аноним (15), 19:48, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это питон 3 и питон 2 раскололи сообщество. В Перл ничего раскалывать потому что ничего нет.
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|1.5, nagual (ok), 15:33, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Худьший вид некромантии - это не кровавые ритуалы ночь на кладбище, это комерческий софт на яве который переписать нормально за бесплатно западло ... потому ява никогда не умрёт ...
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|3.26, Аноним (15), 19:44, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже не знаю с чем тебя поздравить с разморозкой или с окончанием школы.
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|1.20, Аноним (20), 19:18, 23/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Raku мне оч. нравится и я за ним пристально слежу, но сообщество у него окрасилось в такие цвета... Короче, если у Rust есть огромное количество проблем в "нетехнической плоскости", то у Raku тоже самое но в куб возведённое.
Даже до известных событий, там было какое-то дикое количество сканадлов с деднеймингом и всякой прочей лабудой.
Угасание интереса к языку я связываю именно с токсичными радужными миазмами. Давно новых книжек не видел. Разве что курс по Raku от парня, который как раз чуть не покинул сообщество из-за проблем с обиженными трансгендерами.
P.S. Рекомендую попробовать. Такие лучшее от Perl'а этот язык впитал. Начать делать на нём что-то полезное можно крайне быстро. Ничего более простого в изучении я не встречал никогда.
P.P.S. Может я просто не в теме по поводу книжек? Подскажите пжлст если есть свежак какой
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|2.27, Аноним (15), 19:46, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только есть один трабл в Перле не было ничего хорошего, так что Раки этого впитать не мог.
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