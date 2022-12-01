Релиз компилятора Rakudo 2022.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

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|1.2, Аноним (2), 12:43, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но зачем? Есть posix shell для кроссплатформенных скриптов, есть баш, если posix shell слишком ограничивает, есть питон, если баш-скрипт стал больше ста строк, и есть раст, если в питоне уперлись в тормоза. Зачем здесь нужен сабж, а тем более перл - не ясно.
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|3.7, Аноним (2), 13:04, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но написано-то на легаси-перле, а не на раке. Легаси-перл — это тавтология, любой проект на перле — легаси. Не потому что "вышел новый улучшенный перл в виде рака", а потому что перл устарел как концепт. Даже posix shell актуальнее перла. Рак — это просто попытка и дальше развивать заведомо устаревший концепт, отсюда вопрос — зачем он нужен?
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|4.12, Аноним (12), 13:38, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полностью наоборот. Raku -- совершенно новый язык, при этом максимально продуманный. А не как go или плюсы или <твой_язык>, в которых новые фичи прикручиваются синей изолентой.
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|1.6, Аноним (6), 12:55, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На этом, как и на Расте ничего дельного не написано и написано не будет. Распил бюджетов.
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|1.8, Бывалый смузихлёб (?), 13:31, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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От названия ожидаешь что это как-то связано с R, а оно - всего лишь связано с Rakuвником
Причём, вроде бы перл продолжает пилиться. Зачем ещё один перл но переименованный
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|2.13, Аноним (12), 13:39, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы смузихлёб удосужился прочитать новость, то не задавал бы тупых вопросов.
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|1.14, Шарп (ok), 13:43, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Raku (бывший Perl 6)
Если в результате ребрендинга нужно постоянно упоминать старое название, то это хреновый ребрендинг.
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