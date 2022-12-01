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Релиз компилятора Rakudo 2022.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

05.12.2022 12:33

Представлен выпуск Rakudo 2022.12, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c, 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.12, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.12 отмечается реализация некоторых языковых новшеств, предложенных в спецификации 6.e: добавлена поддержка операции ".skip" (например, "say (^20).skip(0,5,3);"), появилась возможность вывода времени в наносекундах ("nano"), реализован префиксный оператор "//", добавлен метод Any.snitch, в Str.comb добавлена возможность использования выражений типа ".comb(3 => -2)", по аналогии с List.rotor. Реализован метод IO::Path.chown и функция chown(). В новой версии MoarVM реализованы операторы беззнакового сравнения ("eq, ne, (l|g)(e|t)") и оператор chown.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2022.06 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  3. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.36.0
  4. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  5. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  6. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2020.01, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58265-rakudo
Ключевые слова: rakudo, perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:39, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Seichas by rakov
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:47, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i pyva
     
     
  • 3.10, mos87 (ok), 13:36, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i baby
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:43, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем? Есть posix shell для кроссплатформенных скриптов, есть баш, если posix shell слишком ограничивает, есть питон, если баш-скрипт стал больше ста строк, и есть раст, если в питоне уперлись в тормоза. Зачем здесь нужен сабж, а тем более перл - не ясно.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 12:49, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, Rust уже и для скриптования годится?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:49, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уже написано, то выбора нет. Например, GLPI.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 13:04, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но написано-то на легаси-перле, а не на раке. Легаси-перл — это тавтология, любой проект на перле — легаси. Не потому что "вышел новый улучшенный перл в виде рака", а потому что перл устарел как концепт. Даже posix shell актуальнее перла. Рак — это просто попытка и дальше развивать заведомо устаревший концепт, отсюда вопрос — зачем он нужен?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:38, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью наоборот. Raku -- совершенно новый язык, при этом максимально продуманный. А не как go или плюсы или <твой_язык>, в которых новые фичи прикручиваются синей изолентой.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:55, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На этом, как и на Расте ничего дельного не написано и написано не будет. Распил бюджетов.
     
  • 1.8, Бывалый смузихлёб (?), 13:31, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От названия ожидаешь что это как-то связано с R, а оно - всего лишь связано с Rakuвником
    Причём, вроде бы перл продолжает пилиться. Зачем ещё один перл но переименованный
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:39, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы смузихлёб удосужился прочитать новость, то не задавал бы тупых вопросов.
     

  • 1.9, Аноним (12), 13:35, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, любимый язык стал ещё лучше!
     
  • 1.11, mos87 (ok), 13:36, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, молодцы.
     
  • 1.14, Шарп (ok), 13:43, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Raku (бывший Perl 6)

    Если в результате ребрендинга нужно постоянно упоминать старое название, то это хреновый ребрендинг.

     
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